Кейс SpeechLab: выход на европейский рынок и +78% продаж без увеличения бюджета
Как продвигать новый бренд, когда еще нет статистики, узнаваемости или доверия, а цель — сразу выйти на европейский рынок?
Именно с таким запросом к нам обратилась онлайн-школа логопедии SpeechLab, которая планировала продвижение своих курсов в Google и Meta. Поскольку аккаунты запускались с нуля, мы предложили сначала протестировать инструменты и месседжи в Украине, собрать первые данные, а затем масштабировать лучшие решения на Европу.
В результате уже в июне 2025 года продажи курсов на европейские рынки выросли на 78% по сравнению с маем. О том, как мы этого достигли — рассказываем далее.
Кто наш партнер
SpeechLab — онлайн-школа логопедии для детей от 3,5 до 18 лет.
Цели сотрудничества
- Построить стабильную систему привлечения клиентов через Google Ads и Meta Ads.
- Выйти на европейский рынок.
- Определить, какие рекламные инструменты и каналы наиболее эффективны для целевой аудитории.
Стратегия продвижения
SpeechLab — новый бренд, который только выходил на рынок с собственным сайтом и рекламными аккаунтами. Поэтому мы не спешили запускать рекламу: сначала создали прочную основу для дальнейшего роста.
План включал не только работу с PPC, но и консалтинг по структуре сайта и контенту, рекомендации по маркетинговым подходам и поддержку в смежных процессах, которые влияли на результативность рекламы.
Стратегия состояла из трех основных направлений:
Действия команды
Сначала мы провели аудит юзабилити сайта, подготовили рекомендации по доработкам на стороне SpeechLab, проанализировали конкурентов и их креативы, изучили сезонность спроса, настроили аналитику и отслеживание событий.
После подготовительного этапа команда перешла к реализации первой части стратегии — работе с украинской аудиторией.
Шаг 1. Усиление активности на украинском рынке
Главная цель — получить первые данные, протестировать рекламные инструменты и понять, какие сообщения и форматы работают лучше всего. Мы запускали тестовые кампании, постепенно оптимизировали их и улучшали креативы.
Результаты показали, что аудитория лучше всего реагирует на видео с участием основательницы SpeechLab Екатерины и команды специалистов. Экспертность и узнаваемость людей в кадре повышали доверие и конверсию — пользователи чаще оставляли заявки.
Пример рекламного креатива SpeechLab
Параллельно мы изучали связь между типами кампаний и форматами креативов, чтобы определить оптимальные сочетания. Для усиления взаимодействия протестировали несколько вариантов автоответов и предложили SpeechLab добавить новые формы на сайт.
Этот этап позволил понять, какие подходы действительно подходят целевой аудитории, и заложил основу для дальнейшего масштабирования на европейские рынки.
Шаг 2. Тестирование инструментов и аудиторий
Чтобы определить самые эффективные источники трафика, мы протестировали несколько типов кампаний:
- с формами для заявок;
- на сообщения в мессенджере;
- на сайт.
Лучше всего сработали переходы через Instagram Direct и сайт — именно они обеспечили основной объем заявок. Лид-формы и Facebook Messenger дали дополнительную активность, но не стали ключевыми каналами конверсии.
Параллельно мы протестировали разные типы аудиторий:
- Look-alike (LAL) — для поиска похожих пользователей на основе уже полученных заявок;
- ремаркетинг — для повторного привлечения тех, кто взаимодействовал с сайтом или акаунтами;
- аудитории по интересам — комбинировали сегменты, чтобы найти наиболее результативные сочетания;
- Advantage+ — автоматизированные кампании для расширения охвата и тестирования новых сегментов.
В Google Ads мы использовали кампании Performance Max, адаптируя стратегии ставок и настройки под динамику продаж. Данные аналитики SpeechLab помогали оперативно реагировать на изменения и перераспределять бюджеты между каналами для повышения общей эффективности.
Читайте, как техническая аналитика, Google Ads и Meta Ads вместе принесли
Шаг 3. Выход на европейский рынок
Опыт, полученный при работе с украинской аудиторией, стал базой для масштабирования в Европу.
После адаптации сообщений и креативов мы начали получать стабильный поток качественных заявок из европейских стран. Это позволило сократить время на тестирование и повысить эффективность рекламных затрат.
Интересное наблюдение: среди украинцев за рубежом кампания Meta Ads с переходом на сайт показала лучшие результаты, чем аналогичная в Украине. Вероятно, эта аудитория привыкла самостоятельно искать подробности на сайтах и больше доверяет информации именно там.
Результаты продвижения
Аналитический подход и системное тестирование гипотез на локальном рынке позволили безопасно масштабировать кампании в Европе и обеспечить стабильный рост.
В июне, по сравнению с маем, количество продаж курсов в европейских странах
выросло на 78%
— без увеличения рекламного бюджета.
Что дальше
Мы продолжаем развивать направление в Европе: тестируем новые стратегии и ищем способы стабильно увеличивать количество заявок без роста расходов.
Вместе со SpeechLab мы сосредоточены на дальнейшем масштабировании и совершенствовании подходов, чтобы поддерживать стабильный рост бизнеса.
Команда проекта: Виктория Козаченко, Екатерина Танасова, PPC Specialists; Ирина Модянова, Client Project Manager.
