Сторінка автора в SEO та E-E-A-T: навіщо вона потрібна і як правильно оформити

Чи справді сторінка автора впливає SEO? В SEO-спільноті не вщухають суперечки щодо її користі, адже такі сторінки рідко приносять прямий трафік. Але без чітко структурованої інформації про автора Google може не розпізнати його кваліфікацію, а користувачі — не довіряти контенту.

У цій статті я розповім, чому профіль автора важливий для SEO, як він допомагає будувати довіру та підтверджувати експертність. А також надам чіткий перелік вимог і структурований чекліст, який допоможе правильно оформити сторінку.

Основні аргументи на користь створення

Сторінка автора — важливий елемент, який посилює довіру до контенту та підтримує репутацію сайту. Нижче — ключові причини, чому варто приділити їй увагу.

Довіра користувачів

Інформація про автора зміцнює лояльність аудиторії.

У SEO та інтернет-маркетингу в центрі уваги завжди користувач — саме його довіра визначає ефективність і прибуток, який приносить органічний трафік.

Якщо підтвердити експертність автора й показати досвід у темі, це стане додатковим сигналом на користь довіри — і для людей, і для пошукових систем.

Відповідність принципу E-E-A-T

E-E-A-T — це підхід Google до оцінки якості контенту, який впливає на позиції сайту у видачі. Особливо важливо це для тематик YMYL (Your Money or Your Life), де йдеться про фінанси, здоров’я або безпеку.

Google дедалі серйозніше ставиться до неперевіреного контенту в таких сферах. І хоча E-E-A-T формально не є фактором ранжування, його використовують для оцінки достовірності, експертності та надійності матеріалу.

Чи дійсно автор важливий для Google та E-E-A-T

Ще з часів Google+, який був побудований навколо авторства, зрозуміло: Google приділяє значну увагу персоналії автора. Соцмережа існувала недовго, але її ідея — підв’язувати контент до конкретної людини — залишилася в підходах Google до оцінки якості.

У багатьох випадках Google більше покладається на авторитет видавця — тобто репутацію самого майданчика, де розміщено контент.

Проте є низка офіційних документів Google, які підтверджують: особистість автора також має значення, особливо в тематиках, що потребують високого рівня довіри.

Патенти Google

Google патентує власні ідеї, технології та алгоритми, щоби захистити інновації від копіювання, а також мати юридичні підстави для їхнього комерційного використання.

У темі авторства й експертності Google зареєстрував кілька показових документів:

Google Patent US9378293B2 (2005) — описує систему й методи використання структурованих даних автора;

Google Agent Rank US20070033168A1 (2005) — модель, що враховує репутацію автора та розраховує її для впливу на ранжування;

Generating Author Vectors US Patent 62165966 (2022) — патент описує метод аналізу взаємозв’язків між автором, контентом і стилем написання.

Person в графах знань Google

Останніми роками Google суттєво розширив свій граф знань, додавши більше сутностей типу Person. Це означає, що для пошукової системи стало важливо точніше ідентифікувати авторів, експертів, лідерів думок.

Граф знань допомагає Google пов’язувати інформацію про людину: її професійну діяльність, публікації, згадки в медіа, соціальні профілі. І використовувати ці дані для кращого розуміння авторитетності джерела.

Автор перестає бути просто ім’ям у шапці статті — він стає певною сутністю в екосистемі Google.

Заяви співробітників Google

За словами Джона Мюллера (Search Advocate у Google), пошукова система співвідносить імена авторів із сутностями — тобто намагається з’ясувати, чи є ця людина реальною, яку інформацію про неї можна знайти, і наскільки вона відповідає темі публікації.

Google аналізує:

згадки імені на різних сайтах;

посилання на профілі в соцмережах або експертних платформах;

контекст, у якому фігурує автор;

стиль написання та тематику контенту.

Якщо пошуковик бачить, що ім’я регулярно пов’язане з експертним контентом у певній сфері, має згадки на авторитетних ресурсах і профілі з релевантною інформацією, він може сприймати такого автора як більш надійного. Це впливає на оцінку якості сторінки через E-E-A-T і, потенційно, на видимість у пошуку.

Додавання інформації в офіційну документацію

У серпні 2024 Гугл додав Profile Page до переліку рекомендованих структурованих даних. Це чергове підтвердження того, що авторство набуває все більшої ваги в очах пошукових систем.

Google вже давно приділяє увагу авторству, інтегруючи його в графи знань і співвідносячи з іншими характеристиками сутностей. Із великою ймовірністю саме довірені автори мають більше шансів потрапити у видачу — особливо в темах, де важлива точність і експертиза. Важливо розуміти, що довірений автор — це не просто хороший копірайтер, а Topic Expert, тобто фахівець, який глибоко розбирається у своїй тематиці та має підтверджену експертизу.

Далі розповім, як допомогти пошуковим системам ідентифікувати автора та підтвердити його експертність.

Створіть «дім» для сутності автора

Основна порада — сформуйте централізовану сторінку автора, яка стане основним джерелом правдивої та структурованої інформації про нього. Вона має об’єднувати всю професійну активність, щоб Google не доводилося шукати й зіставляти фрагменти з різних джерел — усе буде доступно в одному місці. Для цього:

Створіть сторінки автора, якщо вони відсутні. Зв’яжіть автора з його матеріалами. Додайте фото та біо, щоби познайомити відвідувача з особистістю автора. Спростіть передачу цих даних у граф знань. Додайте елементи, що викликають довіру користувачів та підтверджують експертність.

Тепер по пунктах.

Створіть сторінки автора

Якщо ваш сайт не містить таких сторінок — створіть їх.

Зв’яжіть автора з його матеріалами

Сформуйте чіткий зв’язок між автором і контентом, який він створює. Для цього:

додайте на сторінці посилання на статті, новини, дослідження — усе, що підтверджує активність і експертизу фахівця;

кожен матеріал, написаний автором, має містити явне посилання на його профіль — бажано в шаблоні публікації;

на сторінках контенту використовуйте відповідні структуровані дані.

Оформте сторінку автора

Щоби пошукові системи та користувачі могли чітко визначити експертність автора, його сторінка має містити вичерпну та структуровану інформацію. Це не просто біографічна довідка, а доказ компетентності, який підвищує довіру до контенту.

Профіль має містити наступну інформацію.

1. Основні дані:

ім’я та прізвище;

актуальна фотографія (бажано професійна);

освіта та кваліфікація.

2. Експертність та досвід:

професійний досвід та ключові досягнення;

галузі, в яких автор є експертом;

опубліковані статті, книги, дослідження або виступи та посилання на них;

нагороди та сертифікати, що підтверджують експертизу та досвід.

3. Контактні дані:

посилання на профілі в соціальних мережах;

контактна інформація (адреса електронної пошти, сайт).

4. Особисті деталі:

хобі та інтереси, що вплинули на формування експертизи.

Як писати BIO

Нижче надам рекомендації стосовно того, як підкреслювати експертність автора та покращувати його впізнаваність у пошукових системах.

Пишіть від третьої особи. Це створює враження незалежної оцінки та додає авторитетності тексту. Фокусуйтеся на експертизі та цільовій аудиторії. Включайте тільки релевантну інформацію, яка підтверджує професіоналізм та відповідає очікуванням читачів. Розкрийте роль у компанії. Опишіть, з якими завданнями працює автор та як застосовує свої навички в реальних проєктах. Підкресліть досягнення. Конкретні успіхи та нагороди зміцнюють професійний авторитет та виділяють автора серед інших експертів. Будьте лаконічні. Стислість покращує сприйняття ключових фактів і допомагає утримати увагу читачів. Вказуйте реальні імена. Google співвідносить імена з іншими джерелами, що сприяє покращенню індексації профілю автора та його впізнаваності. Уникайте помилок. Грамотний текст підвищує довіру до автора та створює професійний імідж. Оновлюйте інформацію. Актуальні дані про досягнення та зміни в кар’єрі допомагають читачам отримувати свіжу та релевантну інформацію. Google вже додав дати публікації та модифікації в мікророзмітку профілів як основні атрибути.

Чого варто уникати в біографії

Ось найпоширеніші помилки, які можуть знизити ефективність вашого представлення.

Порожні сторінки з одним ПІБ. Це не дає жодного уявлення про особистість автора чи його експертизу. Неповне біо — фото, піб, посада. Такий профіль виглядає поверхово і може знизити довіру до компетентності автора. Надто розлогі тексти. Ключові факти можуть загубитися серед деталей. Крім того, не всім цікаво, що ви любите котиків. Виняток — якщо ця інформація релевантна для аудиторії. Загальні та неінформативні фрази. Вони не додають цінності, адже не розкривають конкретних досягнень або навичок фахівця.

Оптимізація сторінки автора

Крім змісту, важливо подати інформацію так, щоб вона була зрозумілою, доступною та корисною для читачів і для пошукових систем.

Впевніться, що дані добре структуровані, поділені на логічні блоки й доповнені необхідними підзаголовками. Включіть у заголовок H1 основні ключові слова. Найчастіше це ПІБ автора, але можна розширити, наприклад: «Новини від [Ім’я]» або «Експерт із [теми]». Зберігайте сторінку на окремому URL, де ім’я та прізвище транслітеровано латиницею. Сторінка автора має бути відкрита для індексації, щоби пошукові системи могли її аналізувати. Додавайте коректні та зрозумілі alt-описи до зображень та назв файлів. Використовуйте атрибут <a href> для зв’язку сторінки автора з контентом і навпаки.

Структуровані дані сторінки автора

Тепер, коли інформація написана, структурована, оптимізована, потрібно пояснити Google зв’язки між елементами сторінки. Зробити це можна за допомогою структурованих даних.

Структуровані дані — це спеціальні позначки в коді сторінки, як-от schema.org, які допомагають пошуковим системам зрозуміти, хто саме є автором контенту.

Основною розміткою сторінки буде Person, оскільки це найбільш релевантна сутність. Щоб Google краще розумів, що це сторінка автора, використовуйте Profile Page, як зазначено в офіційній документації.

Рекомендовані властивості в Profile Page:

dateCreated — допоможе Google розуміти, коли сторінка була створена;

dateModified —покаже, коли останній раз оновлювалася інформація.

Приклад детальної розмітки:

<script type="application/ld+json">

{

"@context": "https://schema.org",

"@type": "ProfilePage",

"dateCreated": "2024-12-23T12:34:00-05:00",

"dateModified": "2024-12-26T14:53:00-05:00",

"mainEntity": {

"@type": "Person",

"name": "[name]",

"jobTitle": "[job_title]",

"url": "[url]",

"image": "[url_img]",

"description": "[short_bio_or_description]",

"sameAs": [

"[sameAs1]",

"[sameAs2]"

],

"alternateName": ["name1", "name2"],

"knowsAbout": ["[knowsAbout1]", "[knowsAbout2]", "[knowsAbout3]"],

"alumniOf": {

"@type": "EducationalOrganization",

"name": "[institution_name]"

},

"award": "[award]",

"worksFor": {

"@type": "Organization",

"name": "[company_name]",

"url": "[company_url]"

},

"hasCredential": [

{

"@type": "EducationalOccupationalCredential",

"credentialCategory": "Professional Certification",

"name": "[certificate_name1]",

"recognizedBy": {

"@type": "Organization",

"name": "[organization_name1]"

},

"url": "[certificate_url1]"

},

{

"@type": "EducationalOccupationalCredential",

"credentialCategory": "Professional Certification",

"name": "[certificate_name2]",

"recognizedBy": {

"@type": "Organization",

"name": "[organization_name2]"

},

"url": "[certificate_url2]"

}

]

}

}

</script>

Значення параметрів:

name — ім'я особи (обов’язковий елемент);

description — короткий опис (наприклад, професійні досягнення, спеціалізація);

jobTitle — поточна посада / професія;

url — посилання на профіль або персональну сторінку;

image — URL-адреса фотографії профілю;

sameAs — список URL-адрес акаунтів у соціальних мережах чи інших профілів (наприклад, LinkedIn, Twitter, особистий блог, wiki);

alternateName — інші імена / псевдоніми;

knowsAbout — теми або сфери знань автора;

alumniOf — інформація про навчальні заклади;

award — нагороди, відзнаки;

worksFor — організація, в якій працює автор (назва й URL-адреса);

hasCredential — кваліфікації, сертифікації;

credentialCategory — тип сертифікації, як-от професійна сертифікація, ступінь, де:

name — назва сертифіката чи диплома;

recognizedBy — організація, яка видала сертифікат;

url — посилання на сертифікат або інформацію про нього.

Важливі властивості Person, на які варто звернути увагу:

same as — показує зв’язки між профілями;

alternate name — допомагає визначити сутність в різних варіантах написання.

Нижче — структурований чекліст для перевірки якості оформлення.

Результуючий чекліст

Стаття:

містить a href посилання на автора;

використовує структуровані дані author та publisher;

включає посилання на сторінку автора в структурованих даних.

Біографія:

написана від третьої особи;

відповідає на питання «Хто автор?»;

демонструє досвід (Experience);

фокусується на експертизі (Expertise);

розкриває роль у компанії (Trustworthiness);

лаконічна та структурована;

містить реальні імена;

не містить граматичних помилок;

регулярно оновлюється.

Сторінка автора:

структурована (абзаци, підзаголовки, списки);

має окремий URL;

URL оптимізований (транслітероване прізвище та ім’я);

містить фото профілю;

має посилання на сертифікати (Expertise);

усі фото та файли оптимізовані (заповнені alt-описи, релевантні назви файлів);

містить посилання на соціальні мережі (Trustworthiness) (Authoritativeness);

передбачає можливість зв’язатися з автором;

містить посилання на публікації автора;

містить лінки на виступи, вебінари, участь у конференціях (Authoritativeness).

Структуровані дані:

використовується мікророзмітка Person;

розмічено sameAs (зв’язки між профілями);

розмічено alternateName (варіанти імені);

містить jobTitle (посада);

включає worksFor (місце роботи);

містить knowsAbout у форматі Thing (тематика експертизи);

проходить валідацію.

Висновки