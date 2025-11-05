Автоматизація рутини в PPC: створюємо скрипти в Google Sheets за допомогою ШІ

Автоматизація рутини в PPC: створюємо скрипти в Google Sheets за допомогою ШІ

Години, витрачені на ручне порівняння фідів, зведення звітів у Google Sheets, — це час, фактично, вкрадений час у стратегії та оптимізації рекламних кампаній. А що, якби ви могли навчити таблиці робити цю роботу за вас, просто описавши завдання словами?

У цій статті покажу, як за допомогою штучного інтелекту натренувати Google Sheets виконувати рутину автоматично. Матеріал допоміжний для PPC-спеціалістів, аналітиків і маркетологів, котрі працюють із великими обсягами інформації.

Синергія AI та Google Sheets

Поєднання штучного інтелекту та Google Таблиць відкриває нові можливості для автоматизації аналітики й маркетингових процесів. AI вміє створювати скрипти, що виконують повторювані завдання — збирають дані з рекламних кабінетів, оновлюють звіти, формують дашборди тощо. Завдяки таким рішенням можна зменшити кількість ручної роботи й мінімізувати ризик помилок.

Водночас не потрібні глибокі знання з програмування: достатньо чітко описати задачу, а AI створить або скоригує потрібний скрипт. Це скорочує час на технічну реалізацію і дає змогу зосередитися на стратегічних рішеннях.

Фактично, AI і Google Sheets стають універсальним інструментом для побудови гнучких, автоматизованих систем звітності — без дорогого софту чи складних інтеграцій.

Продемонструю на прикладі, як за допомогою ChatGPT зробити скрипт, що автоматично порівнює два товарних фіди — до та після оптимізації, формуючи детальний звіт із трьома статусами:

помилка видалена — проблеми, які вдалося усунути;

помилка залишилась — проблеми, що не виправлена з минулого разу;

нова помилка — проблеми, які з’явилися після оптимізації.

Навіщо автоматизувати роботу з товарними фідами

Якісний товарний фід — основа ефективних Shopping-кампаній та кампаній PMax у Google Ads. Від цього залежить:

схвалення товарів у Google Merchant Center;

релевантність показів реклами;

ефективність витрат на рекламу.

Типові проблеми товарних фідів:

дублювання товарів — знижує ефективність кампаній;

відсутні обов’язкові атрибути — призводить до відхилення товарів;

некоректні ціни або інформація про наявність — створює негативний досвід користувачів;

помилки в назвах та описах — зменшує CTR реклами;

невідповідність зображень — знижує конверсію.

Перевірка та ручна оптимізація, особливо для магазинів із тисячами товарів, ще те випробування. Коли вперше зіткнувся з необхідністю порівняти два великі фіди, процес виглядав так:

відкривання обох файлів у різних вкладках;

зіставлення ID товарів один за одним;

пошук помилок, котрі зникли після оптимізації;

виявлення помилок, що залишились;

фіксація нових проблем, які з’явилися.

Формули частково допомагають, але обсяг і монотонність процес сповільнюється і виникають помилки.

Чому Google Sheets + AI = оптимальне рішення

Врахуйте переваги, які має Google Sheets:

Безплатність — не потрібно купувати додаткове ПЗ. Хмарне зберігання — доступ із будь-якого пристрою. Google Apps Script — вбудована платформа для автоматизації. Інтеграції — легко підключається до Google Ads, Analytics, Merchant Center. Спільна робота — команда може працювати одночасно.

Що корисного додає AI:

Генерація коду без програмування — вам достатньо описати задачу словами. Швидкість розробки — готовий скрипт за дві хвилини. Адаптивність — легко модифікувати під нові завдання. Навчання — AI пояснює, як працює код. Виправлення помилок — підказує, що й де змінити.

Процес створення скрипту: покрокова інструкція

Крок 1. Визначте логіку роботи

Перед зверненням до AI чітко сформулюйте, що саме має робити скрипт.

Наприклад, вхідні дані:

Аркуш 1. «Фід до оптимізації» (товари з помилками). Аркуш 2. «Фід після оптимізації» (товари після виправлень).

Логіка порівняння буде такою:

ключове поле для порівняння — ID товару;

аналіз присутності товару в обох аркушах;

визначення статусу кожної одиниці.

Ви отримаєте новий аркуш «Результат перевірки» з колонками:

ID товару;

назва товару;

статус;

опис проблеми;

результат.

Крок 2. Сформуйте запит для ChatGPT

Дайте ChatGPT максимально детальний промпт:

«Напиши Google Apps Script для Google Sheets, який порівнює два аркуші («Фід до оптимізації» і «Фід після оптимізації») по колонці ID (ID товару) і створює третій аркуш під назвою «Результат перевірки» з колонками: ID, Назва, Статус, Проблема, Результат».

Логіка визначення статусів така:

якщо товар є в першому аркуші, проте відсутній у другому = «✅ Помилка видалена»;

товар присутній тільки в другому аркуші = «➕ Нова помилка»;

якщо товар є в обох аркушах = «❌ Помилка залишилась».

Не забудьте додати це у скрипт: перед створенням нового аркуша результатів потрібно видаляти попередній, щоб уникнути дублювання.

Крок 3. Впроваджуйте скрипт у Google Sheets

Почніть із підготовки даних:

Створіть два аркуші з відповідними назвами. Заповніть їх тестовими даними (мінімум 10–20 товарів). Перевірте, що колонка ID наявна в обох аркушах.

Тепер додайте скрипт:

відкрийте меню Extensions(Розширення) → Apps Script;

видаліть стандартний код;

вставте код від ChatGPT;

збережіть проєкт (Ctrl+S).

Далі запустіть скрипт:

натисніть кнопку Run («Виконати»);

надайте необхідні дозволи (під час першого запуску);

чекаємо завершення виконання (зазвичай 5–30 секунд).

Крок 4. Аналізуйте результати

Після виконання скрипту перейдіть на аркуш «Результат перевірки». Там ви побачите:

✅зелені позначки — товари, проблеми яких успішно усунуто;

❌червоні позначки — товари, що потребують додаткової уваги;

➕жовті позначки — нові проблеми, котрі потрібно терміново виправити.

Розширені можливості та модифікації

Цей скрипт має низку розширених функцій, котрі можна адаптувати та покращити. Одна з найбільших переваг — можливість постійно вдосконалювати цей інструмент за допомогою таких платформ, як Google Таблиці та ChatGPT.

Автоматичне форматування результатів. Можна налаштувати підсвічування рядків різними кольорами для швидшого орієнтування в рядках даних. Відправка звіту на email. Можна налаштувати автоматичне відправлення звіту на вказану електронну пошту, щоби бути в курсі результатів без необхідності вручну перевіряти кожен звіт. Планування автоматичного запуску. За допомогою тригерів Google Apps Script можна налаштувати регулярні перевірки на конкретний день і час. Усе працює автоматично.

Поради для ефективної роботи з AI

Будьте точними в запитах.

Запит без конкретики: «Напиши скрипт для порівняння таблиць».

Добре сформульований промпт: «Напиши скрипт для порівняння двох аркушів по колонці ID, створи третій аркуш з результатами та статусами для кожного товару».

Тестуйте ефективність ваших формулювань на малих обсягах до запуску на реальних даних:

створіть тестові аркуші з 10–20 записами;

перевірте всі можливі сценарії;

зробіть резервну копію даних.

Постійно вдосконалюйте постановку задачі. Коли скрипт працює не так, як очікувалось, виконайте такі дії:

опишіть проблему ChatGPT;

попросіть виправити конкретну частину;

поступово додавайте нові функції у ваш скрипт в Apps Script.

Обмеження та важливі моменти

Врахуйте, що Google Apps Script має технічні обмеження:

максимальний час виконання — 6 хвилин;

максимальний розмір файлу — 50 МБ;

обмеження на кількість викликів API — 20 000 на день.

Коли варто використовувати інші інструменти для обробки даних, а не скрипт в Google Sheets:

обробка файлів понад 100 000 рядків;

треба реалізувати складну бізнес-логіку — використовуйте спеціалізоване ПЗ;

моніторинг в режимі реального часу — Google Ads Scripts.

Висновки

Щоби перейти від ручного керування даними до створення автоматизованих систем, варто змінити підхід до вирішення типових завдань. Ось ключові принципи, що допоможуть у цьому:

Розглядайте AI як технічного партнера. Замість виконання ручної рутинної роботи делегуйте її штучному інтелекту, формулюючи чіткі технічні завдання. Починайте з проблеми, а не з інструмента. Визначте, яка задача забирає найбільше часу та найчастіше призводить до помилок, саме вона є пріоритетом на автоматизацію. Перетворюйте логіку на код через промпт. Ваше головне завдання — не писати код, а вміти точно описати послідовність дій словами, щоб штучний інтелект міг реалізувати це мовою Google Apps Script. Ітеруйте та вдосконалюйте. Додавайте нові функції до скрипту та адаптуйте його, перетворюючи просте рішення на повноцінний робочий інструмент. Вимірюйте успіх у зекономлених годинах. Кожен автоматизований процес напряму впливає на вашу продуктивність, вивільняючи ресурс для більш пріоритетних завдань, де потрібне людське мислення.

Зрештою, освоєння цього підходу дає змогу не тільки пришвидшити роботу, а й підвищити власну цінність як фахівця. Ви не лише аналізуєте звіти, а створюєте автоматизовані звітні системи для швидших і точніших рішень.