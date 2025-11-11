Автоматизация рутины в PPC: создаем скрипты в Google Sheets с помощью ИИ

Автоматизация рутины в PPC: создаем скрипты в Google Sheets с помощью ИИ

Часы, потраченные на ручное сравнение фидов, составление отчетов в Google Sheets, — это время, фактически, украденное время у стратегии и оптимизации рекламных кампаний. А что, если бы вы могли научить таблицы делать эту работу за вас, просто описав задачу словами?

В этой статье я покажу, как с помощью искусственного интеллекта научить Google Sheets выполнять рутинные задачи автоматически. Материал полезен для PPC-специалистов, аналитиков и маркетологов, работающих с большими объемами информации.

Синергия AI и Google Sheets

Сочетание искусственного интеллекта и Google Таблиц открывает новые возможности для автоматизации аналитики и маркетинговых процессов. AI умеет создавать скрипты, которые выполняют повторяющиеся задачи — собирают данные из рекламных кабинетов, обновляют отчеты, формируют дашборды и т. д. Благодаря таким решениям можно уменьшить количество ручной работы и минимизировать риск ошибок.

При этом не требуются глубокие знания в области программирования: достаточно четко описать задачу, а AI создаст или скорректирует нужный скрипт. Это сокращает время на техническую реализацию и позволяет сосредоточиться на стратегических решениях.

Фактически, AI и Google Sheets становятся универсальным инструментом для построения гибких, автоматизированных систем отчетности — без дорогого софта или сложных интеграций.

Продемонстрирую на примере, как с помощью ChatGPT сделать скрипт, который автоматически сравнивает два товарных фида — до и после оптимизации, формируя подробный отчет с тремя статусами:

ошибка удалена — проблемы, которые удалось устранить;

ошибка осталась — проблемы, которые не исправлены с прошлого раза;

новая ошибка — проблемы, которые появились после оптимизации.

Зачем автоматизировать работу с товарными фидами

Качественный товарный фид — основа эффективных Shopping-кампаний и кампаний PMax в Google Ads. От этого зависит:

одобрение товаров в Google Merchant Center;

релевантность показов рекламы;

эффективность расходов на рекламу.

Типичные проблемы товарных фидов:

дублирование товаров — снижает эффективность кампаний;

отсутствие обязательных атрибутов — приводит к отклонению товаров;

некорректные цены или информация о наличии — создает негативный опыт пользователей;

ошибки в названиях и описаниях — уменьшает CTR рекламы;

несоответствие изображений — снижает конверсию.

Проверка и ручная оптимизация, особенно для магазинов с тысячами товаров, еще то испытание. Когда впервые столкнулся с необходимостью сравнить два больших фида, процесс выглядел так:

открытие обоих файлов в разных вкладках;

сопоставление ID товаров один за другим;

поиск ошибок, которые исчезли после оптимизации;

выявление оставшихся ошибок;

фиксация новых проблем, которые появились.

Формулы частично помогают, но объем и монотонность процесса замедляются и возникают ошибки.

Почему Google Sheets + AI = оптимальное решение

Учтите преимущества, которые имеет Google Sheets:

Бесплатность — не нужно покупать дополнительное ПО. Облачное хранение — доступ с любого устройства. Google Apps Script — встроенная платформа для автоматизации. Интеграции — легко подключается к Google Ads, Analytics, Merchant Center. Совместная работа — команда может работать одновременно.

Что полезного добавляет AI:

Генерация кода без программирования — вам достаточно описать задачу словами. Скорость разработки — готовый скрипт за две минуты. Адаптивность — легко модифицировать под новые задачи. Обучение — AI объясняет, как работает код. Исправление ошибок — подсказывает, что и где изменить.

Процесс создания скрипта: пошаговая инструкция

Шаг 1. Определите логику работы

Перед обращением к AI четко сформулируйте, что именно должен делать скрипт.

Например, входные данные:

Лист 1. «Фид до оптимизации» (товары с ошибками). Лист 2. «Фид после оптимизации» (товары после исправлений).

Логика сравнения будет такой:

ключевое поле для сравнения — ID товара;

анализ присутствия товара в обоих листах;

определение статуса каждой единицы.

Вы получите новый лист «Результат проверки» со столбцами:

ID товара;

название товара;

статус;

описание проблемы;

результат.

Шаг 2. Сформируйте запрос для ChatGPT

Дайте ChatGPT максимально подробный промпт:

«Напиши Google Apps Script для Google Sheets, который сравнивает два листа («Фид до оптимизации» и «Фид после оптимизации») по колонке ID (ID товара) и создает третий лист под названием «Результат проверки» с колонками: ID, Название, Статус, Проблема, Результат».

Логика определения статусов такова:

если товар есть в первом листе, но отсутствует во втором = «✅ Ошибка удалена»;

товар присутствует только во втором листе = «➕ Новая ошибка»;

если товар есть в обоих листах = «❌ Ошибка осталась».

Не забудьте добавить это в скрипт: перед созданием нового листа результатов нужно удалять предыдущий, чтобы избежать дублирования.

Шаг 3. Внедряйте скрипт в Google Sheets

Начните с подготовки данных:

Создайте два листа с соответствующими названиями. Заполните их тестовыми данными (минимум 10–20 товаров). Убедитесь, что колонка ID присутствует в обоих листах.

Теперь добавьте скрипт:

откройте меню Extensions (Расширения) → Apps Script;

удалите стандартный код;

вставьте код от ChatGPT;

сохраните проект (Ctrl+S).

Далее запустите скрипт:

нажмите кнопку Run («Выполнить»);

предоставьте необходимые разрешения (при первом запуске);

дождитесь завершения выполнения (обычно 5–30 секунд).

Шаг 4. Анализируйте результаты

После выполнения скрипта перейдите на лист «Результат проверки». Там вы увидите:

✅зеленые отметки — товары, проблемы которых успешно устранены;

❌красные отметки — товары, требующие дополнительного внимания;

➕желтые отметки — новые проблемы, которые нужно срочно исправить.

Расширенные возможности и модификации

Этот скрипт имеет ряд расширенных функций, которые можно адаптировать и улучшить. Одно из самых больших преимуществ — возможность постоянно совершенствовать этот инструмент с помощью таких платформ, как Google Таблицы и ChatGPT.

Автоматическое форматирование результатов. Можно настроить подсветку строк разными цветами для более быстрой ориентации в строках данных. Отправка отчета на email. Можно настроить автоматическую отправку отчета на указанный адрес электронной почты, чтобы быть в курсе результатов без необходимости вручную проверять каждый отчет. Планирование автоматического запуска. С помощью триггеров Google Apps Script можно настроить регулярные проверки на конкретный день и время. Все работает автоматически.

Советы для эффективной работы с AI

Будьте точны в запросах.

Запрос без конкретики: «Напиши скрипт для сравнения таблиц».

Хорошо сформулированный промпт: «Напиши скрипт для сравнения двух листов по колонке ID, создай третий лист с результатами и статусами для каждого товара».

2. Тестируйте эффективность ваших формулировок на малых объемах до запуска на реальных данных:

создайте тестовые листы с 10–20 записями;

проверьте все возможные сценарии;

сделайте резервную копию данных.

3. Постоянно совершенствуйте постановку задачи. Когда скрипт работает не так, как ожидалось, выполните следующие действия:

опишите проблему ChatGPT;

попросите исправить конкретную часть;

постепенно добавляйте новые функции в ваш скрипт в Apps Script.

Ограничения и важные моменты

Учтите, что Google Apps Script имеет технические ограничения:

максимальное время выполнения — 6 минут;

максимальный размер файла — 50 МБ;

ограничение на количество вызовов API — 20 000 в день.

Когда стоит использовать другие инструменты для обработки данных, а не скрипт в Google Sheets:

обработка файлов более 100 000 строк;

необходимо реализовать сложную бизнес-логику — используйте специализированное ПО;

мониторинг в режиме реального времени — Google Ads Scripts.

Выводы

Чтобы перейти от ручного управления данными к созданию автоматизированных систем, стоит изменить подход к решению типовых задач. Вот ключевые принципы, которые помогут в этом:

Рассматривайте AI как технического партнера. Вместо выполнения ручной рутинной работы делегируйте ее искусственному интеллекту, формулируя четкие технические задачи. Начинайте с проблемы, а не с инструмента. Определите, какая задача отнимает больше всего времени и чаще всего приводит к ошибкам, именно она является приоритетом для автоматизации. Превращайте логику в код через промпт. Ваша главная задача — не писать код, а уметь точно описать последовательность действий словами, чтобы искусственный интеллект мог реализовать это на языке Google Apps Script. Итерируйте и совершенствуйте. Добавляйте новые функции в скрипт и адаптируйте его, превращая простое решение в полноценный рабочий инструмент. Измеряйте успех в сэкономленных часах. Каждый автоматизированный процесс напрямую влияет на вашу производительность, высвобождая ресурсы для более приоритетных задач, где требуется человеческое мышление.

В конечном итоге, освоение этого подхода позволяет не только ускорить работу, но и повысить свою ценность как специалиста. Вы не только анализируете отчеты, но и создаете автоматизированные отчетные системы для более быстрых и точных решений.