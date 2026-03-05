Що чекає на бізнес і як адаптувати маркетингові стратегії: AI-пошук 2026

Те, що ще два роки тому виглядало як експеримент, у 2026-му може стати стандартом. ШІ більше не «надбудова» над Google — він поступово трансформує саму логіку пошукової екосистеми.

Матеріал підготовлено на основі мітапу про AI Search 2026, під час якого Олена Воскобойник, Head of Product SEO Department у Netpeak, Микола Новіков, Head of SEO Department у Netpeak і Олег Саламаха, Founder у Serpstat обговорили:

зміни в AI-пошуку та видачі загалом;

конкуренцію між Google та OpenAI;

перші наслідки для трафіку й контент-стратегій;

дані дослідження Serpstat щодо впливу AI Overviews на різні індустрії.

Куди рухається AI-пошук

2025 рік не просто запустив AI у пошук — він його закріпив як повноцінний інтерфейс. Google активно перебудовує видачу навколо ШІ. Основні елементи цієї трансформації:

AI Overviews — огляди з відповідями у видачі;

AI Mode — окремий режим пошуку через AI-чат.

Основна статистика по AIO і AI mode

Введення AI Overviews призвело до того, що пошук дедалі частіше завершується без переходу на сайт. Для бізнесу це означає падіння органічного трафіку за інформаційними запитами та необхідність боротися не лише за позицію, а й за згадку в AI-відповіді.

Паралельно розгортається AI Mode. Поки що він не встановлений за замовчуванням, але вже має близько 100 млн користувачів (для порівняння, у ChatGPT близько 700 млн). Якщо Google зробить його дефолтним інтерфейсом, масштаб зміни поведінки буде різким.

Втім, навіть при повному переході Google на AI Mode, органічна видача все ще матиме вагу і ШІ підбиратиме відповіді на її основі. Щоправда, видача скоротиться. АІ обирає топ-5 чи менше для формування відповіді.

Близько 70% користувачів читають лише першу третину AI-відповіді.

Фактично боротьба йде не за сторінку, а за перші рядки. Це змінює логіку оптимізації.

Ключові зміни в пошуку та AI агентах:

Традиційна модель SEO базувалася на оптимізації сторінок під ключові запити. Нова реальність поступово зміщує фокус у бік формування впізнаваності бренду і підсилення його присутності у відповідях AI. Тренди на ринку задають насамперед великі гравці. На початку 2025 року OpenAI активно впроваджував нові функції. До кінця року Google суттєво скоротив відставання. З огляду на масштаб Google — його частку ринку, аудиторію та інфраструктуру — питання лідерства більше не виглядає однозначним. OpenAI рухається в сторону e-commerce. Запускає instant checkout — можливість купувати товар прямо в ChatGPT без переходу на сайт, впроваджує модуль Shopping Research — агента для підбору товарів, вводить лістинги із магазинами у відповідях. Фактично це аналог пошукової видачі всередині чат-інтерфейсу. Паралельно Google трансформує свою модель. Змінюється вигляд рекламних блоків, реклама дедалі менше відрізняється від органічних результатів, що безпосередньо впливає на CTR органічної видачі. Навіть без повного переходу в AI Mode рішення Google вже впливають на органічний трафік. Спостерігається взаємне копіювання. Google рухається в сторону AI-чатів, ChatGPT інтегрує функції пошукової видачі та e-commerce. Це означає, що ринок не йде в односторонню модель — формується гібрид. Окрім технологічної конкуренції, є ще медіа, які подають судові позови, і видавці, які укладають ліцензійні угоди. Тривають дискусії щодо розподілу прибутку між моделлю та власником контенту.

Як зміни в AI-пошуку трансформують маркетинговий підхід

Головна зміна — клієнтська подорож переходить у межі AI-платформ. Людина може пройти весь шлях — від формування потреби до вибору та покупки — не заходячи в класичний пошук. До цього додаються TikTok, YouTube, Reddit, Instagram та інші платформи, де користувач може дізнатися про проблему і її рішення ще до будь-якого пошукового запиту.

У результаті канал реального залучення клієнта дедалі важче відстежити, подорож стає максимально нелінійною і маркетинг втрачає прозорість частини етапів.

Спостерігається цікава закономірність: користувачі, які приходять із AI-платформ, часто більш цільові. Вони вже проходять етап дослідження всередині діалогу з моделлю. — Олег Саламаха, Founder у Serpstat.

Які індустрії втрачають трафік через AI-пошук, а хто зберігає та посилює видимість

На початку 2025 року AI Overview з’являвся точково, але вже з березня масштабування стало помітно інтенсивнішим.

Підключення відбувалося по вертикалях: спочатку окремі тематики — фінанси, медицина, інформаційні запити, далі — поступове розширення. Тому поточна картина ще не фінальна: індустрії, яких зміни торкнулися менше, ще можуть потрапити в зону впливу.

За даними дослідження Serpstat, найбільше зачепило інформаційні індустрії. Медицина втратила понад 50% у частці показів без кліку. Далі — освіта, література, новинні сайти. Travel-сегмент також зазнав помітних втрат. Натомість shopping-запити постраждали найменше.

Зміна пов’язана з тим, що в цих сегментах було багато інформаційного контенту, але не експертного контенту. — Олена Воскобойник, Head of Product SEO Department у Netpeak.

Картина впливу виглядає так: однозначний інформаційний контент опинився під максимальним тиском, e-commerce — поки що в більш стабільному положенні, а сторінки з вираженим комерційним інтентом мають найвищі шанси на кліки.

Довжина запиту має значення

AI Overview частіше з’являється для довгих запитів — 6, 10, 14 слів. Причина очевидна: довгий запит означає чіткіший інтент. AI легше сформувати відповідь, якщо запит конкретний.

Короткі запити залишають більше простору для класичної видачі. У разі неоднозначності користувач часто спускається в SERP або переходить до FAQ-блоків.

Важливе спостереження з даних Serpstat: топ-3 позиції в органіці отримують понад 50% згадок у AI Overview. Це доводить, що AI не існує окремо від SEO. Без сильного органічного ранжування потрапити в AIO складніше, AI і класичний SERP максимально пов’язані.

Які домени домінують в AI

У переліку найцитованіших доменів — Wikipedia, Reddit, YouTube, Facebook, Amazon.

Reddit особливо активно цитують через живий UGC-контент, регулярні оновлення і жорстку модерацію. YouTube має системну перевагу через інтеграцію з Google. Amazon демонструє, що AI вже тестує комерційні сценарії.

Це означає, що AI віддає перевагу платформам із великою довірою, масивом даних і активною взаємодією користувачів. Лінкбілдинг «заради посилання» втрачає вагу. Важливіше бути присутнім там, де контент дійсно використовується.

Чи вмирають контент-стратегії

Найбільший удар отримує generic-контент — матеріали з однозначними відповідями: «що таке…», «як зробити…», базові рецепти й інструкції. Такі матеріали модель може згенерувати без переходу на сайт. Якщо на запит є проста, стандартна відповідь — AI її вже знає. — Олег Саламаха, Founder у Serpstat.

Стратегія «проаналізувати топ-10 і написати трохи краще» більше не працює.

Змінюється не потреба в контенті, а його тип. Замість десяти базових статей доцільніше створити одну глибоку експертну. Питання в тому, що вважати експертністю.

Найпростіший критерій: якщо матеріал дає чітку, прикладну відповідь на конкретну проблему користувача — він має цінність. Але якщо відповідь уже повністю покривається знаннями моделі й не містить унікальної експертизи, шансів на залучення стає значно менше.

Коли бізнес пропонує нові факти, цифри, розробки або унікальні спостереження, це підвищує вагу такого контенту. Логіка проста: якщо інформації про тему мало або вона застаріла, нові матеріали швидше стають джерелом, на яке орієнтуються алгоритми штучного інтелекту при формуванні відповідей.

Це особливо важливо для нових брендів і продуктів: коли про них ще майже немає згадок, можна відносно швидко «зайняти місце», створивши перші сильні джерела.

Працює підхід, коли один сильний матеріал отримує «розгалуження» в різних точках — наприклад, вижимка / обговорення на Reddit або на інших платформах. Тут акцент не на «унікальності заради унікальності», а на помітності.

Що відбувається у ecommerce

Поки що ecommerce страждає менше, бо AI Overviews сильніше б’ють по інформаційних запитах, а не по комерційних. Але вплив все одно зростатиме через шопінг-функціонал.

Вхід у AI-шопінг відбувається через фіди. У фіді, крім технічних параметрів (наявність, доставка тощо), є поле опису товару, і саме воно стає важелем впливу. Якщо описи зроблені не «для пошуковика», а під реальні потреби людини й розв’язання її задачі, AI-асистенту простіше «вибрати» ваш товар серед інших.

Фокус оптимізації поступово зміщується від категорій до карток товарів. Не як повна заміна, а як відчутне посилення ролі карток. — Олена Воскобойник, Head of Product SEO Department у Netpeak

Втім, для e-commerce універсальної формули немає: в кожній ніші працюють свої «помічники вибору» (підбірки, конфігуратори, сценарії під потреби), які спрощують шлях до рішення.

Як адаптувати бізнес у 2026 році

Направити бюджети на репутацію і PR

Інвестуйте в репутацію . Якщо контент у конкурентів схожий, вирішує сила бренду. Для LLM (великих мовних моделей) змішана або негативна репутація знижує ймовірність того, що ШІ рекомендуватиме цей продукт чи послугу.

Тому доцільно:

працювати з відгуками;

посилювати присутність у тематичних медіа;

системно розвивати PR-напрям.

LLM частіше цитують бренди, які мають достатньо позитивних згадок на зовнішніх ресурсах.

Реклама як страховка

Оскільки органічний трафік може коливатися, доцільно передбачити рекламний бюджет:

для компенсації можливих просідань;

як резерв у разі різких ринкових змін;

з огляду на майбутню появу реклами всередині AI-інтерфейсів.

Ймовірно, AI-реклама стане висококонверсійною, але й дорогою. Готуватися до цього варто завчасно.

Чи варто інвестувати в SEO у 2026 році

Якщо SEO — один із ключових каналів і він вписується в юніт-економіку, повністю відмовлятися від нього нераціонально. Підхід має змінитися: SEO потрібно адаптувати під AI-тактики, а не згортати.

AI-платформи варто розглядати як додатковий канал. Поки що трафіку звідти небагато, але він часто більш конверсійний — особливо для складних, технологічних або нішевих продуктів, де користувач приходить уже після глибокого обговорення запиту з асистентом.

Який контент тепер працює

AI-видимість — нова метрика поряд із позиціями. Тож працює контент, який попадає в AI Overview, а це:

Такий, що покриває запит.

Щоб потрапляти в AIO, важливо не лише бути в топі SERP, а й покривати ті запитання, на які модель формує відповідь.

Практичний підхід:

аналізувати, на які запитання відповідає AI Overview;

дивитися, що розкривають конкуренти;

розширювати власний контент відсутніми сутностями й відповідями.

Йдеться не про переписування під AI, а про системне доповнення матеріалів.

Фрагментований і структурований.

Чіткі підзаголовки, списки, таблиці і блоки з конкретними відповідями попадають в AI Overview. Водночас механічна оптимізація «під ключові слова» втратила сенс. Важливіша концентрована, змістовна вижимка, ніж великий обсяг тексту.

Розміщений на UGC-платформах.

Лінкбілдинг «заради посилання» працює слабше. Натомість має сенс розміщуватися там, де контент активно цитують LLM, зокрема на платформах із живим UGC і жорсткою модерацією.

Якщо певні ресурси регулярно з’являються в AI Overview, присутність на них може підсилювати видимість.

Як вимірювати ефективність присутності в AI-пошуку

Класичних метрик (позиції, трафік) уже недостатньо. Оскільки частина користувачів отримує відповідь без кліку, важливо вимірювати не тільки переходи, а й присутність у самій AI-відповіді.

Serpstat уже запустив інструменти, які дозволяють бачити згадки бренду в AI Overview навіть без посилання. Ефективність варто оцінювати на трьох рівнях.

Частка запитів з AI Overview.

Спочатку потрібно зрозуміти, у яких запитах узагалі з’являється AI Overview. Serpstat фіксує наявність AI-блоку в SERP і дозволяє визначити, де він активується та як часто.

Це дає відповідь на питання: чи ваш сегмент уже під впливом AI, і наскільки сильно.

Наявність бренду у відповіді.

Важливо, що враховується не лише наявність посилання, а й текстове згадування без кліку. Це нова метрика — частка голосу в AI-відповіді.

Порівняння з конкурентами.

Понад 50% згадок у AI Overview припадає на сайти з топ-3 класичної видачі. Тобто потрібно дивитися не лише на власну присутність, а й на розподіл згадок між доменами.

Тож в нову аналітику рекомендуємо додати метрики:

відсоток запитів із AI Overview у вашій ніші;

частоту згадування бренду (з посиланням і без);

співвідношення AI-згадок і органічних позицій;

динаміку відносно конкурентів.

Підсумок

AI не «вбиває» SEO. Він змінює його правила. Менше кліків — більше значення бренду. Менше поверхневого контенту — більше експертності. Менше лінійної воронки — більше непрозорих етапів.

2026 рік стане роком адаптації. І виграють ті, хто перебудує стратегію раніше за інших.