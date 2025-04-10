Telegram Ads в 2024. Как Netpeak Ukraine создавал будущее цифровой рекламы в Украине

Telegram Ads в 2024. Как Netpeak Ukraine создавал будущее цифровой рекламы в Украине

2024 год стал переломным для рынка рекламы в мессенджерах, а для команды Netpeak Ukraine — первого и крупнейшего реселлера Telegram Ads в Украине — периодом масштабирования, экспериментов и инноваций.В течение года мы внедряли новые подходы к таргетингу, тестировали эффективность разных форматов, оптимизировали кампании под performance-модели и расширили возможности для украинского бизнеса.

В этой статье рассказываю о ключевых достижениях за год, главных вызовах и самых ярких моментах.

Как мы начали работать с Telegram Ads в 2024

Команда Netpeak Ukraine имела значительный опыт продвижения через Telegram Promotion — нативные публикации в релевантных телеграм-каналах. Поэтому в январе 2024 года мы быстро адаптировались к Telegram Ads и разработали эффективные подходы для продвижения украинского бизнеса.

Наработанные механизмы помогли оптимизировать рекламные кампании (РК), а статус амбассадоров сервиса telemetr.io стал дополнительным преимуществом.

Telemetrio — первый и лучший украинский сервис аналитики телеграм-каналов, который обеспечивает детальный анализ результатов РК для Telegram Ads.

Воспользуйтесь нашей реферальной ссылкой и получите скидку 30% на Telemetrio — это отличная возможность улучшить аналитику Telegram-кампаний и вывести их на новый уровень.

Цели команды в начале 2024 года:

быстро освоить Telegram Ads и стать топ-экспертами на рынке;

собрать больше прикладных кейсов и релевантных бенчмарков в разных нишах;

масштабировать услугу — расширить партнерскую сеть, улучшить сервис и обеспечить стабильно высокие результаты.

Результаты наибольшего реселлера Telegram Ads

За год мы достигли значительных результатов в Telegram Ads, создав более 290 рекламных кабинетов. Проведенные кампании обеспечили:

9,7 млн показов;

6,5 млн кликов;

1,1 млн присоединений (подписок на каналы или запусков ботов / mini apps);

средний CTR — 0,68%.

Показатели в Telegram Ads за 2024 год

Как менялись срединие показатели метрик в течение года

В начале работы с Telegram Ads мы ориентировались на CTR выше 2%, считая это минимальным порогом для успешной рекламной кампании.

Показатели CTR в начале работы Telegram Ads

Эти результаты стали возможны благодаря новизне инструмента, отсутствию конкуренции и сотрудничеству с известными брендами с высокой узнаваемостью.

Со временем рынок развивался:

аудитория привыкла к рекламе в Telegram;

количество рекламодателей увеличилось;

пользователи стали более требовательными.

В результате средний показатель кликабельности (CTR) постепенно снизился: сначала до 1,5%, а затем — до 1%*.

Пример снижения CTR в рекламных кампаниях

Мы ожидаем, что средний CTR и дальше будет колебаться, учитывая динамичное развитие Telegram Ads. Новые инструменты — такие как улучшенный таргетинг или интерактивные форматы — помогут рекламодателям повышать эффективность. Это позволит сохранять или даже превышать средние показатели.

*На момент написания этой статьи CTR на уровне 0,8–1% считается хорошим показателем, который свидетельствует об успешности медийной рекламной кампании.

Что нового в Telegram Ads в 2024

Далее расскажу об основных изменениях, которые происходили на платформе каждый месяц.

Январь

Начало года ознаменовалось расширением рекламных возможностей в Telegram Ads, а також запуском нашего собственного Telegram-канала, где мы регулярно делимся новостями, кейсами и результатами работы.

Появилась возможность выбирать текст кнопки при создании объявлений с внешними ссылками (12 вариантов): Open Website, Subscribe, View, Read, Learn More, Open, Sign Up, Buy, Order, Play, Try, Leave a Request.

Варианты названий кнопок

Детальный анализ того, какая кнопка лучше всего работает в e-commerce, — в нашем телеграм-канале.

Была добавлена опция установки дневного лимита бюджета для каждого объявления, а также возможность задавать расписание запуска и остановки кампаний.

Февраль

Главное нововведение этого месяца — возможность списывать баланс с объявлений в статусе On Hold. Ранее для возврата бюджета необходимо было удалять сообщение. Теперь это можно сделать через специальную опцию, если объявление неактивно как минимум 10 минут.

Апрель

В апреле Telegram Ads получил важные обновления и новые опции для рекламодателей.

Добавление TON-кабинетов.

TON-кабинет в Telegram Ads — альтернатива классическому реселлерскому рекламному кабинету с оплатой в Toncoin. Имеет ограничения по географии, таргетингу и часто сталкивается с проблемами модерации.

Реклама для Telegram Premium аккаунтов — Теперь объявления отображаются не только стандартным пользователям, но и тем, кто оформил подписку Telegram Premium, что расширяет охват рекламы.

Создали инструкцию о том, как включить показ рекламы после установки приложения.

Кейс Telegram Ads для OLX: как удалось достичь впечатляющих результатов в продвижении сайта и чат-бота. Конверсия в подписчика для бота достигла 97%. Кампании для сайта OLX обеспечили более 2,7 млн показов и тысячи целевых конверсий ежемесячно. За этот кейс команда получила бронзу Effie Awards — одну из самых престижных наград в сфере маркетинговых коммуникаций.

Май

Telegram Ads открыл новые возможности для коммуникации брендов с пользователями.

Появилась функция продвижения приватных профилей и бизнес-аккаунтов. Это позволяет компаниям взаимодействовать с аудиторией напрямую, что повышает уровень доверия к бренду — ведь пользователи чаще охотно общаются с живыми людьми.

Читайте исчерпывающий гайд по запуску эффективной рекламы в Telegram Ads.

Июнь

2024 год стал для нас знаковым в проведении масштабных рекламных кампаний. После первого большого запуска в пределах одного дня мы реализовали еще пять подобных, охватив все украинские каналы в Telegram.

Эти активности позволили получить ценный опыт и данные для анализа. Результаты каждого запускa существенно различались. Мы связываем это с несколькими факторами:

предложение — тип продукта или услуги значительно влиял на интерес аудитории;

месседжи — эффективность зависела от четкости, лаконичности и релевантности рекламных текстов;

дата запуска — сезонность и актуальность сообщения играли решающую роль.

Результаты запуска кампании на охват украинской аудитории

Призывы к действию (CTA) в объявлениях стали более эффективнее благодаря внедрению повелительного наклонения. Ключевые преимущества:

• прямое обращение — формулировки на «вы» создают персонализированный контакт и повышают вовлеченность;

— формулировки на «вы» создают персонализированный контакт и повышают вовлеченность; • высокая конверсия — прямые призывы вроде «Посмотрите» или «Подпишитесь» лучше стимулируют пользователя к целевому действию;

— прямые призывы вроде «Посмотрите» или «Подпишитесь» лучше стимулируют пользователя к целевому действию; • ясность и простота — четкие CTA передают суть сообщения, что особенно важно в мире быстрого контента.

Также стали доступны эмодзи, использование которых ранее было запрещено в рекламных сообщениях.

Кейс MOYO: как с помощью Telegram Ads удалось снизить стоимость подписчика на 41% и привлечь более 20 000 новых пользователей за месяц. Эффективность повысили благодаря розыгрышам товаров и использованию Premium-эмодзи, что также сократило расходы.

Август

Август принес сразу несколько важных обновлений, которые сделали рекламу доступнее и открыли новые возможности для бизнеса.

Минимальная ставка CPM снизилась с 1,5 евро до 1 евро, что уменьшило стоимость просмотра рекламы на 33%. Запуск Telegram Mini Apps открыл новое направление в создании воронок продаж.

Telegram Mini Apps — это небольшие веб-приложения, встроенные прямо в мессенджер. Они позволяют использовать расширенный функционал внутри Телеграма, включая:

опросы;

оплату;

бронирование;

игры.

Порог входа в Telegram Ads снизился с 1500 евро до 500 евро, что сделало инструмент доступнее для малого бизнеса.

В мае наша команда начала разрабатывать автоматическую выгрузку данных из рекламного кабинета через Telegram API в Looker Studio — мощный инструмент визуализации и анализа данных, с помощью которого удобно создавать интерактивные отчеты и дашборды.

Это позволило:

• экономить до четырех часов ежедневной работы таргетологов;

• предоставлять партнерам доступ к живой статистике 24/7;

• усовершенствовать отчетность и ускорить оптимизацию кампаний.

В августе мы завершили тестирование и запустили систему для всех партнеров, что дало нам существенное преимущество на рынке.

Пример отчета из системы

Сентябрь

В сентябре мы сделали Telegram Ads еще более доступным для партнеров, запустив серию обучающих видео. Они помогают разобраться в особенностях рекламы в Telegram, освоить ключевые инструменты и эффективно настраивать рекламные кампании.

Серия состоит из пяти видеоуроков — все материалы доступны в нашем Telegram-канале:

Часть 1. Как пользоваться рекламным кабинетом. Мобильные номера.

Часть 2. Требования к продвижению на платформе.

Часть 3. Как выглядит статистика рекламного объявления.

Часть 4. Выгрузка отчета из кабинета Telegram Ads в Looker Studio.

Часть 5. Как анализировать конкурентов в Telemetrio.

Telegram Ads стал ключевым инструментом продвижения бренда Intergal-Bud в нише недвижимости. Благодаря 290 уникальным рекламным объявлениям для 50+ каналов удалось охватить миллионы пользователей. Продуманная стратегия обеспечила значительный рост количества лидов и укрепила доверие к бренду.

Декабрь

Новый формат объявлений

В декабре был представлен новый формат объявлений, который изменил классическую концепцию Telegram Ads.

Ранее реклама ограничивалась 160 символами текста с учетом пробелов, возможностью добавления Premium-эмодзи и небольшой аватарки канала, бота или сайта. Теперь же можно использовать полноразмерные изображения и видео, что значительно расширяет возможности оформления объявлений.

Это открывает больше возможностей для брендов создавать визуально насыщенные рекламные сообщения, которые эффективно привлекают внимание аудитории. Благодаря этому повышаются показатели рекламных кампаний и общая эффективность.

Новый формат доступен не для всех рекламных кабинетов. Для его активации требуется минимальный рекламный бюджет, который можно полностью потратить на показы объявлений.

Продвижение через Telegram Ads помогло LetyShops эффективно привлекать пользователей к установке приложения. За месяц кампании принесли 412 установок при средней стоимости ниже рыночной. Использование адаптированных объявлений и тщательно подобранный таргетинг обеспечили высокий интерес аудитории.

Снижение минимальной ставки CPM

Минимальная ставка CPM снизилася с 1 евро до 0,5 евроцента, соответственно стоимость рекламного объявления уменьшилась на 50%.

Объявления в ленте сообщений

В декабре появился новый формат рекламы, который интегрируется непосредственно в ленту канала. Объявления появляются примерно через каждые 10 публикаций и отображаются рандомно. На данный момент отдельного функционала для их настройки в рекламном кабинете нет.

Пример объявления в ленте

Преимущество этого формата в том, что пользователь, просматривая канал, может увидеть рекламу в неожиданном для себя месте. Это значительно повышает шансы привлечь внимание и увеличить конверсии из просмотра в клик. В будущем Telegram планирует внедрить полноценные настройки для управления этим форматом.

Настоящее партнерство строится на общих ценностях. В 2024 году Netpeak Agencies Group, как первый официальный реселлер Telegram Ads в Украине, направила 1,5 млн грн из реселлерской комиссии на закупку компонентов для протезирования для Superhumans Center. Их них 1 миллион — на обустройство современной палаты, а 500 тысяч — на реконструктивную хирургию. Мы взяли на себя публичные обязательства не только модерировать рекламное пространство в Telegram Ads, но и направлять всю прибыль от реселлерства на помощь украинцам. Благодаря этому взносу очередь на получение протезов сократилась, а украинские защитники получили возможность быстрее восстановиться. Мы продолжим поддерживать наших защитников и увеличивать благотворительные взносы до окончания войны.

Вызовы в работе с Telegram Ads

Чтобы эффективно работать с платформой в 2024 году, мы адаптировали стратегии к новым условиям. Ниже рассмотрю трудности, с которыми мы столкнулись, и способы их преодоления.

Ограниченная аудитория в узких нишах

Один из главных вызовов — быстрое «выгорание» аудитории в сегментах элитной недвижимости и узкоспециализированных услуг из-за ограниченного числа релевантных пользователей.

Как мы решали эту задачу:

анализировали пересечения аудиторий через Looker Studio и Telemetrio, чтобы избежать повторных показов рекламы;

оптимизировали таргетинг, используя новые направления для поиска целевых сегментов и базы телефонных номеров для расширения охвата;

разработали рекомендации для клиентов по созданию предложений, способных заинтересовать даже нецелевую аудиторию.

Рост ставок CPM

Во второй половине года ставки CPM начали расти из-за увеличения конкуренции. Количество рекламодателей значительно возросло, особенно в нишах e-commerce и криптовалют. Это повлияло на рентабельность запусков.

Что мы делали:

запускали A/B-тесты с разными форматами объявлений (текст, изображение, Premium-эмодзи), чтобы снизить стоимость привлечения клиентов;

оптимизировали тексты и создавали больше креативов с сильным призывом к действию, чтобы повысить эффективность запусков даже при более высоких CPM;

увеличили количество акционных предложений — розыгрыши и скидки помогли повысить CTR.

В августе минимальная ставка показа снизилась с 1,5 евро до 1 евро. Это ослабило конкуренцию объявлений в некоторых нишах и позволило гибче настраивать рекламные кампании с меньшей стоимостью кликов, подписок и целевых действий.

Криптотапалки

В июне 2024 года произошел бум на криптокликеры, такие как Hamster Combat и аналогичные проекты. Сначала это дало впечатляющие результаты:

высокий интерес;

стремительный рост новой аудитории;

значительное вовлечение пользователей в криптосегмент через Telegram Ads.

Однако это также привело к:

росту средней ставки CPM;

стабильные результаты стало сложнее достигать;

появлению некачественного трафика, который усложнил настройку эффективных рекламных кампаний в Telegram Ads.

Команда Netpeak Ukraine пересмотрела рекламные стратегии. Мы расширили таргетинг на другие тематики, включая инвестиции. А также сфокусировалась на надежных каналах и аудиториях, чтобы избежать некачественного трафика.

Отсутствие возможности создавать императивные CTA

До июня 2024 года Telegram Ads не позволял создавать объявления с четкими призывами к действию, что существенно снижало их эффективность, особенно в продажах.

Как мы работали с этим ограничением:

адаптировали призывы к действию, делая их более завуалированными, но при этом интересными для аудитории;

тестировали различные форматы текстов для повышения кликабельности объявлений;

сразу после запуска императивных CTA начали активно их использовать, что позволило значительно улучшить результаты.

Выводы

Telegram Ads в 2024 году стал мощным рекламным инструментом, который доказал свою эффективность. Наши главные достижения: