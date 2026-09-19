Кейс COMFY: Как объединить ecommerce, офлайн и retention в Telegram Ads

Кейс COMFY: Как объединить ecommerce, офлайн и retention в Telegram Ads

Что может дать Telegram Ads крупному ритейлеру, кроме еще одного источника переходов на сайт? В начале 2024 года готового ответа на этот вопрос фактически не было: рекламный инструмент только выходил на украинский рынок, а бизнесу еще предстояло понять его реальный потенциал.

COMFY стал одним из брендов, с которыми мы начали тестировать платформу с самого старта. За время сотрудничества Telegram Ads превратился из экспериментального канала в часть омниканальной коммуникации бренда: через него мы не только стимулировали онлайн-продажи, но и поддерживали открытие и релокацию магазинов, работали с локальными аудиториями и повторно взаимодействовали с существующей клиентской базой.

Далее — о том, как мы тестировали различные сценарии Telegram Ads для COMFY, какие из них сработали лучше всего и каких результатов удалось достичь.

Проект: COMFY. Период: январь 2024 — июнь 2025. Регион: Украина. Услуга: Telegram Ads.

Кто наш партнер

COMFY — один из крупнейших ритейлеров электроники и бытовой техники в Украине.

Цели сотрудничества

Как первый официальный реселлер Telegram Ads в Украине, Netpeak привлек COMFY к тестированию платформы с самого начала ее официального запуска. Целью было первыми освоить новые возможности канала, оценить его потенциал для крупного ритейла и сформировать первые бенчмарки эффективности.

Мы хотели не просто запустить кампании, а построить единую экосистему коммуникации: протестировать различные офферы, аудитории и гипотезы, совместив онлайн-стимулирование продаж на сайте с поддержкой офлайн-сети в рамках Telegram.

Так мы определили основные цели:

Протестировать Telegram Ads как новый рекламный канал. Интегрировать его в омниканальную коммуникацию бренда. Привлечь аудиторию через Telegram Ads и расширить охват благодаря новым возможностям таргетинга.

Ключевые направления коммуникации

Performance-вектор: стимулирование онлайн-продаж на сайте.

Основной площадкой для конверсий стал сайт компании. Чтобы привлечь аудиторию из нового рекламного источника и определить, какие предложения лучше всего работают в Telegram Ads, мы тестировали различные концепции:

крупные промо-события — продвигали предложения ко Дню рождения COMFY, Новому году, Черной пятнице и т. д., чтобы получить максимальный охват и сформировать первоначальный интерес;

категорийные скидки и акции — фокусировались на высокомаржинальных или востребованных сегментах (например, игровые ноутбуки, холодильники, стиральные машины), где покупателю нужен дополнительный толчок к принятию решения;

товары дня и импульсивные покупки — тестировали предложения с более низким чеком (например, наборы посуды и мелкую бытовую технику) для быстрой конверсии «здесь и сейчас».

Local-вектор: поддержка и развитие офлайн-сети.

Для сети, насчитывающей более 90 магазинов, критически важно отдельно взаимодействовать с аудиторией в конкретных городах и регионах. В Telegram Ads для этого использовали геотаргетинг по IP.

Мы запускали кампании для:

открытия первых магазинов в небольших городах;

новых точек в городах-миллионниках;

релокации существующих магазинов.

Во время запуска столкнулись с ограничением: согласно правилам модерации, Telegram Ads запрещает использовать ссылки на Google Maps (это считается перенаправлением на конкурирующие сервисы).

Как мы это обошли: вместо внешних карт направляли пользователей на специально созданные целевые страницы на сайте COMFY с точными адресами, подробностями об открытии и графиком работы новых точек. Это не только решило проблему с модерацией, но и привлекло дополнительный трафик на сайт.

Retention-вектор: работа с существующей клиентской базой.

Отдельно мы запустили retention-кампании для аудитории, которая уже взаимодействовала с COMFY.

Для этого использовали зашифрованные базы мобильных номеров партнера и показывали рекламу пользователям, которых Telegram мог сопоставить с этими данными. Так мы протестировали Telegram Ads не только как канал привлечения новой аудитории, но и как инструмент повторной коммуникации с существующими клиентами.

Форматы и подход к креативам

Чтобы Telegram Ads стал стабильным источником трафика для COMFY, мы прошли путь от первых тестов до масштабных запусков, адаптируясь к обновлениям платформы и оптимизируя бюджеты.

Работали с аудиториями и усилили аналитику.

Одной из ключевых задач было определить, какие аудитории и площадки дают наилучшую реакцию при приемлемой стоимости. Для этого мы тестировали:

каналы конкурентов;

смежные тематические каналы;

встроенные тематики Telegram Ads;

другие релевантные сегменты аудитории.

Для оценки каналов использовали сервис Telemetrio. По ссылке доступны 30% возврат средств и три дня тарифа Advanced бесплатно.

Кроме того, команда Netpeak Data Analytics разработала собственный аналитический дашборд, поскольку стандартный личный кабинет Telegram Ads имеет ограниченные возможности для анализа. Это позволило практически в режиме реального времени сопоставлять данные о показах, кликах, переходах на сайт и финальных целевых действиях.

На изображении — пример аналитической панели инструментов, данные не относятся к COMFY.

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Адаптировали креативы к новым форматам Telegram Ads.

В ходе нашего сотрудничества возможности Telegram Ads менялись, поэтому мы постоянно адаптировали стратегию.

Текстовые объявления. В начале сотрудничества платформа поддерживала только текстовый формат. Чтобы выделить COMFY в ленте, мы тестировали объявления с Premium-эмодзи и логотипом COMFY и сравнивали их с более простыми текстовыми вариантами. Дополнительные элементы повышали стоимость тысячи показов (CPM) на 20–30%, поэтому с помощью A/B-тестов мы определяли, когда визуальное усиление оправдывает дополнительные затраты, а когда лучше использовать чистый текст.

Визуальные и видеобаннеры. После появления графических и видеоформатов в декабре 2025 года мы расширили набор креативов. Это позволило полнее использовать фирменный узнаваемый стиль COMFY и тестировать не только текст, но графику и видео.

Параллельно изменились и условия аукциона: если в 2024 году минимальная ставка CPM составляла 1,5 евро, то по состоянию на июль 2026 года — от 0,2 евро. Это создало больше возможностей для масштабирования кампаний при более низкой стоимости контакта.

Пример рекламного объявления с графикой

Пример рекламного объявления с видео

Результаты продвижения

Направление CPM CTR CPC Что тестировали Общие результаты кампаний 1,3 евро 0,42% 0,31 евро Средние показатели всех кампаний COMFY Товарные позиции 1,82 евро 0,44% 0,41 евро Конкретные товары, категории и акционные предложения Офлайн-коммуникация 1,48 евро 0,65% 0,23 евро Открытие и релокация магазинов Retention-кампании 1,32 евро 0,37% 0,36 евро Работа с загруженной базой мобильных номеров

В среднем кампании COMFY показали CTR 0,42% и CPC 0,31 евро. Для сравнения: средние бенчмарки ниши составили CTR 0,3% и CPC 0,39 евро. То есть реклама COMFY имела более высокую кликабельность и более низкую стоимость перехода.

Товарные кампании.

Самым важным инсайтом стало то, что большинство продаж принесла реклама в каналах конкурентов. Именно там сосредоточена самая теплая аудитория, которая уже находится в процессе выбора товара.

Retention-кампании.

Показатель CTR на уровне 0,37% выглядит более сдержанным по сравнению с другими направлениями, однако привлечение аудитории здесь является максимально выгодным для бизнеса. Показывая рекламу клиентам, уже знакомым с брендом, мы получаем высокое качество конверсии в покупку, стимулируем повторные продажи и увеличиваем LTV при адекватной цене привлечения.

Локальные кампании.

Именно офлайн-коммуникация показала наибольшую вовлеченность аудитории — высокий CTR 0,65% и самую низкую стоимость перехода 0,23 евро. Несмотря на то, что целевыми страницами были информационные блоки (новость об открытии, адрес и график работы), жители городов активно взаимодействовали с рекламой.

Результаты показали, что Telegram Ads может эффективно привлекать аудиторию к локальным коммуникациям бренда и поддерживать продвижение офлайн-сети.

Выводы

Наш совместный кейс с COMFY — это наглядная демонстрация того, как Telegram Ads из медийной площадки благодаря усилиям команд превращается в инструмент омниканальной стратегии для современного ритейла.

Опыт COMFY доказал, что в рамках одной digital-платформы можно успешно сочетать стимулирование ecommerce-продаж и локальные коммуникации для поддержки физических точек.

Независимо от масштаба бизнеса, Telegram Ads можно адаптировать под различные задачи — от привлечения трафика до поддержки локальных кампаний и повторной коммуникации с аудиторией.

Отзывы о сотрудничестве

Лев Ратинский, Head of Digital в Comfy

Сотрудничество с командой Netpeak над Telegram Ads полностью оправдало наши ожидания: благодаря высокому профессионализму и вовлеченности команды мы превратили этот инструмент из обычной медийной площадки в полноценный элемент омниканальной стратегии COMFY. Нам удалось успешно совместить стимулирование ecommerce-продаж, retention и поддержку физических точек по всей стране, получив показатели выше рыночных бенчмарков. Среди основных технических инсайтов выделяются прицельное размещение в каналах конкурентов для работы с «теплой» аудиторией, обход ограничений Telegram Ads в отношении ссылок на Google Maps с помощью специальных целевых страниц на сайте, что обеспечило рекордный локальный CTR, а также разработка кастомного дашборда для гибкого контроля всех метрик в реальном времени в обход ограничений стандартного кабинета.

Антон Гембарский, Telegram Promotion Team Lead в Netpeak

Сотрудничество с командой COMFY — это образец профессионального и максимально комфортного партнерства. Работать с ними чрезвычайно приятно благодаря четкости в постановке задач, качественной и оперативной коммуникации и готовности к смелым экспериментам. Именно такая открытость, взаимное доверие и фокус на совместном результате позволяют нам быстро тестировать гипотезы и стабильно достигать высоких показателей.