Кейс SpeechLab: вихід на європейський ринок і +78% продажів без збільшення бюджету
Ірина Модянова

Як просувати новий бренд, коли ще немає статистики, впізнаваності чи довіри, а мета — одразу вийти на європейський ринок?

Саме з таким запитом до нас звернулася онлайн-школа логопедії SpeechLab, що планувала просування своїх курсів у Google і Meta. Оскільки акаунти запускалися з нуля, ми запропонували спочатку протестувати інструменти й меседжі в Україні, зібрати перші дані, а потім масштабувати найкращі рішення на Європу.

У результаті вже в червні 2025 року продажі курсів на європейські ринки зросли на 78% порівнюючи з травнем. Про те, як ми цього досягли — розповідаємо далі.

Проєкт: SpeechLab.

Період: листопад 2024 — червень 2025.

Регіон: Україна, Європа.

Послуга: РРС.

Хто наш партнер

SpeechLab — логопедична онлайн-школа для дітей від 3,5 до 18 років.

Цілі співпраці

  1. Побудувати стабільну систему залучення клієнтів через Google Ads і Meta Ads.
  2. Вийти на європейський ринок.
  3. Визначити, які рекламні інструменти й канали працюють найефективніше для цільової аудиторії.

Стратегія просування

SpeechLab — новий бренд, який тільки виходив на ринок із власним сайтом і рекламними акаунтами. Тому ми не поспішали із запуском реклами, а спочатку створили міцну основу для подальшого росту.

План охоплював не лише роботу з PPC, а й консалтинг щодо структури сайту та контенту, рекомендації з маркетингових підходів і підтримку в суміжних питаннях, що впливали на результативність реклами.

Стратегія складалася з трьох основних напрямів:

  1. Нарощування активності на українському ринку.
  2. Тестування інструментів та аудиторій.
  3. Вихід на європейський ринок.

Дії команди

Першочергово ми провели аудит юзабіліті сайту, підготували рекомендації для доопрацювання на боці SpeechLab, проаналізували конкурентів і їхні креативи, вивчили сезонність попиту, налаштували аналітику і відстеження подій.

Після підготовчого етапу наша команда перейшла до реалізації першої частини стратегії — роботи з українською аудиторією.

Крок 1. Нарощування активності на українському ринку

Основна мета — отримати перші дані, протестувати рекламні інструменти і зрозуміти, які меседжі й формати працюють найефективніше. Ми запускали тестові кампанії, поступово їх оптимізували і вдосконалювали креативи.

Результати показали, що аудиторія найкраще реагує на відео з участю засновниці SpeechLab Катерини й команди фахівців. Експертність і впізнаваність людей у кадрі підвищували довіру й конверсію — користувачі частіше залишали заявки.

Приклад рекламного креативу SpeechLab

Паралельно ми аналізували зв’язки між типами кампаній і форматами креативів, щоби визначити оптимальні поєднання. Для покращення взаємодії з користувачами протестували кілька варіантів автовідповідей і запропонували SpeechLab додати нові форми на сайті.

Цей етап дав змогу зрозуміти, які підходи дійсно працюють для цільової аудиторії, і заклав основу для подальшого масштабування на європейські ринки.

Крок 2. Тестування інструментів та аудиторій

Щоб визначити найефективніші джерела трафіку, ми протестували кілька типів кампаній:

  • із формами для заявок;
  • на повідомлення в месенджері;
  • на сайт.

Найкраще спрацювали переходи через Instagram Direct і сайт — саме ці джерела дали основний обсяг заявок. Лід-форми та Facebook Messenger забезпечили додаткову активність, але не стали ключовими каналами конверсії.

Паралельно ми протестували різні типи аудиторій:

  • Look-alike (LAL) — для пошуку схожих користувачів на основі вже отриманих заявок;
  • ремаркетинг — для повторного залучення тих, хто взаємодіяв із сайтом або акаунтами;
  • аудиторії за інтересами — комбінували сегменти, щоб знайти найрезультативніші поєднання;
  • Advantage+ — автоматизовані кампанії для розширення охоплення та тестування нових сегментів.

У Google Ads ми використовували кампанії Performance Max, адаптуючи стратегії ставок і налаштування відповідно до динаміки продажів. Дані аналітики SpeechLab допомагали швидко реагувати на зміни й перерозподіляти бюджети між каналами для підвищення загальної ефективності.

Читайте, як технічна аналітика, Google Ads і Meta Ads разом принесли Mr.Lens +20% доходу.

Крок 3. Вихід на європейський ринок

Досвід, здобутий під час роботи з українською аудиторією, став основою для масштабування в Європу.

Після адаптації меседжів і креативів ми почали отримувати стабільний потік якісних заявок із європейських країн. Це дало змогу скоротити час на тестування та підвищити ефективність рекламних витрат.

Цікаве спостереження: серед українців за кордоном кампанія Meta Ads із переходом на сайт показала кращі результати, ніж аналогічна в Україні. Ймовірно, ця аудиторія звикла самостійно шукати деталі на сайтах і більше довіряє контенту безпосередньо на них.

Результати просування

Аналітичний підхід і системне тестування гіпотез на локальному ринку дали змогу безпечно масштабувати кампанії в Європі та забезпечити стабільне зростання.

У червні, порівнюючи з травнем, кількість продажів курсів у європейських країнах

зросла на 78%

— без збільшення рекламного бюджету.

Що далі

Ми продовжуємо розвивати напрям у Європі — тестуємо нові стратегії та шукаємо способи стабільно збільшувати кількість заявок без зростання витрат.

Разом із SpeechLab ми зосереджені на подальшому масштабуванні й вдосконаленні стратегій, щоби підтримувати стабільне зростання бізнесу.

Команда проєкту: Вікторія Козаченко, Катерина Танасова, PPC Specialists; Ірина Модянова, Client Project Manager.

Ірина Модянова

Client Project Manager в Netpeak Ukraine.

