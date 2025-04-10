Telegram Ads у 2024. Як Netpeak Ukraine створював майбутнє цифрової реклами в Україні

Telegram Ads у 2024. Як Netpeak Ukraine створював майбутнє цифрової реклами в Україні

2024 рік став переломним для ринку реклами у месенджерах, а для команди Netpeak Ukraine — першого і найбільшого реселера Telegram Ads в Україні — періодом масштабування, експериментів та впровадження інновацій.

Протягом року ми інтегрували нові підходи до таргетингу, тестували ефективність різних форматів, оптимізували кампанії під перфоманс-моделі та розширили можливості для українського бізнесу.

У цій статті розповідаю про ключові досягнення за рік, головні виклики й найбільш яскраві моменти.

Як ми почали працювати з Telegram Ads у 2024

Команда Netpeak Ukraine мала значний досвід у просуванні через Telegram Promotion — нативні публікації в релевантних телеграм-каналах. Тому в січні 2024 року ми швидко адаптувались до Telegram Ads і розробили ефективні підходи для просування українських бізнесів.

Напрацьовані механізми допомогли оптимізувати рекламні кампанії (РК), а статус амбасадорів сервісу telemetr.io став додатковою перевагою.

Telemetrio — перший і найкращий український сервіс аналітики телеграм-каналів, що забезпечує детальний аналіз результатів РК для Telegram Ads.

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Цілі команди на початку 2024 року:

швидко освоїти Telegram Ads і стати топ-експертами ринку;

зібрати більше прикладних кейсів і релевантних бенчмарків у різних нішах;

масштабувати послугу — розширити партнерську мережу, покращити сервіс і забезпечити стабільно високі результати.

Результати найбільшого реселера Telegram Ads

За рік ми досягли значних результатів у Telegram Ads, створивши понад 290 рекламних кабінетів. Кампанії забезпечили:

9,7 млн показів;

6,5 млн кліків;

1,1 млн приєднань (підписок на канали або запусків ботів / mini apps);

середній CTR — 0,68%.

Показники у Telegram Ads за 2024 рік

Як змінювалися середні результати метрик протягом року

На старті роботи з Telegram Ads, ми орієнтувалися на CTR понад 2%, вважаючи це мінімальним порогом для успішної рекламної кампанії.

Показники CTR на початку роботи з Telegram Ads

Ці результати стали можливими завдяки новизні інструменту, відсутності конкуренції та співпраці з відомими брендами з високою впізнаваністю.

З часом ринок розвинувся:

аудиторія звикла до реклами в Telegram;

кількість рекламодавців зросла;

користувачі стали вибагливішими.

Як наслідок, середній показник клікабельності (CTR) поступово знизився: спочатку до 1,5%, згодом — до 1%*.

Приклад зниження CTR у рекламних кампаніях

Ми очікуємо, що середній CTR і надалі коливатиметься, зважаючи на динамічний розвиток Telegram Ads. Нові інструменти — як-от покращений таргетинг чи інтерактивні формати — допоможуть рекламодавцям підвищити ефективність. Це дасть змогу зберігати або перевищувати середні показники.

*На момент написання цієї статті CTR на рівні 0,8%–1% вважається гарним показником, що свідчить про успішність медійної рекламної кампанії.

Що нового у Telegram Ads у 2024 році

Далі розповім про основні зміни, що відбувалися на платформі щомісяця.

Січень

Початок року ознаменувався розширенням рекламних можливостей у Telegram Ads, а також запуском нашого власного Telegram-каналу, де ми регулярно ділимося новинами, кейсами та результатами роботи.

З’явилася можливість вибору тексту кнопки під час створення оголошень з зовнішніми посиланнями (12 варіантів): Open Website, Subscribe, View, Read, Learn More, Open, Sign Up, Buy, Order, Play, Try, Leave a Request.

Варіанти назв кнопок

Детальний аналіз того, яка кнопка краще працює в e-commerce, — у нашому телеграм-каналі.

Додалася опція встановлення денного ліміту бюджету для кожного повідомлення, а також можливість задавати розклад запуску й зупинки кампаній.

Лютий

Головне нововведення цього місяця — можливість списати баланс з оголошень у статусі On Hold. Раніше для зняття бюджету потрібно було видаляти повідомлення. Тепер це можна зробити через спеціальну опцію, якщо оголошення неактивне щонайменше 10 хвилин.

Квітень

У квітні Telegram Ads отримав важливі оновлення та нові опції для рекламодавців.

Додавання TON-кабінетів.

Ton-кабінет у Telegram Ads — альтернатива класичному реселерському рекламному кабінету з оплатою в Toncoin. Має обмеження за географією, таргетингом і часто стикається з проблемами модерації.

Реклама для Telegram Premium акаунтів — відтепер оголошення відображаються не лише стандартним користувачам, а й тим, хто має підписку Telegram Premium, що розширює охоплення реклами.

Створили інструкцію про те, як увімкнути показ реклами після встановлення застосунку.

Кейс Telegram Ads для OLX: як вдалося досягти вражаючих результатів для просування сайту та чат-бота. Конверсія в підписника для бота сягнула 97%. Кампанії для сайту OLX забезпечили понад 2,7 млн показів і тисячі цільових конверсій щомісяця. За цей кейс ми отримали бронзу Effie Awards — однієї з найпрестижніших нагород в галузі маркетингових комунікацій.

Травень

Telegram Ads відкрив нові можливості для комунікації брендів із користувачами.

З’явилася функція просування приватних профілів та бізнес-акаунтів. Це дозволяє компаніям взаємодіяти з аудиторією безпосередньо, що підвищує рівень довіри до бренду, адже клієнти частіше схильні спілкуватися з живими людьми.

Читайте повний гайд із запуску ефективної реклами в Telegram Ads.

Червень

2024 рік став для нас знаковим у проведенні масштабних рекламних кампаній. Після першого великого запуску в межах одного дня ми реалізували ще п’ять подібних, охопивши усі українські канали в Telegram.Рекламні активності допомогли здобути цінний досвід та дані для аналізу. Результати кожного запуску суттєво відрізнялися. Ми повʼязуємо це з кількома чинниками:

пропозиція — тип продукту або послуги значно впливав на зацікавленість аудиторії;

меседжі — ефективність залежала від чіткості, лаконічності та релевантності рекламних текстів;

дата запуску — сезонність та актуальність повідомлень мали вирішальне значення.

Результати запуску кампанії на охоплення української аудиторії

Заклики до дії (CTA) в оголошеннях стали ще потужнішими завдяки впровадженню наказового способу. Серед основних переваг:

пряме звернення — наказові формулювання на «ви» створюють персоналізований контакт і підвищують залученість;

пряме звернення — наказові формулювання на «ви» створюють персоналізований контакт і підвищують залученість; вища конверсія — прямі заклики до дії на кшталт «Подивіться» чи «Підпишіться» краще спонукають користувачів до цільової дії;

вища конверсія — прямі заклики до дії на кшталт «Подивіться» чи «Підпишіться» краще спонукають користувачів до цільової дії; зрозумілість і простота — чіткі СТА передають суть повідомлення, що особливо важливо у світі швидкого контенту.

Також стали доступні емоджі, використання яких раніше було заборонене в рекламних меседжах.

Кейс MOYO: як за допомогою Telegram Ads вдалося знизити вартість підписника на 41% та залучити понад 20 000 нових користувачів за місяць. Ефективність підвищили завдяки розіграшам товарів і використанню Premium емоджі, що також зменшило витрати.

Серпень

Серпень приніс кілька важливих оновлень, що зробили рекламу доступнішою та відкрили нові можливості для бізнесу.

Мінімальна CPM ставка зменшилася з 1,5 євро до 1 євро, що знизило вартість перегляду реклами на 33%. Запуск Telegram Mini Apps відкрив новий напрямок у створенні воронок продажів.

Telegram Mini Apps — це невеликі вебдодатки, які інтегруються безпосередньо в Telegram та надають доступ до розширеного функціоналу всередині месенджера, зокрема:

опитування;

оплата;

бронювання;

ігри.

Поріг входу в Telegram Ads знизився з 1500 євро до 500 євро, що зробило інструмент доступнішим для малого бізнесу.

Ще в травні наша команда почала розробляти автоматичне вивантаження даних з рекламного кабінету через Telegram API до Looker Studio — потужнjого інструменту для візуалізації та аналізу даних, за допомогою якого зручно створювати інтерактивні звіти у форматі інформаційних панелей (дашбордів).

Це дало змогу:

заощаджувати до чотирьох годин щоденного часу роботи таргетологів;

надавати партнерам доступ до живої статистики 24/7;

вдосконалити звітність й прискорити оптимізацію кампаній.

У серпні ми завершили тестування і запустили систему для всіх партнерів, що дало нам суттєву перевагу на ринку.

Приклад із системи звітності

Вересень

У вересні ми зробили Telegram Ads ще доступнішим для партнерів, запустивши серію навчальних відео. Вони допомагають розібратися з особливостями реклами в Telegram, опанувати ключові інструменти та ефективно налаштувати кампанії.

Серія відео складається з п’яти частин, усі відео доступні в нашому Telegram-каналі:

Частина 1. Як користуватися рекламним кабінетом. Мобільні номери.

Частина 2. Вимоги просування на платформі.

Частина 3. Як виглядає статистика рекламного оголошення.

Частина 4. Вивантаження звіту з кабінету Telegram Ads у Looker Studio.

Частина 5. Як аналізувати конкурентів у Telemetrio.

Telegram Ads став ключовим інструментом у просуванні бренду Intergal-Bud у ніші нерухомості. Завдяки 290 унікальним рекламним оголошенням для 50+ каналів вдалося охопити мільйони користувачів. Продумана стратегія забезпечила значне зростання кількості лідів і зміцнила довіру до бренду.

Грудень

Новий формат оголошень

У грудні представили новий формат оголошень, який змінив класичну концепцію Telegram Ads.

Раніше реклама обмежувалася 160 символами тексту з урахуванням пробілів і можливістю додавання Premium-емоджі та маленької аватарки каналу, боту чи сайту. Тепер можна використовувати повноцінні зображення та відео, що значно розширює можливості оформлення оголошень.

Це відкриває більше можливостей для брендів створювати візуально насичені рекламні повідомлення, які ефективніше привертають увагу аудиторії. Завдяки цьому зростають показники РК і загальна ефективність.

Новий формат доступний не для всіх рекламних кабінетів. Для його активації потрібен мінімальний рекламний бюджет, який можна повністю витратити на покази оголошень.

Просування через Telegram Ads допомогло LetyShops ефективно залучати користувачів для завантаження застосунку. За місяць кампанії отримали 412 завантажень за середньою вартістю, нижчою за ринкову. Використання адаптованих оголошень і ретельно підібраного таргетингу забезпечило високу зацікавленість аудиторії.

Зниження мінімальної CPM-ставки

Мінімальна ставка CPM знизилася з 1 євро до 0,5 євроцента, відповідно вартість рекламного перегляду зменшилася на 50%.

Оголошення всередині стрічки каналів

У грудні з’явився новий тип реклами, що інтегрується безпосередньо у стрічку каналів. Оголошення з’являються приблизно кожні 10 постів і відображаються рандомно. Наразі окремого функціоналу для їх налаштування в рекламному кабінеті немає.

Перевага цього формату в тому, що користувач, переглядаючи канал, може побачити рекламу в несподіваному для нього місці. Це значно підвищує шанси привернути увагу та збільшити конверсії з перегляду в клік. У майбутньому Telegram планує впровадити повноцінні налаштування для управління цим форматом.

Виклики у роботі з Telegram Ads

Щоб ефективно працювати з платформою у 2024 році, ми адаптували стратегії до нових умов. Нижче розгляну труднощі, з якими ми стикнулися, та способи їх подолання.

Обмежена аудиторія у вузьких нішах

Один із головних викликів — швидке вигоряння аудиторії в сегментах елітної нерухомості та вузькоспеціалізованих послуг через малу кількість релевантних користувачів.

Як ми це вирішували:

аналізували перетини аудиторії через Looker Studio та telemetrio, щоб уникнути повторних показів реклами;

оптимізували таргетинг, використовуючи нові напрями для пошуку цільових сегментів і бази телефонних номерів для розширення охоплення;

розробили рекомендації для клієнтів щодо створення пропозицій, що можуть зацікавити навіть нецільових користувачів.

Зростання ставок CPM

У другій половині року ставки CPM зростали через підвищення конкуренції. Кількість рекламодавців значно збільшилася, особливо в нішах e-commerce та криптовалют. Це вплинуло на рентабельність запусків.

Що ми робили:

запускали A/B-тести з різними форматами повідомлень (текст, зображення, Premium-емоджі), щоб знизити вартість залучення клієнтів;

оптимізували тексти та створювали більше креативів із сильним закликом до дії для підвищення ефективності запусків навіть за вищих ставок CPM;

збільшили кількість акційних пропозицій — розіграші та знижки допомогли підвищити CTR.

У серпні мінімальна вартість показу знизилася з 1,5 євро до 1 євро. Це послабило конкуренцію оголошень в деяких нішах і дало змогу більш гнучко налаштовувати рекламні кампанії зі зменшеною вартістю кліків, підписок та цільових дій.

Криптотапалки

У червні 2024 року стався бум на криптоклікери, як-от Hamster Combat та подібні проєкти. Спочатку це принесло вражаючі результати:

високу зацікавленість;

стрімке зростання нової аудиторії;

суттєве залучення користувачів до криптосегменту через Telegram Ads.

Однак це також призвело до збільшення конкуренції серед рекламодавців, що спричинило:

підвищення середньої ставки CPM;

досягнення стабільних результатів стало складніше;

появу низькоякісного трафіку, який ускладнив налаштування ефективних кампаній у Telegram Ads.

Команда Netpeak Ukraine переглянула рекламні стратегії, розширивши таргетинг на інші тематики, зокрема, інвестиції. А також сфокусувалися на надійних каналах та аудиторіях, щоб уникнути низькоякісного трафіку.

Відсутність можливості створення наказового CTA

До червня 2024 року Telegram Ads не давав змогу створювати оголошення з чіткими закликами до дії, що суттєво знижувало їхню ефективність, особливо для продажів.

Як ми працювали з цим обмеженням:

адаптували заклики до дій, роблячи їх більш завуальованими, але цікавими для аудиторії;

тестували різні формати текстів для підвищення клікабельності оголошень;

одразу після запуску наказових CTA почали активно їх використовувати, що дало змогу значно покращити результати.

Висновки

Telegram Ads у 2024 році став потужним рекламним інструментом, що продемонстрував свою ефективність. Наші головні досягнення: