Какую стратегию использовать для продвижения интернет-магазина

Украинский рынок электронной торговли в 2019 году вырос на 17%, по сравнению с предыдущим годом. По данным EVO (группа компаний, в которую входит Rozetka и Prom.ua), объем продаж составил 76 млрд гривен.

Как проектный менеджер Netpeak, я знаком с предпринимателями, которые решили перевести свой бизнес в онлайн. И у многих из них это не первый опыт создания интернет-магазина или сайта. Как правило, первый был неудачный: без стратегии выхода на рынок и грамотного продвижения.

Поэтому я расскажу, как минимизировать риски для бизнеса онлайн, используя такие инструмента как SEO, PPC и Email-маркетинг.

Важно: каждый бизнес требует индивидуальной доработки стратегии , в соответствии с особенностями ниши и внутренних бизнес-процессов.

SEO на этапе разработки сайта

Если создание сайта пока в процессе, первым шагом к запуску будет SEO на этапе разработки. Оптимизация интернет-магазина в самом начале позволит избежать ошибок, которые могли бы оказать негативное влияние на продвижение в будущем, а также поможет изначально заложить правильную логику и функционал сайта, чтобы сделать его SEO-friendly.

Что необходимо сделать на этапе разработки

Проанализировать поисковый спрос и собрать семантическое ядро для создания структуры и посадочных страниц под все необходимые категории и фильтры товаров . Составить прогноз роста трафика на основании спроса и анализа сезонности. Провести анализ конкурентов и инструментов, которые они используют. На что необходимо обратить внимание при анализе конкурентов:

структура сайта;

уникальные торговые предложения;

приемы для повышения конверсии (онлайн-консультант, формы обратной связи и так далее).

Разработать структуру сайта. На основе предыдущих пунктов составить структуру сайта в виде Google-таблицы или карты XMind. Провести базовую техническую оптимизацию, на основании рекомендаций поисковых систем. Что включает в себя техническая оптимизация:

оптимизация URL;

оптимизация внутреннего ссылочного веса (перелинковка);

формирование XML карт сайта;

оптимизация страниц фильтров по товарам;

проработка мультирегиональности (если есть) и языковых версий;

настройка файла robots.txt;

ограничение индексации страниц, которые не предназначены для продвижения в поиске (страницы сортировки, личного кабинета и так далее);

формирование HTTP-заголовков для кэширования сайта;

настройка страниц с 40X и 50X кодами ответа сервера;

оптимизация скорости загрузки сайта;

составление шаблонов и настройка формирования мета-тегов (Title, Description, H1);

оптимизация изображений (Alt, Title);

настройка 301 редиректов;

микроразметка структурированных данных;

оптимизация сайта для мобильных устройств.

On-page оптимизация также может включать в себя другие пункты, которые специалист посчитает необходимыми для продвижения вашего сайта.

Проверить и проконтролировать, как разработчики внедряют рекомендаций по технической оптимизации.

Выполнение всего вышеперечисленного позволит сэкономить время в дальнейшем. Исправление ошибок на существующем сайте всегда сопровождается снижением позиций в органическом поиске, так как поисковым системам необходимо учесть внесенные изменения и переопределить качество сайта. Выполнив базовую оптимизацию на этапе разработки, вы избежите этих проблем и сможете быстрее выйти на положительную динамику роста сайта.

Более подробно о SEO на этапе разработки сайта читайте в блоге Netpeak.

Помните, что SEO — это инструмент, который нужно постоянно развивать, при этом он не дает моментальных результатов. Однако SEO помогает регулярно приводить новых клиентов.

PPC — запуск платной рекламы

Многие предприниматели приходят с запросом запустить рекламу в Instagram Stories — они постоянно видят там рекламу своих конкурентов. Конкуренты, по мнению потенциального заказчика услуг агентства, очень много продают и зарабатывают. Значит, обязательно нужно показывать и свою рекламу газонокосилок в сториз.

На этом этапе важно определить рекламный бюджет и построить воронку продаж, чтобы получить максимум с теми ресурсами и данными, которые есть на начальном этапе. Начинать рекламную кампанию лучше всего с тех инструментов, которые ориентированы на горячую или теплую аудиторию, которая знакома с товарами и готова к покупке. Привлечение таких покупателей обойдется дешевле, чем тех, которых нужно проводить с самого начала воронки продаж, задействуя больше инструментов.

Пример воронки продаж от Google

Для запуска первых рекламных кампаний хорошо подойдут инструменты Google Search Ads и Google Shopping. В блоге есть подробная статья о том, как запустить контекстную рекламу в Google Ads .

Это обусловлено тем, что рекламные кампании работают на основании поисковых запросов, которые вбивает пользователь. А если он уже ищет конкретный товар, то вероятность, что он его купит выше, чем если мы покажем баннер человеку, который прямо сейчас не хочет покупать наш продукт.

Реклама в Facebook и Instagram относится к верхнему этапу воронки продаж, поэтому ее не рекомендуется использовать на начальном этапе. К ней можно переходить, когда максимум клиентов привели инструменты, которые приводят лидов по более низким ценам, например, торговые или поисковые кампании.

Рекомендации по запуску контекстной рекламы

1. Прогнозируйте результаты

Попросите специалиста составить медиаплан, чтобы понять, сколько вам нужно потратить и сколько вы на этом можете заработать. Важно: медиаплан — примерный прогноз для понимания общих возможных результатов. Чем больше данных, тем более точный медиаплан.

2. Используйте наиболее конверсионные инструменты

Основная задача — приводить клиентов по наименьшей цене. Когда на нижнем этапе воронки продаж лид начинает стоить примерно столько же, сколько и на более верхнем — пора расширять воронку и переходить к использованию верхнего уровня.

3. Дайте рекламным кампаниям время на обучение

Многие предприниматели хотят получить все и сразу, и с $200 на рекламу через две недели заработать $10 000. Так не бывает.

Многие рекламные кампании работают на основе машинного обучения. Они будут сами стараться дать максимальный результат на основании тех данных, которые получают в рамках выделенного бюджета. Чтобы давать более качественный результат, нужно больше данных и времени на их сбор.

Чтобы понять, насколько рекламные кампании эффективны, им нужно дать время на обучение, а специалисту — на анализ результатов. Но это не значит, что не нужно анализировать промежуточные результаты — следует соблюдать баланс.

4. Считайте все, что можно посчитать

Рекомендация, о которой все знают, но мало кто её использует.

В PPC есть ряд показателей, по которым можно и нужно оценивать эффективность рекламных кампаний — в тему статья о метриках эффективности и как их отслеживать.

5. Оценивайте результаты, не отвлекайтесь на микроменеджмент

Часто сталкиваюсь с предпринимателями, которые задают такие вопросы:

«А почему у нас вчера средняя CPC была 3.67 грн, а сегодня уже 3,83 грн? Срочно жду стратегию и план действий по выходу из кризиса!»

«Я тут слышал что у нас конкуренты начали использовать чат-ботов, и у них выросли продажи. Давайте срочно разработаем такого бота и будем вести туда рекламу?».

«Коллеги, у нас менеджеры жалуются что вчера заказов было на 10% больше. Срочно сделайте что-нибудь с рекламой, мы теряем клиентов!»

Предприниматели, как правило, проактивны и это круто для сотрудничества. При этом важно важно понимать, что вы работаете с экспертом. Вам следует оценивать результаты его работы по итогам месяца или другого периода. Часто такой микро-контроль забирает время, которое можно было потратить на улучшение результатов, но оно уходит на объяснения: почему это работает так, а вот здесь по-другому и так далее.

Email-маркетинг и работа с постоянной аудиторией

Многие недооценивают email-маркетинг, считая что если сами ничего не покупают по рассылкам, то инструмент неэффективен. Давайте посмотрим, на цифры:

Litmus провели исследование, которое подтверждает, что:

Email-маркетинг — один из самых окупаемых инструментов в интернет-маркетинге. Email может приносить 5–10% от общего дохода интернет-магазина. Конверсия по триггерам в среднем — 5–7% в транзакцию. Конверсия по промо-рассылкам в среднем — 8–14% в транзакцию.

Главное, правильно подойти к работе именно с вашей целевой аудиторией, найти к ней подход и таким образом увеличить продажи .

Приведу пример: сотрудник сидит в офисе и выбирает себе джинсы в интернет-магазине. Он поместил товар в корзину, но к нему подходит руководитель, сотрудник закрывает вкладку и забывает про то, что хотел купить у вас джинсы. Через пару дней вы отправляете ему автоматическую email-рассылку с напоминанием — клиент вспоминает о брошенной корзине и покупает ваш товар.

Важно: инструмент имеет смысл использовать, если у вашего магазина уже есть база подписчиков не менее 10 000 — суть инструмента в том, чтобы работать с теми клиентами, которые уже знают о вас и готовы покупать. Нужно повторно стимулировать их к покупке — они уже лояльны к вам.

Как построить процесс email-рассылок

Тезисно о том, как мы в Netpeak подходим к запуску email-рассылок:

Разрабатываем стратегию рассылок на основании анализа конкурентов и данных о продукте, целевой аудитории, особенностях ниши. Создаем контент-план, настраиваем почтовый сервис, запускаем рассылки, анализируем результаты и готовим отчет, смотрим, как улучшить результаты и предлагаем варианты. Готовим материал для рассылок: пишем тексты, верстаем. Настраиваем рush-уведомления. Настраиваем промо-рассылки и триггерные рассылки в Viber. Создаем и оптимизируем механизмы сбора контактов новых подписчиков через формы на сайте. Регулярно чистим и проводим реактивацию базы (проверяем и убираем неактивные, фейковые адреса, мотивируем подписчиков перейти на сайт, в магазин).

KPI для отслеживания результата email-маркетинга

KPI для бизнеса:

ROMI — окупаемость инвестиций .

CPO — цена за заявку.

CAC — цена за привлеченного клиента.

Показатели эффективности рассылок:

Open Rate (OR) — соотношение количества открытых писем к количеству отправленных.

Click-Through-Rate (CTR) — процент пользователей, которые нажали на любой кликабельный элемент в письме: ссылке, кнопке или изображение.Click-to-Open-Rate (CTOR) – отношение количества уникальных переходов к количеству уникальных открытий.

Bounce Rate — соотношение недоставленных писем к отправленным.

Spam Complaint Rate — процент писем, которые подписчики отмечают как спам.

Unsubscribe Rate — процент пользователей, которые отписались от рассылки.

Более подробное описание услуги email-маркетинга доступно на сайте Netpeak.

Выводы

Итак, давайте подытожим, roadmap для запуска интернет-магазина:

Если у вас еще нет сайта (или он находится в процессе разработки), следует сделать SEO на этапе разработки:

проанализировать сайты конкурентов;

собрать семантическое ядро;

разработать (доработать, исправить) структуру сайта;

провести on-page оптимизацию сайта;

проконтролировать внедрение ТЗ разработчиками.

SEO позволит заложить фундамент, благодаря которому можно обеспечить стабильный поток клиентов.

Запустите платную рекламу:

определите инструменты для работы с горячей аудиторией;

составьте медиаплан;

отслеживайте промежуточные результаты;

расширяйте воронку продаж, когда достигните максимума на текущем этапе.

Так как SEO требует времени на развитие, PPC сможет обеспечить наличие клиентов сразу после релиза сайта и импорта товаров.

Когда наберете аудиторию, начинайте работать с увеличением продаж с помощью лояльных клиентов через email-маркетинг.

Email-маркетинг один из самых окупаемых инструментов в интернет-маркетинге и позволит работать на нижнем уровне воронки продаж для повторных покупок.