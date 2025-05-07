Кейси SEO
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Як отримали зростання трафіку у 2,5 рази з Google Images ━ кейс «ОН Клінік»
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Михайло Сорвачов

Правильна оптимізація зображень забезпечує трафік на сайт, але не гарантує, що всі картинки потраплять в індекс. Важливо не лише адаптувати зображення до вимог пошукових систем, а й переконатися, що вони дійсно індексуються і приносять переходи з Google Images.

Розповідаємо, як спеціалісти агенції з digital-маркетингу adStorm Marketing вирішили завдання з індексації візуального контенту на сайті та збільшили пошуковий трафік за зображеннями.

Проєкт: onclinic.ua.

Період просування: 01.05.2025 – 31.08.2025.

Регіон просування: Україна.

Сервіс: SEO.

Команда проєкту: Head of SEO в adStorm Marketing Михайло Сорвачов, SEO Team Lead Кузіна Катерина, SEO middle Коган Анна, розробники.

Хто партнер

Мережа «ОН Клінік» розпочала свою діяльність в Україні у 2007 році. Сьогодні вона об’єднує понад 20 медичних центрів у 11 містах країни, а також працює у Польщі та Словаччині під брендом Doctorpro. Бренд активно розвивається, розширюючи географію та поглиблюючи експертизу.

«ОН Клінік» — це точна діагностика, ефективне лікування, високий рівень сервісу, а також потужна команда інтернет-маркетингу. Завдяки глибокій експертизі у медичній ніші команда запустила агентство digital-маркетингу adStorm Marketing, щоб допомагати іншим медичним бізнесам зростати й розвиватися в Україні.

Завдання

Для комерційних сторінок, присвячених відділенням клінік і медичним послугам, а також для статей блогу створюємо унікальні зображення за участі дизайнера. Це корисний візуальний контент, що допомагає пояснити складну інформацію простою і зрозумілою мовою.

Приклад зображення для сторінки послуги «Лікування хвороби Крона»

Приклад зображення для сторінки послуги «Лікування хвороби Крона»

Усі зображення оптимізовані згідно з рекомендаціями Google для покращення ранжування в результатах пошуку.

Що включає оптимізація:

  • зображення оформлені за допомогою атрибута src елемента <img>;
  • використано формат WebP, який зменшує розмір файлів без втрати якості;
  • реалізовано адаптивність через атрибут srcset;
  • передбачено кілька версій одного зображення для різних розмірів екрана;
  • прописано атрибути alt із урахуванням пошукових запитів;
  • увімкнено відкладене завантаження (Lazy Load) у браузері.

Загальний трафік із пошуку Google зростає, але приріст переходів через Google Images залишається значно нижчим.

Дані з Google Search Console за типом пошуку «Зображення» за період липень 2023 – травень 2024

Дані з Google Search Console за типом пошуку «Зображення» за період липень 2023 – травень 2024

Аналіз показав, що візуальний контент доступний для Googlebot, але не потрапляє до індексу.

Дані з Google Search Console

Дані з Google Search Console

Приклад відсутності індексації зображень за даними Google Search Console

Приклад відсутності індексації зображень за даними Google Search Console

Ми поставили собі завдання: знайти рішення, яке забезпечить індексацію всіх зображень у контенті та зростання трафіку з пошуку по картинках у Google.

Рішення

Щоб покращити індексацію зображень, реалізували два технічні рішення:

  1. Додали зображення до наявної розмітки структурованих даних типу Product та Article.
  2. Додали візуали до існуючих файлів Sitemap.xml з розширенням для зображень.

Порівняли, як виглядали структуровані дані до та після внесених змін.

Приклад оформлення до змін: лише одне зображення — обкладинка

Приклад оформлення до змін: лише одне зображення — обкладинка

Приклад структурованих даних типу Article після додавання зображень

Приклад структурованих даних типу Article після додавання зображень

При додаванні зображень до файлів Sitemap.xml слідували рекомендаціям Google.

Ось приклад структури Sitemap.xml із правильно оформленими зображеннями.

Приклад структури Sitemap.xml із зображеннями

У червні 2024 року в структуровані дані було додано зображення, а в серпні — ці ж візуали включили у файл Sitemap.xml.

Після впровадження змін зображення почали індексуватися, а кількість переходів із Google Images — зростати.

Ми повторили тест на іншому проєкті з подібною ситуацією. Цього разу етапи реалізації поміняли місцями та рознесли у часі, щоб точніше визначити вплив кожного з них.

Спочатку додали зображення до файлу Sitemap.xml, а вже потім — розширили структуровані дані.

Результати показали: додавання зображень у структуровану розмітку дало помітно кращий ефект, ніж просто оновлення Sitemap. Саме цей етап вплинув на індексацію та зростання трафіку з пошуку по зображеннях.

Результат

Динаміка кліків і показів із Google Images у звіті Looker Studio за період 2023–2025 років.

Дані з Google Search Console передаються в BigQuery та візуалізуються в Looker Studio. Маємо змогу переглядати історію кліків і показів за понад 16 місяців. Зберігання даних у BigQuery розпочалося в липні 2023 року.

Як у проєкті «ОН Клінік» налаштували контентну модель атрибуції з використанням OWOX BI та BigQuery — читайте в статті «Як ми рахуємо продажі блогу про здоров’я — кейс ОН Клінік».

Трафік із картинок із вересня по грудень зріс у 2,5 раза — до 61 000 кліків (рік тому за ці ж місяці було 24 000).

Середня позиція зображень в Google Images покращилася — з 27 до 13.

Висновки

  1. Унікальний візуальний контент із правильною SEO-оптимізацією — базова умова, але без надання інформації пошуковим системам про зображення у структурованих даних, вони можуть залишатися невидимими для Google.
  2. Ключовим фактором зростання трафіку з Google Images стало додавання зображень у контент у структуровані дані. Після зазначення всіх візуальних елементів у розмітці Article і Product, пошукова система проіндексувала зображення.
  3. Додавання зображень у Sitemap.xml також дало результат, але його вплив на загальне зростання трафіку виявився менш значущим.
  4. Повторний тест на аналогічному проєкті підтвердив, що розмітка зображень у структурованих даних має універсальний ефект. Навіть при відкладеному впровадженні — через три місяці — зростання трафіку з пошуку Google за картинками знову проявилося.

Позиція автору гостьового кейсу може не співпадати з думкою редакції й спеціалістів агентства Netpeak.

Михайло Сорвачов

Займаюся маркетингом з 2013 року, починав у OLX-team Netpeak, де працював із найбільшими проєктами України та Казахстану. Наразі є співзасновником й керівником маркетингової агенції adstorm.marketing: керуємо інвестиціями в digital та офлайн-маркетинг для медичних компаній, брендів та продуктів, які прагнуть бути першими.

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