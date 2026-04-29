Як потрапити у 23 популярні типи пошукової видачі Google

У 2026 році ми спостерігаємо революційні зміни в пошуковій видачі — перехід від пошуку посилань до пошуку миттєвих відповідей. Сторінка видачі за одним запитом у різних користувачів тепер виглядає трохи інакше, залежно від локації, історії попередніх пошукових запитів тощо.

Наразі невідомо, чим закінчиться ця AI-еволюція. У SEO-спеціалістів поки немає однозначного алгоритму потрапляння в AI Overviews, але всі погоджуються на тому, що традиційні методи SEO досі працюють і є актуальними.

Тож давайте розгляну і зафіксую основні блоки SERP-видачі, які зустрічаються користувачам у 2026 році, а також головні особливості їхнього відображення.

Найважливіші елементи пошукової видачі (SERP) у 2026

Органічна видача

За рік частка SERP з AI Overview збільшилася на 32%, що свідчить про стрімке зростання динаміки впровадження та зміни усталених порядків ранжування.

Втім, найсвіжіша статистика показує — органіка становить 46,98% усього трафіку в пошукових системах, тож припиняти чи послаблювати SEO-стратегію аж ніяк не варто. Навпаки, потрібно бути ще більш креативним і вигадливим, щоб отримати бажані кліки й «перехопити» користувачів у ШІ.

Ще один позитивний чинник на користь SEO та органіки — це стабільний прогноз розвитку SEO-ринку, а саме $143.9 мільярди до 2030, зі складеним середньорічним темпом зростання (CAGR) 8,3% з 2024 до 2030.

Google стверджує, що попередні SEO-практики є актуальними, тому якісний контент, спрямований на задоволення пошукового запиту користувача, сильний посилальний профіль та зручний, швидкий сайт разом з мобільною версією (обов’язково!) є головними факторами ранжування сайтів у пошуковій видачі.

На скріншоті нижче зображена органічна пошукова видача за запитом «Як вибрати кавоварку»:

AI-доміновані елементи видачі

Ці елементи на основі штучного інтелекту часто зменшують частку переходів на сайт.

AI Overviews (колишній SGE)

AI-генерований огляд відповіді на початку видачі з цитатами джерел, зображеннями чи відео, що сформований Gemini. Частота виникнення — 27,5% від усіх ключових запитів. AI Overviews закривають пошуковий інтент користувача, який виражається у формулюванні «Що таке…», «Як зробити…», порівнянні, або оцінці чогось (варто чи не варто).

Оптимізація під AI Overviews включає дотримання фреймворку E-E-A-T, структуру answer-first, використання структурованих даних schema Article/FAQ/how-to.

Також необхідна оптимізація під дуже конкретні довгі ключі (6+ слів), які відповідають природному, розмовному запиту користувача. Так AI намагається надати готову відповідь на запит, що вже сформульований як запитання. Добре ранжуються сторінки з FAQ-блоками, доступними і простими поясненнями, заголовками-питаннями, прикладами і сценаріями з власного досвіду.

AI Mode (Agentic Search)

Окремий режим для усіх розмовних запитів із синтезованими відповідями та follow-up. Частота активації у пошуку — майже 100%. Пошуковий намір користувача має бути дослідницьким, більш комплексним, ніж для AI Overviews.

Оптимізація під AI Mode включає фокус на дослідницькому інтенті, коли стоїть завдання розібратися у чомусь, а не просто отримати загальновідомий факт. Необхідне створення цитованих блоків — смислово завершених фрагментів тексту та актуальних, регулярно оновлюваних джерел.

Transformed with AI

AI-інтеграція в інші елементи, наприклад, AI-резюме відео, відгуків чи контенту, згенерованого користувачами (UGC). Цей тестовий елемент, який з’являється переважно на мобільній видачі у США, на деяких YouTube-відео. Поки інформації щодо оптимізації під нього немає.

Швидкі відповіді та сніпети (Position Zero)

Найбажаніший блок у до-AI еру.

Featured Snippets

Пряма відповідь на пошуковий запит користувача. До появи AI сюди мріяли потрапити усі сайти. Може відображатися у вигляді параграфа, таблиці, відео або комбінованого формату. Відповідає на пошуковий інтент користувача — отримати визначення чогось, список або ж інструкції.

Від AI Overviews відрізняється цитуванням одного джерела, тоді як AI Overviews аналізують декілька джерел і формують на основі них узагальнену відповідь.

Оптимізація під Featured Snippets включає формулювання заголовка H2 як питання, використання списків і таблиць, структурованих даних schema. Щоби потрапити сюди, відповідь має бути максимально конкретно сформульована, оскільки Featured Snippets майже не видозмінюють її.

People Also Ask (PAA)

Розширені питання, пов’язані з пошуковим запитом. Частота активації – 67,79%. Формуються окремо для кожної сторінки на основі технологій машинного навчання Google. Можуть розміщуватися будь-де на сторінці, не мають фіксованого положення.

Метою цього блоку є прогнозування запитань користувача, які виникатимуть паралельно з пошуком за певним запитом. Під час натискання на одне з питань, з’являються інші пов’язані питання, створюючи певну кролячу нору з питань-відповідей, що вдало використовують SEO спеціалісти.

Оптимізація під блок полягає в чіткому формулюванні контенту, відповідності пошуковому запиту, FAQ-секції, schema FAQPage.

People Also Search For (PASF)/Related Searches

Блок пропозиції подібних запитів розміщується частіше внизу або посередині сторінки. Інтент — уточнення (refine search). Оптимізація під PASF включає семантичну оптимізацію контенту, але вона не означає прямого ранжування в цьому блоці. Контент має бути настільки вичерпним і релевантним, щоб Google почав асоціювати його з пов’язаними запитами.

Блок складається з довгих ключових слів, які бажано використовувати для складання семантичного ядра або під час створення заголовків і FAQ-секції.

Things to Know

Структурована базова інформація для складних тем. Зустрічається рідко, наразі більше в US-видачі. Інтент дослідницький. Допомагає познайомитись з темою чи дослідити нове питання, формуючи траєкторію пошукових кроків.

Оптимізація під цей блок включає:

чітку структуру контенту з описовими h2/h3 заголовками;

заголовки сформульовані як запитання для кожної підтеми;

використання маркованих чи нумерованих списків, порівняльних таблиць, щоб стимулювати їхню появу в сніпетах;

створення кластеру контенту — одна велика «опорна» тема й декілька статей на підтеми;

використання мікророзмітки FAQPage, HowTo, Article для кращого розуміння контенту.

Локальні та entity-based блоки

Частини видачі, що стосуються людей, бізнесів, місць, — переважно локального фокусу.

Local Pack (Map Pack)

Так називається мапа і 3–5 бізнесів з відгуками, фото. Частота показу — 93% серед локальних запитів. Пошуковий інтент: локальний, near me. Оптимізація включає роботу над Google Business Profile, NAP, цільовими локальними сторінками, а також відгуками. Клік на один з бізнесів переводить в розширену карту Google Maps з детальною інформацією:

адреса;

фото;

години роботи;

рейтинг;

категорія;

година пік тощо.

Google Business Profile (GBP)

Це розширена картка бізнесу (фото, пости, Q&A), профіль локального просування, який власники бізнесу можуть використовувати для видимості на Google Maps. Саме з нього Google бере інформацію для видачі в Local Pack. Коли користувач шукатиме поруч певну послугу/сервіс, Google буде показувати три найрелевантніші профілі.

Оптимізація під GBP включає верифікацію профілю через підтвердження права власності, актуальність усіх даних, роботу з відгуками, коректний вибір основних та додаткових категорій бізнесу. Завдяки цьому Google краще розумітиме, за якими запитами відображати ваш бізнес.

Оптимізований GBP дозволяє бути помітним у верхній частині екрану видачі, навіть якщо основний сайт в ній не знаходиться.

Knowledge Panel і Knowledge Graph

Knowledge Graph — база даних Google, яка включає в себе інформацію про мільярди сутностей (людей, місць, брендів тощо). Збираючи семантичні дані з різних джерел (включно з тими, які редагуються самими користувачами), Knowledge Graph намагається виявити зв’язки між фактами і надати юзеру повну інформацію відразу на сторінці пошукових результатів — у вигляді Knowledge Panel.

Отже, Knowledge Panel — це інфоблок про сутність (бренд, людина, місце). Частота активації: досить висока для відомих особистостей чи місць. Інтент — дізнатися хто це (who is) або що це (what is). Оптимізація під цей блок включає розвиток сторінок на Wikidata, Wikipedia, CIA World Factbook, та schema Organization розмітку. Важливу роль відіграють також створення і актуалізація Google Business Profile.

Медіа та візуальні каруселі

Візуальний ряд активується за певними типами запитів.

Image Pack (Image Carousel)

Ряд зображень (4–8) з’являється, коли Google вважає, що він є корисним для відповіді користувачу. Зазвичай стосується запитів, які можна проілюструвати — продукти чи відомі особи. Блок не має сталої позиції, а тому може з’являтися внизу, посередині чи вгорі сторінки пошукової видачі. Формат зазвичай горизонтальний або сітка клікабельних зображень.

Щоби потрапити в Image Pack, потрібно використовувати alt-теги та описові назви зображень (не img_12345.jpg, а black-hat-on-a-white-background.jpg). Також важливо прописувати людинозрозумілі адреси URL для зображень та schema ImageObject розмітку.

Для кращої індексації великої кількості зображень варто створити image sitemap і включити туди насамперед ті зображення, які нам точно треба індексувати, або ж ті, які Google може не побачити (до прикладу, якщо вони відображаються за допомогою Javascript).

Video Carousel (Video Results)

Блок з каруселлю відео (YouTube, TikTok), які є релевантними запиту користувача. Активується у випадку, якщо Google вважає, що найкращою відповіддю на запит юзера буде саме відео, а не текст.

Виглядає як горизонтальний ряд, або список відео, розташованих одне над одним. Кожне відео супроводжується мініатюрою, заголовком, тривалістю, датою завантаження та назвою каналу автора. Здебільшого відео підтягується з Youtube.

Щоби потрапити в цей блок необхідно використовувати розмітку schema VideoObject, ключові слова в тегах, описі, або назві відеофайлу, та мати високу якість відео.

Комерційні та шопінг-блоки

Спеціальний розділ з товарами, які Google пропонує користувачу у відповідь на його пошуковий запит.

Shopping Results

Це підтип платної реклами — карусель товарів з цінами, фото, відгуками. Активується на комерційний або навігаційний інтенти: купити, порівняти. Блок складається з Shopping Results (платна реклама) та Popular Products (органіка).

Платна реклама — це зазвичай карусель товарних карток у верхній або боковій частині сторінки результатів пошуку. Кожна картка містить назву, ціну, рейтинг, назву магазину, деякі характеристики товару. Зазвичай Google маркує їх як Sponsored. Відображаються на основі рекламних кампаній Google Ads та Google Merchant Center.

Щоб потрапити в цей блок, платний чи органічний, потрібно мати акаунти у вищезгаданих системах та пройти модерацію свого списку карток. Важливо також використовувати мікророзмітку schema Product, щоб допомогти системі зрозуміти тип пропонованого контенту.

Popular Products (Merchant Listings)

Це блок органічної видачі карток, що активується категорійним запитом (купити телефон, фен тощо). Разом з ним з’являється доповнююча частина ліворуч, яка дозволяє обирати фільтри, тим самим уточнюючи пошук. Наразі цей блок активується лише в US-видачі.

Щоби потрапити в Popular Products потрібно також мати зареєстрований товарний набір карток в Google Merchant Center, використовувати розмітку schema типу Product, релевантні ключові слова та мета-теги, і особливо приділяти увагу високоякісним зображенням товарів.

Paid Search Ads (Google Ads, Shopping Ads)

Блок платної реклами, що розміщується окремо від органіки зверху видачі. Працює на основі рекламних кампаній і має найвищі результати CTR і найкращу видимість. Оголошення, розміщені через платну рекламу, можна розрізнити за позначкою Sponsored або Ad.

Позиція оголошення в блоці визначається розміром ставки, якістю лендінгової сторінки та релевантністю рекламного оголошення запиту користувача. На відміну від каруселі Shopping Results, має текстовий формат, як звичайний сніпет, але з позначкою Sponsored.

Rich Snippets

Розширені сніпети — це візуально вдосконалені результати пошукової видачі, які додатково відображають характеристики сторінки, щоби переконати користувача клікнути. До основних типів розширених сніпетів належать: рецепти, товари, рейтинг, події, FAQ, хлібні крихти тощо.

Займаючи більше місця на сторінці, сніпети краще виглядають порівняно зі звичайними blue links, а тому мають кращі показники CTR та більш «якісних» лідів. Ліди переходять на сторінку, тому що вже ознайомлені з ключовою інформацією та згодні з пропозицією (наприклад, з ціною або рейтингом).

Щоби потрапити в цей блок, ключовим є використання структурованих даних schema, а саме типів:

product;

recipe;

breadcrumbs;

FAQpage;

article;

product тощо.

Це дасть змогу Google краще розуміти вміст сторінки та відповідно її класифікувати, що збільшить шанси потрапити в розширені сніпети.

Варто пам’ятати, що використання розмітки не гарантує появу розширеного сніпета — Google сам вирішує, чи контент є достатньо якісним та релевантним для цього блоку.

UGC, дискусії та соціальні блоки

Блоки з користувацьким контентом та взаємодією.

Discussions & Forums

Це спеціальний блок видачі, який містить коментарі з Reddit чи Quora щодо пошукового запиту. Відображає фрагменти коментарів реальних користувачів та активується тоді, коли Google вважає, що юзер шукає пораду чи допомогу в прийнятті рішення. Reddit чи Quora найчастіше потрапляють у видачу, але різні нішеві сайти також мають можливість відображатися у блоці, якщо їхня тематика відповідає запиту.

Щоби потрапити в цей блок, потрібно відповідно сортувати і структурувати контент свого блогу чи форуму, а користувачам чітко формулювати заголовки своїх переписок. Потрібно також використовувати структуровані дані типу DiscussionForumPosting та заохочувати юзерів до обговорення вашого бренду на інших ресурсах (але без відвертої реклами).

Загалом цей блок — це про будування довіри та авторитету свого бренду і природний інтерес до його обговорень реальними користувачами.

Новинні та вертикальні блоки (залежно від ніші)

Top Stories (News Carousel)

Карусель актуальних новин. З’являється найчастіше з самого верху видачі, висвітлюючи гарячі світові події. Має вигляд каруселі карток з назвою джерела, часом публікації, новинним заголовком та релевантним фото.

Потрапити в цей блок можуть лише новинні та медіа-ресурси, які спеціалізуються на публікації унікальних новин. Ваше джерело має бути зареєстрованим в Google News та Google Publisher Center з використанням структурованих даних типу NewsArticle schema. Зображення мають бути найвищої якості і відповідно оптимізовані — з тайтлом, alt-тегом тощо.

Важливим також є впровадження AMP (Accelerated Mobile Pages) стандарту задля ефективного ранжування в мобільній видачі.

Site Links

Додаткові посилання під основним результатом пошуку на певні сторінки/секції сайту. Вони дають можливість швидко перейти відразу на потрібний розділ і зекономити користувачам декілька кліків на пошуку вручну. Частота активації — 77,48% в навігаційних типах запитів.

Блок може відображати до десяти сайтлінків для брендів, тим самим займаючи велику частину екрану й домінуючи у пошуковій видачі. Вбудовані URL з’являються для небрендових запитів і виглядають як короткий рядок з посилань під метаописом сніпету.

Щоби потрапити в цей блок потрібно мати не лише інформативні описові заголовки, а й чітку, пропрацьовану ієрархію сайта, внутрішню перелінковку з описовими анкорами, карту сайту з усіма важливими сторінками, і використовувати відповідну мікророзмітку (наприклад, хлібні крихти). Сайтлінки сприяють підвищенню CTR за рахунок розміщення та розміру оголошення, тому варто пропрацювати усі згадані елементи задля можливості отримати цей тип розширених результатів.

Sport / Events

Блок спортивних подій з розширеною інформацією про матчі, розклад турнірів, проведення олімпіад, придбання квитків тощо. Він є інтерактивним і відображає інформацію в реальному часі, як-от рахунок матчу, квитки на найближчу гру або ж профіль гравця.

У випадку з Формулою-1, блок надає інформацію щодо списку гравців та таблиці, очки, перемоги, і місце проведення гонки. Можливість купити квитки прямо в цьому блоці суттєво економить час і дозволяє обрати кращі місця без зайвих зусиль, що важливо в динамічному спортивному світі.

Задля ранжування в цьому блоці потрібно:

використовувати мікророзмітку типу Event або BroadcastEvent;

додавати події на популярні платформи, наприклад, Facebook Events;

актуалізувати Google Business Profile, якщо йдеться про локальні події;

вносити усі можливі релевантні дані — статус проведення заходу, причину скасування, кількість вільних квитків тощо.

Hotels

Інтерактивний елемент «Готелі» є варіацією локального пакета, який активується, коли користувач шукає місце для проживання в конкретному регіоні. Він містить інформацію про заклади (рейтинг, назву, кількість відгуків, ціну проживання, особливості тощо), відображає їх одразу на мапі для поліпшеного користувацького досвіду та дає змогу забронювати номер відразу з видачі.

Щоби потрапити в цей блок, варто мати оптимізований GBP, використовувати мікророзмітку та стати партнером Google для відображення актуального прайсу та вільних номерів.

Things to do

Цей блок з’являється у відповідь на запити «Що робити у…», «... Що подивитись» тощо. Він відображає місця (тури, активності) з різних платформ та дозволяє ознайомитись з ними без переходу на інший ресурс. Контент підтягується з Google Maps та сайтів-партнерів — рейтинг, відгуки, ціни.

Для оптимізації під цей блок необхідно:

мати актуальний GBP;

використовувати мікророзмітку структурованих даних (TouristAttraction, Event, Product);

завантажити до Google дані про послуги у форматі JSON.

See results about

Цей блок виникає, коли Google не впевнений, що саме шукає користувач, або ж коли він вважає, що відповідь може мати декілька різних значень (наприклад, Apple як бренд і як яблуко). Зазвичай знаходиться нижче Knowledge Panel і містить змішаний набір даних про сутності — фото, назви, короткий опис, посилання.

Наразі Google сам вирішує, що потрапить у цей блок, але варто сконцентруватися на інформації, яку бренд надає про себе в Knowledge Graph, адже вона підтягуватиметься саме звідси. Важливо:

верифікувати та актуалізувати Google Business Profile;

мати сторінку у Вікіпедії (для брендів і публічних осіб);

додати schema.org розмітку (Organization, Person, Place);

отримати згадки на авторитетних ресурсах.

Як ранжуватися в конкретні частини видачі Google

SERP Пошуковий інтент SERP позиція Важливі технічні елементи Вдалий формат контенту Стратегія оптимізації Складність потрапити (від 1 до 10) Organic Усі інтенти (інформаційний, навігаційний, комерційний, транзакційний) Основне тіло (нижче featured блоків) Schema допомагає з rich results Якісний контент, E-E-A-T, хороший UX, швидка сторінка, mobile-first Нарощуйте тематичний авторитет, беклінки, Core Web Vitals, mobile-first, свіжий та оригінальний контент Варіюється, але зазвичай 6–8 AI overviews Інформаційний, складений, how/what/why Найвища Article/FAQ/HowTo schema, розмітка авторства Стислі прямі відповіді (40–100 слів) + списки/таблиці + унікальні інсайти/дані + ключові аспекти Глибокий E-E-A-T, оригінальні дослідження, стати джерелом для цитування, відповідати природно та вичерпно 9 AI mode Дослідницький, складний, розмовний, уточнюючі запити Окрема вкладка / режим (активується користувачем)



Спирається на ті самі сигнали, що й Overviews Глибокий, структурований, багатоаспектний контент



Те саме, що й AI Overviews + робота з нюансами/порівняннями, мультимодальна готовність (текст + візуали) 9–10 Featured snippets Інформаційний, на основі питань Вгорі (часто нижче AI Overviews) Перевага HowTo/FAQ/Table schema Спочатку відповідь у форматі абзацу / списку / таблиці Розміщуйте точну відповідь на початку під H1/H2 у вигляді питання, зручний для сканування формат 7 People also ask Інформаційний, суміжні питання Середина-верх (розгортається)



FAQPage schema наполегливо рекомендована



Кілька питань у вигляді H2/H3 + короткі прямі відповіді



Охоплюйте PAA-питання в контенті або кластері, стисло та точно 6 People also search for Навігаційний / уточнення / пов’язані сутності



Внизу або в середині на мобільних



Organization/Person schema для сутностей



N/A (уточнення сутності / запиту)



Формуйте сильні сигнали бренду/сутності (згадки, консистентність, авторитет рівня Вікіпедії) 8–9 Things to know Інформаційний, швидкі факти / атрибути сутності



Вгорі / в середині (часто поряд із knowledge pack) FAQ або HowTo schema іноді спрацьовує



Факти у вигляді буллетів, порівняння, плюси/мінуси



Структуровані факти/списки в контенті, таргетуйте запити типу «things to know about X» 7–8 Local pack Локальний / «near me» / сервісні запити Вгорі (зазвичай 3–5 бізнесів)



LocalBusiness schema, оптимізація GBP Сторінки локацій + послуги / години роботи / фото



Заповнений GBP, свіжі відгуки, консистентність NAP, близькість + релевантність 8 Knowledge panel Навігаційний / «who is» / сутність



Права бічна панель (десктоп) / вгорі на мобільних



Organization / Person / LocalBusiness schema



— Згадки у Вікіпедії, консистентні сигнали сутності по всьому вебу, цитування на авторитетних ресурсах 9–10 Google Business profile Локальна / бізнес-інформація Інтегровано в local pack / maps



GBP повністю оптимізований



Фото, пости, Q&A, послуги, меню



Щоденні пости, відповідайте на відгуки / Q&A, якісні зображення, точні категорії ~8 Image pack Візуальний / «images of» / натхнення Середина-верх (сітка / карусель) ImageObject schema Оригінальні якісні зображення + контекст / підписи



Описовий alt text / назви файлів, оточуйте релевантним текстом, оптимізуйте контекст сторінки 6–7 Video carousel How-to / огляд / туторіал Середина-верх (горизонтальна карусель)



VideoObject schema Відео оптимізовані для YouTube + транскрипт Завантажуйте на YouTube, вбудовуйте на сторінку, оптимізуйте заголовок/опис/транскрипт 7–8 Shopping results Комерційний / пошук товарів Вгорі або в середині (карусель) Product + Offer + AggregateRating schema Продуктові фіди, таблиці порівняння



Фід Google Merchant Center, точні ціни / наявність, якісні зображення високої роздільності 8–9 Merchant listings Продуктовий / намір купити



Середина (часто разом із Shopping)



Product schema + Merchant Center Сторінки з деталями продукту зі schema



Те саме, що й Shopping + конкурентні ціни / відгуки



8–9 Paid search Комерційний / транзакційний



Блоки вгорі та внизу



Google Ads Рекламний текст + розширення Кампанія Google Ads, ключові слова, показник якості, стратегія ставок 6–7 (budget-dependant) Rich snippets Відгуки, рецепти, події тощо Прикріплено до органічних результатів



Специфічна schema (Recipe, Review, Event тощо)



Структуровані дані відповідно до інтенту



Впровадьте правильну schema, валідуйте, переконайтеся що контент відповідає розмітці 5–7 Discussions & forums Думки / поради / досвід Середина Релевантність контенту Теми у форматі форуму, Q&A, досвід користувачів Створюйте корисний контент спільноти, домагайтеся згадок у реальних обговореннях, стратегія Reddit 7–8 Reviews & ratings Продуктовий / сервісний / локальний



Зірки поряд із результатами



AggregateRating + Review schema Рейтинг зірками через schema



Заохочуйте автентичні відгуки, schema на сторінках продукту / послуги 6–7 Top stories (News) Новини / актуальне / поточні події Карусель вгорі



NewsArticle schema, схвалення Google News



Перевернута піраміда, своєчасна публікація



Швидка публікація, авторитет у новинах, E-E-A-T в актуальних темах 9 Site links Навігаційний / бренд



Під основним органічним результатом



Google генерує автоматично Чітка структура сайту, внутрішнє перелінкування Логічна навігація, sitemap, breadcrumb schema, сильна внутрішня архітектура 5–6

Як очолити пошукову видачу в 2026? 12 найефективніших способів для базової оптимізації

У 2026 році вже недостатньо просто потрапити в топ-10 — необхідна оптимізація під AI Overviews, які займають перші позиції видачі. Ціллю має бути не просто потрапити в топ, а зайняти якомога більше блоків:

Рекомендації за індустріями

Локальний бізнес:

актуалізуйте усі дані в GBP і надайте якомога більше деталей.

регулярно оновлюйте контент;

взаємодійте з негативними і позитивними відгуками, активно комунікуйте з клієнтами;

таргетуйтеся на локальні ключі;

обмінюйтеся лінками з локальними брендами;

створюйте локальний контент;

надавайте стислі відповіді у FAQ;

створіть верифіковану сторінку на зовнішніх ресурсах типу Wikipedia.

Ecommerce:

давайте лаконічні відповіді-пояснення на початку розділів сторінки кожного великого блоку контенту;

впроваджуйте мікророзмітку типу Product, включаючи ціну (price), наявність (availability) та рейтинг (aggregateRating);

регулярно оновлюйте товарний фід;

використовуйте в контенті марковані та нумеровані списки;

списуйте прямі відповіді на потенційні запитання користувачів;

розміщуйте на сторінках якісні зображення з описами файлів;

завантажуйте відеоконтент на Youtube з часовими мітками;

спонукайте користувачів до відгуків та рев’ю.

Медіа та новинні ресурси:

зареєструйтеся в Google News та Google Publish Center;

створюйте гіперрелевантний контент з точною інформацією;

швидко надавайте інформацію;

використовуйте NewsArticle Schema;

SEO-оптимізуйте відео та зображення;

створюйте чітку структуру та ієрархію заголовків;

найголовнішу інформацію подавайте відразу в першому абзаці;

створюйте власні форуми для активних обговорень з розміткою DiscussionForumPosting.

Saas:

пишіть поглиблені статті для демонстрації експертизи;

публікуйте статті-списки (listicles);

створюйте PAA та FAQ для роботи з інтентом;

робіть експертний відеоконтент на Youtube;

запускайте вебінари та туторіали;

зміцнюйте довіру до бренду через цитування.

Висновок

У 2026 році високо ранжуються ті, хто не просто пише якісний оригінальний контент, а вміє вбудувати його в алгоритми AI та Google. Важливою зміною сучасного ранжування та просування сайтів є те, що боротьба за перше місце змістилась в сторону домінування у 3–5 різних блоках видачі, кожен з яких вимагає дотримання своїх технічних та контентних вимог.

FAQs

Чи варто вкладати бюджет в SEO, якщо AI забирає велику кількість кліків?

Так, вкладати в SEO-просування точно варто, тому що AI не забирає повністю трафік, а видозмінює правила гри. Традиційні практики просування все ще зберігаються та адаптуються під видачу AI.

Що включає стратегія «Share of SERP»?

Ця стратегія включає домінування за декількома блоками пошукової видачі одразу: органічні позиції, платна реклама, локальний пакет тощо.

Які найважливіші типи мікророзмітки для SEO у 2026 році?

Вживані типи мікророзмітки мають відповідати контенту на вашому сайті, але серед тих, що дають rich snippets та цитування в AI Overviews, можна виокремити FAQpage, Product, Review, BreadcrumbList, HowTo, Organization.

Скільки часу займає стратегія просування під декілька типів пошукової видачі і коли будуть помітні результати?

Для кожної ніші та типу бізнесу результати будуть різні, але середній проміжок часу — 3–6 місяців (з огляду на аудит, контент-план, тех. та on-page оптимізацію).

Які типи пошукових запитів потрібні для мого бізнесу, і чи можливо попередньо провести такий аналіз?

Так, попередній аналіз можливий і необхідний задля визначення пріоритетних напрямів та фокусів SEO- та AIO-оптимізації.