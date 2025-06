Страница автора в SEO и E-E-A-T: для чего нужна и как оформить ее правильно

Действительно ли страница автора влияет на SEO? В SEO-сообществе не утихают споры о ее пользе, ведь такие страницы редко приносят прямой трафик. Но без структурированной информации об авторе Google может не распознать его квалификацию, а пользователи — не доверять контенту.

В этой статье я расскажу, почему профиль автора важен для SEO, как он помогает выстраивать доверие и подтверждать экспертность. А также приведу список требований и готовый чек-лист, который поможет правильно оформить страницу.

Основные аргументы в пользу создания

Страница автора — важный элемент, который усиливает доверие к контенту и поддерживает репутацию сайта. Ниже — ключевые причины, почему стоит уделить ей внимание.

Доверие пользователей

Информация об авторе укрепляет лояльность аудитории.

В SEO и интернет-маркетинге в центре внимания всегда пользователь — именно его доверие определяет эффективность и прибыль от органического трафика.

Если подтвердить экспертность автора и показать опыт в теме, это станет дополнительным сигналом доверия — как для людей, так и для поисковых систем.

Соответствие принципу E-E-A-T

E-E-A-T — это подход Google к оценке качества контента, который влияет на позиции сайта в выдаче. Особенно важно это для тематик YMYL (Your Money or Your Life), где речь идет о финансах, здоровье или безопасности.

Google все серьезнее относится к непроверенному контенту в таких сферах. И хотя E-E-A-T формально не является фактором ранжирования, его используют для оценки достоверности, экспертности и надежности материала.

Важен ли автор для Google и E-E-A-T

Еще со времен Google+, который был построен вокруг авторства, стало понятно: Google уделяет значительное внимание личности автора. Соцсеть просуществовала недолго, но ее идея — связывать контент с конкретным человеком — осталась в подходах Google к оценке качества.

Во многих случаях Google больше полагается на авторитет издателя — то есть репутацию самой площадки, где размещен контент.

Однако существует ряд официальных документов Google, подтверждающих: личность автора тоже имеет значение, особенно в тематиках, где требуется высокий уровень доверия.

Патенты Google

Google патентует собственные идеи, технологии и алгоритмы, чтобы защитить инновации от копирования, а также иметь юридические основания для их коммерческого использования.

В теме авторства и экспертности Google зарегистрировал несколько показательных документов:

Google Patent US9378293B2 (2005) — описывает систему и методы использования структурированных данных автора;

Google Agent Rank US20070033168A1 (2005) — модель, которая учитывает репутацию автора и рассчитывает ее для влияния на ранжирование;

Generating Author Vectors US Patent 62165966 (2022) — патент описывает метод анализа связей между автором, контентом и стилем написания.

Person в графах знаний Google

В последние годы Google существенно расширил свой граф знаний, добавив больше сущностей типа Person. Это означает, что для поисковой системы стало важнее точнее идентифицировать авторов, экспертов, лидеров мнений.

Граф знаний помогает Google связывать информацию о человеке: его профессиональную деятельность, публикации, упоминания в СМИ, социальные профили. И использовать эти данные для лучшего понимания авторитетности источника.

Автор перестает быть просто именем в шапке статьи — он становится самостоятельной сущностью в экосистеме Google.

Заявления сотрудников Google

По словам Джона Мюллера (Search Advocate в Google), поисковая система сопоставляет имена авторов с сущностями — то есть пытается выяснить, существует ли такой человек в реальности, какую информацию о нем можно найти и насколько он соответствует теме публикации. Google анализирует:

упоминания имени на разных сайтах;

ссылки на профили в соцсетях или экспертных платформах;

контекст, в котором фигурирует автор;

стиль написания и тематику контента.

Если поисковик видит, что имя регулярно связано с экспертным контентом в определенной сфере, упоминается на авторитетных ресурсах и имеет профили с релевантной информацией, он может воспринимать такого автора как более надежного. Это влияет на оценку качества страницы через E-E-A-T и, потенциально, на видимость в поиске.

Добавление информации в официальную документацию

В августе 2024 года Google добавил Profile Page в перечень рекомендованных структурированных данных. Это еще одно подтверждение того, что авторство приобретает все большее значение в глазах поисковых систем.

Google давно уделяет внимание авторству, интегрируя его в графы знаний и сопоставляя с другими характеристиками сущностей. С высокой вероятностью именно доверенные авторы имеют больше шансов попасть в выдачу — особенно в тематиках, где важны точность и экспертиза. Важно понимать, что доверенный автор — это не просто хороший копирайтер, а Topic Expert, то есть специалист, который глубоко разбирается в своей теме и имеет подтвержденную экспертизу.

Далее расскажу, как помочь поисковым системам идентифицировать автора и подтвердить его экспертность.

Создайте «дом» для сутности автора

Основной совет — создайте централизованную страницу автора, которая станет основным источником правдивой и структурированной информации о нем. Такая страница должна объединять всю профессиональную активность, чтобы Google не приходилось искать и сопоставлять фрагменты из разных источников — все будет доступно в одном месте. Для этого:

Cоздайте страницы автора, если они отсутствуют. Cвяжите автора с его материалами. Добавьте фото и биографию, чтобы познакомить посетителя с личностью автора. Упростите передачу этих данных в граф знаний. Добавьте элементы, которые вызывают доверие у пользователей и подтверждают экспертность.

Далее — по пунктам.

Создайте страницы автора

Если на вашем сайте нет таких страниц — создайте их.

Свяжите автора с его материалами

Сформируйте связь между автором и контентом, который он создает. Для этого:

добавьте на странице ссылки на статьи, новости, исследования — все, что подтверждает активность и экспертизу специалиста;

каждый материал, написанный автором, должен содержать явную ссылку на его профиль — желательно в шаблоне публикации;

на страницах контента используйте соответствующие структурированные данные.

Оформите страницу автора

Чтобы поисковые системы и пользователи могли определить экспертность автора, его страница должна содержать исчерпывающую и структурированную информацию. Это не просто биографическая справка, а доказательство компетентности, которое повышает доверие к контенту.

Профиль должен включать следующую информацию:

Основные данные:

• имя и фамилия;

• актуальное фото (желательно профессиональное);

• образование и квалификация. Экспертность и опыт:

• профессиональный опыт и ключевые достижения;

• отрасли, в которых автор является экспертом;

• опубликованные статьи, книги, исследования или выступления и ссылки на них;

• награды и сертификаты, подтверждающие экспертизу и опыт. Контактные данные:

• ссылки на профили в социальных сетях;

• контактная информация (адрес электронной почты, сайт). Личные детали:

• хобби и интересы, которые повлияли на формирование экспертизы.

Как писать BIO

Ниже приведу рекомендации о том, как подчеркнуть экспертность автора и повысить его узнаваемость в поисковых системах:

Пишите от третьего лица. Это создает впечатление независимой оценки и добавляет тексту авторитетности. Сосредоточьтесь на экспертизе и целевой аудитории. Указывайте только релевантную информацию, подтверждающую профессионализм и соответствующую ожиданиям читателей. Раскройте роль в компании. Опишите, с какими задачами работает автор и как применяет свои навыки в реальных проектах. Подчеркните достижения. Конкретные успехи и награды усиливают профессиональный авторитет и выделяют автора среди других экспертов. Будьте лаконичны. Краткость помогает лучше воспринимать ключевые факты и удерживать внимание аудитории. Используйте реальные имена. Google сопоставляет имена с другими источниками, что способствует лучшей индексации профиля и узнаваемости автора. Избегайте ошибок. Грамотный текст повышает доверие к автору и формирует профессиональный имидж. Обновляйте информацию. Актуальные данные о достижениях и изменениях в карьере помогают читателям получать свежую и релевантную информацию. Google уже добавил даты публикации и обновления в микроразметку профилей как ключевые атрибуты.

Чего нужно избегать в биографии

Вот самые распространенные ошибки, которые могут снизить эффективность представления автора:

Пустые страницы с одним ФИО. Это не дает никакого представления о личности автора или его экспертности. Неполное био — фото, ФИО, должность. Такой профиль выглядит поверхностно и может снизить доверие к компетентности автора. Слишком объемные тексты. Ключевые факты теряются среди деталей. Кроме того, не всем интересно, что вы любите котиков — если только эта информация не релевантна для аудитории. Общие и неинформативные фразы. Они не добавляют ценности, потому что не раскрывают конкретных достижений или навыков специалиста.

Оптимизация страницы автора

Кроме содержания, важно подать информацию так, чтобы она была понятной, доступной и полезной как для читателей, так и для поисковых систем.

Убедитесь, что данные хорошо структурированы, разбиты на логические блоки и дополнены необходимыми подзаголовками. Включите в заголовок H1 ключевые слова. Чаще всего это ФИО автора, но можно расширить, например: «Новости от [Имя]» или «Эксперт по [теме]». Разместите страницу на отдельном URL, где имя и фамилия транслитерированы латиницей. Страница автора должна быть открыта для индексации, чтобы поисковые системы могли ее анализировать. Добавляйте корректные и понятные alt-описания к изображениям и названиям файлов. Используйте атрибут <a href> для связи страницы автора с контентом и наоборот.

Структурированные данные страницы автора

Теперь, когда информация написана, структурирована и оптимизирована, нужно объяснить Google связи между элементами страницы. Сделать это можно с помощью структурированных данных.

Структурированные данные — это специальные метки в коде страницы, такие как schema.org, которые помогают поисковым системам понять, кто именно является автором контента.

Основной разметкой страницы будет Person, так как это наиболее релевантная сущность. Чтобы Google лучше понимал, что это страница автора, используйте тип ProfilePage, как указано в официальной документации.

Рекомендуемые свойства для ProfilePage:

dateCreated — помогает Google понимать, когда страница была создана;

dateModified — показывает, когда информация обновлялась в последний раз.

Пример подробной разметки:

<script type="application/ld+json">

{

"@context": "https://schema.org",

"@type": "ProfilePage",

"dateCreated": "2024-12-23T12:34:00-05:00",

"dateModified": "2024-12-26T14:53:00-05:00",

"mainEntity": {

"@type": "Person",

"name": "[name]",

"jobTitle": "[job_title]",

"url": "[url]",

"image": "[url_img]",

"description": "[short_bio_or_description]",

"sameAs": [

"[sameAs1]",

"[sameAs2]"

],

"alternateName": ["name1", "name2"],

"knowsAbout": ["[knowsAbout1]", "[knowsAbout2]", "[knowsAbout3]"],

"alumniOf": {

"@type": "EducationalOrganization",

"name": "[institution_name]"

},

"award": "[award]",

"worksFor": {

"@type": "Organization",

"name": "[company_name]",

"url": "[company_url]"

},

"hasCredential": [

{

"@type": "EducationalOccupationalCredential",

"credentialCategory": "Professional Certification",

"name": "[certificate_name1]",

"recognizedBy": {

"@type": "Organization",

"name": "[organization_name1]"

},

"url": "[certificate_url1]"

},

{

"@type": "EducationalOccupationalCredential",

"credentialCategory": "Professional Certification",

"name": "[certificate_name2]",

"recognizedBy": {

"@type": "Organization",

"name": "[organization_name2]"

},

"url": "[certificate_url2]"

}

]

}

}

</script>

Значения параметров:

name — имя человека (обязательный элемент);

— имя человека (обязательный элемент); description — краткое описание (например, профессиональные достижения, специализация);

— краткое описание (например, профессиональные достижения, специализация); jobTitle — текущая должность или профессия;

— текущая должность или профессия; url — ссылка на профиль или персональную страницу;

— ссылка на профиль или персональную страницу; image — URL-адрес фотографии профиля;

— URL-адрес фотографии профиля; sameAs — список URL-адресов аккаунтов в соцсетях или других профилей (например, LinkedIn, Twitter, личный блог, wiki);

alternateName — другие имена / псевдонимы;

— список URL-адресов аккаунтов в соцсетях или других профилей (например, LinkedIn, Twitter, личный блог, wiki); — другие имена / псевдонимы; knowsAbout — темы или области знаний автора;

— темы или области знаний автора; alumniOf — информация об учебных заведениях;

— информация об учебных заведениях; award — награды и достижения;

— награды и достижения; worksFor — организация, в которой работает автор (название и URL-адрес);

— организация, в которой работает автор (название и URL-адрес); hasCredential — квалификации, сертификаты;

— квалификации, сертификаты; credentialCategory — тип сертификации, например, профессиональная сертификация или академическая степень:

• name — название сертификата или диплома;

• recognizedBy — организация, выдавшая сертификат;

• url — ссылка на сам сертификат или информацию о нем.

Важные свойства Person, на которые стоит обратить внимание:

sameAs — указывает на связи между профилями и аккаунтами в разных системах (социальные сети, блоги, wiki);

— указывает на связи между профилями и аккаунтами в разных системах (социальные сети, блоги, wiki); alternateName — помогает поисковику распознать личность при различных вариантах написания имени, псевдонимах или сокращениях.

Ниже — структурированный чек-лист для проверки качества оформления страницы.

Итоговый чек-лист

Статья:

содержит ссылку <a href> на автора;

использованы структурированные данные author и publisher;

включает ссылку на страницу автора в структурированных данных.

Биография:

написана от третьего лица;

отвечает на вопрос «Кто автор?»;

демонстрирует опыт (Experience);

фокусируется на экспертизе (Expertise);

раскрывает роль в компании (Trustworthiness);

лаконична и структурирована;

содержит реальные имена;

не содержит грамматических ошибок;

регулярно обновляется.

Страница автора:

структурирована — есть абзацы, подзаголовки, списки;

имеет отдельный URL;

URL оптимизирован — транслитерированное имя и фамилия);

содержит профильное фото;

включает ссылки на сертификаты (Expertise);

все изображения и файлы оптимизированы (alt-описания, релевантные имена файлов);

содержит ссылки на соцсети (Trustworthiness, Authoritativeness);

предусматривает возможность связаться с автором;

содержит ссылки на публикации автора;

содержит ссылки на выступления, вебинары, участие в конференциях (Authoritativeness).

Структурированные данные:

используется микроразметка Person;

размечен sameAs (связи между профилями);

размечен alternateName (варианты имени);

указан jobTitle (должность);

указано worksFor (место работы);

указано knowsAbout в формате Thing (тематика экспертизы);

проходит валидацию.

Выводы