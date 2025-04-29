Анализ эффективности медийной рекламы: комплексный подход к оценке влияния

В современном маркетинге медийная реклама часто недооценивается из-за сложности прямого измерения ее эффективности. Оценка кампаний только по прямым конверсиям часто ведет к ошибочным выводам и необоснованному урезанию бюджета.

В статье я разберу, почему медийную рекламу не стоит недооценивать, как анализировать ее влияние с помощью GA4, концепции ассоциированных конверсий, модели Media Mix Modeling (MMM) и инструмента Meridian от Google.

Теория семи касаний: почему один диджитал-канал — это мало

Это маркетинговая концепция, согласно которой клиент обычно принимает решение о покупке после семи взаимодействий с брендом — особенно когда речь идет о дорогом или важном товаре.

В зависимости от типа продукта и ниши количество таких касаний отличается.

Концепция работает по следующим алгоритмам.

Формирование узнаваемости. Чем чаще человек видит определенный бренд, тем более знакомым он становится. Рост доверия. С каждым прикосновением формируется доверие. Развитие заинтересованности. От простого знакомства с брендом до детального изучения продукта. Принятие решения. Когда все сомнения развеяны, пользователь готов к конверсии.

Пример последовательного пути пользователя к покупке, где каждый пункт обозначает следующий контакт с брендом.

Важно. Медийная реклама часто является первым или вторым касанием. Ее роль — познакомить пользователя с брендом, но конверсия может произойти значительно позже и вообще через другой канал.

Как комбинация каналов усиливает общий эффект

Важно понимать, что рекламные каналы работают вместе, усиливая эффект друг друга:

эффект частоты — когда пользователь видит бренд в разных каналах, это усиливает запоминаемость;

— когда пользователь видит бренд в разных каналах, это усиливает запоминаемость; эффект доверия — если бренд встречается в разных местах, это повышает доверие;

— если бренд встречается в разных местах, это повышает доверие; эффект подтверждения — когда пользователь видит рекламу, например, в YouTube, а затем находит бренд через поиск, это подтверждает правильность выбора.

Представьте, что вы планируете купить новый телефон. Сначала вы видите рекламу в Youtube — это первое касание, потом гуглите характеристики — второе. Читаете отзывы, и это третье касание, сравниваете цены — четвертое. Пятое касание — вы совершаете покупку.

В аналитике конверсия засчитается только последнему каналу или распределится между каналами. Но без первого касания в YouTube вы бы вообще не начали этот путь.

Итак, медийная реклама не всегда приносит мгновенные конверсии, но она создает информационный фон, который помогает сработать другим каналам.

Проблематика медийной рекламы: почему ее недооценивают

Есть несколько ключевых причин, по которым медийная реклама кажется неэффективной.

Фокус на последнем клике и сложность пути принятия решения. Обычно модели атрибуции концентрируются только на последнем взаимодействии перед конверсией. В то же время для многих продуктов покупателю нужно несколько контактов с брендом, прежде чем он решит купить.

Медийная реклама обычно является первым знакомством с брендом, но ее вклад остается невидимым в традиционных моделях атрибуции, которые учитывают только последнее взаимодействие.

Технические ограничения отслеживания как общая проблема для всех каналов.

Эти ограничения одинаково влияют на медийную и перформанс-рекламу, но медийная страдает больше из-за своей роли в верхней части воронки:

удаление cookies — пользователи очищают файлы cookie или блокируют их через браузеры;

проблемы с кросс-девайс трекингом — сложность в связывании действий одного пользователя на разных устройствах;

использование режима инкогнито — ограничивает сбор информации о действиях пользователя;

неправильная настройка UTM-меток — приводит к потере данных об источниках трафика.

Подробнее об этих ограничениях расскажу далее.

Брендовое влияние. Медийная реклама в первую очередь работает на узнаваемость и лояльность, а не на мгновенные продажи.

Отсутствие прямых конверсий в отчетах не говорит о ее неэффективности. Скорее всего, стоит обратить внимание на другие метрики.

Концепция ассоциированных конверсий

Конверсия редко случается после первого контакта с рекламой. Пользователь может увидеть баннер, затем нажать на поисковую рекламу, зайти на сайт, вернуться через несколько дней и совершить покупку.

Ассоциированные конверсии — это конверсии, в которых определенный канал участвовал, но не был последним перед финальным действием. Другими словами, канал внес свой вклад в процесс, но не получил прямого «кредита» (ценности) в традиционной модели атрибуции.

Почему ассоциированные конверсии важны для медийной рекламы

Медийная реклама часто выступает как первый контакт с брендом или канал, поддерживающий интерес пользователя. В то же время пользователь может конвертироваться через другой канал — например, прямой трафик (direct, когда пользователь заходит на сайт без посредничества других каналов) или поиск. Без понимания ассоциированных конверсий можно ошибочно считать, что медийная реклама не работает.

Вспомогательные каналы часто недооценивают, поскольку их вклад не виден при стандартном анализе.

Как анализировать путь пользователя в GA4

Для этого используйте отчет Attribution path.

В левом меню перейдите к разделу Реклама (Advertising).





Найдите подразделение Атрибуция (Attribution).





Выберите Путь к конверсии (Attribution paths).









Здесь вы увидите, через какие каналы проходил пользователь перед конверсией.





Комбинация каналов, например, «Paid Search → Organic Search» показывает, как пользователи проходят несколько этапов перед покупкой.

«Organic search × 3» означает, что пользователь зашел на сайт через органический поиск (organic) три раза перед совершением конверсии.

Можно изменить параметры группировки данных — source, medium.



На визуализации кроме метода группировки можно также выбрать модель атрибуции, то есть способ распределения ценности между каналами, повлиявшими на конверсию.

Модели атрибуции в GA4

Google Analytics 4 поддерживает несколько моделей атрибуции, определяющих распределение ценности конверсии между различными каналами. Ниже — краткое описание основных моделей, доступных в отчетах GA4. Подробнее обо всех моделях можно прочитать в справке Google.

Data-driven Ценность распределяется на основе результатов каждого события-конверсии. Алгоритм оценивает эффективность каждого клика, опираясь на информацию из вашего аккаунта. GA4 использует машинное обучение, чтобы определить вклад каждого канала. Last click (Paid and organic channels) Не учитывается прямой трафик, а 100% ценности конверсии присваивается последнему каналу, где пользователь кликнул на объявление перед конверсией. Last click (Google paid channels) 100% ценности конверсии присваивается последнему каналу Google Ads, где пользователь кликнул на объявление перед конверсией.

К сожалению, в GA4 больше нельзя напрямую сравнивать модели «Первое взаимодействие», где вся ценность присваивается первому каналу, и «Линейная», где ценность равномерно распределяется между всеми каналами. Используйте экспорт сырых данных в BigQuery и создайте собственные модели атрибуции.

Смоделирую ситуацию.

Пользователь увидел рекламу в Telegram или YouTube. Через три дня ищет бренд в Google. Неделю спустя перешел на сайт из Facebook. Затем получил email-рассылки и, наконец, оформил заказ.

Важно. При выбранной модели атрибуции «Last Click» конверсия будет закреплена за email. Но без Telegram или Youtube в начале пути она не состоялась.

В аналитике есть отчет Attribution models. Здесь можно сравнивать модели атрибуции между собой.

Как сравнить разные модели атрибуции в GA4

Выполните следующие действия.

В левом меню перейдите к разделу Реклама (Advertising).





Найдите подраздел Атрибуция (Attribution).





Выберите Модели атрибуции (Attribution Model).







Сравните различные модели атрибуции и количественное изменение конверсий в зависимости от модели.

Почему канал не появляется в цепочке, но все равно влияет на конверсии

Это происходит по нескольким причинам.

Кросс-девайс проблема. Пользователь увидел рекламу на телефоне, а покупку совершил с компьютера, и системе не удалось связать эти сессии. Удаление cookies. Покупатель очистил историю или использует режим инкогнито. Проблемы с UTM-метками. Неправильно настроенные UTM-параметры приводят к некорректному определению канала в аналитике. Прямой переход. Пользователь запомнил и ввел URL в браузер.

Как доказывать влияние «невидимых» каналов

Не все каналы легко отследить через стандартную атрибуцию — например, медийная реклама или офлайн-активности часто влияют опосредованно. Вот несколько способов выявить их эффективность.

Анализ бренд-запросов (оценка влияния кампаний на спрос и узнаваемость бренда). Отслеживайте изменение количества бренд-запросов в поиске во время медийной рекламной кампании. Анализ прямого трафика. Фиксируйте рост прямого трафика после запуска медийной рекламной кампании. Эксперименты с отключением. Падение количества конверсий с других каналов после отключения рекламы свидетельствует о ее влиянии на общий результат.

Кейс. Анализируя влияние YouTube рекламы, клиент не видит этого канала в пути к конверсии. Однако после отключения этой рекламы на неделю конверсии из поиска падают на 30%. Это четко доказывает влияние медийной YouTube рекламы на общие результаты.

Методы анализа эффективности медийной рекламы

Поскольку медийную рекламу обычно нельзя отследить напрямую, нужно использовать косвенные методы.

Анализ органического трафика и бренд-запросов:

рост органического трафика — когда после запуска медийной рекламы наблюдается увеличение органического трафика, это подтверждает, что реклама работает на узнаваемость бренда;

— когда после запуска медийной рекламы наблюдается увеличение органического трафика, это подтверждает, что реклама работает на узнаваемость бренда; рост бренд-запросов — используйте Google Search Console для отслеживания изменений количества поисковых запросов с названием вашего бренда до / во время / после медийной рекламной кампании.

Анализ прямого трафика:

рост прямого трафика — пользователи, которые видели медийную рекламу, могут запомнить название бренда и позже ввести его в браузер. Рост прямого трафика после запуска медийной рекламы — важный индикатор ее эффективности.

Отслеживание номера телефона:

уникальный номер телефона — используйте отдельный номер телефона для рекламы, чтобы отслеживать звонки от этого канала;

— используйте отдельный номер телефона для рекламы, чтобы отслеживать звонки от этого канала; промокоды — внедряйте уникальные промокоды в медийную рекламу для отслеживания конверсий в GA4.

Почему рост органики — это доказательство эффективности медийной рекламы

Один из важнейших индикаторов эффективности медийной рекламы — рост органического трафика. Вот почему это происходит.

Пользователь видит медийную рекламу, например, в YouTube. Запоминает название бренда/продукта. Позже при необходимости ищет бренд/продукт в Google. Переходит на сайт бренда/продукта через органический поиск. Конверсия засчитывается органике, хотя первым источником была медийная реклама.

Как определить, что рост органического трафика — это доказательство эффективности медийной рекламы

Сравнивайте график органического трафика до и после запуска медийной кампании. Анализируйте поисковые запросы в Google Search Console — рост бренд-запросов после рекламной кампании. Отслеживайте корреляцию между бюджетом на медийную рекламу и объемом органического трафика.

Кейс. До запуска медийной рекламной кампании (условно — до начала января) среднее количество органических переходов в день составляло ~ 200–300. После запуска кампании на YouTube уже через несколько дней (около 11 января) наблюдался резкий скачок более 1000 органических сессий. В последующие недели трафик стабилизировался, но остался на уровне 400–600, что почти вдвое больше, чем до кампании.

Этот рост свидетельствует о повышении интереса пользователей и потенциально об увеличении количества бренд-запросов.

Передовые методы анализа медийной рекламы — MMM и Meridian

Media Mix Modeling (MMM) — это метод анализа, помогающий оценить влияние различных медиаканалов на продажи или другие ключевые показатели эффективности. МММ позволяет оценить влияние различных медиаактивностей (Google Ads, Telegram, TV) и немедийных факторов (экономические условия, сезонность, акции) на итоговые результаты. Это своеобразный барометр вашей маркетинговой стратегии.

Как работает метод:

вы собираете данные обо всех рекламных каналах — YouTube, Telegram, Facebook, Google Ads;

данные загружаются в модель, анализирующую вклад каждого канала в продажи;

результаты показывают реальную эффективность каждой гривны рекламного бюджета.

Важно. Качество результатов MMM зависит от полноты предоставленных данных. Если определенные каналы или переменные не будут учтены, результаты анализа могут быть не валидны.

Уникальные возможности МММ:

определяет самый эффективный канал;

помогает оптимизировать рекламные расходы;

просчитывает влияние внешних факторов (сезонность, акции).

Meridian — открытый инструмент для MMM от Google

Google представил Meridian — современный open-source инструмент для анализа маркетингового микса. Он помогает компаниям строить собственные MMM-модели и получать прозрачные данные для принятия решений.

Что делает Meridian уникальным:

он упрощает процесс моделирования для маркетологов;

интегрируется с другими аналитическими инструментами;

использует современные статистические методы для точного прогнозирования.

Как MMM и Meridian помогают анализировать медийную рекламу

Сочетание передовых методов анализа дает уникальные возможности.

Точно определить самые эффективные каналы. Посчитать реальную отдачу от каждой рекламы. Найти оптимальную частоту контактов с клиентом. Избежать напрасных трат на неэффективные каналы.

Помимо Meridian, существуют и другие инструменты для MMM, в частности Robyn — open-source проект, созданный Meta в рамках инициативы Meta Open Source.

Внимание. МММ — это не magic button, по нажатию которой вы сразу получите результат. Этот инструмент требует профессионального подхода, времени и инвестиций.

Реальные вызовы внедрения:

нужна история данных за последние 1,5–3 года — желательно, чтобы в этот период были как сезонные подъемы, так и спады продаж;

необходимы глубокие знания статистики;

требует навыков программирования;

требует привлечения дата-специалиста;

высокая стоимость разработки (ориентировочно от $5000);

сложная настройка моделей.

Выводы