Як вирости в доході у 2,8 раза в піковий сезон без різкого збільшення витрат на рекламу — кейс Skripka

Чорна п’ятниця — це завжди гонка за попитом: більше акцій, більше реклами, більше конкуренції. Бренди часто намагаються рости завдяки різкому збільшенню бюджетів, але це не єдиний сценарій.

У кейсі Skripka показуємо, як завчасна підготовка рекламних каналів допомогла масштабувати продажі та суттєво збільшити дохід майже утричі без надмірного росту витрат.

Хто наш партнер

Skripka — український бренд одягу з фокусом на сучасний дизайн і сезонні колекції.

Цілі

Партнер звернувся до нас, щоби підготувати та масштабувати рекламу перед Чорною п’ятницею. Головні цілі:

збільшити дохід із платної реклами;

підготувати рекламні кампанії до сезону;

масштабувати рекламу поступово, без агресивного підвищення бюджетів;

зберегти якість трафіку та ефективність кампаній.

Стратегія просування

У fashion-ніші конкуренція особливо зростає в пікові періоди, попит швидко змінюється, а результати сильно залежать від сезонності та середнього чека. Додатковий виклик — потрібно встигати синхронізувати запуск нових колекцій, акцій і реклами в межах коротких промовікон.

Тому ми зробили ставку на завчасну підготовку реклами до сезону. Стратегія передбачала:

Роботу з охопленням і залученням нової аудиторії. Накопичення даних для навчання алгоритмів Google Ads і Meta Ads. Поділ кампаній за цілями та етапами прийняття рішення про покупку. Поступове, контрольоване масштабування в період Чорної п’ятниці.

Google Ads: робота з пошуковим попитом

Прогрів аудиторії.

Ще до активного зростання пошукового попиту ми запустили Demand Gen-кампанії, щоби залучити нову аудиторію та привести користувачів на сайт. Це дало змогу накопичити дані про взаємодії та підготувати рекламні кампанії до сезонного навантаження.

Розширення сценаріїв через AI-оптимізацію.

Під час аналізу пошукових запитів ми помітили, що користувачі не лише шукають бренд напряму, а й порівнюють Skripka з іншими. Щоб охопити цей попит, у брендових кампаніях ми розширили налаштування показів і дали системі більше можливостей самостійно знаходити релевантні запити та аудиторії на базі накопичених даних.

Покращення якості даних.

Ми передали в Google Ads більше інформації про дії користувачів після кліку. Завдяки цьому алгоритми точніше знаходили потенційних покупців і приносили більше покупок у піковий період.

Розділення аудиторій.

У Performance Max кампаніях окремо виділили аудиторії, які вже взаємодіяли з брендом, і нових користувачів зі схожими інтересами. Це допомогло краще керувати показами реклами та розуміти внесок різних сегментів у результат.

Meta Ads: масштабування покупок

У Meta Ads ми побудували структуру реклами, що давала змогу одночасно готувати аудиторію до сезону, приводити нових користувачів і стимулювати покупки через акційні пропозиції.

Ми завчасно запустили автоматизовану кампанію, щоб система встигла навчитися та зрозуміти, хто з користувачів частіше купує. Паралельно трафікова кампанія з невеликим бюджетом знаходила нову аудиторію, тоді як основний результат забезпечувала реклама, оптимізована на покупки. Окремо під Чорну п’ятницю ми запустили спеціальні кампанії з акційними пропозиціями. Це дало змогу не змішувати їх зі звичайною рекламою та уникнути швидкого вигорання креативів. Також використовували динамічний ремаркетинг — показ оголошень користувачам, які вже переглядали товари. Він стабільно приносив продажі, особливо для позицій із вищим середнім чеком.

Приклад рекламного креативу до Чорної п’ятниці

Результати

Період: жовтень–листопад 2024.

Google Ads:

дохід зріс на 119% місяць до місяця;

місяць до місяця; кількість покупок збільшилася на 56% ;

; витрати зросли лише приблизно на 10–11%.

Meta Ads:

дохід зріс на 447% місяць до місяця;

місяць до місяця; кількість покупок збільшилася на 169%.

Динаміка загального доходу з Google Ads і Meta Ads

У піковий період Чорної п’ятниці бренд Skripka зміг не просто залучити більше трафіку, а конвертувати сезонний попит у зростання доходу та покупок.

Завдяки завчасній підготовці реклами й точному масштабуванню ми показали, що навіть у найконкурентніший період можна зростати без різкого збільшення витрат.

Відгуки про співпрацю

Олександр Скрипченко, Founder Skripka

Ми, як українські підприємці, які продовжують працювати й розвивати бізнес в Україні, хочемо, щоб у нас було якомога менше питань, через які доводиться переживати й не спати ночами. Тому, коли обирали компанію для запуску таргетованої реклами в Meta та Google, для нас було важливо знайти найкращих. Коли працюєш із сильним партнером, з’являється внутрішня впевненість і можливість менше про це хвилюватися. Саме тому ми обрали Netpeak. Ми познайомилися з проєкт-менеджером і командою — і нам одразу стало комфортно працювати разом. Зараз ми продовжуємо співпрацю, плануємо продавати більше, масштабуватися, розвиватися й рухатися далі разом.

Катерина Чефранова, PPC Specialist в Netpeak

Досягти результату вдалося завдяки завчасній підготовці до сезону, системній роботі з даними та чіткому розподілу ролей рекламних каналів на різних етапах шляху користувача. Важливою була і своєчасна підготовка контенту — він відповідав сезонному інфоприводу та дав змогу швидко масштабувати кампанії без втрати якості комунікації.