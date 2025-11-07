Чорна пʼятниця та диджитал-реклама. Як не спалити бюджет під найбільший розпродаж року

Чорна п’ятниця, яка традиційно припадає на останню п’ятницю листопада, відкриває найгарячіший сезон покупок. Він розтягується від листопада до різдвяних розпродажів, а разом із ним різко зростає вартість реклами.

Як правильно розподілити витрати на просування і не «згоріти» у розпал цього марафону? Чи залишилася Чорна п’ятниця подією лише на один день і чи варто взагалі планувати окремі рекламні кампанії під неї? Відповіді шукала разом з експертами з диджитал-маркетингу.

Економічна ситуація та споживчі настрої

Український ринок має свої особливості, які безпосередньо впливають на вартість і ефективність рекламних зусиль.

Відновлення диджитал-ринку

За даними звіту AdEx Benchmark 2024 від IAB Europe у 2024 році Україна потрапила до десятки європейських країн-лідерів з найшвидшими темпами зростання ринку диджитал-реклами.

Загальне зростання: +27,2%, друге місце серед 30 країн.

Зростання з урахуванням інфляції (CPI adjusted): +19,4%, друге місце.

Ріст у сегменті Display (банери, відео, нативна реклама): +20,2%, друге місце.

Реклама в пошуку: +17,5%, третє місце.

63% усіх медійних оголошень в Україні — це відео. Це найвищий показник серед усіх країн, які брали участь у дослідженні.

Вражаючий приріст на 24% порівняно з 2023 роком свідчить про активне відновлення інвестицій та довіру бізнесу до цифрових каналів.

Проте це зростання відбувається на тлі інфляції, що становила 12% у 2024 році, та зниження загального Індексу споживчих настроїв.

Споживчі настрої в Україні. Червень 2024. Джерело Info Sapiens

На додачу, онлайн-шопінг продовжує набирати популярності. За даними Monobank, 67% покупок під час Чорної п’ятниці 2023 року були здійснені в онлайн-магазинах.

Чи дійсно бюджети збільшуються в 5–10 разів

Разом із відновленням диджитал-ринку зростає й вартість залучення клієнта.

Напередодні Чорної п’ятниці та впродовж грудня конкуренція за увагу споживача зростає: стрімко підвищується вартість кліка (Cost-Per-Click, CPC) та показу (Cost-Per-Mille, CPM).

Які формати дорожчають найбільше

«Найшвидше “розігріваються” формати, що дозволяють швидко запустити акції та зібрати гарячий попит», — Антон Липський, Head of PPC Department у Netpeak Ukraine.

Перш за все — пошук Google, у ньому ціна розганяється найсильніше. За словами Катерини Талько, Outsource Marketing Specialist, окрім звичайних оголошень за ключовими словами, Google Ads стає ареною для реклами за брендовими запитами— коли компанії викуповують покази навіть за іменами своїх конкурентів.

Додають у ціні й окремі дисплейні формати, що дають змогу показувати товари тим, хто вже заходив на сайт і працювати зі своїми аудиторіями.

Для частини ніш різко зростає й ефективність (і, відповідно, конкуренція) у Meta — особливо в категоріях з імпульсивними покупками, адже Чорна п’ятниця тримається на ситуативних пропозиціях і знижках, куди й перетікають бюджети.

Так, у 2024 році середня вартість 1000 показів у Meta зросла на двозначні показники, а середня ціна за клік у Google Ads — приблизно на 7%.

Микола Зуб, PPC Team Lead у Netpeak Agency Ukraine, підтверджує, що це системна тенденція:

«Ціна пошукового трафіку в Google Ads у середньому по всіх тематиках виросла на 17%, а в Meta Ads — на 18%. Аукціони з пошукових і медійних джерел ростуть приблизно рівномірно. Якщо раніше це був різкий пік у пʼятницю, то тепер маємо плавну “гірку” з середи по понеділок із піком у пʼятницю-суботу».

TikTok Ads лише нещодавно відновив свою роботу на теренах України, тому це буде перша Чорна п’ятниця для цієї платформи в країні за часів повномасштабного вторгнення.

«Наразі немає релевантних цифр. Втім, з огляду на високий інтерес рекламодавців до платформи, цього року очікуємо тенденцію до подорожчання і тут. Імовірно, частина бізнесів протестує інструмент саме у період Чорної п’ятниці». — Софія Кущ, PPC Team Lead, Netpeak Agency Ukraine

Найменше зростає вартість відеореклами, адже вона та інші іміджеві інструменти краще працюють на довгострокові цілі.

Наскільки ж зростає вартість реклами?

Це залежить від країни, тематики бізнесу і форматів оголошень. Зазвичай уже за один–два тижні до старту сезону показники підіймаються на 10–15%, а у пікові дні — значно сильніше.

У середньому:

вартість показів реклами зростає на 30–100%, інколи й більше;

вартість кліка — на 25–60%, а в конкурентних нішах на кшталт електроніки, одягу чи косметики, може подвоюватися.

«Якщо рекламна кампанія побудована майже повністю на пошуку, ціна кліка і залучення клієнта може зрости драматично — у 1,5–2 рази залежно від тематики. У середньому — 20–50%, в інших форматах — нижче», — пояснює Антон Липський.

Результат також залежить від підготовки акаунта. У добре налаштованих кампаніях зростання помірне — приблизно 10–30%, а інколи його взагалі вдається уникнути завдяки кращій конверсії.

Якщо ж запускати рекламу з нуля у пік сезону, вартість залучення може зрости на 100–150%.

Вартість залучення (CPA) — це фінальна метрика, що показує, наскільки приваблива пропозиція: вона залежить від сайту, якості промо та умов оферу. За спостереженнями фахівців, у середньому у чорноп’ятничний період цей показник зростає на 7–10%.

«Коли пропозиція вигідна і зрозуміла, реклама працює навіть краще: користувачі швидше купують, і підсумкова вартість зменшується. А якщо акція слабка або заплутана — ціна різко злітає», — додає експерт.

В 2017–2019 роках пік спостерігався саме в день Чорної п’ятниці — денні бюджети могли зростати у 5–10 разів. Тепер динаміка стала більш рівномірною:

«З 2020 року ріст витрат розмазаний із понеділка по понеділок, — пояснює Микола Зуб. — У пікові дні бюджети збільшуються у 2–3 рази, рідше — у 5 разів. Тиждень Чорної п’ятниці приносить у середньому на 70–100% більше витрат і доходу, ніж звичайний».

Якщо говорити про часову рамку «розігріву», то спочатку зростає активність у брендовій рекламі — великі компанії починають нагадувати про себе і готують аудиторію до майбутніх знижок.

Приблизно за два тижні до події у гру вступають ритейлери: вони запускають масштабні рекламні кампанії, щоб залучити відвідувачів на сайти. А за тиждень до головного дня стартують перші акції та спецпропозиції.

Кожен формат і канал має свою роль у воронці — прогрів, збір аудиторій, ремаркетинг. І найкращий ефект приходить від правильного таймінгу між ними.

Зростання вартості реклами дуже залежить від ніші. Найбільший «перегрів» спостерігається у двох кластерах:

Одяг, аксесуари, взуття. Тут зазвичай вища маржа, ритейлери активно розпродають колекції минулих сезонів і можуть дозволити відчутні знижки. Consumer Electronics (смартфони, ноутбуки, планшети, дрібна та велика побутова техніка). Попит розігрівають не лише ритейлери, а й самі великі бренди, які в своїх маркетингових активностях заздалегідь починають пропрацьовувати акції під Чорну п’ятницю, готують спецпропозиції й виділяють бюджети партнерам.

За словами Антона Липського, саме ці сегменти змагаються найінтенсивніше, бо споживачі часто відкладають дорогі покупки до сезону розпродажів:

«Люди чекають на знижки, щоб оновити техніку чи купити дорожчі речі — навіть 10% знижки тут перетворюються на відчутну економію у кілька тисяч гривень».

Як зменшити витрати під час «чорного» сезону

Насамперед має бути системна підготовка заздалегідь і виважені рішення, а не участь «тому що всі йдуть».

Експерти сходяться в думці: головне — не розмір бюджету, а його ефективний розподіл.

«Максимум зусиль і бюджету спрямовуйте на брендовий трафік і ремаркетинг — це найлояльніша та найвигідніша аудиторія, яка з високою ймовірністю купить». — Денис Каторов, PPC Specialist, Netpeak Agency Ukraine

Катерина Талько радить робити ставку на власні канали комунікації: мобільні застосунки, sms, email-розсилки, viber та контент у соцмережах — це дешевші дотики, які допомагають збалансувати дороговизну платних платформ.

Водночас Антон Липський застерігає від завищених очікувань щодо «дешевого» ретеншену:

«Альтернативні канали та ставка на утримання найкраще працюють у великих брендів із масштабною клієнтською базою, якої часто бракує середньому бізнесу».



Крім того, у період Чорної п’ятниці рекламний простір перевантажений: користувачі бачать десятки оголошень щогодини, і багато з них просто перестають на них реагувати — тож одного-двох каналів комунікації зазвичай замало.

Що пропонують експерти:

1. Найраціональніше — свідомо не входити в «гонку бюджетів». Додавати символічні +10% до звичних витрат = майже гарантовано «злити» гроші. Краще тимчасово зменшити активність у пік, заощадити бюджет і використати його після розпродажу, коли конкуренція й ціни нормалізуються, а ефективність повертається.

2. Якщо ви все ж вирішили брати участь, то заходьте рішуче й системно: у пікові тижні закладайте в два–три рази вищі денні ліміти.

«Зараз більшість чорноп’ятничних банерів виглядають однаково, тому виникає банерна сліпота. Варто грати з логікою (ціна, умови) або з емоцією. Це підвищує конверсійність трафіку і дозволяє купувати менше показів, отримуючи ті самі продажі». — Микола Зуб, PPC Team Lead, Netpeak Agency Ukraine

Тенденції та підсумки

Загалом реклама сьогодні коштує менше, ніж п’ять років тому. Перші підвищення цін помітні за два–три тижні до старту, а пік припадає на «чорний» тиждень. Далі ціни поступово знижуються: частина брендів продовжує акції або підхоплює Кіберпонеділок (який лише приживається в Україні), а кампанії плавно перетікають в різдвяно-новорічний період.

Сприйняття Чорної п’ятниці змінюється і в покупців, і у брендів. Частина аудиторії втомилася від «намальованих» знижок та ігнорує сезон через недовіру до цінників. Інші навпаки планують великі покупки саме на листопад–грудень, чекаючи вигідних пропозицій.

Бізнеси теж обирають різні тактики: одні входять агресивно, маючи сильний товар і офер; інші свідомо оминають пік, щоб не перевантажувати склад, логістику чи команд.

Перед стартом варто тверезо оцінити свої можливості. Не всі категорії товарів цікаві аудиторії в цей період, а для малого бізнесу іноді розумніше зосередитись на інших сезонах чи форматах, де конкуренція нижча, а ефект стабільніший.

Як зазначає Антон Липський, відбувається зміна підходів: зі «свята одного дня» подія перетворилася на низку активностей. З’являються «чорні четверги», «чорні тижні», а дехто переносить головні промо на вихідні після піку — коли в користувачів більше часу. У результаті ринок зміщується від точкових запусків до довших, стратегічно розтягнутих кампаній.

А чи готова ваша стратегія працювати в такому форматі — сподіваюся, після цієї статті відповісти на це запитання стало простіше.