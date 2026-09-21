Telegram UX/UI & CRO
21 вересня 2026
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Нативне просування в Telegram: як це працює та чому воно досі важливе для бізнесу
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Владислав Ясінський Владислав Ясінський

Telegram має вже понад мільярд активних користувачів по всьому світі та значну популярність в Україні, де месенджер використовують понад 70% інтернет-юзерів.

Платформа наразі є незамінним інструментом для бізнес-комунікацій: канали формують спільноти навколо конкретних ніш, що робить їх ідеальним майданчиком для нативної реклами. Розкажу докладніше в цьому матеріалі, як саме працювати за цим напрямом.

Що таке нативне просування в Telegram

Це нативна рекламна інтеграція, що органічно вписується в контент каналу та публікується за попередньою домовленістю з його менеджером або адміністратором.

На відміну від традиційних банерів чи оголошень, нативні пости створюють у стилі каналу та з урахуванням інтересів підписників. Завдяки цьому вони менше схожі на звичайну рекламу й частіше сприймаються як рекомендація від надійного джерела, що підвищує ймовірність взаємодії.

Важливо: нативна реклама не дорівнює прихованій. Канали можуть позначати рекламні пости відповідними хештегами, як-от #реклама, #ad, #спонсорський пост, зберігаючи прозорість перед аудиторією.

Приклади форматів нативної реклами

Пост з інтеграцією:

Приклади форматів нативної реклами

Огляд-рекомендація від автора каналу:

Приклади форматів нативної реклами

Пост з інтеграцією:

Приклади форматів нативної реклами

Огляд / рекомендація від автора каналу:

Як працює формат реклами в каналах

Перший етап — домовленість із власником каналу або менеджером, котрий відповідає за продаж реклами. Саме тут узгоджуються формат публікації, тривалість розміщення і вартість.

У Telegram є кілька форматів розміщення рекламних публікацій. Найпоширеніші:

  • 1/24;

  • 2/48;

  • 3/72;

  • формат «без видалення».

Перша цифра до слешу означає кількість годин, протягом яких рекламний пост гарантовано перебуває у верхній частині стрічки каналу, без витіснення іншими публікаціями та отримує максимальну увагу підписників. Друга цифра вказує на загальний період розміщення поста в каналі в годинах, після закінчення якого рекламна публікація видаляється: 1/24 — видалення через 24 години, 2/48 — через 48 годин тощо.

Зазвичай чим довше реклама залишається у стрічці, тим вища її ціна.На практиці формат 2/48 є достатнім, щоб охопити близько 90% активної аудиторії каналу, оскільки саме протягом перших двох діб більшість підписників переглядають нові публікації.

Формат «без видалення» — преміальний варіант, коли публікація залишається в каналі назавжди. Переваги:

  • пост продовжує отримувати органічні перегляди впродовж усього циклу роботи каналу;

  • навіть після завершення основного хвилевого трафіку (до двох місяців) реклама здатна приносити додаткових підписників.

Рекламний менеджер може брати комісію за комунікацію з вами, домовленість щодо продажу реклами в каналі. Тому раджу комунікувати безпосередньо з власниками каналів.

Приклади комункації:

формат реклами в каналах

Комунікація з менеджером:

формат реклами в каналах

Комунікація з власником:

Для кого корисне нативне просування

Такий вид просування для фомування довіри аудиторії актуальний для бізнесів у різних нішах, як-от ecommerce, фінанси, івенти, локальні компанії, а також освітній напрям.

Ecommerce:

ecommerce

Освіта:

нативне просування

Фінанси:

нативне просування

Івенти:

нативне просування

Локальні компанії:

нативне просування

Приклади креативів:

нативне просування

Пост-карусель із рекламою суші:

нативне просування

Пост з ігрового каналу, адаптований під рекламу кави:

нативне просування

Чому нативне просування актуальне навіть із появою Telegram Ads

  1. Нативне просування дає змогу працювати з більшою кількістю ніш і форматів, в той час як Telegram Ads має обмеження — не всі продукти можна рекламувати.

  2. Персоналізований формат подачі — пост виглядає як рекомендація від автора каналу, а не як класична реклама.

  3. Можливість використовувати привітальних ботів для розсилок.

  4. Можливість розміщувати рекламу в закритих тематичних каналах, недоступних для Telegram Ads.

Як це виглядає на практиці

Нативне просування активно використовують бренди з різних вертикалей, і це добре ілюструють реальні приклади.

Масовий ecommerce

Прикладом може слугувати реклама продукції від Rozetka.

нативне просування

Освіта та іміджеві кампанії

Нативні розміщення університетів працюють на довіру та впізнаваність бренду. У цьому випадку реклама не виглядає як прямий продаж, а органічно вбудовується в контент каналу, що особливо важливо для продуктів із довгим циклом прийняття рішення.

нативне просування

Ніші з обмеженнями в Ads

Для таких ніш нативне просування часто стає єдиним стабільним способом масштабування, оскільки дає змогу працювати з релевантною аудиторією, пояснювати продукт і формувати попит без прямої рекламної подачі.

CBD-продукція:

нативне просування

Написання студентських робіт:

нативне просування

Приклад, коли нативна публікація спрацювала краще за вартістю підписника в Telegram Ads

Аудиторію залучали через пост із тригерними елементами, який стимулював користувачів подати заявку на вступ до каналу. За рахунок більшої свободи у створенні креативів та можливості використовувати сильніші УТП (зокрема вакансії з бронюванням), які органічно відповідали контенту каналу, цей формат виявився ефективнішим за Telegram Ads за вартістю залучення підписника.Фактичні результати розміщення:

  • витрати — 62 571 грн;

  • отримано переглядів — 476 511;

  • середній CPM ≈ 131 грн;

  • фактична вартість заявки — 28,6 грн;

  • кількість поширень — 458;

  • частка позитивних реакцій — 82%.

нативна публікація

ефективне нативне розміщення

Як підготувати ефективне нативне розміщення

Результат просування залежить не лише від вибору каналу, а й від самого рекламного повідомлення. Розберу на прикладі оголошення, яке спрацює менш ефективно через свою структуру.

ефективне нативне розміщення

  1. Текстова частина.

Виглядає занадто прямою і не розкриваючою, варто розписати зазначені переваги більш ширше:

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Зрозуміло, що це макет рекламного креативу і для отримання бажаного результату потрібно декілька різних варіантів щоби протестувати найбільш релевантний для просування. 

  1. Візуальна складова.

Є ключовим елементом рекламних кампаній, адже саме вона першою привертає увагу, викликає емоцію та формує початкове сприйняття продукту чи оффера.

Сучасні технології, зокрема інструменти штучного інтелекту, допомагають створювати якісні візуали з мінімальними витратами — за умови коректно сформульованих промптів для генерації зображень. Водночас важливо не зосереджуватися виключно на технічній стороні процесу.

Головна задача візуала — привернути увагу, викликати емоційну реакцію та чітко передати суть продукту або рекламної пропозиції. Технології мають підсилювати цю мету, а не відволікати від неї, забезпечуючи креативність, динаміку та зрозуміле повідомлення для аудиторії.

  1. СТА.

Кнопка, яка використовується для зашиття посилання, є важливим елементом у рамках рекламних кампаній, оскільки вона сприяє прямому залученню користувачів до дії. Важливо, щоб кнопка була чітко узгоджена з текстом і контекстом кампанії, оскільки її функція — це не просто лінк, а саме інструмент для стимулювання дії.

Зазвичай для кнопок використовують стандартні варіанти: «Підписатися», «Дізнатися більше» або «Переглянути».

Бета-версія макету, як виглядатиме креатив із невеликим доопрацюванням: 

ефективне нативне розміщення

Як перевірити Telegram-канал перед розміщенням

Оцінка якості каналів за допомогою Telemetrio

перевірити Telegram-канал

Перед розміщенням реклами варто перевірити канал через сервіс Telemetr.io. Він допомагає оцінити якість аудиторії, виявити можливі ознаки ботів і проаналізувати канал за ключовими показниками.

Ads Index — це показник, який формується на основі власних алгоритмів платформи і відображає середню комплексну оцінку каналу з точки зору його придатності для рекламного розміщення.

Індекс класифікується за шкалою A+, A, B, C, D, де A+ означає канали з найвищою якістю аудиторії та стабільними показниками, а D — канали з найнижчою ефективністю для реклами:

перевірити Telegram-канал

Головний маркер телеграм-каналів на наявність активної аудиторії — це репости, за ними ви можете дійсно відслідковувати залученість аудиторії до контенту.

В прикладі на 30 000 переглядів пост отримав тільки два репости, що вже свідчить про наявність підозрілого співвідношення показників:

перевірити Telegram-канал

Розміщення реклами в цьому каналі коштує 5 тис грн. Перевірка через Telemetr.io та аналіз кількості репостів допомагають оцінити якість аудиторії і зменшити ризик витрат на неякісний Telegram-канал:

перевірити Telegram-канал

Як перевірити адміністратора каналу

Перед співпрацею перевіряйте його в чат-ботах, що використовуються для уникнення скаму або безпосередньо уточнюйте в адмінів:

Як перевірити адміністратора

Як перевірити адміністратора

Додаткові способи залучення аудиторії в Telegram-канал

Розсилки через привітальних ботів

Формат залучення аудиторії через розсилки в чат-ботах, який ефективно працює у зв’язці з просуванням Telegram-каналу.

У межах Telegram Promotion можливе додаткове рекламне розміщення безпосередньо в чат-боті, яке узгоджується напряму з адміністратором проєкту. Наша команда домовляється про показ рекламного повідомлення в самому боті, і користувач отримує його під час взаємодії з ботом у форматі автоматичного повідомлення. Вартість такого залучення, як правило, фіксується у форматі ціни за заявку.

Приклади чат-ботів:


Як перевірити адміністратора каналу

Як перевірити адміністратора каналу

Як виглядає замовлення розсилки у чат-боті

  1. Спочатку знайдіть пропозицію щодо розсилки в адмінських чатах або самостійно зверніться до власника чат-бота.

  2. Перед запуском попросіть показати актуальну базу, щоб оцінити її розмір і знизити ризик недобросовісного розміщення.

    Приклад бази чат-боту:
    замовлення розсилки у чат-боті

  3. Домовтеся про вартість заявки та період, після якого зафіксуєте кількість залученої аудиторії для розрахунку оплати:

    замовлення розсилки у чат-боті

  1. Відслідковуйте поточний результат по заявках:
    замовлення розсилки у чат-боті

  2. Фіксуйте отримані заявки і проводьте оплату власнику чат-боту:
    замовлення розсилки у чат-боті

Важливий момент: заявка ≠ підписник.

Важливо враховувати, що вартість заявки та вартість підписника — це різні метрики. Підписник майже завжди обходиться дорожче, ніж заявка, оскільки частина користувачів додається під впливом клікбейт-меседжів і відписується протягом перших 24 годин.

Саме тому коректним показником ефективності є вартість підписника, який залишився в каналі після 24 годин, а певний відсоток відписок є природним для Telegram-екосистеми.

Просування через Telegram-папки

Приклад №1:
Просування через Telegram-папки

Приклад №2:
Просування через Telegram-папки

Просування через папку в Telegram — це формат залучення аудиторії через тематичну добірку каналів, котру користувач додає в один клік.

Детальніше про підхід і практику використання — у нашійстатті про УБТ.

Залучення підписників із YouTube та Instagram

У форматі Telegram Promotion можемо залучати аудиторію з інших джерел (YouTube, Instagram тощо) через серію сторіс, відео та нативних згадок. Це допомагає використовувати додаткові точки контакту з аудиторією та переводити зацікавлених користувачів у Telegram-канал.

Приклад каналу за тематикою «Налаштування посилань SEO»:

Залучення підписників із YouTube

Формат такого залучення має свою перевагу в довгостроковій перспективі, завдяки якому трафік генерується у відповідності з відео на YouTube.Команда Netpeak разом із замовником отримують розраховані підписки на канал при аналізі поточного каналу. Також є ймовірність, що відео набуде популярності і в такий спосіб у перспективі згенерує додаткові підписки на канал:

Залучення підписників із YouTube

Поточна вартість підписника з зазначеного методу просування ≈ $3,06.
Приклад нативного розміщення в Instagram. Канал за тематикою «Маркетинг, бізнес».
Перший рілс:

Залучення підписників із Instagram

Другий рілс:

Залучення підписників із Instagram

Третій рілс:

Залучення підписників із Instagram

Залучення підписників із InstagramКількість підписників, які залишились в каналі з 1 серпня 2025 року

На момент просування було 119 підписників по вартості 71,42 грн ≈ €1,49

Просування через взаємний PR

Формат просування, за якого канали або проєкти з суміжною аудиторією обмінюються нативними публікаціями. Такий підхід дозволяє залучати релевантних підписників без прямих рекламних витрат, підвищувати довіру за рахунок рекомендацій і розширювати охоплення завдяки вже сформованим спільнотам.

Ефективність формату значною мірою залежить від якості каналів, відповідності аудиторій і коректно сформульованого меседжу. Однак на практиці вона часто є низькою: у підбірках зазвичай розміщується велика кількість каналів одночасно, через що увага користувача розсіюється. Більшість не переглядає весь список, не переходить по кожному каналу та не занурюється в контент.

Просування через взаємний PR

Із чого складається послуга Telegram Promotion від Netpeak

Наше агентство забезпечує повний цикл нативного просування в Telegram: від аналітики до фінальної звітності.

  1. Аналітика ніші та конкурентів:

  • визначення ключових конкурентів у Telegram;

  • дослідження рекламних підходів та кейсів конкурентів;

  • формування ефективних форматів і оферів;

  • оцінювання середньої вартості розміщень у ніші.

Наша команда проводить дослідження ринку перед запуском із використанням Telemetrio та інших аналітичних інструментів.

Просування через взаємний PR

  1. Підбір каналів і стратегія розміщень:

  • пошук релевантних Telegram-каналів під цільову аудиторію;

  • формування списку каналів (longlist);

  • розроблення стратегії розміщень —частота, формати, тести;

  • оптимальний розподіл бюджету.

Просування через взаємний PR

  1. Підготовка креативів та реклами:

  • розробка рекламних текстів під нативний формат;

  • формування гіпотез і варіантів креативів;

  • адаптація матеріалів під специфіку кожного каналу;

  • погодження фінальних матеріалів.

Просування через взаємний PR

  1. Переговори та закупка розміщень:

  • комунікація з адміністраторами каналів;

  • погодження вигідних умов і знижок;

  • узгодження дат, формату та умов розміщення;

  • контроль виходу публікацій.

Telegram Promotion від Netpeak

👉Повний операційний супровід: ви надаєте лише бюджет, а вся взаємодія з каналами та організація розміщень залишається на нашій стороні.

  1. Запуск і контроль кампанії:

  • координація всіх розміщень;

  • контроль якості виходу постів;

  • відстеження перших результатів;

  • оперативне внесення коригувань за потреби.

  1. Аналітика та трекінг результатів:

  • Telegram-канали — відстеження через інвайт-посилання;

  • сайти та лендинги — UTM-мітки й аналітика;

  • боти та форми — відстеження активацій.

  1. Звітність і висновки:

  • детальний звіт за кожним розміщенням;

  • фактичні показники: перегляди, кліки, підписки тощо;

  • аналіз ефективності каналів і креативів;

  • рекомендації для масштабування.

Telegram Promotion від Netpeak

Чим вам буде корисна послуга Telegram Promotion від Netpeak

  1. Вигідні умови розміщення.

Ми співпрацюємо з низкою великих сіток Telegram-каналів і маємо попередньо узгоджені вигідні умови. Це дозволяє отримувати кращі ціни та пріоритетні слоти саме для клієнтів Netpeak.

  1. Професійний підбір релевантних каналів і груп під ваші цілі.

Ми формуємо індивідуальну добірку Telegram-каналів і активних спільнот, що точно відповідають вашій ніші, цільовій аудиторії та бізнес-завданням — від залучення підписників до стимулювання продажів.

  1. Прозора та детальна звітність.

Ви отримуєте звіт із результатами кожного розміщення, охопленням, реакціями та KPI, що дозволяє точно оцінювати ефективність.

  1. Розробка рекламних креативів.

Ми створюємо візуальні та текстові креативи, проводячи тестування найбільш релевантного та ефективного.Наша команда реалізує просування під ключ — від формування стратегії до повної реалізації та оптимізації кампаній.

Маємо практичний досвід, сильну команду й глибоку експертизу в Telegram-екосистемі — залишайте заявку, і ми запропонуємо рішення під ваші бізнес-задачі.

Владислав Ясінський
Владислав Ясінський

Налаштовує таргетовану рекламу в Telegram Ads і просуває проєкти через Telegram Promotion. За час роботи допоміг клієнтам залучити тисячі підписників, оптимізувати рекламні бюджети та підвищити конверсію кампаній.

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