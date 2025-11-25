Кейс SpeechLab: выход на европейский рынок и +78% продаж без увеличения бюджета

Кейс SpeechLab: выход на европейский рынок и +78% продаж без увеличения бюджета

Как продвигать новый бренд, когда еще нет статистики, узнаваемости или доверия, а цель — сразу выйти на европейский рынок?

Именно с таким запросом к нам обратилась онлайн-школа логопедии SpeechLab, которая планировала продвижение своих курсов в Google и Meta. Поскольку аккаунты запускались с нуля, мы предложили сначала протестировать инструменты и месседжи в Украине, собрать первые данные, а затем масштабировать лучшие решения на Европу.

В результате уже в июне 2025 года продажи курсов на европейские рынки выросли на 78% по сравнению с маем. О том, как мы этого достигли — рассказываем далее.

Проект: SpeechLab. Период: ноябрь 2024 — июнь 2025. Регион: Украина, Европа. Услуга: РРС.

Кто наш партнер

SpeechLab — онлайн-школа логопедии для детей от 3,5 до 18 лет.

Цели сотрудничества

Построить стабильную систему привлечения клиентов через Google Ads и Meta Ads. Выйти на европейский рынок. Определить, какие рекламные инструменты и каналы наиболее эффективны для целевой аудитории.

Стратегия продвижения

SpeechLab — новый бренд, который только выходил на рынок с собственным сайтом и рекламными аккаунтами. Поэтому мы не спешили запускать рекламу: сначала создали прочную основу для дальнейшего роста.

План включал не только работу с PPC, но и консалтинг по структуре сайта и контенту, рекомендации по маркетинговым подходам и поддержку в смежных процессах, которые влияли на результативность рекламы.

Стратегия состояла из трех основных направлений:

Действия команды

Сначала мы провели аудит юзабилити сайта, подготовили рекомендации по доработкам на стороне SpeechLab, проанализировали конкурентов и их креативы, изучили сезонность спроса, настроили аналитику и отслеживание событий.

После подготовительного этапа команда перешла к реализации первой части стратегии — работе с украинской аудиторией.

Шаг 1. Усиление активности на украинском рынке

Главная цель — получить первые данные, протестировать рекламные инструменты и понять, какие сообщения и форматы работают лучше всего. Мы запускали тестовые кампании, постепенно оптимизировали их и улучшали креативы.

Результаты показали, что аудитория лучше всего реагирует на видео с участием основательницы SpeechLab Екатерины и команды специалистов. Экспертность и узнаваемость людей в кадре повышали доверие и конверсию — пользователи чаще оставляли заявки.

Пример рекламного креатива SpeechLab

Параллельно мы изучали связь между типами кампаний и форматами креативов, чтобы определить оптимальные сочетания. Для усиления взаимодействия протестировали несколько вариантов автоответов и предложили SpeechLab добавить новые формы на сайт.

Этот этап позволил понять, какие подходы действительно подходят целевой аудитории, и заложил основу для дальнейшего масштабирования на европейские рынки.

Шаг 2. Тестирование инструментов и аудиторий

Чтобы определить самые эффективные источники трафика, мы протестировали несколько типов кампаний:

с формами для заявок;

на сообщения в мессенджере;

на сайт.

Лучше всего сработали переходы через Instagram Direct и сайт — именно они обеспечили основной объем заявок. Лид-формы и Facebook Messenger дали дополнительную активность, но не стали ключевыми каналами конверсии.

Параллельно мы протестировали разные типы аудиторий:

Look-alike (LAL) — для поиска похожих пользователей на основе уже полученных заявок;

ремаркетинг — для повторного привлечения тех, кто взаимодействовал с сайтом или акаунтами;

аудитории по интересам — комбинировали сегменты, чтобы найти наиболее результативные сочетания;

Advantage+ — автоматизированные кампании для расширения охвата и тестирования новых сегментов.

В Google Ads мы использовали кампании Performance Max, адаптируя стратегии ставок и настройки под динамику продаж. Данные аналитики SpeechLab помогали оперативно реагировать на изменения и перераспределять бюджеты между каналами для повышения общей эффективности.

Читайте, как техническая аналитика, Google Ads и Meta Ads вместе принесли Mr.Lens +20% дохода .

Шаг 3. Выход на европейский рынок

Опыт, полученный при работе с украинской аудиторией, стал базой для масштабирования в Европу.

После адаптации сообщений и креативов мы начали получать стабильный поток качественных заявок из европейских стран. Это позволило сократить время на тестирование и повысить эффективность рекламных затрат.

Интересное наблюдение: среди украинцев за рубежом кампания Meta Ads с переходом на сайт показала лучшие результаты, чем аналогичная в Украине. Вероятно, эта аудитория привыкла самостоятельно искать подробности на сайтах и больше доверяет информации именно там.

Результаты продвижения

Аналитический подход и системное тестирование гипотез на локальном рынке позволили безопасно масштабировать кампании в Европе и обеспечить стабильный рост.

В июне, по сравнению с маем, количество продаж курсов в европейских странах

выросло на 78%

— без увеличения рекламного бюджета.

Что дальше

Мы продолжаем развивать направление в Европе: тестируем новые стратегии и ищем способы стабильно увеличивать количество заявок без роста расходов.

Вместе со SpeechLab мы сосредоточены на дальнейшем масштабировании и совершенствовании подходов, чтобы поддерживать стабильный рост бизнеса.