Формати рекламних оголошень у Facebook та Instagram

Коли користувач бачить рекламу в стрічці, у нього є лише кілька секунд, щоб вирішити: зупинитися чи гортати далі. У цей момент вигляд оголошення важить не менше, ніж сам оффер. Правильно підібраний формат перетворює рекламу на нативний контент, неправильний — на інформаційний шум, який хочеться проігнорувати.

Далі детально розберу кожен тип оголошень Meta та визначу, які бізнес-задачі вони вирішують найефективніше.

Формати рекламних оголошень

Екосистема Meta надає гнучкий набір інструментів для ефективної комунікації з аудиторією:

зображення (Single Image Ads);

відео (Single Video Ads);

кільцева галерея / карусель (Carousel Ads);

історії (Stories Ads);

рілз (Reels Ads);

колекції та Instant Experience (Collection Ads);

лід-форми (Lead Form Ads).

Кожен із них має свої особливості відображення, технічні вимоги та цільове призначення. Результативність реклами залежить від того, наскільки органічно обраний формат вписується в місце показу.

Зображення (Single Image Ads)

Універсальний і один із найпопулярніших форматів у Meta. Він допомагає сфокусувати увагу на головній пропозиції без зайвих деталей.

Поєднує один візуал із текстом і кнопкою заклику до дії. Формат легко масштабувати, і він не потребує складного виробництва. Це класика реклами та найкращий вибір для швидкого старту.

Де найкраще використовувати:

акції та знижки;

анонси продуктів;

швидкі повідомлення — короткі, прості меседжі, які не потребують складного пояснення або довгого прогріву аудиторії.

Технічні вимоги:

розмір — 1080×1080 px (квадрат) або 1200×628 px (горизонталь);

формат файлу — JPG або PNG;

максимальний розмір — 30 МБ;

текст на візуалі — рекомендую використовувати мінімум тексту. Хоча Meta скасувала жорсткі обмеження, перевантажені банери зазвичай мають нижче охоплення та гіршу ефективність.

Відео (Single Video Ads)

Динамічний формат, що дає змогу наочно продемонструвати продукт у дії, розкрити його переваги та передати емоційний складник бренду. Відео однаково ефективно працює як на підвищення впізнаваності та залученості, так і на досягнення конверсійних цілей.

Зазвичай використовується один відеоролик, який автоматично відтворюється в стрічці Facebook та Instagram. Завдяки поєднанню руху та звуку цей формат миттєво привертає увагу користувачів, вигідно виділяючись на фоні статичного контенту.

Де найкраще використовувати:

демонстрація товару в дії;

історії успіху клієнтів;

навчальний контент;

емоційні повідомлення.

Технічні вимоги:

розмір — 1080×1080 px (квадрат) або 1920×1080 px (горизонталь) залежно від плейсменту;

співвідношення сторін — 9:16, 1:1, або 16:9;

тривалість — від 1 секунди до 241 хвилини, перші 3 секунди — найважливіші;

формат — MP4 або MOV;

максимальний розмір — 4 ГБ.

Порада. Завжди додавайте субтитри. Здебільшого користувачі переглядають стрічку без звуку, тому важливо, щоб головний меседж був зрозумілим навіть у беззвучному режимі.

Кільцева галерея / карусель (Carousel Ads)

Формат, що дає змогу розмістити до 10 зображень або відео в одному рекламному блоці. Користувач може гортати картки, кожна з яких має власний заголовок, опис і посилання.

Карусель підходить для демонстрації кількох товарів, розповіді про етапи послуги або переваги одного продукту. Цей формат залучає користувача до взаємодії, що позитивно впливає на час контакту з брендом та клікабельність (CTR).

Де використовувати:

каталог товарів;

покрокові інструкції;

ефект «до / після»;

сторітелінг.

Технічні вимоги:

кількість карток — 2–10;

розмір зображення — 1080×1080 px;

формат — JPG, PNG або MP4;

тексти: заголовок — до 40 символів, опис — до 20 символів на картку.

Порада. Головна перевага каруселі — можливість надати унікальне посилання для кожної картки. Це маст-хев для інтернет-магазинів, адже ви ведете клієнта прямо на сторінку конкретного товару, який його зацікавив, скорочуючи шлях до покупки.

Колекція та Instant Experience (Collection Ads)

Формат працює лише на смартфонах. Поєднує головне зображення або відео з чотирма товарними картками під ним. Працює як гачок, який у разі натискання розгортається у Instant Experience — повноекранний мінілендінг прямо всередині Meta.

Колекція дає змогу швидко занурити користувача в каталог, показати більше товарів без переходу на сайт і значно підсилити мобільні продажі та ecommerce-кампанії.







Де найкраще використовувати:

демонстрація колекцій;

каталоги меблів або декору;

мобільний шопінг;

розповідь про бренд;

інтерактивні презентації.

Технічні вимоги:

головне зображення або відео — 1200×628, 1080×1080 або 1080×1920px;

додаткові зображення — 600×600 px, мінімум чотири товари;

може бути кастомізованою і містити відео, зображення, карусель, текст, кнопки.

Порада. Використовуйте цей формат для ecommerce-кампаній, щоб максимально скоротити шлях клієнта до покупки. Формат дає вау-ефект і зазвичай підвищує залученість та CR завдяки швидкому завантаженню.

Stories та Reels

Це вертикальна реклама у форматі 9:16, що займає весь екран смартфона. Вона з’являється між органічним контентом в Instagram і Facebook, тому потребує адаптації: мінімум тексту, швидкого темпу та сильного «хука» в перші секунди.

Щоб отримати високу конверсію і залученість, креативи мають бути створені з урахуванням поведінки користувачів у цих розділах, виглядати природно й не нагадувати настирливу рекламу.

Де найкраще використовувати:

обмежені пропозиції;

сторіз-контент;

взаємодія з молодою аудиторію;

інтерактивні оголошення.

Технічні вимоги:

розмір — 1080×1920 px (9:16);

відео — до 15 секунд для Instagram, до 2 хвилин для Facebook;

формат — JPG, PNG, MP4;

безпечна зона — центр екрану.

Порада. Залиште по 250 пікселів вільного простору зверху та знизу. Там зазвичай розташовані логотип та кнопки. Пам’ятайте, що Stories дивляться понад 500 млн людей щодня — це ваш шанс бути там, де аудиторія проводить найбільше часу.

Лід-форми (Lead form Ads)

Спеціальний формат для збору заявок без переходу на сайт. Коли користувач натискає кнопку в оголошенні, відкривається вбудована форма, де частина даних (ім’я, email, номер телефону) підставляється автоматично на основі його профілю. Це знімає бар’єр для заповнення і підвищує кількість звернень.

Порада. Не перевантажуйте форму зайвими полями та оперативно обробляйте отримані заявки. Конверсія ліда в продаж падає в рази вже через годину очікування.

Типові помилки при роботі з рекламними форматами

Серед найпоширеніших:

Використання одного формату для всіх цілей. Пам’ятайте, що універсального формату не існує. Він має завжди відповідати фінальній меті кампанії. Ігнорування Mobile First підходу. Приблизно 95% рекламних показів у Facebook припадає на мобільні пристрої, тоді як desktop займає лише майже 5%. Креативи варто розробляти насамперед під мобільний перегляд, з урахуванням вертикального формату та швидкого споживання контенту. Адаптуйте рекламу під мобільний екран і пам’ятайте про правильне кадрування, читабельний текст та вертикальний формат. Перевантаження креативу текстом (особливо важливо для Stories та Reels). Рекламодавці намагаються втиснути всю інформацію про компанію в один банер або відео. Натомість повідомлення має бути лаконічним, а ключовий офер — зрозумілим протягом перших 2–3 секунд перегляду. Низька якість візуального контенту. Використання нечітких фото, поганого освітлення або стокових зображень, які не викликають довіри. Навіть якісний офер не спрацює, якщо фото чи відео виглядають непрофесійно або не привертають увагу. Відсутність A/B-тестування. Один варіант оголошення рідко показує максимальний результат. Варто запускати кілька креативів або форматів одночасно й аналізувати, який із них працює ефективніше.

Висновки

Усі розглянуті формати допоможуть закрити більшість завдань із просування товарів чи послуг у Facebook або Instagram.