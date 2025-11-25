Кейс SpeechLab: вихід на європейський ринок і +78% продажів без збільшення бюджету
Як просувати новий бренд, коли ще немає статистики, впізнаваності чи довіри, а мета — одразу вийти на європейський ринок?
Саме з таким запитом до нас звернулася онлайн-школа логопедії SpeechLab, що планувала просування своїх курсів у Google і Meta. Оскільки акаунти запускалися з нуля, ми запропонували спочатку протестувати інструменти й меседжі в Україні, зібрати перші дані, а потім масштабувати найкращі рішення на Європу.
У результаті вже в червні 2025 року продажі курсів на європейські ринки зросли на 78% порівнюючи з травнем. Про те, як ми цього досягли — розповідаємо далі.
Хто наш партнер
SpeechLab — логопедична онлайн-школа для дітей від 3,5 до 18 років.
Цілі співпраці
- Побудувати стабільну систему залучення клієнтів через Google Ads і Meta Ads.
- Вийти на європейський ринок.
- Визначити, які рекламні інструменти й канали працюють найефективніше для цільової аудиторії.
Стратегія просування
SpeechLab — новий бренд, який тільки виходив на ринок із власним сайтом і рекламними акаунтами. Тому ми не поспішали із запуском реклами, а спочатку створили міцну основу для подальшого росту.
План охоплював не лише роботу з PPC, а й консалтинг щодо структури сайту та контенту, рекомендації з маркетингових підходів і підтримку в суміжних питаннях, що впливали на результативність реклами.
Стратегія складалася з трьох основних напрямів:
Дії команди
Першочергово ми провели аудит юзабіліті сайту, підготували рекомендації для доопрацювання на боці SpeechLab, проаналізували конкурентів і їхні креативи, вивчили сезонність попиту, налаштували аналітику і відстеження подій.
Після підготовчого етапу наша команда перейшла до реалізації першої частини стратегії — роботи з українською аудиторією.
Крок 1. Нарощування активності на українському ринку
Основна мета — отримати перші дані, протестувати рекламні інструменти і зрозуміти, які меседжі й формати працюють найефективніше. Ми запускали тестові кампанії, поступово їх оптимізували і вдосконалювали креативи.
Результати показали, що аудиторія найкраще реагує на відео з участю засновниці SpeechLab Катерини й команди фахівців. Експертність і впізнаваність людей у кадрі підвищували довіру й конверсію — користувачі частіше залишали заявки.
Приклад рекламного креативу SpeechLab
Паралельно ми аналізували зв’язки між типами кампаній і форматами креативів, щоби визначити оптимальні поєднання. Для покращення взаємодії з користувачами протестували кілька варіантів автовідповідей і запропонували SpeechLab додати нові форми на сайті.
Цей етап дав змогу зрозуміти, які підходи дійсно працюють для цільової аудиторії, і заклав основу для подальшого масштабування на європейські ринки.
Крок 2. Тестування інструментів та аудиторій
Щоб визначити найефективніші джерела трафіку, ми протестували кілька типів кампаній:
- із формами для заявок;
- на повідомлення в месенджері;
- на сайт.
Найкраще спрацювали переходи через Instagram Direct і сайт — саме ці джерела дали основний обсяг заявок. Лід-форми та Facebook Messenger забезпечили додаткову активність, але не стали ключовими каналами конверсії.
Паралельно ми протестували різні типи аудиторій:
- Look-alike (LAL) — для пошуку схожих користувачів на основі вже отриманих заявок;
- ремаркетинг — для повторного залучення тих, хто взаємодіяв із сайтом або акаунтами;
- аудиторії за інтересами — комбінували сегменти, щоб знайти найрезультативніші поєднання;
- Advantage+ — автоматизовані кампанії для розширення охоплення та тестування нових сегментів.
У Google Ads ми використовували кампанії Performance Max, адаптуючи стратегії ставок і налаштування відповідно до динаміки продажів. Дані аналітики SpeechLab допомагали швидко реагувати на зміни й перерозподіляти бюджети між каналами для підвищення загальної ефективності.
Читайте, як технічна аналітика, Google Ads і Meta Ads разом принесли
Крок 3. Вихід на європейський ринок
Досвід, здобутий під час роботи з українською аудиторією, став основою для масштабування в Європу.
Після адаптації меседжів і креативів ми почали отримувати стабільний потік якісних заявок із європейських країн. Це дало змогу скоротити час на тестування та підвищити ефективність рекламних витрат.
Цікаве спостереження: серед українців за кордоном кампанія Meta Ads із переходом на сайт показала кращі результати, ніж аналогічна в Україні. Ймовірно, ця аудиторія звикла самостійно шукати деталі на сайтах і більше довіряє контенту безпосередньо на них.
Результати просування
Аналітичний підхід і системне тестування гіпотез на локальному ринку дали змогу безпечно масштабувати кампанії в Європі та забезпечити стабільне зростання.
У червні, порівнюючи з травнем, кількість продажів курсів у європейських країнах
зросла на 78%
— без збільшення рекламного бюджету.
Що далі
Ми продовжуємо розвивати напрям у Європі — тестуємо нові стратегії та шукаємо способи стабільно збільшувати кількість заявок без зростання витрат.
Разом із SpeechLab ми зосереджені на подальшому масштабуванні й вдосконаленні стратегій, щоби підтримувати стабільне зростання бізнесу.
Команда проєкту: Вікторія Козаченко, Катерина Танасова, PPC Specialists; Ірина Модянова, Client Project Manager.
