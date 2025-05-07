Як отримали зростання трафіку у 2,5 рази з Google Images ━ кейс «ОН Клінік»

Як отримали зростання трафіку у 2,5 рази з Google Images ━ кейс «ОН Клінік»

Правильна оптимізація зображень забезпечує трафік на сайт, але не гарантує, що всі картинки потраплять в індекс. Важливо не лише адаптувати зображення до вимог пошукових систем, а й переконатися, що вони дійсно індексуються і приносять переходи з Google Images.

Розповідаємо, як спеціалісти агенції з digital-маркетингу adStorm Marketing вирішили завдання з індексації візуального контенту на сайті та збільшили пошуковий трафік за зображеннями.

Проєкт: onclinic.ua. Період просування: 01.05.2025 – 31.08.2025. Регіон просування: Україна. Сервіс: SEO. Команда проєкту: Head of SEO в adStorm Marketing Михайло Сорвачов, SEO Team Lead Кузіна Катерина, SEO middle Коган Анна, розробники.

Хто партнер

Мережа «ОН Клінік» розпочала свою діяльність в Україні у 2007 році. Сьогодні вона об’єднує понад 20 медичних центрів у 11 містах країни, а також працює у Польщі та Словаччині під брендом Doctorpro. Бренд активно розвивається, розширюючи географію та поглиблюючи експертизу.

«ОН Клінік» — це точна діагностика, ефективне лікування, високий рівень сервісу, а також потужна команда інтернет-маркетингу. Завдяки глибокій експертизі у медичній ніші команда запустила агентство digital-маркетингу adStorm Marketing, щоб допомагати іншим медичним бізнесам зростати й розвиватися в Україні.

Завдання

Для комерційних сторінок, присвячених відділенням клінік і медичним послугам, а також для статей блогу створюємо унікальні зображення за участі дизайнера. Це корисний візуальний контент, що допомагає пояснити складну інформацію простою і зрозумілою мовою.

Приклад зображення для сторінки послуги «Лікування хвороби Крона»

Усі зображення оптимізовані згідно з рекомендаціями Google для покращення ранжування в результатах пошуку.

Що включає оптимізація:

зображення оформлені за допомогою атрибута src елемента <img>;

використано формат WebP, який зменшує розмір файлів без втрати якості;

реалізовано адаптивність через атрибут srcset;

передбачено кілька версій одного зображення для різних розмірів екрана;

прописано атрибути alt із урахуванням пошукових запитів;

увімкнено відкладене завантаження (Lazy Load) у браузері.

Загальний трафік із пошуку Google зростає, але приріст переходів через Google Images залишається значно нижчим.

Дані з Google Search Console за типом пошуку «Зображення» за період липень 2023 – травень 2024

Аналіз показав, що візуальний контент доступний для Googlebot, але не потрапляє до індексу.

Дані з Google Search Console

Приклад відсутності індексації зображень за даними Google Search Console

Ми поставили собі завдання: знайти рішення, яке забезпечить індексацію всіх зображень у контенті та зростання трафіку з пошуку по картинках у Google.

Рішення

Щоб покращити індексацію зображень, реалізували два технічні рішення:

Додали зображення до наявної розмітки структурованих даних типу Product та Article. Додали візуали до існуючих файлів Sitemap.xml з розширенням для зображень.

Порівняли, як виглядали структуровані дані до та після внесених змін.

Приклад оформлення до змін: лише одне зображення — обкладинка

Приклад структурованих даних типу Article після додавання зображень

При додаванні зображень до файлів Sitemap.xml слідували рекомендаціям Google.

Ось приклад структури Sitemap.xml із правильно оформленими зображеннями.

У червні 2024 року в структуровані дані було додано зображення, а в серпні — ці ж візуали включили у файл Sitemap.xml.

Після впровадження змін зображення почали індексуватися, а кількість переходів із Google Images — зростати.

Ми повторили тест на іншому проєкті з подібною ситуацією. Цього разу етапи реалізації поміняли місцями та рознесли у часі, щоб точніше визначити вплив кожного з них. Спочатку додали зображення до файлу Sitemap.xml, а вже потім — розширили структуровані дані. Результати показали: додавання зображень у структуровану розмітку дало помітно кращий ефект, ніж просто оновлення Sitemap. Саме цей етап вплинув на індексацію та зростання трафіку з пошуку по зображеннях.

Результат

Динаміка кліків і показів із Google Images у звіті Looker Studio за період 2023–2025 років.

Дані з Google Search Console передаються в BigQuery та візуалізуються в Looker Studio. Маємо змогу переглядати історію кліків і показів за понад 16 місяців. Зберігання даних у BigQuery розпочалося в липні 2023 року.

Як у проєкті «ОН Клінік» налаштували контентну модель атрибуції з використанням OWOX BI та BigQuery — читайте в статті «Як ми рахуємо продажі блогу про здоров’я — кейс ОН Клінік».

Трафік із картинок із вересня по грудень зріс у 2,5 раза — до 61 000 кліків (рік тому за ці ж місяці було 24 000).

Середня позиція зображень в Google Images покращилася — з 27 до 13.

Висновки

Унікальний візуальний контент із правильною SEO-оптимізацією — базова умова, але без надання інформації пошуковим системам про зображення у структурованих даних, вони можуть залишатися невидимими для Google. Ключовим фактором зростання трафіку з Google Images стало додавання зображень у контент у структуровані дані. Після зазначення всіх візуальних елементів у розмітці Article і Product, пошукова система проіндексувала зображення. Додавання зображень у Sitemap.xml також дало результат, але його вплив на загальне зростання трафіку виявився менш значущим. Повторний тест на аналогічному проєкті підтвердив, що розмітка зображень у структурованих даних має універсальний ефект. Навіть при відкладеному впровадженні — через три місяці — зростання трафіку з пошуку Google за картинками знову проявилося.

Позиція автору гостьового кейсу може не співпадати з думкою редакції й спеціалістів агентства Netpeak.