Google «не любит» контент, сгенерированный AI. Если его будет слишком много, сайт может потерять позиции. Слышали такое предостережение? Тем не менее, слишком уж лакомый и удобный этот инструмент, чтобы не попробовать. И практический опыт специалистов Netpeak Agencies Group показывает — он к тому же эффективен. Расспросила у них, что и как. Поэтому в этом посте расскажу, для каких SEO-текстов подойдет искусственная генерация, когда ChatGPT просит прощения, а главное, покажу промпты, которые дают результат.

Для каких SEO-текстов подойдет AI

Для начала немного статистики, а именно — для каких страниц и ниш работали с генерацией контента.

С помощью AI можно быстро создать тексты для:

страниц категорий;

страниц фильтров;

других страниц информационного направления;

блога;

размещения на внешних площадках в рамках аутрича.

Не слишком очевидно, по крайней мере для меня, но AI классно использовать для генерации фанового контента. Например, тестов. ChatGPT очень быстро выдаст опросник «Какие духи подходят именно вам» и предложит систему расчета ответов.

Типы сайтов, для которых успешно генерировали AI-тексты:

медицинский;

логистический сайт по доставке в США;

сайт супермаркета;

сайт магазина спортивной одежды.

Первый кейс наиболее неожиданный, потому что медицинская тематика относится к YMYL-сайтам. Это бизнесы, деятельность которых может повлиять на здоровье, безопасность или финансы человека. Поэтому Google предъявляет к таким ресурсам дополнительные требования, в том числе оценивает их по алгоритму EEAT. Который ищет в контенте Expertise (экспертизу), Experience (опыт), Authoritativeness (авторитетность) и Trustworthiness (надежность). И судя по показателям трафика, AI с этими требованиями справляется. Блог медицинского сайта. Генерация AI-контента началась в августе 2023. Страница информационного каталога медсайта. Генерация AI-контента началась в марте 2024.

ChatGPT для генерации SEO-текстов

ChatGPT не всегда занимает первое место в топах, если речь идет о контенте под органическое продвижение, но в этом кейсе разнообразия не будет. Практики Netpeak работают именно с ним и советуют не экономить на новейшей платной версии. Инструмент действительно имел немало багов и действительно улучшается с каждым обновлением.

Ольга Тягниленко, SEO Specialist в Netpeak Ukraine

Версия 3.5 — неполное решение, практически полностью игнорирует запросы, пишет исключительно то, что хочет сам. И добиться чего-то качественного от AI было нереально. Сейчас есть версия 4o, это небо и земля, очень сильно отличается от того, что было в начале.

Татьяна Кинащук, SEO Specialist в Netpeak Ukraine

В версии 3.5, если мы говорим об английском языке, он иногда использовал нерелевантные слова, которые звучали подозрительно. Например, utilizing вместо using. Это редко можно увидеть в тематике delivery. Также он игнорировал почти все ключевые слова. А если они и появлялись — были просто добавлены через запятую. Или же ключи он вписывал только в начале или только в конце вместо органического распределения по всему тексту. Поэтому раньше исправление таких вещей отнимало много времени.

Тем не менее, использование ChatGPT позволяет получать серьезный объем текстов. Вот ежемесячная норма на примере медицинской тематики:

25 для информационного каталога;

25 для страниц категорий;

30 для блога;

90 для внешних площадок.

При отработанных промптах генерация одного текста занимает в среднем 30 минут.

Как создать промпт для генерации SEO-текста

Промпт — это список команд, которые вы даете роботу для выполнения определенной задачи. При наличии SEO технического задания с прописанной структурой создать его легче. Если же у вас есть только список ключевых слов, нужно сначала выстроить структуру будущей статьи и подобрать заголовок. Для этого тоже привлекайте ChatGPT.

Валентина Невоструева, SEO Specialist в Netpeak Ukraine

Среди прочего я генерирую PR-статьи для размещения на внешних площадках. Они объемом примерно 6-7 тысяч знаков. Я прошу AI сначала предложить план будущей статьи, затем согласовываю его с клиентом, при необходимости корректирую, и уже по этому плану генерирую статью.

Также стоит выбрать удобный для себя способ создания — сразу все или блоками, через пошаговые команды для отдельных разделов. Первый вариант подойдет для небольших текстов. Если же речь о статье в блог, помните: несмотря на любовь к лишним словам, первый вариант ChatGPT выдает сжатым. Раздел может состоять из пары предложений. И его придется расширять.

Влада Иванова, SEO Specialist в Netpeak Ukraine

Текст в ChatGPT я генерирую отдельными разделами. То есть для каждого из них создаю маленькие промпты, где прописываю нужные мне требования. Каждый раз указываю, что должен быть список, адекватное вступление и завершение.

SEO-текст имеет перечень требований:

наличие ключевых слов;

детальная структура с правильными заголовками, списками, таблицами, картинками;

контент, который релевантен главному запросу пользователя и содержит полезную для него информацию.

Вот что должно быть в промпте, чтобы получить результат, оптимизированный под требования поисковых роботов.

Распишите структуру, если она у вас есть. Или создайте эту структуру с помощью ChatGPT. Требуйте артикулированное начало и логическое завершение. Объясните, для кого пишете и в каком контексте стоит раскрыть тему.

Когда готовлю вступление к медицинской статье, прошу расписать тему именно медицински, потому что он может болезнь подать как-то иначе. Также указываю, что во введении не надо писать о симптомах. Прошу добавлять информацию о происхождении понятия или термина. Тогда в тексте появятся данные о переводе названия с греческого или латыни или, скажем, об ученом, который описал определенное заболевание, симптом.

Также можете указать, для какого типа страницы/сайта готовите контент. Результат от этого будет отличаться. Укажите обязательные ключевые слова и необходимость прямого вхождения. То есть именно тот падеж для ключей, который вам нужен, а не вариации. Пропишите LSI-слова.

Почему-то у меня он этот блок вообще игнорирует. Поэтому я просто переношу важные LSI-слова в блок ключевых слов.

Укажите все нужные для вас орфографические правила. Кавычки-елочки или английские? Длинное или среднее тире? Какими вы хотите видеть списки, сколько вам их нужно и т. д. Чем больше распишете деталей, тем меньше придется править после. Можете показать в качестве референса статьи конкурентов и попросить писать в таком же ключе. Еще одна опция — сразу указывать в промпте, что вам нужен текст с HTML-разметкой. Просите добавить изображения и таблицы. С первым пока сложнее, а вот второй формат получается неплохо. Интересно, что иногда ChatGPT не выдает таблицы несмотря на требование в первичном промпте, и приходится дорабатывать запрос в следующей итерации. А иногда система сама их генерирует без указаний.

Как все это объединить в промпт? Вот несколько рабочих примеров.

Что делать с текстом, сгенерированным AI

Конечно, первый вариант текста, полученный от ChatGPT, требует доработки. Каким бы классным не был промпт, скорее всего, вам придется выполнить несколько действий.

Проверьте фактаж. ChatGPT может не просто ошибаться, но и иногда выступать в роли «фантазера».

Поэтому, если вы не являетесь специалистом в теме, о которой генерируете текст, лучше такого специалиста найти. Так весь контент, генерируемый для медицинского сайта из примеров выше, проходит обязательный пруфридинг со стороны специалистов с соответствующим образованием. Это не та тема, которую можно слепо довериться роботу. Бывают и правки, есть темы и разделы сайта, которые медики АІ не доверяют.

Проверьте грамматику. Бояться надо, скорее, не ошибок, а переспама, графоманства, странных слов и фраз. Особенно это касается генерации на украинском. К сожалению, в отношении соловьиной ChatGPT есть куда расти. Например, система может придумать словосочетание «здоров'язневих проблем» и добавлять его везде. Следите за окнами. При постоянной генерации в одном и том же окне, система будет запоминать ваши требования. И с каждым разом — выполнять их все лучше. Но при этом одинаково. Поэтому, если вам нужны пять текстов о медицине в день, для их уникальности лучше каждый раз открывать новое окно.



Когда же нужно сгенерировать по одной статье на пять несвязанных тем, можно работать в одном диалоге. Если вам не понравился результат в целом, не спешите переписывать вручную. Сначала отправьте тот же промпт в новый диалог. Новый вариант может существенно отличаться, в том числе и в лучшую сторону. Добавьте в текст от ChatGPT реальные примеры, кейсы, опыт. Это может сделать только человек.

Ну и будьте готовы к неожиданным сюрпризам от AI и его извинениям.

Когда я писала на аутрич для супермаркета, там иногда требовали материалы об алкоголе или сигаретах. И тогда ChatGPT отказывался, прямо замечал: «К сожалению, я не могу написать такой текст». Тогда приходилось открывать новое окно и надеяться, что в новом диалоге он напишет нужное.

У меня с этими темами немного иной опыт. Когда я делала запросы об алкоголе или табаке, наоборот получала положительные описания этих продуктов: как же это клево, все должны попробовать. Хотя мне было нужно описание в другом ракурсе. Тогда останавливаешь его и просишь переписать. Он извиняется и переделывает.

Иногда ChatGPT отказывается писать на нужном языке. Были кейсы, когда запрос к нему отправляла на украинском, а результат получала на английском.





Я добавляю к своим промптам референсы текстов конкурентов. И тогда есть риск, что в конце сгенерированного контента получу не только призыв воспользоваться услугами «своего бренда», но и рекламу конкурентов.

Запомнить

AI может стать полезным инструментом при генерации SEO-текстов. Он подходит для многих типов контента — страницы сайта, блога, тексты под аутрич. А также различных ниш. В том числе для сайтов, относящихся к YMYL-тематике (влияющих на здоровье или материальное состояние человека), а, значит, имеющих более строгие критерии ранжирования со стороны Google. При наличии качественных промптов сгенерировать AI-текст можно в среднем за 30 минут. Как создать рабочий промпт для генерации SEO-текста:

распишите структуру текста;

требуйте четко артикулированное начало и логическое завершение;

определите, для кого предназначен текст и в каком контексте следует раскрывать тему;

укажите тип страницы или сайта, куда готовите контент;

укажите нужные ключевые слова и их прямое вхождение;

включайте LSI-слова;

уточните орфографические правила, например, использование кавычек, длину тире и форматирование списков;

предоставьте референсы статей;

если нужно, текст может быть с HTML-разметкой;

добавляйте запросы о картинках и таблицах.