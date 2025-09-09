Як обрати модель атрибуції та справедливо оцінити ефективність каналів
Я постійно стикаюся з ситуаціями, коли потрібно пояснювати, що таке атрибуція і чому в різних системах — рекламних чи аналітичних — ви бачите різні цифри.
Які дані вважати правильними? Як зрозуміти, котрий канал справді приніс результат, а який лише «забрав» конверсію?
У статті поясню принцип роботи атрибуція в digital-маркетингу: її види, чинники впливу та ключові елементи. Покажу, як вона реалізована в найпопулярніших системах, зокрема, Google Analytics, Google Ads, Meta Ads. Окремо зупинюся на підході Marketing Mix Modeling як альтернативному методі оцінки ефективності каналів.
- Що таке атрибуція в маркетингу.
- Категорії атрибуції.
- З чого складається атрибуція.
- Моделі атрибуції в різних системах.
- Marketing Mix Modeling (МММ).
- Рекомендації щодо вибору атрибуції та аналізу ефективності каналів.
Матеріал створено за мітапом Олександра Конівненка, Head of Digital Data Department в Netpeak Ukraine.
Що таке атрибуція в маркетингу
Атрибуція — це процес, який дає змогу визначити, які саме маркетингові дії або канали внесли найбільший вклад у здійснення конверсії — покупку, реєстрацію чи іншу цінну дію користувача.
Атрибуція потрібна для:
-
розуміння ефективності каналів — допомагає визначити, які з них найбільш результативні в шляху клієнта;
-
оптимізації витрат — дає змогу виявити, які канали потребують перерозподілу ресурсів для підвищення ROI;
-
покращення клієнтського шляху — створює умови для ідентифікації ключових етапів , де можна покращити взаємодію з клієнтом.
У digital-маркетингу, як і в класичному, користувач не завжди купує одразу після першого контакту з рекламою. Має відбутися кілька дотиків із брендом, перш ніж він ухвалить рішення.
Ці дотики з бізнесом можуть бути дуже різними — за форматом, каналом, тривалістю. Наприклад, якщо йдеться про дорогі товари, як-от нерухомість, людина може цілий рік бачити різні рекламні комунікації, перш ніж вирішить купити квартиру в певному житловому комплексі.
А бувають емоційні покупки — сувеніри, якісь дрібниці. Там достатньо одного-двох дотиків, і користувач здійснює конверсію.
Вважається, що користувач у середньому проходить сім дотиків із бізнесом, перш ніж виконає цільову дію.
І тут з’являється важливе питання: якому каналу приписати конверсію? Якщо надати всю її цінність останньому рекламному джерелу, з якого прийшов користувач, — це не зовсім правильно з аналітичної точки зору. Адже були і проміжні канали, котрі прогрівали, допомагали зрозуміти продукт.
Тому потрібно визначити правила: як розподіляти цінність конверсії між каналами.
Категорії атрибуції
Атрибуція в традиційній рекламі
Ще до появи digital-реклами перед маркетинговими командами вже стояло завдання — розуміти, які канали впливають на дохід чи інші ключові результати бізнесу. І саме для цього виник підхід Marketing Mix Modeling — статистичний, математичний метод, який допомагає виміряти, наскільки конкретні канали (телебачення, радіо) впливають на продажі.
Цей метод усе частіше застосовують і для оцінки digital-каналів. Він забезпечує можливість заповнити прогалини в Digital системах аналітики, таких як Google Analytics.
Атрибуція в digital-маркетингу
Її головна особливість — наявність великої кількості оцифрованих даних. Реклама показується в інтернеті, відбувається або перегляд, або клік, і системи це зафіксують. Вони ідентифікують користувача, формують хронологічну послідовність подій, які той здійснив на платформі.
З цих даних рекламна або аналітична система розуміє, скільки було дотиків, що саме бачив або на що клікав користувач. Далі система згідно з певними правилами розподіляє конверсії між конкретними кампаніями або каналами.
З чого складається атрибуція в digital
Моделі атрибуції
Головне — правила, за яким ми розподіляємо цінність конверсії між каналами. Саме вони формують модель атрибуції.
Найпоширеніші моделі:
-
Last Click (останній клік). Уся цінність конверсії надається останньому каналу, з якого прийшов користувач. Фактично, це навіть не модель, а просто факт — користувач прийшов, зробив дію, і система приписала цю дію останньому джерелу.
-
First Click (перший клік). Цінність конверсії приписується першому каналу, з якого прийшов користувач, усі інші не враховуються.
-
Last Non-Direct Click (останній непрямий клік). Одна з найбільш розповсюджених моделей атрибуції. Заслуга переходить до останнього каналу перед конверсією, виключаючи прямі переходи.
-
Position-Based (позиційне правило). Тут конверсія розподіляється між усіма каналами, що були в історії користувача: 40% цінності віддається першому, ще 40% — останньому, а решта 20% — розподіляється між усіма проміжними. Ця модель зручна тим, що дає змогу приділяти увагу не лише «фінальному» каналу, а й тим, що спрацювали на початку шляху.
-
Time Decay (знецінення в часі). Конверсія розподіляється між усіма каналами, але з урахуванням часу: чим ближче канал був до моменту покупки, тим більше цінності він отримає.
-
Data-Driven (на основі даних). Система аналізує зібрану інформацію і розраховує, наскільки важливим був кожен канал на шляху користувача до конверсії, і відповідно розподіляє цінність.
Усі ці правила працюють лише в кросканальних моделях атрибуції, тобто коли в ланцюжку є кілька різних каналів.
Часто рекламні системи, як-от Google Ads або Meta Ads, працюють за моноканальним принципом. Вони показують звіти тільки у своєму розрізі. Тобто Google Ads покаже, як працюють його кампанії, але не врахує, що користувач до цього заходив через Facebook або органіку. Так само Meta Ads — система не відслідковуює, що після її реклами користувач міг піти в Google, потім зайти напряму й купити.
А от аналітичні системи навпаки намагаються бути кросканальними. Їхня мета — дати повну, об’єктивну картину: врахувати всі канали, які вплинули на користувача.
І це головна відмінність: рекламна система просуває свою рекламу, її завдання — показати, що вона ефективна. А аналітична має дати вам повну картину й допомогти ухвалювати об’єктивні бізнес-рішення.
Яку модель атрибуції використовувати
Немає правильної чи неправильної моделі. Це лише інструмент аналізу. Одна й та сама кількість конверсій може бути розподілена по-різному залежно від цілей:
-
First Click підійде, якщо завдання зрозуміти, який канал залучив нових користувачів;
-
Last Click допоможе виявити, який канал закрив угоду;
-
Position-Based або Data-Driven підійдуть, якщо потрібно побачити повну картину;
-
Time Decay доцільно використовувати, якщо цикл прийняття рішення довгий.
Відштовхуйтеся від цілі аналізу:
-
ціль конкретної кампанії;
-
ціль бізнесу в певний період;
-
тип продукту або модель продажів.
І саме під ці цілі підбирайте модель атрибуції, щоб отримати не просто красивий звіт, а правильне рішення для управління маркетингом.
Крім того, завжди можна побудувати власну кастомну модель: задати вікно атрибуції, правила, враховувати клік чи перегляд — усе, що потрібно саме вам. Нижче — дашборд з прикладами застосування різних моделей атрибуції.
Дізнайтесь, як різні моделі атрибуції впливають на звіти в GA4, радимо прочитати гайд «Звіт порівняння моделей атрибуції в Google Analytics 4».
Вікно атрибуції
Період, протягом якого враховуються взаємодії користувача перед конверсією.
І саме від його тривалості залежить, скільки конверсій буде зараховано тому чи іншому каналу.
Типові приклади вікон атрибуції:
-
7 днів — короткострокові конверсії, підходять для швидких продажів;
-
30 днів — підходять для більшості кампанії, де є час на прийняття рішення;
-
90 днів — довгий цикл для складних продуктів з тривалим рішенням про покупку.
Приклад: якщо у вас встановлено вікно атрибуції 7 днів, і користувач зайшов з Google Ads 6 днів тому, а сьогодні прийшов напряму і зробив конверсію — Google Ads отримає її. Але якщо той самий захід був 8 днів тому — він уже не врахується, бо поза межами вікна. Уся цінність тоді піде на direct.
Чим більше вікно ви задаєте, тим більше каналів буде включено у звіт і більше конверсій буде зараховано на них.
Важливо не бути заручником моделей атрибуції. Коли цикл угоди короткий, доцільно обирати коротше вікно. Навіть якщо у звіті конверсій буде менше, їхня реальна кількість залишиться незмінною. Ви просто подивитесь на дані під іншим кутом і зможете краще оптимізувати рекламні кампанії, щоб реально підвищити кількість конверсій.
Типи подій
Рost-click — події, що відбуваються після кліку користувача на рекламу.
Вважається найбільш надійним типом атрибуції, оскільки передбачає активну зацікавленість користувача.
Рost-view — події, що відбуваються після перегляду реклами.
Цей тип атрибуції особливо важливий для digital медіа реклами, яка може впливати на рішення користувача без кліка.
Якщо система вміє відстежувати post-view, ви побачите більше конверсій у звітах. Якщо ж ні, ці взаємодії випадуть, і частина впливу каналів залишиться невидимою. Це друга велика причина, чому різні системи показують різні результати.
Наприклад, Facebook у своєму рекламному кабінеті покаже post-view-аналітику по своєму каналу. Але він не поділиться цими даними з Google Analytics. І якщо користувач побачив рекламу в Meta, не клікнув, а потім зайшов на сайт напряму — GA цього не зафіксує. Бо не було кліку, не було мітки, не було зв’язку.
Моделі атрибуції в різних системах
Google Analytics
Кросканальна система аналітики. Вона намагається атрибутувати конверсії між усіма каналами, які здатна відстежити. Аналітика працює настільки точно, наскільки правильно її налаштували:
-
у всіх нерекламних (не-Google) джерелах потрібно використовувати UTM-мітки;
-
у Google-рекламі обов’язково ввімкнути автопомітку (auto-tagging), щоб між Google Ads і GA йшов обмін даними.
Автопомітка дає можливість передавати у GA інформацію про кампанії, ключові слова, групи оголошень, і навпаки — GA передає інформацію про події назад у Google Ads. Але важливо знати: навіть автопомітка не гарантує 100% передачі даних, тому UTM це як страховка на цей випадок.
UTM-мітки потрібно використовувати не замість, а разом із автопоміткою, навіть у Google Ads. Це хороша практика.
Правила
У Google Analytics є кілька типів моделей атрибуції для користувачів, які заходять на сайт:
-
Last Click Paid & Organic channels (Last non direct click) — класична модель останнього непрямого кліку. Уся цінність конверсії надається останньому каналу, якщо це не direct.
-
Last Click (Google Paid channels) — ця модель враховує лише Google Ads. За наявності таких кампаній у історії користувача конверсія буде приписана останній із них, а за відсутності — віднесена до direct.
-
Data-Driven — модель автоматично аналізує всі взаємодії користувача та розподіляє конверсію між каналами відповідно до їхнього реального впливу.
Вікно атрибуції
Для подій типу First visit чи First open Google — 7 або 30 днів. Причому за замовчуванням для таких подій стоїть саме 30 днів. Для решти — 30/60/90 днів.
Post-view
Google Analytics також підтримує post-view атрибуцію. GA відстежує post-view лише для YouTube-кампаній. І тільки за останні три дні.
Звіти
У Google Analytics доступні звіти, що не залежать від обраної в налаштуваннях моделі атрибуції.
Є два таких звіти:
-
User acquisition (залучення користувачів) — завжди показує атрибуцію за першим кліком. Коли в параметрі є слова First user source, First user medium або First user campaign, це саме той випадок. Ці параметри означають, що ви бачите перший канал, з якого користувач уперше прийшов.
-
Traffic acquisition (залучення сесій) — завжди використовує атрибуцію за останнім непрямим кліком. Якщо в параметрі є префікс Session — наприклад, Session source/medium або Session campaign — це означає, що атрибуція йде саме на останню непряму взаємодію перед сесією.
Коли ви аналізуєте атрибуцію за параметром source/medium, то якраз отут у Google Analytics враховується саме та модель, котру ви вибрали в налаштуваннях. Це може бути або Data-Driven, або Last Click (paid & organic) — тобто класичний останній непрямий клік.
Google Ads
Ця система оцінює ефективність виключно своїх кампаній.
Правила
У Google Ads доступні дві моделі атрибуції:
-
Last Click (Google Paid) — коли система шукає останню Google Ads кампанію в ланцюжку користувача і приписує їй конверсію.
-
Data-Driven. Логіка подібна до Google Analytics, але реалізація може відрізнятися.
Вікно атрибуції
У Google Ads більше гнучкості: можна обрати від одного до чотирьох тижнів, хоч за замовчуванням встановлено 30 днів. Вікно атрибуції тут задається на рівні кожної конкретної конверсії, а не глобально для акаунту. Це дуже зручно, бо для простих конверсій можна залишити стандартне вікно, а для складних — задати своє.
Post-view
У Google Ads можна задавати її гнучко: від одного до 30 днів. Наприклад, для YouTube або Display Network (банерна реклама) можна налаштувати Engaged View Conversion Window — той самий інтервал, який визначає, скільки днів після перегляду враховуватиметься конверсія. Це важливо для брендових і відео кампаній.
Meta
Система оцінює ефективність тільки своїх кампаній.
Правила
Доступні одна модель — Last Click Meta.
Вікно атрибуції
Можна обирати 1 або 7 днів.
Post-view
Для постперегляду доступний лише проміжок в один день.
Щоби не загубитися в нюансах налаштувань та обмежень різних систем, зібрав їхні ключові параметри в одній таблиці.
|
Google Analytics
|
Google Ads
|
Meta
|
Тип
|
Кросканальна
|
Тільки Google Ads
|
Тільки Meta Ads
|
Правила
|
|
|
Last Click Meta
|
Вікна
|
Для first_open, first_visit — 7/30 днів, для інших — 30/60/90 днів
|
1, 2, 3, 4 тижні; 30, 60, 90 днів.
|
1, 7 днів
|
Post-view
|
3 дні, тільки YouTube
|
1, 2, 3, 4, 5, 6 днів, 1 тиждень, 30 днів тільки
|
1 день
Marketing Mix Modeling (МММ)
Це статистичний метод, який дає змогу оцінити вплив різних маркетингових каналів і зовнішніх факторів на ключові бізнес-показники — дохід, заявки, продажі.
На відміну від цифрових моделей атрибуції, МММ аналізує комплексний вплив маркетингових активностей і чинників зовнішнього середовища на макрорівні.
Переваги:
-
дає можливість оцінити всі маркетингові канали, включно з офлайн та онлайн;
-
враховує вплив зовнішніх факторів — сезонність, конкуренція, економічна ситуація;
-
допомагає побачити довготривалі ефекти маркетингових активностей.
Обмеження:
-
залежить від якості та доступності історичних даних;
-
менш детальна інформація про шляхи взаємодії клієнта з різними каналами на відміну від цифрової атрибуції;
-
вимагає значних обчислювальних ресурсів та досвіду для правильної побудови та аналізу моделі.
Варто пам’ятати: це не 100% доказовий підхід. Ви не відстежуєте реальний шлях користувача, як у Google Analytics. Ви просто подаєте набір даних, а модель за статистичними алгоритмами намагається знайти закономірності.
Але в класичному маркетингу цей підхід давно вважається стандартом, особливо там, де важко зафіксувати кожну взаємодію. І сьогодні він поступово проникає і в digital, тому що роль медійних кампаній у формуванні впізнаваності бренду зростає.
Це особливо помітно з появою форматів Reels, TikTok, YouTube Shorts — відео контенту, який часто не передбачає прямого переходу. Але цей формат все одно продає, і його вплив потрібно якось враховувати.
Читайте в статті «Аналіз ефективності медійної реклами: комплексний підхід до оцінювання впливу», як врахувати post-view, брендові запити та непрямі ефекти.
Рекомендації щодо вибору атрибуції та аналізу ефективності каналів
Якщо працює лише один канал реклами.
Аналізуйте результати безпосередньо в його рекламному кабінеті.
Якщо каналів кілька.
Використовуйте Google Analytics або іншу кросканальну систему. Це дасть змогу об’єктивно оцінити внесок кожного каналу в результат, навіть якщо частина даних у GA не відображається.
Враховуйте реальні конверсії.
Не складайте дані з різних кабінетів, це призведе до завищених показників. Краще рахувати фактичну кількість покупок або цільових дій, а потім розподіляти їх між каналами з урахуванням моделі атрибуції, вікон і post-view/post-click даних.
Коригуйте вікно атрибуції під свій бізнес.
Орієнтуйтеся на реальний цикл угоди:
- короткий цикл — 7–15 днів;
- середній — 30 – 60 днів;
- довгий — 90+ днів.
Коригування вікна не впливає на кількість конверсій, а лише змінює перспективу їхнього аналізу.
Зважайте на особливості post-view.
Враховуйте цей показник, щоб мати повну картину перед розподілом бюджету:
- Google Analytics — враховує лише для YouTube (останні три дні);
- Meta Ads — один день;
- Google Ads — до 30 днів для банерної реклами та відео.
Використовуйте Marketing Mix Modeling для довгострокового оцінювання.
-
MMM допомагає визначити вплив кожного маркетингового каналу на бізнес-результати без залежності від трекінгу користувачів і cookies;
-
особливо корисно для каналів, де важко або неможливо відстежити постклік чи поств’ю-взаємодії (ТБ, OOH, радіо).
-
MMM використовуйте для оцінки всіх ваших каналів та розподілу бюджета між ними, а атрибуцію — для оцінки кожного окоремого канала та розподілу бюджету всередині між кампаніями.
