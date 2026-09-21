Нативне просування в Telegram: як це працює та чому воно досі важливе для бізнесу

Нативне просування в Telegram: як це працює та чому воно досі важливе для бізнесу

Telegram має вже понад мільярд активних користувачів по всьому світі та значну популярність в Україні, де месенджер використовують понад 70% інтернет-юзерів.

Платформа наразі є незамінним інструментом для бізнес-комунікацій: канали формують спільноти навколо конкретних ніш, що робить їх ідеальним майданчиком для нативної реклами. Розкажу докладніше в цьому матеріалі, як саме працювати за цим напрямом.

Що таке нативне просування в Telegram

Це нативна рекламна інтеграція, що органічно вписується в контент каналу та публікується за попередньою домовленістю з його менеджером або адміністратором.

На відміну від традиційних банерів чи оголошень, нативні пости створюють у стилі каналу та з урахуванням інтересів підписників. Завдяки цьому вони менше схожі на звичайну рекламу й частіше сприймаються як рекомендація від надійного джерела, що підвищує ймовірність взаємодії.

Важливо: нативна реклама не дорівнює прихованій. Канали можуть позначати рекламні пости відповідними хештегами, як-от #реклама, #ad, #спонсорський пост, зберігаючи прозорість перед аудиторією.

Приклади форматів нативної реклами

Пост з інтеграцією:

Огляд-рекомендація від автора каналу:

Пост з інтеграцією:

Огляд / рекомендація від автора каналу:

Як працює формат реклами в каналах

Перший етап — домовленість із власником каналу або менеджером, котрий відповідає за продаж реклами. Саме тут узгоджуються формат публікації, тривалість розміщення і вартість.

У Telegram є кілька форматів розміщення рекламних публікацій. Найпоширеніші:

1/24;

2/48;

3/72;

формат «без видалення».

Перша цифра до слешу означає кількість годин, протягом яких рекламний пост гарантовано перебуває у верхній частині стрічки каналу, без витіснення іншими публікаціями та отримує максимальну увагу підписників. Друга цифра вказує на загальний період розміщення поста в каналі в годинах, після закінчення якого рекламна публікація видаляється: 1/24 — видалення через 24 години, 2/48 — через 48 годин тощо.

Зазвичай чим довше реклама залишається у стрічці, тим вища її ціна.На практиці формат 2/48 є достатнім, щоб охопити близько 90% активної аудиторії каналу, оскільки саме протягом перших двох діб більшість підписників переглядають нові публікації.

Формат «без видалення» — преміальний варіант, коли публікація залишається в каналі назавжди. Переваги:

пост продовжує отримувати органічні перегляди впродовж усього циклу роботи каналу;

навіть після завершення основного хвилевого трафіку (до двох місяців) реклама здатна приносити додаткових підписників.

Рекламний менеджер може брати комісію за комунікацію з вами, домовленість щодо продажу реклами в каналі. Тому раджу комунікувати безпосередньо з власниками каналів.

Приклади комункації:

Комунікація з менеджером:

Комунікація з власником:

Для кого корисне нативне просування

Такий вид просування для фомування довіри аудиторії актуальний для бізнесів у різних нішах, як-от ecommerce, фінанси, івенти, локальні компанії, а також освітній напрям.

Ecommerce:

Освіта:

Фінанси:

Івенти:

Локальні компанії:

Приклади креативів:

Пост-карусель із рекламою суші:

Пост з ігрового каналу, адаптований під рекламу кави:

Чому нативне просування актуальне навіть із появою Telegram Ads

Нативне просування дає змогу працювати з більшою кількістю ніш і форматів, в той час як Telegram Ads має обмеження — не всі продукти можна рекламувати. Персоналізований формат подачі — пост виглядає як рекомендація від автора каналу, а не як класична реклама. Можливість використовувати привітальних ботів для розсилок. Можливість розміщувати рекламу в закритих тематичних каналах, недоступних для Telegram Ads.

Як це виглядає на практиці

Нативне просування активно використовують бренди з різних вертикалей, і це добре ілюструють реальні приклади.

Масовий ecommerce

Прикладом може слугувати реклама продукції від Rozetka.

Освіта та іміджеві кампанії

Нативні розміщення університетів працюють на довіру та впізнаваність бренду. У цьому випадку реклама не виглядає як прямий продаж, а органічно вбудовується в контент каналу, що особливо важливо для продуктів із довгим циклом прийняття рішення.

Ніші з обмеженнями в Ads

Для таких ніш нативне просування часто стає єдиним стабільним способом масштабування, оскільки дає змогу працювати з релевантною аудиторією, пояснювати продукт і формувати попит без прямої рекламної подачі.

CBD-продукція:

Написання студентських робіт:

Приклад, коли нативна публікація спрацювала краще за вартістю підписника в Telegram Ads

Аудиторію залучали через пост із тригерними елементами, який стимулював користувачів подати заявку на вступ до каналу. За рахунок більшої свободи у створенні креативів та можливості використовувати сильніші УТП (зокрема вакансії з бронюванням), які органічно відповідали контенту каналу, цей формат виявився ефективнішим за Telegram Ads за вартістю залучення підписника.Фактичні результати розміщення:

витрати — 62 571 грн;

отримано переглядів — 476 511;

середній CPM ≈ 131 грн;

фактична вартість заявки — 28,6 грн;

кількість поширень — 458;

частка позитивних реакцій — 82%.

Як підготувати ефективне нативне розміщення

Результат просування залежить не лише від вибору каналу, а й від самого рекламного повідомлення. Розберу на прикладі оголошення, яке спрацює менш ефективно через свою структуру.

Текстова частина.

Виглядає занадто прямою і не розкриваючою, варто розписати зазначені переваги більш ширше:

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Зрозуміло, що це макет рекламного креативу і для отримання бажаного результату потрібно декілька різних варіантів щоби протестувати найбільш релевантний для просування.

Візуальна складова.

Є ключовим елементом рекламних кампаній, адже саме вона першою привертає увагу, викликає емоцію та формує початкове сприйняття продукту чи оффера.

Сучасні технології, зокрема інструменти штучного інтелекту, допомагають створювати якісні візуали з мінімальними витратами — за умови коректно сформульованих промптів для генерації зображень. Водночас важливо не зосереджуватися виключно на технічній стороні процесу.

Головна задача візуала — привернути увагу, викликати емоційну реакцію та чітко передати суть продукту або рекламної пропозиції. Технології мають підсилювати цю мету, а не відволікати від неї, забезпечуючи креативність, динаміку та зрозуміле повідомлення для аудиторії.

СТА.

Кнопка, яка використовується для зашиття посилання, є важливим елементом у рамках рекламних кампаній, оскільки вона сприяє прямому залученню користувачів до дії. Важливо, щоб кнопка була чітко узгоджена з текстом і контекстом кампанії, оскільки її функція — це не просто лінк, а саме інструмент для стимулювання дії.

Зазвичай для кнопок використовують стандартні варіанти: «Підписатися», «Дізнатися більше» або «Переглянути».

Бета-версія макету, як виглядатиме креатив із невеликим доопрацюванням:

Як перевірити Telegram-канал перед розміщенням

Оцінка якості каналів за допомогою Telemetrio

Перед розміщенням реклами варто перевірити канал через сервіс Telemetr.io. Він допомагає оцінити якість аудиторії, виявити можливі ознаки ботів і проаналізувати канал за ключовими показниками.

Ads Index — це показник, який формується на основі власних алгоритмів платформи і відображає середню комплексну оцінку каналу з точки зору його придатності для рекламного розміщення.

Індекс класифікується за шкалою A+, A, B, C, D, де A+ означає канали з найвищою якістю аудиторії та стабільними показниками, а D — канали з найнижчою ефективністю для реклами:

Головний маркер телеграм-каналів на наявність активної аудиторії — це репости, за ними ви можете дійсно відслідковувати залученість аудиторії до контенту.

В прикладі на 30 000 переглядів пост отримав тільки два репости, що вже свідчить про наявність підозрілого співвідношення показників:

Розміщення реклами в цьому каналі коштує 5 тис грн. Перевірка через Telemetr.io та аналіз кількості репостів допомагають оцінити якість аудиторії і зменшити ризик витрат на неякісний Telegram-канал:

Як перевірити адміністратора каналу

Перед співпрацею перевіряйте його в чат-ботах, що використовуються для уникнення скаму або безпосередньо уточнюйте в адмінів:

Додаткові способи залучення аудиторії в Telegram-канал

Розсилки через привітальних ботів

Формат залучення аудиторії через розсилки в чат-ботах, який ефективно працює у зв’язці з просуванням Telegram-каналу.

У межах Telegram Promotion можливе додаткове рекламне розміщення безпосередньо в чат-боті, яке узгоджується напряму з адміністратором проєкту. Наша команда домовляється про показ рекламного повідомлення в самому боті, і користувач отримує його під час взаємодії з ботом у форматі автоматичного повідомлення. Вартість такого залучення, як правило, фіксується у форматі ціни за заявку.

Приклади чат-ботів:





Як виглядає замовлення розсилки у чат-боті

Спочатку знайдіть пропозицію щодо розсилки в адмінських чатах або самостійно зверніться до власника чат-бота. Перед запуском попросіть показати актуальну базу, щоб оцінити її розмір і знизити ризик недобросовісного розміщення.



Приклад бази чат-боту:



Домовтеся про вартість заявки та період, після якого зафіксуєте кількість залученої аудиторії для розрахунку оплати:





Відслідковуйте поточний результат по заявках:

Фіксуйте отримані заявки і проводьте оплату власнику чат-боту:



Важливий момент: заявка ≠ підписник. Важливо враховувати, що вартість заявки та вартість підписника — це різні метрики. Підписник майже завжди обходиться дорожче, ніж заявка, оскільки частина користувачів додається під впливом клікбейт-меседжів і відписується протягом перших 24 годин.

Саме тому коректним показником ефективності є вартість підписника, який залишився в каналі після 24 годин, а певний відсоток відписок є природним для Telegram-екосистеми.

Просування через Telegram-папки

Приклад №1:



Приклад №2:



Просування через папку в Telegram — це формат залучення аудиторії через тематичну добірку каналів, котру користувач додає в один клік.

Детальніше про підхід і практику використання — у нашійстатті про УБТ.

Залучення підписників із YouTube та Instagram

У форматі Telegram Promotion можемо залучати аудиторію з інших джерел (YouTube, Instagram тощо) через серію сторіс, відео та нативних згадок. Це допомагає використовувати додаткові точки контакту з аудиторією та переводити зацікавлених користувачів у Telegram-канал.

Приклад каналу за тематикою «Налаштування посилань SEO»:





Формат такого залучення має свою перевагу в довгостроковій перспективі, завдяки якому трафік генерується у відповідності з відео на YouTube.Команда Netpeak разом із замовником отримують розраховані підписки на канал при аналізі поточного каналу. Також є ймовірність, що відео набуде популярності і в такий спосіб у перспективі згенерує додаткові підписки на канал:

Поточна вартість підписника з зазначеного методу просування ≈ $3,06.

Приклад нативного розміщення в Instagram. Канал за тематикою «Маркетинг, бізнес».

Перший рілс:

Другий рілс:

Третій рілс:

Кількість підписників, які залишились в каналі з 1 серпня 2025 року

На момент просування було 119 підписників по вартості 71,42 грн ≈ €1,49

Просування через взаємний PR

Формат просування, за якого канали або проєкти з суміжною аудиторією обмінюються нативними публікаціями. Такий підхід дозволяє залучати релевантних підписників без прямих рекламних витрат, підвищувати довіру за рахунок рекомендацій і розширювати охоплення завдяки вже сформованим спільнотам.

Ефективність формату значною мірою залежить від якості каналів, відповідності аудиторій і коректно сформульованого меседжу. Однак на практиці вона часто є низькою: у підбірках зазвичай розміщується велика кількість каналів одночасно, через що увага користувача розсіюється. Більшість не переглядає весь список, не переходить по кожному каналу та не занурюється в контент.

Із чого складається послуга Telegram Promotion від Netpeak

Наше агентство забезпечує повний цикл нативного просування в Telegram: від аналітики до фінальної звітності.

Аналітика ніші та конкурентів:

визначення ключових конкурентів у Telegram;

дослідження рекламних підходів та кейсів конкурентів;

формування ефективних форматів і оферів;

оцінювання середньої вартості розміщень у ніші.

Наша команда проводить дослідження ринку перед запуском із використанням Telemetrio та інших аналітичних інструментів.

Підбір каналів і стратегія розміщень:

пошук релевантних Telegram-каналів під цільову аудиторію;

формування списку каналів (longlist);

розроблення стратегії розміщень —частота, формати, тести;

оптимальний розподіл бюджету.

Підготовка креативів та реклами:

розробка рекламних текстів під нативний формат;

формування гіпотез і варіантів креативів;

адаптація матеріалів під специфіку кожного каналу;

погодження фінальних матеріалів.

Переговори та закупка розміщень:

комунікація з адміністраторами каналів;

погодження вигідних умов і знижок;

узгодження дат, формату та умов розміщення;

контроль виходу публікацій.

👉Повний операційний супровід: ви надаєте лише бюджет, а вся взаємодія з каналами та організація розміщень залишається на нашій стороні.

Запуск і контроль кампанії:

координація всіх розміщень;

контроль якості виходу постів;

відстеження перших результатів;

оперативне внесення коригувань за потреби.

Аналітика та трекінг результатів:

Telegram-канали — відстеження через інвайт-посилання;

сайти та лендинги — UTM-мітки й аналітика;

боти та форми — відстеження активацій.

Звітність і висновки:

детальний звіт за кожним розміщенням;

фактичні показники: перегляди, кліки, підписки тощо;

аналіз ефективності каналів і креативів;

рекомендації для масштабування.

Чим вам буде корисна послуга Telegram Promotion від Netpeak