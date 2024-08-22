Як створити SEO-текст за допомогою AI. Поради від практиків і робочі промпти

Google «не любить» контент, що згенерований AI. Якщо його буде забагато, сайт може втратити позиції. Чули таку пересторогу? Тим не менш, надто це ласий і зручний інструмент, щоб не спробувати. І практичний досвід спеціалістів Netpeak Agencies Group показує — він до того ж ефективний. Розпитала в них, що і як. Тож у цьому пості розкажу, для яких SEO-текстів підійде штучна генерація, коли ChatGPT просить вибачення, а, головне, покажу промпти, котрі дають результат.

Для яких SEO-текстів підійде AI

Для початку трохи статистики, а саме — для яких сторінок і типів бізнесу працювали з генерацією контенту.

За допомогою AI можна швидко створити тексти для:

сторінок категорій;

сторінок фільтрів;

інших сторінок інформаційного напряму;

блогу;

розміщення на зовнішніх майданчиках у рамках аутрічу.

Не надто очевидно, принаймні для мене, але AI класно використовувати для генерації фанового контенту. Наприклад, тестів. ChatGPT дуже швидко видасть опитувальник на тему «Які парфуми підходять саме вам» і запропонує систему розрахунку відповідей.

Типи сайтів, для яких успішно генерували AI-тексти:

медичний;

логістичний сайт із доставки в США;

сайт супермаркету;

сайт магазину спортивного одягу.

Перший кейс найбільш несподіваний, бо медична тематика відноситься до YMYL-сайтів. Це бізнеси, діяльність яких може вплинути на здоров’я, безпеку чи фінанси людини. Тому Google висуває до таких ресурсів додаткові вимоги, у тому числі оцінює їх за алгоритмом EEAT. Який шукає в контенті Expertise (експертизу), Experience (досвід), Authoritativeness (авторитетність) та Trustworthiness (надійність). І з огляду на показники трафіку, AI з цими вимогами справляється. Блог медичного сайту. Генерація AI-контенту почалась у серпні 2023: Сторінка інформаційного каталогу медсайту. Генерація AI-контенту почалась у березні 2024:

ChatGPT для генерації SEO-текстів

ChatGPT не завжди посідає перше місце в топах, коли мова про контент під органічне просування, але в цьому кейсі розмаїття не буде. Практики Netpeak працюють саме з ним і радять не економити на найновішій платній версії. Інструмент дійсно мав чимало багів і дійсно покращується з кожним оновленням.

Ольга Тягниленко, SEO Specialist в Netpeak Ukraine

Версія 3.5 — неповне рішення. Там система практично повністю ігнорує запити, пише виключно те, що хоче сама. І домогтися чогось якісного від АІ було нереально. Зараз є версія 4o, це небо і земля, дуже сильно відрізняється від того, що було на початку.

Тетяна Кінащук, SEO Specialist в Netpeak Ukraine

У версії 3.5, якщо ми говоримо про англійську мову, інколи АІ використовував нерелевантні слова, що звучали підозріло. Наприклад, utilizing замість using. Це рідко можна побачити в тематиці delivery. Так само ігнорував майже всі ключові слова. А якщо вони і з’являлись — були просто додані через кому. Або ж ключі він вписував виклично на початку чи виключно в кінці замість органічного розподілення по всьому тексту. Виправлення таких аспектів забирало багато часу.

Попри це використання ChatGPT дає змогу отримувати чималий обсяг текстів. Ось щомісячна норма на прикладі медичної тематики:

25 для інформаційного каталогу;

25 для сторінок категорій;

30 для блогу;

90 для зовнішніх майданчиків.

За відпрацьованих промптів генерація одного тексту займає в середньому 30 хвилин.

Як створити промпт для генерації SEO-текста

Промпт — це власне той список команд, які ви даєте роботу для виконання певної задачі. За наявності SEO технічного завдання із прописаною структурою створити його легше. Якщо ж у вас є лише список ключових слів, потрібно спочатку вибудувати структуру майбутньої статті й підібрати заголовок. Для цього теж залучайте ChatGPT.

Валентина Невоструєва, SEO Specialist в Netpeak Ukraine

Серед іншого я генерую PR-статті для розміщення на зовнішніх майданчиках. Вони обсягом приблизно 6–7 тисяч знаків. Я прошу AI спочатку запропонувати план майбутньої статті, потім узгоджую його із клієнтом, за потреби корегую, і вже по цьому плану генерую статтю.

Також варто обрати зручний для себе спосіб створення — одразу все чи блоками, через покрокові команди для окремих розділів. Перший варіант підійде для невеличких текстів. Якщо ж мова про статтю в блог, пам’ятайте: попри любов до зайвих слів, перший варіант ChatGPT видає стислим. Розділ може складатись із пари речень. І його доведеться розширювати.

Влада Іванова, SEO Specialist в Netpeak Ukraine

Текст у ChatGPT я генерую окремими розділами. Тобто для кожного з них створюю маленькі промпти, де прописую потрібні мені вимоги. Кожного разу вказую, що має бути список, адекватний вступ та речення-закінчення.

SEO-текст має перелік вимог:

наявність ключових слів;

детальна структура із правильними заголовками, списками, таблицями, картинками;

контент, який релевантний головному запиту користувача й містить корисну для нього інформацію.

Ось що має бути в промпті, аби отримати результат, не лише спрямований на читача, але й оптимізований під вимоги пошукових роботів.

Розпишіть структуру, якщо вона у вас є. Або створіть цю структуру за допомогою ChatGPT. Вимагайте артикульований початок та логічне завершення. Поясніть, для кого пишете і в якому контексті варто розкрити тему.

Коли готую вступ до медичної статті, прошу його розписати тему саме медично, бо він може хворобу подати якимось іншим чином. Також вказую, що у вступі не треба писати про симптоми. Прошу додавати інформацію про походження поняття чи терміну. Тоді в тексті з’являться дані про переклад назви з грецької або латині чи, скажімо, про вченого, який описав певне захворювання, симптом.

Також можете зазначити, для якого типу сторінки / сайту готуєте контент. Результат від цього різнитиметься. Вкажіть обов’язкові ключові слова і необхідність прямого входження. Тобто саме той відмінок для ключів, котрий вам треба, а не варіації. Пропишіть LSI-слова.

Чомусь у мене він цей блок взагалі ігнорує. Тому я просто переношу важливі LSI-слова в блок ключових слів.

Вкажіть всі потрібні для вас орфографічні правила. Лапки-ялинки чи англійські? Тире довге чи середнє? Якими ви хочете бачити списки, скільки ви їх потребуєте тощо. Чим більше розпишете деталей, тим менше правити після. Можете показати в якості референсу статті конкурентів і попросити писати в такому ж ключі. Ще одна опція — одразу вказувати в промпті, що вам потрібен текст із HTML-розміткою. Просіть додати зображення і таблиці. З першим поки складніше, а ось другий формат виходить непогано. Цікаво, що іноді ChatGPT не видає таблиці попри вимогу в первинному промпті, і доводиться дороблювати запит в наступній ітерації. А іноді система сама їх генерує без вказівок.

Як все це об’єднати в промпт? Ось декілька робочих прикладів.

Що робити з текстом, згенерованим AI

Звичайно, перший варіант тексту, отриманий від ChatGPT, потребує доопрацювання. Яким би класним не був промпт, скоріш за все, вам доведеться виконати декілька дій.

Перевірте фактаж. ChatGPT може не просто помилитись, але й іноді виступати в ролі «фантазера».

Тому, якщо ви не є спеціалістом в темі, про яку генеруєте текст, краще такого фахівця знайти. Так весь контент, що генерується для медичного сайту із прикладів вище, проходить обов’язковий пруфридинг з боку спеціалістів із відповідною освітою. Це не та тема, де можна сліпо довіритись роботу. Бувають і правки, є тематики і розділи сайту, які медики АІ не довіряють.

Перевірте граматику. Боятись треба, імовірніше, не помилок, а переспаму, графоманства, дивних слів і фраз. Особливо це стосується генерації українською. На жаль, щодо солов’їної в ChatGPT ще є, куди рости. Наприклад, система може вигадати словосполучення «здоров’язневих проблем» і додавати його всюди. Слідкуйте за вікнами. Справа в тому, що в разі постійної генерації в одному й тому ж вікні, система запам’ятовуватиме ваші вимоги. І з кожним разом виконуватиме їх все краще. Але водночас однаково. Тому, якщо вам потрібні п’ять текстів із медицини на день, для їх унікальності краще кожного разу відкривати нове вікно.





Коли ж маєте згенерувати по одній статті на п’ять непов’язаних тем, можна працювати в одному діалозі.

Якщо вам не сподобався результат загалом, не поспішайте переписувати вручну. Спочатку відправте той же промпт у новий діалог. Новий варіант може суттєво відрізнятись, у тому числі і в кращий бік. Додайте в текст від ChatGPT реальні приклади, кейси, досвід. Це може зробити тільки людина.

Ну й будьте готові до несподіваних сюрпризів від AI і його вибачень.

Коли я писала статті на аутрич для супермаркету, там іноді потребували матеріали про алкоголь чи сигарети. І в таких випадках ChatGPT відмовлявся, прямо писав мені: «На жаль, я не можу написати такий текст». Тоді доводилось відкривати нове вікно і сподіватись, що в новому діалозі він напише потрібне. Іноді доводилось робити не одну спробу, щоб отримати результат.

У мене із цими темами трохи інший досвід. Коли я робила запити про алкоголь чи тютюн, навпаки отримувала позитивні описи цих продуктів: як же це кльово, всі мають спробувати. Хоча мені був потрібен опис в іншому ракурсі. Ще AI може не зрозуміти значення слів. Наприклад, у статті про шкіряні вироби (сумки) розповідати про способи догляду за шкірою людини. Тоді зупиняєш його і просиш переписати. Він перепрошує і перероблює.

Іноді ChatGPT відмовляється писати потрібною мовою. Були кейси, коли запит до нього відправляла українською, а результат отримувала англійською.





Я додаю до своїх промптів референси текстів конкурентів. І тоді є ризик, що в кінці згенерованого контенту отримаю не лише заклик скористатись послугами «свого бренду», але й рекламу конкурентів.

Запам’ятати

АІ може стати корисним інструментом для генерації SEO-текстів. Він підходить для багатьох типів контенту — сторінки сайту, блогу, тексти для аутричу. А також різних ніш. У тому числі для сайтів, що відносяться до YMYL-тематики (впливають на здоров’я чи матеріальний стан людини), а, значить, мають більш хисткі критерії ранжування з боку Google. У разі наявності якісних промптів згенерувати AI-текст можна в середньому за 30 хвилин. Як створити робочий промпт для генерації SEO-тексту:

розпишіть структуру тексту;

вимагайте чітко артикульований початок і логічне завершення;

визначте, для кого призначений текст і в якому контексті слід розкривати тему;

зазначте тип сторінки або сайту, куди готуєте контент;

вкажіть ключові слова, потрібні в тексті, і визначте необхідність прямого входження;

включайте LSI-слова;

уточніть орфографічні правила, наприклад, використання лапок, довжину тире та форматування списків;

надайте референси статей для узгодження стилю і ключових аспектів контенту;

якщо потрібно, текст може бути з HTML-розміткою;

додавайте вимоги про зображення і таблиці.