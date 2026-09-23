5 ознак, що ваш бренд втрачає репутацію онлайн — і чому ви їх досі не помітили

5 ознак, що ваш бренд втрачає репутацію онлайн — і чому ви їх досі не помітили

У попередній статті я розказував, чому онлайн-репутація не залежить від того, чи займаєтеся ви нею. Тепер конкретніше: як зафіксувати, що вона почала працювати проти вас?

Одразу зафіксую головне. Репутаційна криза — не окрема подія, це фінал процесу, який тривав кілька місяців і подавав сигнали. Просто сигнали виглядають нудно: два схожі коментарі, трохи інша лексика у відгуках, чужа сторінка на п’ятій позиції. Ніхто не скликає нараду через подібне. Далі розберу основні ознаки прийдешньої кризи.

Ознака №1: змінилися пошукові підказки

Введіть назву компанії в Google і подивіться, що система дописує за вас. Підказки формуються з реальних запитів людей. Якщо там з’явилося «відгуки», «скарги», «не повертають гроші» — це означає, що достатня кількість людей вже шукала саме це.

Важливий нюанс: підказка «відгуки» сама по собі нормальна, її зазвичай гуглять перед покупкою. Тривожні саме емоційно забарвлені формулювання.

Ознака №2: відгуків стало менше

Це найбільш недооцінений сигнал.

Бізнес звик боятися негативу і через це не враховувати тишу.

Логіка проста: задоволений клієнт пише відгук рідко і тільки, коли його попросити або якщо досвід був справді яскравим. Незадоволений пише сам, без нагадувань, і робить це швидко. Тому падіння загальної кількості відгуків за незмінної кількості клієнтів майже завжди означає, що позитивних відгуків стало менше, а негативні продовжують з’являтися.

Пропорція в пошуковиках зміниться пізніше, спочатку змінюється загальний обсяг.

Ознака №3: рейтинг стоїть, а тексти псуються

Середня оцінка — інерційна метрика. Щоби зрушити з відмітки 4,6 при сотні відгуків, потрібно багато нового негативу. Тому оцінка показує проблему з затримкою в кілька тижнів або місяців.

Тексти реагують одразу.

Поява слів «знову», «як завжди», «вже вкотре», «довелося писати двічі» означає, що клієнтський досвід став системно гіршим. Особливо показові позитивні відгуки з «але» — людина ще лояльна, проте вже фіксує збій.

Ознака №4: у топ-10 по бренду з’явилися чужі сторінки

Відкрийте інкогніто-вкладку і подивіться першу сторінку видачі за назвою компанії. Порахуйте, скільки позицій контролюєте ви: сайт, блог, ваші профілі в соцмережах, ваші сторінки на майданчиках.

Якщо ви контролюєте менше половини, першу думку про вас формує хтось інший.

Це не обов’язково негатив: може бути стара вакансія, форум трирічної давнини, агрегатор із трьома відгуками. Але кожна така позиція — це місце, яке міг би займати ваш контент.

Чому це так важливо?

Якщо у видачі за назвою бренду з’являються сторонні сайти або інші компанії, Google може ще не мати достатньо чіткої асоціації між запитом і вашою компанією. Для користувачів, котрі шукають вас уперше, це створює плутанину: вони переходять не на той сайт, читають застарілу інформацію або продовжують дослідження вже не про вашу компанію.

Слабко заповнена брендова видача залишає місце для чужого контенту. У топ можуть потрапити агрегатори, старі вакансії, випадкові згадки, форуми або матеріали, написані під алгоритми, але не під вашу реальну репутацію. Такий контент легко викривляє враження про компанію.

Тобто якщо бренд контролює менше половини першої сторінки видачі,інформаційне поле навколо компанії недостатньо захищене.

Ознака №5: повторюване заперечення у продажах

Найдешевша система моніторингу в компанії — ваш відділ продажів. Менеджери щодня чують те, що люди прочитали про вас перед дзвінком.

Якщо однакове питання звучить від різних клієнтів — десь є джерело, котре його породжує. Знайти це джерело зазвичай нескладно, якщо взагалі почати шукати.

Що з цим робити

Мінімальний протокол — раз на місяць приділіть 20–30 хвилин уваги:

Перевірте підказки Google по бренду. Порахуйте кількість нових відгуків за місяць і порівняйте з попереднім. Прочитайте останні 20 відгуків і випишіть повторювані слова. Подивіться видачу топ-10 за брендом. Запитайте у відділу продажів три найпоширеніших заперечень місяця.

За пів року інформації у вас буде достатньо, щоби побачити тренд раніше, ніж він вплине на вашу виручку.

У наступних статтях розберу окремо кожен із цих блоків: як налаштувати моніторинг, як рахувати метрики довіри і що робити, коли негатив вже стоїть у топі.

Збережіть статтю. Поділіться з тим, хто відповідає за бренд і ще не робив такої перевірки жодного разу.

Автор: Керівник відділу ORM в Netpeak. Пишу про управління репутацією в Україні — системно та стисло.