Як створити SEO-текст за допомогою AI. Поради від практиків і робочі промпти
Google «не любить» контент, що згенерований AI. Якщо його буде забагато, сайт може втратити позиції. Чули таку пересторогу? Тим не менш, надто це ласий і зручний інструмент, щоб не спробувати. І практичний досвід спеціалістів Netpeak Agencies Group показує — він до того ж ефективний. Розпитала в них, що і як. Тож у цьому пості розкажу, для яких SEO-текстів підійде штучна генерація, коли ChatGPT просить вибачення, а, головне, покажу промпти, котрі дають результат.
Для яких SEO-текстів підійде AI
Для початку трохи статистики, а саме — для яких сторінок і типів бізнесу працювали з генерацією контенту.
За допомогою AI можна швидко створити тексти для:
- сторінок категорій;
- сторінок фільтрів;
- інших сторінок інформаційного напряму;
- блогу;
- розміщення на зовнішніх майданчиках у рамках аутрічу.
Не надто очевидно, принаймні для мене, але AI класно використовувати для генерації фанового контенту. Наприклад, тестів. ChatGPT дуже швидко видасть опитувальник на тему «Які парфуми підходять саме вам» і запропонує систему розрахунку відповідей.
Типи сайтів, для яких успішно генерували AI-тексти:
- медичний;
- логістичний сайт із доставки в США;
- сайт супермаркету;
- сайт магазину спортивного одягу.
Перший кейс найбільш несподіваний, бо медична тематика відноситься до YMYL-сайтів. Це бізнеси, діяльність яких може вплинути на здоров’я, безпеку чи фінанси людини. Тому Google висуває до таких ресурсів додаткові вимоги, у тому числі оцінює їх за алгоритмом EEAT. Який шукає в контенті Expertise (експертизу), Experience (досвід), Authoritativeness (авторитетність) та Trustworthiness (надійність). І з огляду на показники трафіку, AI з цими вимогами справляється.
Блог медичного сайту. Генерація AI-контенту почалась у серпні 2023:
Сторінка інформаційного каталогу медсайту. Генерація AI-контенту почалась у березні 2024:
ChatGPT для генерації SEO-текстів
ChatGPT не завжди посідає перше місце в топах, коли мова про контент під органічне просування, але в цьому кейсі розмаїття не буде. Практики Netpeak працюють саме з ним і радять не економити на найновішій платній версії. Інструмент дійсно мав чимало багів і дійсно покращується з кожним оновленням.
Ольга Тягниленко, SEO Specialist в Netpeak Ukraine
Версія 3.5 — неповне рішення. Там система практично повністю ігнорує запити, пише виключно те, що хоче сама. І домогтися чогось якісного від АІ було нереально. Зараз є версія 4o, це небо і земля, дуже сильно відрізняється від того, що було на початку.
Тетяна Кінащук, SEO Specialist в Netpeak Ukraine
У версії 3.5, якщо ми говоримо про англійську мову, інколи АІ використовував нерелевантні слова, що звучали підозріло. Наприклад, utilizing замість using. Це рідко можна побачити в тематиці delivery. Так само ігнорував майже всі ключові слова. А якщо вони і з’являлись — були просто додані через кому. Або ж ключі він вписував виклично на початку чи виключно в кінці замість органічного розподілення по всьому тексту. Виправлення таких аспектів забирало багато часу.
Попри це використання ChatGPT дає змогу отримувати чималий обсяг текстів. Ось щомісячна норма на прикладі медичної тематики:
- 25 для інформаційного каталогу;
- 25 для сторінок категорій;
- 30 для блогу;
- 90 для зовнішніх майданчиків.
За відпрацьованих промптів генерація одного тексту займає в середньому 30 хвилин.
Як створити промпт для генерації SEO-текста
Промпт — це власне той список команд, які ви даєте роботу для виконання певної задачі. За наявності SEO технічного завдання із прописаною структурою створити його легше. Якщо ж у вас є лише список ключових слів, потрібно спочатку вибудувати структуру майбутньої статті й підібрати заголовок. Для цього теж залучайте ChatGPT.
Валентина Невоструєва, SEO Specialist в Netpeak Ukraine
Серед іншого я генерую PR-статті для розміщення на зовнішніх майданчиках. Вони обсягом приблизно 6–7 тисяч знаків. Я прошу AI спочатку запропонувати план майбутньої статті, потім узгоджую його із клієнтом, за потреби корегую, і вже по цьому плану генерую статтю.
Також варто обрати зручний для себе спосіб створення — одразу все чи блоками, через покрокові команди для окремих розділів. Перший варіант підійде для невеличких текстів. Якщо ж мова про статтю в блог, пам’ятайте: попри любов до зайвих слів, перший варіант ChatGPT видає стислим. Розділ може складатись із пари речень. І його доведеться розширювати.
Влада Іванова, SEO Specialist в Netpeak Ukraine
Текст у ChatGPT я генерую окремими розділами. Тобто для кожного з них створюю маленькі промпти, де прописую потрібні мені вимоги. Кожного разу вказую, що має бути список, адекватний вступ та речення-закінчення.
SEO-текст має перелік вимог:
- наявність ключових слів;
- детальна структура із правильними заголовками, списками, таблицями, картинками;
- контент, який релевантний головному запиту користувача й містить корисну для нього інформацію.
Ось що має бути в промпті, аби отримати результат, не лише спрямований на читача, але й оптимізований під вимоги пошукових роботів.
- Розпишіть структуру, якщо вона у вас є. Або створіть цю структуру за допомогою ChatGPT.
- Вимагайте артикульований початок та логічне завершення.
- Поясніть, для кого пишете і в якому контексті варто розкрити тему.
Коли готую вступ до медичної статті, прошу його розписати тему саме медично, бо він може хворобу подати якимось іншим чином. Також вказую, що у вступі не треба писати про симптоми. Прошу додавати інформацію про походження поняття чи терміну. Тоді в тексті з’являться дані про переклад назви з грецької або латині чи, скажімо, про вченого, який описав певне захворювання, симптом.
- Також можете зазначити, для якого типу сторінки / сайту готуєте контент. Результат від цього різнитиметься.
- Вкажіть обов’язкові ключові слова і необхідність прямого входження. Тобто саме той відмінок для ключів, котрий вам треба, а не варіації.
- Пропишіть LSI-слова.
Чомусь у мене він цей блок взагалі ігнорує. Тому я просто переношу важливі LSI-слова в блок ключових слів.
- Вкажіть всі потрібні для вас орфографічні правила. Лапки-ялинки чи англійські? Тире довге чи середнє? Якими ви хочете бачити списки, скільки ви їх потребуєте тощо. Чим більше розпишете деталей, тим менше правити після.
- Можете показати в якості референсу статті конкурентів і попросити писати в такому ж ключі.
- Ще одна опція — одразу вказувати в промпті, що вам потрібен текст із HTML-розміткою.
- Просіть додати зображення і таблиці. З першим поки складніше, а ось другий формат виходить непогано. Цікаво, що іноді ChatGPT не видає таблиці попри вимогу в первинному промпті, і доводиться дороблювати запит в наступній ітерації. А іноді система сама їх генерує без вказівок.
Як все це об’єднати в промпт? Ось декілька робочих прикладів.
Промпт для генерації аутріч-статті
Промпт для генерації сторінки категорії
Промпт для генерації статті в блог на сайті супермаркету
Промпт для генерації статті медичного блогу
Промпт для генерації тексту сторінки фільтрів
Що робити з текстом, згенерованим AI
Звичайно, перший варіант тексту, отриманий від ChatGPT, потребує доопрацювання. Яким би класним не був промпт, скоріш за все, вам доведеться виконати декілька дій.
- Перевірте фактаж. ChatGPT може не просто помилитись, але й іноді виступати в ролі «фантазера».
- Перевірте граматику. Боятись треба, імовірніше, не помилок, а переспаму, графоманства, дивних слів і фраз. Особливо це стосується генерації українською. На жаль, щодо солов’їної в ChatGPT ще є, куди рости. Наприклад, система може вигадати словосполучення «здоров’язневих проблем» і додавати його всюди.
- Слідкуйте за вікнами. Справа в тому, що в разі постійної генерації в одному й тому ж вікні, система запам’ятовуватиме ваші вимоги. І з кожним разом виконуватиме їх все краще. Але водночас однаково. Тому, якщо вам потрібні п’ять текстів із медицини на день, для їх унікальності краще кожного разу відкривати нове вікно.
Коли ж маєте згенерувати по одній статті на п’ять непов’язаних тем, можна працювати в одному діалозі.
- Якщо вам не сподобався результат загалом, не поспішайте переписувати вручну. Спочатку відправте той же промпт у новий діалог. Новий варіант може суттєво відрізнятись, у тому числі і в кращий бік.
- Додайте в текст від ChatGPT реальні приклади, кейси, досвід. Це може зробити тільки людина.
Ну й будьте готові до несподіваних сюрпризів від AI і його вибачень.
Коли я писала статті на аутрич для супермаркету, там іноді потребували матеріали про алкоголь чи сигарети. І в таких випадках ChatGPT відмовлявся, прямо писав мені: «На жаль, я не можу написати такий текст». Тоді доводилось відкривати нове вікно і сподіватись, що в новому діалозі він напише потрібне. Іноді доводилось робити не одну спробу, щоб отримати результат.
У мене із цими темами трохи інший досвід. Коли я робила запити про алкоголь чи тютюн, навпаки отримувала позитивні описи цих продуктів: як же це кльово, всі мають спробувати. Хоча мені був потрібен опис в іншому ракурсі. Ще AI може не зрозуміти значення слів. Наприклад, у статті про шкіряні вироби (сумки) розповідати про способи догляду за шкірою людини. Тоді зупиняєш його і просиш переписати. Він перепрошує і перероблює.
Іноді ChatGPT відмовляється писати потрібною мовою. Були кейси, коли запит до нього відправляла українською, а результат отримувала англійською.
Я додаю до своїх промптів референси текстів конкурентів. І тоді є ризик, що в кінці згенерованого контенту отримаю не лише заклик скористатись послугами «свого бренду», але й рекламу конкурентів.
Запам’ятати
- АІ може стати корисним інструментом для генерації SEO-текстів. Він підходить для багатьох типів контенту — сторінки сайту, блогу, тексти для аутричу. А також різних ніш. У тому числі для сайтів, що відносяться до YMYL-тематики (впливають на здоров’я чи матеріальний стан людини), а, значить, мають більш хисткі критерії ранжування з боку Google.
- У разі наявності якісних промптів згенерувати AI-текст можна в середньому за 30 хвилин.
- Як створити робочий промпт для генерації SEO-тексту:
- розпишіть структуру тексту;
- вимагайте чітко артикульований початок і логічне завершення;
- визначте, для кого призначений текст і в якому контексті слід розкривати тему;
- зазначте тип сторінки або сайту, куди готуєте контент;
- вкажіть ключові слова, потрібні в тексті, і визначте необхідність прямого входження;
- включайте LSI-слова;
- уточніть орфографічні правила, наприклад, використання лапок, довжину тире та форматування списків;
- надайте референси статей для узгодження стилю і ключових аспектів контенту;
- якщо потрібно, текст може бути з HTML-розміткою;
- додавайте вимоги про зображення і таблиці.
- Текст, згенерований за допомогою AI, потребує перевірки на рівнях фактажу й орфографії. Якщо ви не є спеціалістом у тому, про що пишете, знайдіть пруфрідера. Особливо, коли тема вузька.
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