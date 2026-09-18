FRACTAL запускає finerd.ai — застосунок для задротського обліку фінансів

Команда finerd.ai, що входить до FRACTAL, запускає застосунок, який збирає всі гроші в одному місці, автоматизує облік і допомагає аналізувати гроші за допомогою ШІ.





finerd.ai від початку створювався як міжнародний продукт. Saldo Finance — один із найпопулярніших фінансових застосунків в Україні — став першим проєктом команди й масовим інструментом для простішого контролю витрат. Тож finerd.ai — наступний крок, він створений людей, котрим потрібна повна фінансова картина. Серед пріоритетних ринків: Україна, Європа, США та Канада.

До finerd можна підключити банки, брокерів і криптогаманці, щоби транзакції й баланси оновлювалися автоматично, а вартість інвестицій і крипти завжди була актуальною. Доступне підключення банків із ЄС, США та Канади, а в Україні — monobank і ПриватБанк. Інші українські банки можна частково автоматизувати через Apple Pay.

Я 13 років автоматизував фінанси для бізнесу, а ще 6 років створював мобільні застосунки. Але коли спробував навести лад у власних фінансах, зрозумів, що наявні рішення мені не підходять. Тоді почав робити застосунок для себе. Коли побачив, що подібна проблема є в багатьох людей, із особистого інструменту виріс продукт.



Радомир Новкович, Founder & Former CEO у finerd, RadASO, Tonti Laguna Mobile

У finerd є звіти про доходи й витрати, бюджети, грошові потоки, прибутковість активів і прогнози. Більше того, finerd можна підключити до ChatGPT, Claude та інших ШІ, щоб ставити запитання про свої гроші: «Де я можу заощадити?», «Чи можу я дозволити собі нову машину?», «Скільки грошей у мене буде наприкінці року?»

ШІ категоризує транзакції з урахуванням контексту. Наприклад, 100 грн на заправці будуть кавою, а 1 000 грн — пальним. Коли користувач виправляє категорію, ШІ запам’ятовує вибір і далі застосовує до схожих транзакцій.

Онлайн-замовлення застосунок самостійно підтягує з емейлів, а паперовий чек достатньо сфотографувати: finerd розпізнає товари з чеків й категоризує їх.

Готівку, нерухомість, автомобілі й інше майно слід додавати вручну. Застосунок також підходить для ведення сімейних фінансів і обліку боргів.

Підписки й регулярні платежі визначаються автоматично і плануються наперед.

Ми не намагаємося створити ілюзію, що застосунок може передбачити майбутнє. Але багатьом людям важливо розуміти, куди рухаються їхні фінанси.



Артем Бородатюк, фаундер і СЕО FRACTAL, автор книги «Для менеджерів»

finerd можна використовувати безплатно для базового обліку фінансів: вести витрати й доходи, планувати бюджет і користуватися частиною автоматизацій.