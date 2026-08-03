Що таке ORM і чому бізнес не може без нього — стаття для тих, хто ще не обпікся

Що таке ORM і чому бізнес не може без нього — стаття для тих, хто ще не обпікся

Почну з некомфортного питання.

Коли ви востаннє гуглили власну компанію очима незнайомця: не власника, не маркетолога, а людини, яка вперше чує вашу назву і вирішує, чи варто довіряти?

Пропоную вам миттєвий експеримент:

Відкрийте Google в режимі інкогніто й введіть назву своєї компанії. Потім додайте до неї слова «відгуки», «скарги» або, якщо бренд тісно асоціюється із засновником, — його ім'я.

Те, що ви зараз бачите без персоналізації на першій сторінці видачі, і є репутацією вашого бізнесу в інтернеті. Не та, яку ви будували. А та, що склалася.

Що таке ORM

Online Reputation Management — це системна робота з тим, як бренд чи людина виглядають у цифровому середовищі. Тобто всюди, де про вас є або може бути інформація: пошукові системи, відгуковики, медіа, соцмережі, форуми, Wikipedia.

В Україні про ORM говорять дедалі частіше, але здебільшого зводять його до роботи з коментарями, спроб прибрати негатив із пошукової видачі (хоча це дійсно буває частиною роботи) і PR у розумінні «потрапити в Forbes».

Насправді це значно ширша дисципліна, що поєднує SEO, PR, контент-маркетинг, кризові комунікації, роботу з медіа, аналітику й системний розвиток бренду в цифровому середовищі.

На практиці це означає мати достатньо позитивного контенту, щоб один негативний коментар не топив видачу, а також відповідати на відгуки так, щоби навіть погана ситуація виглядала як перевага. Тобто стратегічно будувати репутаційний «буфер» до того, коли він знадобиться.

Чому ваша репутація починається не з сайту

Є цифра, котру я наводжу на кожній зустрічі з новим клієнтом:

96% споживачів читають відгуки онлайн перед покупкою. Не «деякі», не «багато» — більшість.

Для мене ORM — це насамперед про перше враження. Тобто що людина бачить ще перед тим, як відкриє ваш ресурс, залишить заявку чи поспілкується з менеджером.

Саме тому я часто кажу: репутація є незалежно від того, чи займається нею бренд. Якщо компанія не формує власне інформаційне поле, за неї це роблять інші: клієнти, журналісти, конкуренти, блогери, випадкові коментатори або алгоритми пошукових систем.

Бренди вважають, що уявлення про компанію автоматично є наслідком хорошого продукту чи сервісу. Частково це правда. Але в цифровому середовищі цього вже недостатньо.

Хороший продукт не гарантує, що саме він стане першим, про що дізнається потенційний клієнт. І проблема не в тому, що є негативні відгуки, це буває у всіх. Проблема в тому, що без ORM-стратегії цей негатив займає перші позиції — бо його ніщо не витісняє.

Саме тому я не люблю, коли ORM називають кризовим менеджментом.

Коли компанія починає працювати з репутацією лише після скандалу, вона вже запізнилася. У цей момент доводиться починати вже з відновлення довіри до бренду.

Набагато ефективніше зробити це до виникнення проблеми.

Де Україна на цьому ринку

Чесно: практично на нулі.

Є окремі підрядники, що роблять моніторинг відгуків. Агенції, котрі «в тому числі» займаються сприйняттям компанії. Консультанти, які радять «відповідати на коментарі ввічливо».

Системної дисципліни — стратегії, яка включає SEO репутації, роботу з відгуковиками, контентний захист, кризовий протокол, — майже ніхто не будує.

Українські кейси добре це демонструють

Останні кілька років бізнес неодноразово показував, що репутаційна криза інколи спалахує буквально за кілька годин.

Один із найгучніших українських кейсів 2026 року — історія навколо допису співзасновника monobank Олега Гороховського із фотографією клієнтки. Публікація негайно стала предметом обговорення в провідних українських медіа, а також привернула увагу НБУ та експертів із права і кризових комунікацій. Згодом Гороховський визнав, що відреагував емоційно, і публічно пояснив свою позицію.

Історія навколо KOCHUT показала, як один допис клієнта перетворюється на багатотижневий скандал. Після допису в Threads дискусія швидко вийшла за межі соцмереж: долучилися медіа, незалежні експерти, представники компанії та інші клієнти. У центрі уваги опинилися вже не лише характеристики конкретного виробу, а реакція і прозорість комунікації бренду.

Як бачите, кризову ситуацію не завжди запускає сама помилка. Частіше це відбувається через брак підготовленої стратегії комунікації.

Це перша стаття з серії про Online Reputation Management в Україні.

Я запускаю цю серію статей з однією метою: сформувати в Україні розуміння ORM як окремої дисципліни. Не просто послугу агентства, а необхідність для кожної компанії, що представлена онлайн.

Далі розкрию теми: як виглядає ORM-аудит і будується стратегія, ділитимуся актуальними українськими та міжнародними кейсами, а також інструментами моніторингу. І, найголовніше, розкажу, що робити, коли вже горить.

Збережіть статтю. Поділіться з тим, хто будує бізнес онлайн і ще не думав про репутацію системно.

Автор: Керівник відділу ORM в Netpeak. Пишу про управління репутацією в Україні — системно та стисло.