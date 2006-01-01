Александр Гнатюк
Автор NJ c 2025
Telegram Promotion Team Lead at Netpeak Agency Ukraine
Работаю в Netpeak с 2023 года и руковожу командой Telegram Promotion. Был одним из первых, кто запускал Telegram Ads в Украине. Убеждён, что успешная реклама в Telegram — это не только про бюджеты, но и про правильную коммуникацию с аудиторией. Помогаю бизнесам находить свой голос в этом канале и эффективно привлекать пользователей.