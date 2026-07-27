Як ми вивели Obstava на позитивний ROMI в перший місяць з базою до 1400 контактів

Як ми вивели Obstava на позитивний ROMI в перший місяць з базою до 1400 контактів

Побутує думка, що email-маркетинг працює лише з великою кількістю контактів. Мовляв, якщо підписників мало, канал не окупиться.

У цьому кейсі показуємо протилежне: навіть невелика база може приносити прибуток уже в перший місяць роботи. Втім, щоб зробити це можливим, треба виконати декілька умов. Розповідаємо, що саме допомогло проєкту швидко вийти на позитивний ROMI.

Хто наш партнер

Obstava — український виробник меблів та предметів інтер’єру для дому й офісу.

Причина звернення до Netpeak

На момент звернення компанія вже співпрацювала з Netpeak за послугами PPC та SMM. Наступним кроком став запуск каналів email, Viber та web-push. Водночас омніканальність не була пріоритетом.

Основним завданням було:

знайти найефективніший канал комунікації, вибудувати регулярний контакт з аудиторією та масштабувати його.

Виклик та вхідні дані

До старту співпраці партнер мав невелику базу телефонних номерів — близько 2300 контактів — і ще менше поштових адрес: усього 1387. Комунікація обмежувалася SMS-розсилками, тому запит був на масштабування retention-каналів.

Форм підписки та особистого кабінету на момент початку співпраці на сайті не було. Наявні контакти команда партнера збирала виключно після оформлення покупки на сайті.

Також бренд не використовував ані тригерні листи, ані регулярні проморозсилки. Це обмежувало і зростання бази, і кількість повторних покупок.

Цілі співпраці та стратегія

Головною метою було розширити базу активних контактів, що мало збільшити прибуток із каналів email, Viber та web-push.

Для досягнення цілей ми сфокусувались на чотирьох напрямах:

Дії команди

Автоматичне наповнення бази та збір контактів

Першим кроком став запуск форм підписки. Ми впровадили їх у двох форматах: динамічний pop-up та статична форма у футері.

Динамічна форма

Статична форма

Обидва типи допомогли охопити користувачів із різними сценаріями поведінки на сайті.

Додатково ми розмістили у правому нижньому куті гіф-віджет, який давав змогу підписатися пізніше, після ознайомлення з сайтом.

Форми також адаптували під мобільні пристрої.

Динамічна форма, мобільна версія

Статична форма, мобільна версія

Доречність форм та їхнє наповнення

Форми отримали яскравий дизайн, який привертав увагу, але водночас виглядав органічно на сайті завдяки фірмовому стилю бренду.

Ключовим елементом стала винагорода за підписку: знижка 10% на перше замовлення.

Така пропозиція виявилась достатньо цінною для аудиторії, а кількість активацій welcome-промокоду це підтвердила.

Вбудовані механіки

Після заповнення форми користувач отримував інструкцію з підтвердження підписки. Якщо електронна адреса вже була в базі, система повідомляла про це окремо.

Така механіка допомагає мінімізувати кількість непідтверджених електронних адрес та підтримує валідність бази.

Другий екран «Підтвердження підписки»

Другий екран «Вже підписаний»

Додатково форма перевіряла коректність введення email-адреси. Якщо користувач помилився при введенні пошти, форма підписки сповіщала про це.

Також ми налаштували автоматичну передачу контактів з форм підписки у CRM.

Налаштування тригерного ланцюжка Double-Opt-In (DOI)

Перед запуском ланцюжка Double-Opt-In ми розробили шаблон листів, що відповідав фірмовому стилю бренду та вподобанням цільової аудиторії.

Шаблон у світлій та темній темах

У шаблоні використали постійні елементи: хедер, футер, CTA-кнопки та блоки, побудовані з урахуванням фірмового стилю бренду.

На базі цього шаблону ми розробили перші тригерні листи: підтвердження підписки та бонус за підписку.

Підтвердження підписки

Бонус за підписку

Ці листи сформували ланцюжок Double-Opt-In — ключовий етап оформлення підписки, який допоміг знизити ризик скарг на спам і підтримати репутацію домену.

Крім цього, welcome-листи містили важливу інформацію про умови роботи магазину та гарантії, що додатково підвищувало довіру до бренду.

Запуск додаткових каналів комунікації

На другому місяці співпраці ми поступово підключили web-push та Viber-сповіщення.

Повідомлення у Viber виконували роль додаткових точок контакту з користувачами, які не відкрили листи чи не надали поштову адресу. Водночас web-push взагалі не запитували контакти: для їх отримання користувачеві достатньо просто погодитись на отримання сповіщень на сайті.

Web-push

Viber-сповіщення

Ручні промокомунікації

Оскільки база контактів на старті була невеликою, ми не сегментували її, а лише провалідували контакти та завантажили їх у Esputnik.

Перші листи були універсальними: одним ми сповіщали підписників про запуск регулярних комунікацій, демонстрували основні категорії продукції, а також надавали загальні ціни на товари в них.

Другий лист був присвячений вітальні й містив ключові поради з вибору меблів для неї.

У перший місяць ми запустили лише дві email-розсилки. Цього вистачило, щоб прогріти домен, уникнути ризиків потрапляння у спам і нагадати аудиторії про бренд.

Розсилки надсилали поступово, з обмеженням за кількістю листів на годину та день. Щойно ми досягали ліміту дня, розсилки припинялись, а наступного дня ліміт ставав трохи більшим.

Таким чином, кожен лист база отримувала поступово.

У перший місяць ми також запустили три Viber-розсилки за аналогічною логікою.

Окрім того, команда запускала кілька Web-push-комунікацій.

Результати роботи

База відреагувала на перші комунікації позитивно:

листи отримали 99,7% контактів ;

показник відкриттів від усіх доставлених листів — 24,6% ;

перейшли на сайт з прочитаних — 7,3% ;

відписались усього 0,3% з усіх контактів, що отримали листи.

З огляду на відсутність попередніх комунікацій з базою, такі результати були дуже високими.

Позитивні результати ми побачили майже одразу:

перший місяць — ROMI становив 17,03% ;

другий місяць — показник зріс до 80,59% ;

у третьому — до 82,74% ;

на четвертий місяць співпраці ROMI сягнув 210,49%.

Надалі проєкт стабільно зберігав позитивну прибутковість, а найефективнішими комунікаціями стали тригерні листи.

Завдяки впровадженим формам підписки база зростала приблизно на 1000 контактів щомісяця.

DOI-ланцюжок із бонусом за підписку тримав лідерство серед тригерних листів, що підтвердило релевантність винагороди для аудиторії.

Найуспішнішим каналом серед усіх трьох став Viber: середній Open rate Viber-розсилок тримався на рівні близько 50%, а сам канал стабільно генерував дохід.

Додатково Viber приносив відкладені продажі: користувачі повертались до повідомлень через кілька тижнів після відправлення та оформлювали покупки.

Попри високий показник відкриттів, web-push-сповіщення не принесли доходу у перші чотири місяці роботи. Спільним рішенням з партнером ми відмовились від цього каналу. Ймовірно, аудиторія Obstava краще реагувала на звичніші формати комунікації — месенджери та email.

Важливо, що такі результати стали можливими завдяки комплексному підходу: retention-маркетинг працював паралельно з PPC та SMM, які забезпечували стабільний приплив лідів. Разом це дозволило швидко перетворити навіть невелику базу контактів на прибутковий канал.

Коментар команди Netpeak

Сергій Долгополов, Client Project Manager

Партнер прийшов до нас з метою залучити email-канал до продажів товарів, вибудувати системну комунікацію з клієнтами, збільшити довіру до бренду. Дуже пишаюсь, що разом нам вдалось зробити одразу декілька рекордів: Ми закінчили перший етап налаштувань і підготовки домену до розсилок в рекордні терміни — 17 днів. Перший етап зазвичай триває від 3 до 5 тижнів, але і команда Netpeak, і технічна команда Obstava зробили все, щоб запустити першу розсилку якомога скоріше. Ми в перший же місяць почали отримувати позитивний ROMI, і це при тому, що база на старті налічувала трохи більше 1000 контактів. Ми поступово йшли до збільшення результатів, тиждень за тижнем. Дякую команді Obstava за підтримку наших ініціатив і довіру! І дякую команді проєкта Netpeak за злагоджену роботу. Ця синергія принесла нам 1,8 мільйона доходу з розсилок за 10 місяців роботи в 2024. Наша база контактів за цей час збільшилась в 10 разів, а розсилки відкривають в 9 разів більше клієнтів.

Ольга Кривошея, Junior Email Marketer

Співпраця з obstava.ua стала успішним стартом для розвитку email-маркетингу бренду. Ми розпочали роботу практично з нуля: сформували стратегію комунікації, налаштували ключові механіки залучення та заклали основу для подальшого зростання. Уже з перших місяців повноцінної роботи навіть невелика клієнтська база почала приносити відчутний результат. Важливу роль у цьому відіграли грамотно налаштовані форми підписки на сайті, приваблива бонусна пропозиція для нових підписників та базові автоматизовані сценарії комунікації. Завдяки комплексному підходу вдалося швидко отримати перші продажі з каналу та створити ефективну систему для подальшого розвитку й масштабування email-маркетингу.

Коментар партнера

Кирило Грабар, директор

Довірили проєкт Netpeak через їхнє вражаюче портфоліо і з перших зустрічей переконалися в професіоналізмі команди. Оскільки для нас цей напрямок був новим, ми дуже оцінили те, як швидко нас ввели в курс справи. Найбільше в пам’яті відклалося те, як чітко команда діє у нестандартних ситуаціях: у періоди «падіння» вони миттєво реагують на виклики та знаходять рішення. Наші очікування виправдані на всі 100% — ми навіть не сподівалися отримати такий швидкий результат!