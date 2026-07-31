+50% доходу завдяки новій структурі реклами Google і Meta: кейс в ніші fashion-ритейлу

Навіть у великого fashion-ритейлера реклама може працювати неефективно: конкуренти перехоплюють бренд-запити, алгоритми «зливають» бюджет на другорядні товари, а ключові колекції недоотримують трафік. Саме з такою ситуацією зіткнувся наш партнер.

Ми перебудували PPC-акаунти, впровадили динамічний ремаркетинг і оптимізували використання рекламного бюджету. У кейсі покажемо, як це дало змогу подвоїти транзакції та отримати +50% доходу.

Проєкт: онлайн-магазин одягу, взуття та аксесуарів. Період: вересень 2024 — червень 2025. Регіон: Україна. Послуга: PPC.

Хто наш партнер

Онлайн-магазин одягу, взуття та аксесуарів в Україні.

Історія та цілі співпраці

Робота з партнером почалася з розробки digital-стратегії. Ми проаналізували позиції бренду в онлайні, оцінили ефективність поточних каналів і визначили ключові точки росту. Спершу наша PPC-команда консультувала бренд щодо оптимізації реклами, а згодом повністю приєдналася до впровадження і втілення в життя точок росту.

Нашими цілями в PPC були:

збільшення кількості транзакцій через Google Ads і Meta;

зростання доходу від реклами;

масштабування рекламних інвестицій зі збереженням ефективності.

Щоб реалізувати це, ми розділили просування на три ключових напрями:

Перевірка та налаштування аналітики

Провівши аудит, ми виявили, що в акаунтах не налаштований динамічний ремаркетинг. Він дає змогу показувати користувачу саме той товар, який він дивився або залишив у кошику без покупки. Це один із головних конверсійних інструментів для ecommerce, особливо у fashion-ритейлі, де клієнт має величезний вибір брендів і моделей.

Тому першим кроком ми налаштували коректну передачу динамічних параметрів у Google та Meta.

Після цього Google Ads tag почав щодня отримувати дані про поведінку користувачів, що дало змогу Performance Max-кампаніям ефективно працювати з ремаркетингом. Докладніше про роботу цього інструменту читайте в нашій статті.

Робота з Google Ads

Оптимізація структури Performance Max

Завдяки аналізу ми виявили, що всі товари головної колекції сезону зібрані в одну кампанію і така структура працює неефективно:

більшість показів та бюджету забирали аксесуари й взуття;

пріоритетні категорії одягу недоотримували трафік і конверсії.

Щоб виправити ситуацію, ми розділили категорії на окремі Performance Max кампанії. Додатково запустили рекламу для дитячого та чоловічого одягу, які показали хороший потенціал.

В результаті кожна категорія отримала свою частку показів і трафіку, що дало змогу підсилити продажі саме ключових товарів для бізнесу.

Структура Performance Max до та після

Автоматичні стратегії ставок

Раніше доводилося вручну визначати, скільки платити за кожен показ чи клік. Це займало багато часу й не завжди було ефективно: можна переплатити за нецільових користувачів або, навпаки, втратити тих, хто вже готовий купити.

Щоб реклама працювала ефективніше, ми підключили автоматичні стратегії. Вони дають системі змогу самостійно визначати оптимальну ставку для кожного користувача й показу, з огляду на його поведінку та контекст.

Роль PPC-команди водночас залишається важливою, спеціалісти:

налаштовують трекінг конверсій, щоб система оптимізувала саме потрібні дії;

будують правильну структуру кампаній, яка дає достатньо статистики для навчання алгоритму;

контролюють ефективність і вчасно вносять зміни до стратегії.

Там, де статистики вистачало, ми розділили кампанії за категоріями — щоб точніше керувати результатами. А там, де даних було менше, об’єднали бренди в одну кампанію, щоб дати системі більше інформації.

У підсумку реклама почала працювати стабільніше: бюджет використовувався ефективніше, а кампанії приносили продажі навіть у високій конкуренції.

Оптимізація брендової кампанії

До початку співпраці партнер отримував лише 55–78% показів за власними брендовими запитами. Це означало, що частину потенційних клієнтів перехоплювали конкуренти.

Ми змінили підхід: налаштували кампанію так, щоб реклама показувалася якомога частіше саме за брендовими запитами. У результаті:

частота показів за брендовими запитами зросла до більш ніж 90% (станом на червень 2025);

(станом на червень 2025); вартість кліку знизилася майже вдвічі.

Робота з Meta Ads

Паралельно з Google Ads ми оптимізували таргетовану рекламу в Meta.

Першим кроком стало налаштування динамічного ремаркетингу. Після цього ми запустили дві кампанії для жіночого та дитячого одягу, щоби показувати користувачам саме ті товари, які вони вже переглядали чи додавали в кошик, але не купили. Також ми змінили структуру рекламного кабінету:

додали кампанію динамічного ремаркетингу для нижньої частини воронки; сегментували товари за статтю, віком і сезонами.



Це дало відчутний ефект: ми змогли збільшити дохід, зокрема завдяки продажам колекцій минулих сезонів.

Тестування креативів

Окремим напрямом стало тестування креативів. Ми перевірили різні формати й довели, що каруселі з товарами найкраще працюють на нову аудиторію.

Порівняння показало, що карусельні оголошення приносять покупки більш ніж у 15 разів дешевше, ніж інші формати. Вартість конверсії в каруселях трималася на рівні $4, тоді як у звичайних оголошеннях становила в середньому $62 за покупку.

Читайте, як ми працювали з брендом Intertop: кейс зимового розпродажу з відеорекламою .

Результати просування

Порівнюючи з аналогічним періодом минулого року (січень–травень) в Meta Ads і Google Ads ми такі середні показники:

+42% рекламного бюджету;

+100% транзакцій;

+50% доходу.

Окремо для Meta Ads:

+32% рекламного бюджету;

+120% кількості транзакцій;

+52% доходу.

Для Google Ads:

+52% рекламного бюджету;

+79% кількості транзакцій;

+48% доходу.

Відгуки про співпрацю

Мар’ян Новосільський, Project Manager в Netpeak

Ми досягли результатів завдяки комплексному підходу та глибокому аналізу. Наша команда не обмежувалася запуском кампаній, а сфокусувалася на ключових речах: оптимізації структури акаунтів, впровадженні динамічного ремаркетингу та роботі з автоматичними стратегіями. Кожен крок був продуманий і спрямований на зростання бізнесу в онлайні. Ключем до успіху стала швидка реакція та гнучка адаптація стратегії. Команда вчасно усунула критичні прогалини в аналітиці, перебудувала структуру Performance Max і пошукових кампаній, що дало змогу системі працювати значно ефективніше. Додатковий імпульс дали тестування нових форматів креативів та оптимізація під частку показів. Цей результат — не лише про технічну експертизу, а й про злагоджену командну роботу. Ми тісно співпрацювали з партнером, щоб зрозуміти його потреби та бізнес-цілі, і трансформували їх у практичні рішення. Це приклад того, як правильно побудована стратегія й системна робота Netpeak допомагають масштабувати бізнес і досягати відчутного зростання доходу.