Нативне просування в Telegram: як це працює та чому воно досі важливе для бізнесу
Telegram має вже понад мільярд активних користувачів по всьому світі та значну популярність в Україні, де месенджер використовують понад 70% інтернет-юзерів.
Платформа наразі є незамінним інструментом для бізнес-комунікацій: канали формують спільноти навколо конкретних ніш, що робить їх ідеальним майданчиком для нативної реклами. Розкажу докладніше в цьому матеріалі, як саме працювати за цим напрямом.
Що таке нативне просування в Telegram
Це нативна рекламна інтеграція, що органічно вписується в контент каналу та публікується за попередньою домовленістю з його менеджером або адміністратором.
На відміну від традиційних банерів чи оголошень, нативні пости створюють у стилі каналу та з урахуванням інтересів підписників. Завдяки цьому вони менше схожі на звичайну рекламу й частіше сприймаються як рекомендація від надійного джерела, що підвищує ймовірність взаємодії.
Важливо: нативна реклама не дорівнює прихованій. Канали можуть позначати рекламні пости відповідними хештегами, як-от #реклама, #ad, #спонсорський пост, зберігаючи прозорість перед аудиторією.
Приклади форматів нативної реклами
Пост з інтеграцією:
Огляд-рекомендація від автора каналу:
Пост з інтеграцією:
Огляд / рекомендація від автора каналу:
Як працює формат реклами в каналах
Перший етап — домовленість із власником каналу або менеджером, котрий відповідає за продаж реклами. Саме тут узгоджуються формат публікації, тривалість розміщення і вартість.
У Telegram є кілька форматів розміщення рекламних публікацій. Найпоширеніші:
-
1/24;
-
2/48;
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3/72;
-
формат «без видалення».
Перша цифра до слешу означає кількість годин, протягом яких рекламний пост гарантовано перебуває у верхній частині стрічки каналу, без витіснення іншими публікаціями та отримує максимальну увагу підписників. Друга цифра вказує на загальний період розміщення поста в каналі в годинах, після закінчення якого рекламна публікація видаляється: 1/24 — видалення через 24 години, 2/48 — через 48 годин тощо.
Зазвичай чим довше реклама залишається у стрічці, тим вища її ціна.На практиці формат 2/48 є достатнім, щоб охопити близько 90% активної аудиторії каналу, оскільки саме протягом перших двох діб більшість підписників переглядають нові публікації.
Формат «без видалення» — преміальний варіант, коли публікація залишається в каналі назавжди. Переваги:
-
пост продовжує отримувати органічні перегляди впродовж усього циклу роботи каналу;
-
навіть після завершення основного хвилевого трафіку (до двох місяців) реклама здатна приносити додаткових підписників.
Рекламний менеджер може брати комісію за комунікацію з вами, домовленість щодо продажу реклами в каналі. Тому раджу комунікувати безпосередньо з власниками каналів.
Приклади комункації:
Комунікація з менеджером:
Комунікація з власником:
Для кого корисне нативне просування
Такий вид просування для фомування довіри аудиторії актуальний для бізнесів у різних нішах, як-от ecommerce, фінанси, івенти, локальні компанії, а також освітній напрям.
Ecommerce:
Освіта:
Фінанси:
Івенти:
Локальні компанії:
Приклади креативів:
Пост-карусель із рекламою суші:
Пост з ігрового каналу, адаптований під рекламу кави:
Чому нативне просування актуальне навіть із появою Telegram Ads
-
Нативне просування дає змогу працювати з більшою кількістю ніш і форматів, в той час як Telegram Ads має обмеження — не всі продукти можна рекламувати.
-
Персоналізований формат подачі — пост виглядає як рекомендація від автора каналу, а не як класична реклама.
-
Можливість використовувати привітальних ботів для розсилок.
-
Можливість розміщувати рекламу в закритих тематичних каналах, недоступних для Telegram Ads.
Як це виглядає на практиці
Нативне просування активно використовують бренди з різних вертикалей, і це добре ілюструють реальні приклади.
Масовий ecommerce
Прикладом може слугувати реклама продукції від Rozetka.
Освіта та іміджеві кампанії
Нативні розміщення університетів працюють на довіру та впізнаваність бренду. У цьому випадку реклама не виглядає як прямий продаж, а органічно вбудовується в контент каналу, що особливо важливо для продуктів із довгим циклом прийняття рішення.
Ніші з обмеженнями в Ads
Для таких ніш нативне просування часто стає єдиним стабільним способом масштабування, оскільки дає змогу працювати з релевантною аудиторією, пояснювати продукт і формувати попит без прямої рекламної подачі.
CBD-продукція:
Написання студентських робіт:
Приклад, коли нативна публікація спрацювала краще за вартістю підписника в Telegram Ads
Аудиторію залучали через пост із тригерними елементами, який стимулював користувачів подати заявку на вступ до каналу. За рахунок більшої свободи у створенні креативів та можливості використовувати сильніші УТП (зокрема вакансії з бронюванням), які органічно відповідали контенту каналу, цей формат виявився ефективнішим за Telegram Ads за вартістю залучення підписника.Фактичні результати розміщення:
-
витрати — 62 571 грн;
-
отримано переглядів — 476 511;
-
середній CPM ≈ 131 грн;
-
фактична вартість заявки — 28,6 грн;
-
кількість поширень — 458;
-
частка позитивних реакцій — 82%.
Як підготувати ефективне нативне розміщення
Результат просування залежить не лише від вибору каналу, а й від самого рекламного повідомлення. Розберу на прикладі оголошення, яке спрацює менш ефективно через свою структуру.
- Текстова частина.
Виглядає занадто прямою і не розкриваючою, варто розписати зазначені переваги більш ширше:
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Зрозуміло, що це макет рекламного креативу і для отримання бажаного результату потрібно декілька різних варіантів щоби протестувати найбільш релевантний для просування.
- Візуальна складова.
Є ключовим елементом рекламних кампаній, адже саме вона першою привертає увагу, викликає емоцію та формує початкове сприйняття продукту чи оффера.
Сучасні технології, зокрема інструменти штучного інтелекту, допомагають створювати якісні візуали з мінімальними витратами — за умови коректно сформульованих промптів для генерації зображень. Водночас важливо не зосереджуватися виключно на технічній стороні процесу.
Головна задача візуала — привернути увагу, викликати емоційну реакцію та чітко передати суть продукту або рекламної пропозиції. Технології мають підсилювати цю мету, а не відволікати від неї, забезпечуючи креативність, динаміку та зрозуміле повідомлення для аудиторії.
- СТА.
Кнопка, яка використовується для зашиття посилання, є важливим елементом у рамках рекламних кампаній, оскільки вона сприяє прямому залученню користувачів до дії. Важливо, щоб кнопка була чітко узгоджена з текстом і контекстом кампанії, оскільки її функція — це не просто лінк, а саме інструмент для стимулювання дії.
Зазвичай для кнопок використовують стандартні варіанти: «Підписатися», «Дізнатися більше» або «Переглянути».
Бета-версія макету, як виглядатиме креатив із невеликим доопрацюванням:
Як перевірити Telegram-канал перед розміщенням
Оцінка якості каналів за допомогою Telemetrio
Перед розміщенням реклами варто перевірити канал через сервіс Telemetr.io. Він допомагає оцінити якість аудиторії, виявити можливі ознаки ботів і проаналізувати канал за ключовими показниками.
Ads Index — це показник, який формується на основі власних алгоритмів платформи і відображає середню комплексну оцінку каналу з точки зору його придатності для рекламного розміщення.
Індекс класифікується за шкалою A+, A, B, C, D, де A+ означає канали з найвищою якістю аудиторії та стабільними показниками, а D — канали з найнижчою ефективністю для реклами:
Головний маркер телеграм-каналів на наявність активної аудиторії — це репости, за ними ви можете дійсно відслідковувати залученість аудиторії до контенту.
В прикладі на 30 000 переглядів пост отримав тільки два репости, що вже свідчить про наявність підозрілого співвідношення показників:
Розміщення реклами в цьому каналі коштує 5 тис грн. Перевірка через Telemetr.io та аналіз кількості репостів допомагають оцінити якість аудиторії і зменшити ризик витрат на неякісний Telegram-канал:
Як перевірити адміністратора каналу
Перед співпрацею перевіряйте його в чат-ботах, що використовуються для уникнення скаму або безпосередньо уточнюйте в адмінів:
Додаткові способи залучення аудиторії в Telegram-канал
Розсилки через привітальних ботів
Формат залучення аудиторії через розсилки в чат-ботах, який ефективно працює у зв’язці з просуванням Telegram-каналу.
У межах Telegram Promotion можливе додаткове рекламне розміщення безпосередньо в чат-боті, яке узгоджується напряму з адміністратором проєкту. Наша команда домовляється про показ рекламного повідомлення в самому боті, і користувач отримує його під час взаємодії з ботом у форматі автоматичного повідомлення. Вартість такого залучення, як правило, фіксується у форматі ціни за заявку.
Приклади чат-ботів:
Як виглядає замовлення розсилки у чат-боті
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Спочатку знайдіть пропозицію щодо розсилки в адмінських чатах або самостійно зверніться до власника чат-бота.
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Перед запуском попросіть показати актуальну базу, щоб оцінити її розмір і знизити ризик недобросовісного розміщення.
Приклад бази чат-боту:
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Домовтеся про вартість заявки та період, після якого зафіксуєте кількість залученої аудиторії для розрахунку оплати:
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Фіксуйте отримані заявки і проводьте оплату власнику чат-боту:
Важливий момент: заявка ≠ підписник.
Важливо враховувати, що вартість заявки та вартість підписника — це різні метрики. Підписник майже завжди обходиться дорожче, ніж заявка, оскільки частина користувачів додається під впливом клікбейт-меседжів і відписується протягом перших 24 годин.
Саме тому коректним показником ефективності є вартість підписника, який залишився в каналі після 24 годин, а певний відсоток відписок є природним для Telegram-екосистеми.
Просування через Telegram-папки
Просування через папку в Telegram — це формат залучення аудиторії через тематичну добірку каналів, котру користувач додає в один клік.
Детальніше про підхід і практику використання — у нашійстатті про УБТ.
Залучення підписників із YouTube та Instagram
У форматі Telegram Promotion можемо залучати аудиторію з інших джерел (YouTube, Instagram тощо) через серію сторіс, відео та нативних згадок. Це допомагає використовувати додаткові точки контакту з аудиторією та переводити зацікавлених користувачів у Telegram-канал.
Приклад каналу за тематикою «Налаштування посилань SEO»:
Формат такого залучення має свою перевагу в довгостроковій перспективі, завдяки якому трафік генерується у відповідності з відео на YouTube.Команда Netpeak разом із замовником отримують розраховані підписки на канал при аналізі поточного каналу. Також є ймовірність, що відео набуде популярності і в такий спосіб у перспективі згенерує додаткові підписки на канал:
Поточна вартість підписника з зазначеного методу просування ≈ $3,06.
Приклад нативного розміщення в Instagram. Канал за тематикою «Маркетинг, бізнес».
Перший рілс:
Другий рілс:
Третій рілс:
Кількість підписників, які залишились в каналі з 1 серпня 2025 року
На момент просування було 119 підписників по вартості 71,42 грн ≈ €1,49
Просування через взаємний PR
Формат просування, за якого канали або проєкти з суміжною аудиторією обмінюються нативними публікаціями. Такий підхід дозволяє залучати релевантних підписників без прямих рекламних витрат, підвищувати довіру за рахунок рекомендацій і розширювати охоплення завдяки вже сформованим спільнотам.
Ефективність формату значною мірою залежить від якості каналів, відповідності аудиторій і коректно сформульованого меседжу. Однак на практиці вона часто є низькою: у підбірках зазвичай розміщується велика кількість каналів одночасно, через що увага користувача розсіюється. Більшість не переглядає весь список, не переходить по кожному каналу та не занурюється в контент.
Із чого складається послуга Telegram Promotion від Netpeak
Наше агентство забезпечує повний цикл нативного просування в Telegram: від аналітики до фінальної звітності.
-
Аналітика ніші та конкурентів:
-
визначення ключових конкурентів у Telegram;
-
дослідження рекламних підходів та кейсів конкурентів;
-
формування ефективних форматів і оферів;
-
оцінювання середньої вартості розміщень у ніші.
Наша команда проводить дослідження ринку перед запуском із використанням Telemetrio та інших аналітичних інструментів.
- Підбір каналів і стратегія розміщень:
-
пошук релевантних Telegram-каналів під цільову аудиторію;
-
формування списку каналів (longlist);
-
розроблення стратегії розміщень —частота, формати, тести;
-
оптимальний розподіл бюджету.
- Підготовка креативів та реклами:
-
розробка рекламних текстів під нативний формат;
-
формування гіпотез і варіантів креативів;
-
адаптація матеріалів під специфіку кожного каналу;
-
погодження фінальних матеріалів.
- Переговори та закупка розміщень:
-
комунікація з адміністраторами каналів;
-
погодження вигідних умов і знижок;
-
узгодження дат, формату та умов розміщення;
-
контроль виходу публікацій.
👉Повний операційний супровід: ви надаєте лише бюджет, а вся взаємодія з каналами та організація розміщень залишається на нашій стороні.
- Запуск і контроль кампанії:
-
координація всіх розміщень;
-
контроль якості виходу постів;
-
відстеження перших результатів;
-
оперативне внесення коригувань за потреби.
- Аналітика та трекінг результатів:
-
Telegram-канали — відстеження через інвайт-посилання;
-
сайти та лендинги — UTM-мітки й аналітика;
-
боти та форми — відстеження активацій.
- Звітність і висновки:
-
детальний звіт за кожним розміщенням;
-
фактичні показники: перегляди, кліки, підписки тощо;
-
аналіз ефективності каналів і креативів;
-
рекомендації для масштабування.
Чим вам буде корисна послуга Telegram Promotion від Netpeak
- Вигідні умови розміщення.
Ми співпрацюємо з низкою великих сіток Telegram-каналів і маємо попередньо узгоджені вигідні умови. Це дозволяє отримувати кращі ціни та пріоритетні слоти саме для клієнтів Netpeak.
- Професійний підбір релевантних каналів і груп під ваші цілі.
Ми формуємо індивідуальну добірку Telegram-каналів і активних спільнот, що точно відповідають вашій ніші, цільовій аудиторії та бізнес-завданням — від залучення підписників до стимулювання продажів.
- Прозора та детальна звітність.
Ви отримуєте звіт із результатами кожного розміщення, охопленням, реакціями та KPI, що дозволяє точно оцінювати ефективність.
- Розробка рекламних креативів.
Ми створюємо візуальні та текстові креативи, проводячи тестування найбільш релевантного та ефективного.Наша команда реалізує просування під ключ — від формування стратегії до повної реалізації та оптимізації кампаній.
Маємо практичний досвід, сильну команду й глибоку експертизу в Telegram-екосистемі — залишайте заявку, і ми запропонуємо рішення під ваші бізнес-задачі.
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