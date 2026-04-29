Как попасть в 23 популярных типа поисковой выдачи Google

В 2026 году мы наблюдаем революционные изменения в поисковой выдаче — переход от поиска ссылок к поиску мгновенных ответов. Страница выдачи по одному запросу у разных пользователей теперь выглядит немного иначе, в зависимости от локации, истории предыдущих поисковых запросов и т. д.

Пока неизвестно, чем закончится эта AI-эволюция. У SEO-специалистов пока нет однозначного алгоритма попадания в AI Overviews, но все согласны с тем, что традиционные методы SEO до сих пор работают и остаются актуальными.

Поэтому давайте рассмотрим и зафиксируем основные блоки SERP-выдачи, которые встречаются пользователям в 2026 году, а также главные особенности их отображения.

Важнейшие элементы поисковой выдачи (SERP) в 2026 году

Органическая выдача

За год доля SERP с AI Overview увеличилась на 32%, что свидетельствует о стремительном росте динамики внедрения и изменении устоявшихся порядков ранжирования.

Впрочем, самая свежая статистика показывает — органическая выдача составляет 46,98% всего трафика в поисковых системах, поэтому прекращать или ослаблять SEO-стратегию ни в коем случае не стоит. Наоборот, нужно быть еще более креативным и изобретательным, чтобы получить желаемые клики и «перехватить» пользователей у ИИ.

Еще один положительный фактор в пользу SEO и органического трафика — это стабильный прогноз развития SEO-рынка, а именно $143,9 млрд к 2030 году, при совокупном среднегодовом темпе роста (CAGR) 8,3% с 2024 по 2030 год.

Google утверждает, что прежние SEO-практики остаются актуальными, поэтому качественный контент, направленный на удовлетворение поискового запроса пользователя, сильный ссылочный профиль и удобный, быстрый сайт вместе с мобильной версией (обязательно!) являются главными факторами ранжирования сайтов в поисковой выдаче.

На скриншоте ниже изображена органическая поисковая выдача по запросу «Как выбрать кофеварку»:

AI-доминирующие элементы выдачи

Эти элементы на основе искусственного интеллекта часто уменьшают долю переходов на сайт.

AI Overviews (бывший SGE)

AI-генерируемый обзор ответа в начале выдачи с цитатами из источников, изображениями или видео, сформированный Gemini. Частота появления — 27,5% от всех ключевых запросов. AI Overviews закрывают поисковый интент пользователя, который выражается в формулировке «Что такое…», «Как сделать…», сравнении или оценке чего-либо (стоит или не стоит).

Оптимизация под AI Overviews включает соблюдение фреймворка E-E-A-T, структуру answer-first, использование структурированных данных schema Article/FAQ/how-to.

Также необходима оптимизация под очень конкретные длинные ключи (6+ слов), которые соответствуют естественному, разговорному запросу пользователя. Так AI пытается предоставить готовый ответ на запрос, уже сформулированный как вопрос. Хорошо ранжируются страницы с блоками FAQ, доступными и простыми объяснениями, заголовками-вопросами, примерами и сценариями из собственного опыта.

AI Mode (Agentic Search)

Отдельный режим для всех разговорных запросов с синтезированными ответами и follow-up. Частота активации в поиске — почти 100%. Поисковое намерение пользователя должно быть исследовательским, более комплексным, чем для AI Overviews.

Оптимизация под AI Mode включает фокус на исследовательском интенте, когда стоит задача разобраться в чем-то, а не просто получить общеизвестный факт. Необходимо создание цитируемых блоков — смыслово завершенных фрагментов текста и актуальных, регулярно обновляемых источников.

Transformed with AI

AI-интеграция в другие элементы, например, AI-резюме видео, отзывов или контента, сгенерированного пользователями (UGC). Этот тестовый элемент, который появляется преимущественно в мобильной выдаче в США, на некоторых YouTube-видео. Пока информации по оптимизации под него нет.

Быстрые ответы и сниппеты (Position Zero)

Самый востребованный блок в до-AI эпоху.

Featured Snippets

Прямой ответ на поисковый запрос пользователя. До появления ИИ сюда мечтали попасть все сайты. Может отображаться в виде абзаца, таблицы, видео или комбинированного формата. Отвечает на поисковый интент пользователя — получить определение чего-либо, список или инструкции.

От AI Overviews отличается цитированием одного источника, тогда как AI Overviews анализируют несколько источников и формируют на их основе обобщенный ответ.

Оптимизация под Featured Snippets включает формулировку заголовка H2 в виде вопроса, использование списков и таблиц, структурированных данных schema. Чтобы попасть сюда, ответ должен быть максимально конкретно сформулирован, поскольку Featured Snippets почти не видоизменяют его.

People Also Ask (PAA)

Расширенные вопросы, связанные с поисковым запросом. Частота активации — 67,79 %. Формируются отдельно для каждой страницы на основе технологий машинного обучения Google. Могут размещаться в любом месте на странице, не имеют фиксированного положения.

Целью этого блока является прогнозирование вопросов пользователя, которые будут возникать параллельно с поиском по определенному запросу. При нажатии на один из вопросов появляются другие связанные вопросы, создавая некую «кроличью нору» из вопросов-ответов, которую успешно используют SEO-специалисты.

Оптимизация под блок заключается в четкой формулировке контента, соответствии поисковому запросу, FAQ-секции, schema FAQPage.

People Also Search For (PASF)/Related Searches

Блок предложений похожих запросов размещается чаще внизу или посередине страницы. Интент — уточнение (refine search). Оптимизация под PASF включает семантическую оптимизацию контента, но она не означает прямого ранжирования в этом блоке. Контент должен быть настолько исчерпывающим и релевантным, чтобы Google начал ассоциировать его со связанными запросами.

Блок состоит из длинных ключевых слов, которые желательно использовать для составления семантического ядра или при создании заголовков и FAQ-секции.

Things to Know

Структурированная базовая информация для сложных тем. Встречается редко, пока что больше в US-выдаче. Интент исследовательский. Помогает познакомиться с темой или исследовать новый вопрос, формируя траекторию поисковых шагов.

Оптимизация под этот блок включает:

четкую структуру контента с описательными заголовками h2/h3;

заголовки, сформулированные в виде вопросов для каждой подтемы;

использование маркированных или нумерованных списков, сравнительных таблиц, чтобы стимулировать их появление в сниппетах;

создание кластера контента — одна большая «опорная» тема и несколько статей по подтемам;

использование микроразметки FAQPage, HowTo, Article для лучшего понимания контента.

Локальные и entity-based блоки

Части выдачи, касающиеся людей, бизнесов, мест, — преимущественно локального фокуса.

Local Pack (Map Pack)

Так называется карта и 3–5 бизнесов с отзывами, фото. Частота показа — 93% среди локальных запросов. Поисковый интент: локальный, near me. Оптимизация включает работу над Google Business Profile, NAP, целевыми локальными страницами, а также отзывами. Клик на один из бизнесов переводит на расширенную карту Google Maps с подробной информацией:

адрес;

фото;

часы работы;

рейтинг;

категория;

часы пик и т. д.

Google Business Profile (GBP)

Это расширенная карточка бизнеса (фото, посты, Q&A), профиль локального продвижения, который владельцы бизнеса могут использовать для видимости на Google Maps. Именно из него Google берет информацию для выдачи в Local Pack. Когда пользователь будет искать рядом определенную услугу/сервис, Google будет показывать три самых релевантных профиля.

Оптимизация под GBP включает верификацию профиля через подтверждение права собственности, актуальность всех данных, работу с отзывами, корректный выбор основных и дополнительных категорий бизнеса. Благодаря этому Google будет лучше понимать, по каким запросам отображать ваш бизнес.

Оптимизированный GBP позволяет быть заметным в верхней части экрана выдачи, даже если основной сайт в ней не находится.

Knowledge Panel і Knowledge Graph

Knowledge Graph — база данных Google, которая включает в себя информацию о миллиардах сущностей (людей, мест, брендов и т. д.). Собирая семантические данные из различных источников (включая те, которые редактируются самими пользователями), Knowledge Graph пытается выявить связи между фактами и предоставить пользователю полную информацию сразу на странице поисковых результатов — в виде Knowledge Panel.

Итак, Knowledge Panel — это инфоблок о сущности (бренд, человек, место). Частота активации: достаточно высокая для известных личностей или мест. Интент — узнать, кто это (who is) или что это (what is). Оптимизация под этот блок включает развитие страниц на Wikidata, Wikipedia, CIA World Factbook, а также разметку schema Organization. Важную роль играют также создание и актуализация Google Business Profile.

Медиа и визуальные карусели

Визуальный ряд активируется по определенным типам запросов.

Image Pack (Image Carousel)

Ряд изображений (4–8) появляется, когда Google считает, что он полезен для ответа пользователю. Обычно касается запросов, которые можно проиллюстрировать — продукты или известные личности. Блок не имеет постоянного положения, а потому может появляться внизу, посередине или вверху страницы поисковой выдачи. Формат обычно горизонтальный или сетка кликабельных изображений.

Чтобы попасть в Image Pack, нужно использовать alt-теги и описательные названия изображений (не img_12345.jpg, а black-hat-on-a-white-background.jpg). Также важно прописывать понятные для человека URL-адреса для изображений и разметку schema ImageObject.

Для лучшей индексации большого количества изображений стоит создать image sitemap и включить туда в первую очередь те изображения, которые нам точно нужно индексировать, или же те, которые Google может не увидеть (например, если они отображаются с помощью Javascript).

Video Carousel (Video Results)

Блок с каруселью видео (YouTube, TikTok), которые релевантны запросу пользователя. Активируется в случае, если Google считает, что лучшим ответом на запрос пользователя будет именно видео, а не текст.

Выглядит как горизонтальный ряд или список видео, расположенных одно над другим. Каждое видео сопровождается миниатюрой, заголовком, продолжительностью, датой загрузки и названием канала автора. В основном видео подтягивается с YouTube.

Чтобы попасть в этот блок, необходимо использовать разметку schema VideoObject, ключевые слова в тегах, описании или названии видеофайла, а также обеспечить высокое качество видео.

Рекламные и шопинг-блоки

Специальный раздел с товарами, которые Google предлагает пользователю в ответ на его поисковый запрос.

Shopping Results

Это подтип платной рекламы — карусель товаров с ценами, фото, отзывами. Активируется на коммерческие или навигационные интенты: купить, сравнить. Блок состоит из Shopping Results (платная реклама) и Popular Products (органика).

Платная реклама — это обычно карусель товарных карточек в верхней или боковой части страницы результатов поиска. Каждая карточка содержит название, цену, рейтинг, название магазина, некоторые характеристики товара. Обычно Google маркирует их как Sponsored. Отображаются на основе рекламных кампаний Google Ads и Google Merchant Center.

Чтобы попасть в этот блок, платный или органический, нужно иметь аккаунты в вышеупомянутых системах и пройти модерацию своего списка карточек. Важно также использовать микроразметку schema Product, чтобы помочь системе понять тип предлагаемого контента.

Popular Products (Merchant Listings)

Это блок органической выдачи карточек, который активируется категорийным запросом (купить телефон, фен и т. д.). Вместе с ним появляется дополнительная часть слева, которая позволяет выбирать фильтры, тем самым уточняя поиск. На данный момент этот блок активируется только в выдаче для США.

Чтобы попасть в Popular Products, необходимо также иметь зарегистрированный набор карточек товаров в Google Merchant Center, использовать разметку schema типа Product, релевантные ключевые слова и мета-теги, а также уделять особое внимание высококачественным изображениям товаров.

Paid Search Ads (Google Ads, Shopping Ads)

Блок платной рекламы, который размещается отдельно от органической выдачи вверху страницы. Работает на основе рекламных кампаний и имеет самые высокие показатели CTR и лучшую видимость. Объявления, размещенные через платную рекламу, можно отличить по пометке Sponsored или Ad.

Позиция объявления в блоке определяется размером ставки, качеством лендинговой страницы и релевантностью рекламного объявления запросу пользователя. В отличие от карусели Shopping Results, имеет текстовый формат, как обычный сниппет, но с пометкой Sponsored.

Rich Snippets

Расширенные сниппеты — это визуально усовершенствованные результаты поисковой выдачи, которые дополнительно отображают характеристики страницы, чтобы убедить пользователя кликнуть. К основным типам расширенных сниппетов относятся: рецепты, товары, рейтинги, события, FAQ, хлебные крошки и т. д.

Занимая больше места на странице, сниппеты выглядят лучше по сравнению с обычными blue links, а потому имеют лучшие показатели CTR и более «качественных» лидов. Лиды переходят на страницу, потому что уже ознакомлены с ключевой информацией и согласны с предложением (например, с ценой или рейтингом).

Чтобы попасть в этот блок, ключевым является использование структурированных данных schema, а именно типов:

product;

recipe;

breadcrumbs;

FAQpage;

article;

product и т. д.

Это позволит Google лучше понимать содержание страницы и соответственно классифицировать ее, что увеличит шансы попасть в расширенные сниппеты.

Стоит помнить, что использование разметки не гарантирует появление расширенного сниппета — Google сам решает, является ли контент достаточно качественным и релевантным для этого блока.

UGC, дискуссии и социальные блоки

Блоки с пользовательским контентом и взаимодействием.

Discussions & Forums

Это специальный блок выдачи, который содержит комментарии с Reddit или Quora по поисковому запросу. Отображает фрагменты комментариев реальных пользователей и активируется тогда, когда Google считает, что пользователь ищет совет или помощь в принятии решения. Reddit или Quora чаще всего попадают в выдачу, но различные нишевые сайты также могут отображаться в блоке, если их тематика соответствует запросу.

Чтобы попасть в этот блок, нужно соответствующим образом сортировать и структурировать контент своего блога или форума, а пользователям — четко формулировать заголовки своих сообщений. Также необходимо использовать структурированные данные типа DiscussionForumPosting и поощрять пользователей к обсуждению вашего бренда на других ресурсах (но без откровенной рекламы).

В целом этот блок — это построение доверия и авторитета вашего бренда и естественный интерес к его обсуждению реальными пользователями.

Новостные и вертикальные блоки (в зависимости от ниши)

Top Stories (News Carousel)

Карусель актуальных новостей. Появляется чаще всего в самом верху выдачи, освещая горячие мировые события. Имеет вид карусели карточек с названием источника, временем публикации, новостным заголовком и релевантным фото.

Попасть в этот блок могут только новостные и медиа-ресурсы, специализирующиеся на публикации уникальных новостей. Ваш источник должен быть зарегистрирован в Google News и Google Publisher Center с использованием структурированных данных типа NewsArticle schema. Изображения должны быть высочайшего качества и соответствующим образом оптимизированы — с тайтлом, alt-тегом и т. д.

Важно также внедрение стандарта AMP (Accelerated Mobile Pages) для эффективного ранжирования в мобильной выдаче.

Site Links

Дополнительные ссылки под основным результатом поиска на определенные страницы/разделы сайта. Они позволяют быстро перейти сразу в нужный раздел и сэкономить пользователям несколько кликов при поиске вручную. Частота активации — 77,48% в навигационных типах запросов.

Блок может отображать до десяти сайтлинков для брендов, тем самым занимая большую часть экрана и доминируя в поисковой выдаче. Встроенные URL появляются для небрендовых запросов и выглядят как короткая строка из ссылок под метаописанием сниппета.

Чтобы попасть в этот блок, необходимо не только иметь информативные описательные заголовки, но и четкую, проработанную иерархию сайта, внутреннюю перелинковку с описательными анкорами, карту сайта со всеми важными страницами, а также использовать соответствующую микроразметку (например, хлебные крошки). Сайт-линки способствуют повышению CTR за счет размещения и размера объявления, поэтому стоит проработать все упомянутые элементы, чтобы иметь возможность получить этот тип расширенных результатов.

Sport / Events

Блок спортивных событий с расширенной информацией о матчах, расписании турниров, проведении Олимпиад, покупке билетов и т. д. Он является интерактивным и отображает информацию в реальном времени, такую как счет матча, билеты на ближайшую игру или профиль игрока.

В случае с Формулой-1 блок предоставляет информацию о списке гонщиков и таблице, очках, победах и месте проведения гонки. Возможность купить билеты прямо в этом блоке существенно экономит время и позволяет выбрать лучшие места без лишних усилий, что важно в динамичном спортивном мире.

Для ранжирования в этом блоке необходимо:

использовать микроразметку типа Event или BroadcastEvent;

добавлять события на популярные платформы, например, Facebook Events;

актуализировать Google Business Profile, если речь идет о локальных событиях;

вносить все возможные релевантные данные — статус проведения мероприятия, причину отмены, количество свободных билетов и т. д.

Hotels

Интерактивный элемент «Отели» является вариацией локального пакета, который активируется, когда пользователь ищет место для проживания в конкретном регионе. Он содержит информацию об заведениях (рейтинг, название, количество отзывов, стоимость проживания, особенности и т. д.), отображает их сразу на карте для улучшения пользовательского опыта и позволяет забронировать номер прямо из результатов поиска.

Чтобы попасть в этот блок, необходимо иметь оптимизированный GBP, использовать микроразметку и стать партнером Google для отображения актуального прайса и свободных номеров.

Things to do

Этот блок появляется в ответ на запросы «Что делать в…», «... Что посмотреть» и т. д. Он отображает места (туры, активности) с разных платформ и позволяет ознакомиться с ними без перехода на другой ресурс. Контент подтягивается из Google Maps и сайтов-партнеров — рейтинг, отзывы, цены.

Для оптимизации под этот блок необходимо:

иметь актуальный GBP;

использовать микроразметку структурированных данных (TouristAttraction, Event, Product);

загрузить в Google данные об услугах в формате JSON.

See results about

Этот блок появляется, когда Google не уверен, что именно ищет пользователь, или когда он считает, что ответ может иметь несколько разных значений (например, Apple как бренд и как яблоко). Обычно находится ниже Knowledge Panel и содержит смешанный набор данных о сущностях — фото, названия, краткое описание, ссылки.

В настоящее время Google сам решает, что попадет в этот блок, но стоит сосредоточиться на информации, которую бренд предоставляет о себе в Knowledge Graph, ведь она будет браться именно оттуда. Важно:

верифицировать и обновлять Google Business Profile;

иметь страницу в Википедии (для брендов и публичных лиц);

добавить разметку schema.org (Organization, Person, Place);

получить упоминания на авторитетных ресурсах.

Как ранжироваться в конкретных частях выдачи Google

SERP Поисковый интент Позиция в SERP Важные технические элементы Удачный формат контента Стратегия оптимизации Сложность попадания (от 1 до 10) Органический Все интенты (информационный, навигационный, коммерческий, транзакционный) Основной текст (ниже featured-блоков) Schema помогает с rich results Качественный контент, E-E-A-T, хороший UX, быстрая страница, mobile-first Наращивайте тематический авторитет, бэклинки, Core Web Vitals, mobile-first, свежий и оригинальный контент Варируется, но обычно 6–8 AI-обзоры Информационный, составной, how/what/why Самая высокая Схема Article/FAQ/HowTo, разметка авторства Краткие прямые ответы (40–100 слов) + списки/таблицы + уникальные инсайты/данные + ключевые аспекты Глубокий E-E-A-T, оригинальные исследования, стать источником для цитирования, отвечать естественно и исчерпывающе 9 AI-режим Исследовательский, сложный, разговорный, уточняющие запросы Отдельная вкладка / режим (активируется пользователем)



Опирается на те же сигналы, что и Overviews Глубокий, структурированный, многоаспектный контент



То же, что и AI Overviews + работа с нюансами/сравнениями, мультимодальная готовность (текст + визуализация) 9–10 Featured snippets Информационный, на основе вопросов Вверху (часто ниже AI Overviews) Преимущество HowTo/FAQ/Table schema Сначала ответ в формате абзаца / списка / таблицы Размещайте точный ответ в начале под H1/H2 в виде вопроса, удобного для сканирования формата 7 People also ask Информационные, смежные вопросы Середина-верх (раскрывается)



Схема FAQPage настоятельно рекомендуется



Несколько вопросов в виде H2/H3 + краткие прямые ответы



Освещайте вопросы PAA в контенте или кластере, кратко и точно 6 Люди также ищут Навигационные / уточняющие / связанные сущности



Внизу или посередине на мобильных устройствах



Схема Organization/Person для сущностей



N/A (уточнение сущности / запроса)



Формируйте сильные сигналы бренда/сущности (упоминания, консистентность, авторитет уровня Википедии) 8–9 Что нужно знать Информационный, краткие факты / атрибуты сущности



Вверху / в середине (часто рядом с knowledge pack) Схема FAQ или HowTo иногда срабатывает



Факты в виде списка, сравнения, плюсы/минусы



Структурированные факты/списки в контенте, таргетируйте запросы типа «things to know about X» 7–8 Local pack Локальные / «near me» / сервисные запросы Вверху (обычно 3–5 компаний)



Схема LocalBusiness, оптимизация GBP Страницы локаций + услуги / часы работы / фото



Заполненный GBP, свежие отзывы, согласованность NAP, близость + релевантность 8 Панель знаний Навигационная / «who is» / сущность



Правая боковая панель (десктоп) / вверху на мобильных устройствах



Схема «Организация» / «Лицо» / «Местный бизнес»



— Упоминания в Википедии, консистентные сигналы сущности по всему вебу, цитирование на авторитетных ресурсах 9–10 Профиль Google Business Локальная / бизнес-информация Интегрировано в local pack / maps



GBP полностью оптимизирован



Фото, посты, Q&A, услуги, меню



Ежедневные посты, отвечайте на отзывы / вопросы и ответы, качественные изображения, точные категории ~8 Image pack Визуальный / «images of» / вдохновение Середина-верх (сетка / карусель) Схема ImageObject Оригинальные качественные изображения + контекст / подписи



Описательный alt text / названия файлов, окружите релевантным текстом, оптимизируйте контекст страницы 6–7 Видео-карусель Инструкция / обзор / учебник Середина-верх (горизонтальная карусель)



Схема VideoObject Видео, оптимизированные для YouTube + транскрипт Загружайте на YouTube, встраивайте на страницу, оптимизируйте заголовок/описание/транскрипт 7–8 Результаты покупок Коммерческий / поиск товаров Вверху или посередине (карусель) Схема Product + Offer + AggregateRating Продуктовые фиды, таблицы сравнения



Фид Google Merchant Center, точные цены / наличие, качественные изображения высокого разрешения 8–9 Списки товаров Продуктовый / намерение купить



Середина (часто вместе с Shopping)



Схема продукта + Merchant Center Страницы с деталями продукта со схемой



То же, что и Shopping + цены конкурентов / отзывы



8–9 Платный поиск Коммерческий / транзакционный



Блоки вверху и внизу



Google Ads Рекламный текст + расширения Кампания Google Ads, ключевые слова, показатель качества, стратегия ставок 6–7 (зависит от бюджета) Rich snippets Отзывы, рецепты, события и т. д. Прикреплены к органическим результатам



Специфическая схема (Recipe, Review, Event и т. д.)



Структурированные данные в соответствии с интентом



Внедрите правильную схему, проведите валидацию, убедитесь, что контент соответствует разметке 5–7 Обсуждения и форумы Мнения / советы / опыт Середина Релевантность контента Темы в формате форума, Q&A, опыт пользователей Создавайте полезный контент для сообщества, добивайтесь упоминаний в реальных обсуждениях, стратегия Reddit 7–8 Отзывы и оценки Продуктовый / сервисный / локальный



Звезды рядом с результатами



AggregateRating + Review schema Рейтинг звездами через схему



Поощряйте подлинные отзывы, схема на страницах продукта / услуги 6–7 Top stories (Новости) Новости / Актуальное / Текущие события Карусель вверху



Схема NewsArticle, одобрение Google News



Перевернутая пирамида, своевременная публикация



Быстрая публикация, авторитет в новостях, E-E-A-T в актуальных темах 9 Ссылки на сайт Навигационный / бренд



Под основным органическим результатом



Google генерирует автоматически Четкая структура сайта, внутренняя перелинковка Логичная навигация, sitemap, breadcrumb schema, сильная внутренняя архитектура 5–6

Как возглавить поисковую выдачу в 2026 году? 12 самых эффективных способов для базовой оптимизации

В 2026 году уже недостаточно просто попасть в топ-10 — необходима оптимизация под AI Overviews, которые занимают первые позиции в выдаче. Целью должно быть не просто попасть в топ, а занять как можно больше блоков:

Рекомендации по отраслям

Локальный бизнес:

актуализируйте все данные в GBP и предоставьте как можно больше деталей.

регулярно обновляйте контент;

реагируйте на негативные и положительные отзывы, активно общайтесь с клиентами;

ориентируйтесь на локальные ключевые слова;

обменивайтесь ссылками с локальными брендами;

создавайте локальный контент;

давайте краткие ответы в FAQ;

создайте верифицированную страницу на внешних ресурсах типа Wikipedia.

E-commerce:

давайте лаконичные ответы-пояснения в начале разделов страницы каждого большого блока контента;

внедряйте микроразметку типа Product, включая цену (price), наличие (availability) и рейтинг (aggregateRating);

регулярно обновляйте товарный фид;

используйте в контенте маркированные и нумерованные списки;

пишите прямые ответы на потенциальные вопросы пользователей;

размещайте на страницах качественные изображения с описаниями файлов;

загружайте видеоконтент на YouTube с временными метками;

поощряйте пользователей оставлять отзывы и ревью.

Медиа и новостные ресурсы:

зарегистрируйтесь в Google News и Google Publish Center;

создавайте гиперрелевантный контент с точной информацией;

быстро предоставляйте информацию;

используйте NewsArticle Schema;

оптимизируйте видео и изображения для SEO;

создавайте четкую структуру и иерархию заголовков;

самую важную информацию подавайте сразу в первом абзаце;

создавайте собственные форумы для активных обсуждений с разметкой DiscussionForumPosting.

Saas:

пишите подробные статьи для демонстрации экспертизы;

публикуйте статьи-списки (listicles);

создавайте PAA и FAQ для работы с интентом;

создавайте экспертный видеоконтент на Youtube;

запускайте вебинары и туториалы;

укрепляйте доверие к бренду через цитирование.

Вывод

В 2026 году высоко ранжируются те, кто не просто пишет качественный оригинальный контент, а умеет встроить его в алгоритмы AI и Google. Важным изменением в современном ранжировании и продвижении сайтов является то, что борьба за первое место сместилась в сторону доминирования в 3–5 различных блоках выдачи, каждый из которых требует соблюдения своих технических и контентных требований.

Часто задаваемые вопросы

Стоит ли вкладывать бюджет в SEO, если ИИ забирает большое количество кликов?

Да, вкладывать средства в SEO-продвижение точно стоит, потому что ИИ не забирает трафик полностью, а видоизменяет правила игры. Традиционные практики продвижения все еще сохраняются и адаптируются под выдачу ИИ.

Что включает стратегия «Share of SERP»?

Эта стратегия включает доминирование сразу по нескольким блокам поисковой выдачи: органические позиции, платная реклама, локальный пакет и т. д.

Какие типы микроразметки наиболее важны для SEO в 2026 году?

Используемые типы микроразметки должны соответствовать контенту на вашем сайте, но среди тех, что дают rich snippets и цитирование в AI Overviews, можно выделить FAQpage, Product, Review, BreadcrumbList, HowTo, Organization.

Сколько времени занимает стратегия продвижения под несколько типов поисковой выдачи и когда будут заметны результаты?

Для каждой ниши и типа бизнеса результаты будут разные, но средний промежуток времени — 3–6 месяцев (с учетом аудита, контент-плана, технической и on-page оптимизации).

Какие типы поисковых запросов нужны для моего бизнеса, и возможно ли предварительно провести такой анализ?

Да, предварительный анализ возможен и необходим для определения приоритетных направлений и фокусов SEO- и AIO-оптимизации.