Кейс SpeechLab: вихід на європейський ринок і +78% продажів без збільшення бюджету

Як просувати новий бренд, коли ще немає статистики, впізнаваності чи довіри, а мета — одразу вийти на європейський ринок?

Саме з таким запитом до нас звернулася онлайн-школа логопедії SpeechLab, що планувала просування своїх курсів у Google і Meta. Оскільки акаунти запускалися з нуля, ми запропонували спочатку протестувати інструменти й меседжі в Україні, зібрати перші дані, а потім масштабувати найкращі рішення на Європу.

У результаті вже в червні 2025 року продажі курсів на європейські ринки зросли на 78% порівнюючи з травнем. Про те, як ми цього досягли — розповідаємо далі.

Проєкт: SpeechLab. Період: листопад 2024 — червень 2025. Регіон: Україна, Європа. Послуга: РРС.

Хто наш партнер

SpeechLab — логопедична онлайн-школа для дітей від 3,5 до 18 років.

Цілі співпраці

Побудувати стабільну систему залучення клієнтів через Google Ads і Meta Ads. Вийти на європейський ринок. Визначити, які рекламні інструменти й канали працюють найефективніше для цільової аудиторії.

Стратегія просування

SpeechLab — новий бренд, який тільки виходив на ринок із власним сайтом і рекламними акаунтами. Тому ми не поспішали із запуском реклами, а спочатку створили міцну основу для подальшого росту.

План охоплював не лише роботу з PPC, а й консалтинг щодо структури сайту та контенту, рекомендації з маркетингових підходів і підтримку в суміжних питаннях, що впливали на результативність реклами.

Стратегія складалася з трьох основних напрямів:

Дії команди

Першочергово ми провели аудит юзабіліті сайту, підготували рекомендації для доопрацювання на боці SpeechLab, проаналізували конкурентів і їхні креативи, вивчили сезонність попиту, налаштували аналітику і відстеження подій.

Після підготовчого етапу наша команда перейшла до реалізації першої частини стратегії — роботи з українською аудиторією.

Крок 1. Нарощування активності на українському ринку

Основна мета — отримати перші дані, протестувати рекламні інструменти і зрозуміти, які меседжі й формати працюють найефективніше. Ми запускали тестові кампанії, поступово їх оптимізували і вдосконалювали креативи.

Результати показали, що аудиторія найкраще реагує на відео з участю засновниці SpeechLab Катерини й команди фахівців. Експертність і впізнаваність людей у кадрі підвищували довіру й конверсію — користувачі частіше залишали заявки.

Приклад рекламного креативу SpeechLab

Паралельно ми аналізували зв’язки між типами кампаній і форматами креативів, щоби визначити оптимальні поєднання. Для покращення взаємодії з користувачами протестували кілька варіантів автовідповідей і запропонували SpeechLab додати нові форми на сайті.

Цей етап дав змогу зрозуміти, які підходи дійсно працюють для цільової аудиторії, і заклав основу для подальшого масштабування на європейські ринки.

Крок 2. Тестування інструментів та аудиторій

Щоб визначити найефективніші джерела трафіку, ми протестували кілька типів кампаній:

із формами для заявок;

на повідомлення в месенджері;

на сайт.

Найкраще спрацювали переходи через Instagram Direct і сайт — саме ці джерела дали основний обсяг заявок. Лід-форми та Facebook Messenger забезпечили додаткову активність, але не стали ключовими каналами конверсії.

Паралельно ми протестували різні типи аудиторій:

Look-alike (LAL) — для пошуку схожих користувачів на основі вже отриманих заявок;

ремаркетинг — для повторного залучення тих, хто взаємодіяв із сайтом або акаунтами;

аудиторії за інтересами — комбінували сегменти, щоб знайти найрезультативніші поєднання;

Advantage+ — автоматизовані кампанії для розширення охоплення та тестування нових сегментів.

У Google Ads ми використовували кампанії Performance Max, адаптуючи стратегії ставок і налаштування відповідно до динаміки продажів. Дані аналітики SpeechLab допомагали швидко реагувати на зміни й перерозподіляти бюджети між каналами для підвищення загальної ефективності.

Крок 3. Вихід на європейський ринок

Досвід, здобутий під час роботи з українською аудиторією, став основою для масштабування в Європу.

Після адаптації меседжів і креативів ми почали отримувати стабільний потік якісних заявок із європейських країн. Це дало змогу скоротити час на тестування та підвищити ефективність рекламних витрат.

Цікаве спостереження: серед українців за кордоном кампанія Meta Ads із переходом на сайт показала кращі результати, ніж аналогічна в Україні. Ймовірно, ця аудиторія звикла самостійно шукати деталі на сайтах і більше довіряє контенту безпосередньо на них.

Результати просування

Аналітичний підхід і системне тестування гіпотез на локальному ринку дали змогу безпечно масштабувати кампанії в Європі та забезпечити стабільне зростання.

У червні, порівнюючи з травнем, кількість продажів курсів у європейських країнах

зросла на 78%

— без збільшення рекламного бюджету.

Що далі

Ми продовжуємо розвивати напрям у Європі — тестуємо нові стратегії та шукаємо способи стабільно збільшувати кількість заявок без зростання витрат.

Разом із SpeechLab ми зосереджені на подальшому масштабуванні й вдосконаленні стратегій, щоби підтримувати стабільне зростання бізнесу.