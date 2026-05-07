Що таке Google Tag Gateway і як він допомагає повернути втрачені конверсії

Що таке Google Tag Gateway і як він допомагає повернути втрачені конверсії

Якщо ви працюєте з рекламою або аналітикою, могли помітити, що частина даних втрачається. Конверсії не дораховуються, користувачі «випадають» із трекінгу, а цифри в Google Ads чи Analytics не збігаються з реальною картиною.

Причина в тому, що класичний підхід до відстеження більше не працює.

Щоб це вирішити, Google запропонував новий інструмент — Google Tag Gateway. У цій статті я поясню, що це таке і як його використати для покращення якості даних та ефективності реклами.

Чому класичний трекінг більше не працює

Раніше, щоб отримати майже повну картину поведінки користувачів на сайті, було достатньо встановити Google Tag або Google Tag Manager.

Сьогодні ж частина даних втрачається ще на шляху до Google Ads або Google Analytics. І справа не завжди в налаштуваннях.

Основні причини втрати даних:

Обмеження cookies з боку браузерів. Safari, Firefox та частково Chrome поступово зменшують можливості для відстеження через кукі-файли, особливо якщо йдеться про сторонні домени. Через це частина сесій, конверсій і повторних візитів більше не фіксується так точно. Блокування сторонніх скриптів. Блокувальники реклами та механізми захисту приватності можуть повністю заблокувати завантаження тегів (наприклад, Google Tag Manager). У такому випадку трекінг просто не запускається, і дані не передаються зовсім. Зниження ефективності стороннього трекінгу (third-party). Навіть якщо тег завантажується, використання сторонніх доменів (наприклад, googletagmanager.com) робить трекінг менш стабільним. Браузери обмежують cookies і передачу даних у таких випадках, через що частина подій фіксується неточно або втрачається.

На практиці це означає, що ви можете бачити викривлену картину: частина конверсій не дораховується, атрибуція стає помилковою, а рекламні алгоритми отримують менше сигналів для оптимізації. Як наслідок — ефективність кампаній падає, навіть якщо налаштування не змінювалися.

Сучасний трекінг поступово рухається в бік моделей, де дані передаються через ваш власний домен, а не через сторонні сервіси.

Саме цей принцип покладено в основу Google Tag Gateway.

Що таке Google Tag Gateway

Це інструмент, який дає змогу запускати теги (Google Tag або Google Tag Manager) через ваш власний домен, а не сторонні сервіси Google.

Браузери та AdBlock-и часто блокують запити до сторонніх доменів. З Tag Gateway усі запити виглядають як внутрішні, тому вони викликають більше довіри у систем захисту і такі дані передаються стабільніше.

Схема трекінгу класичного та за допомогою Google Tag Gateway

Чим Google Tag Gateway відрізняється від GTM і server-side GTM

Google Tag Gateway, Google Tag Manager (GTM) і server-side GTM (sGTM) — це не взаємозамінні рішення, а різні рівні роботи з трекінгом.

Google Tag Manager — інструмент для керування тегами. Він відповідає за логіку — що відстежувати і коли. Саме через нього ви додаєте події, налаштовуєте тригери та передаєте дані в аналітичні системи.

Server-side GTM дає змогу обробляти дані вже на сервері: змінювати, очищувати, додавати додаткову інформацію або контролювати, що саме передається далі. Це більш складне, але значно гнучкіше рішення з погляду контролю даних.

Google Tag Gateway не замінює жоден із цих інструментів. Його задача — змінити спосіб, у який завантажуються теги і передаються дані.

Тобто:

GTM відповідає за налаштування трекінгу;

sGTM — за обробку даних;

Google Tag Gateway — за спосіб їх передачі.

Ці інструменти можуть працювати разом і доповнювати один одного.

Переваги Google Tag Gateway та коли його варто використовувати

Google Tag Gateway допомагає зберегти більше даних, покращити їхню якість і зробити трекінг стабільнішим. Це особливо важливо в умовах обмежень браузерів й зростання вимог до приватності.

Реальна кількість конверсій

Оскільки частина запитів більше не блокується браузерами або adblock-ами, більше подій доходить до Google Ads та аналітики. Ви бачите повнішу картину даних.

Ефективніші рекламні кампанії

Алгоритми Google працюють на основі даних: чим більше сигналів вони отримують, тим точніше оптимізують ставки і таргетинг.

Більше даних — стабільніші результати кампаній.

Якісніша атрибуція

Коли частина подій втрачається, система некоректно розподіляє цінність каналів. Повніші дані дають змогу точніше оцінювати ефективність маркетингу.

Стабільніший контроль над передачею даних

Оскільки запити проходять через ваш домен, зменшується залежність від сторонніх обмежень і підвищується надійність трекінгу.

Google Tag Gateway не обов’язковий для кожного сайту, але найбільш корисний у таких випадках:

Активна реклама в Google Ads. Якість даних безпосередньо впливає на ефективність кампаній, тому навіть часткова їх втрата може погіршувати результати. Значна частка трафіку з iOS та Safari. У цих середовищах діють найсуворіші обмеження трекінгу, і Gateway допомагає зменшити втрати даних. Робота з кількома каналами залучення. Точніші дані дають змогуь уникнути перекосів в атрибуції та приймати більш обґрунтовані рішення. Використання або планування server-side GTM. У цьому випадку Gateway добре доповнює інфраструктуру та підсилює контроль над даними.

Водночас для невеликих сайтів без активної реклами або складної аналітики впровадження може не дати відчутного ефекту.

Попри переваги, Google Tag Gateway має кілька обмежень:

це не повноцінна альтернатива server-side трекінгу;

для впровадження потрібна додаткова інфраструктура (наприклад, Cloudflare);

інструмент працює в межах обмежень браузерів і не обходить згоду користувача, а лише забезпечує коректну передачу даних тоді, коли користувач її надав.

Загалом це не універсальне рішення, а спосіб зменшити втрати даних без переходу на складніші технічні підходи.

Як впровадити Google Tag Gateway

Підключити Gateway досить просто, якщо у вас вже налаштований базовий трекінг.

Для старту потрібні:

Діючий трекінг. На сайті має бути встановлений Google Tag або Google Tag Manager. Саме через нього відбувається передача подій, і Google Tag Gateway працює поверх цієї системи, а не замість неї. Інфраструктура для запитів. Найшвидший спосіб — використання Cloudflare. Завдяки готовій інтеграції з Google, підключення займає мінімум часу.

Також можливі інші варіанти — наприклад, через Google Cloud, власний проксі-сервер або в поєднанні з server-side GTM. Ці підходи потребують більше технічних ресурсів і часу на налаштування, тому в більшості випадків їх використовують для складніших або кастомних рішень.

Далі розгляну найпростіший сценарій — інтеграцію через Cloudflare.

Впровадження Google Tag Gateway через Cloudflare

У цьому сценарії більшість процесу автоматизовано.

Щоб запустити інтеграцію, вам знадобиться доступ до:

Google Tag Manager або Google Tag;

акаунту Cloudflare.

Покрокова інструкція:

У GTM перейдіть у розділ «Адміністратор» і відкрийте блок «Шлюз тегу Google».

Натисніть «Продовжити» для запуску налаштування.

Оберіть платформу Cloudflare серед запропонованих варіантів. Натисніть «Продовжити».

Увійдіть у свій акаунт Cloudflare.

Оберіть домен, для якого потрібно налаштувати Gateway.

Підтвердіть налаштування і завершіть процес.







Cloudflare автоматично налаштує маршрутизацію запитів, і теги завантажуватимуться через ваш домен.

Як перевірити, що Google Tag Gateway працює

Після завершення налаштувань важливо переконатися, що дані почали передаватися через потрібний домен. Зробити це можна за допомогою кількох методів діагностики.

Перевірка коду сторінки.

Відкрийте сайт у браузері, натисніть Ctrl + U (або «Переглянути код сторінки») і знайдіть рядок підключення тегу.

Якщо Google Tag Gateway налаштований коректно, тег підключатиметься не через домени Google, а через внутрішній шлях вашого сайту (наприклад, /sgtm).

На прикладі нижче видно, що GTM завантажується саме через такий шлях — це означає, що запити проходять через ваш домен.

Примітка: у деяких випадках шлях може відрізнятися (наприклад, /metrics або інший), але принцип залишається тим самим — замість стороннього домену має фігурувати ваш.

Перевірка через DevTools.

Відкрийте сайт і натисніть Ctrl + Shift + J. Перейдіть на вкладку Network та оновіть сторінку. У полі пошуку введіть gtm або sgtm.

Якщо Google Tag Gateway працює коректно, запити будуть йти через ваш домен або внутрішній шлях (наприклад, /sgtm, /metrics або інший кастомний endpoint). Це означатиме, що теги завантажуються через first-party середовище.

На прикладі нижче видно — запити йдуть через внутрішній шлях сайту (/1neo), а не через домени Google.

Якщо у запитах залишаються звернення до googletagmanager.com, це означає, що теги все ще працюють у класичному режимі.

Ще один важливий сигнал — відсутність сторонніх доменів у запитах. Якщо у вкладці Network ви не бачите запитів до Google Tag Manager, а всі основні звернення йдуть через ваш домен — Gateway працює коректно.

Висновки

Google Tag Gateway — це не просто новий інструмент, а адаптація до сучасних правил трекінгу. У той час, коли браузери та блокувальники дедалі сильніше обмежують передачу даних, класична модель відстеження через сторонні домени вже не дає повної картини.