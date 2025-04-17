Как увеличить кликабельность: преимущества сайтлинков для SEO

Представьте, что вы можете органично добавить несколько ссылок на ваш сайт в результаты поискового запроса. Хотите узнать больше? Тогда давайте вместе рассмотрим еще один действенный способ быть на шаг впереди конкурентов — дополнительные ссылки в Google.

Примечание: эта статья сосредоточена исключительно на SEO-ссылках или органических ссылках. В ней не будет идти речь о расширении линков Google Ads.

Что такое дополнительные ссылки

Впервые представленные Google в 2006 году, sitelinks (сайтлинки, дополнительные ссылки) — это ссылки с одного домена, сгруппированные под текстом на странице результатов поиска. Они созданы алгоритмами Google, позволяют пользователям быстро просматривать наиболее релевантные и информативные страницы сайта. Их цель — привести посетителей непосредственно к искомому контенту.

Инновационные примеры сайтлинков

Со временем вид ссылок в поисковой выдаче менялся, поскольку Google стремился предложить более совершенные способы улучшения результатов поиска и пользовательского опыта.

Расширенные дополнительные ссылки

Основной тип, известный как расширенные ссылки, представлен Google в 2006 году. Это группа ссылок, которые отображаются под основным результатом поиска и ведут на определенные страницы сайта.

Например, когда вы ищете «Netpeak Journal», вы можете увидеть различные связанные подстраницы. Это облегчает пользователям поиск того, что им нужно:

Расширенные сайтлинки увеличивают шансы того, что пользователь нажмет на одно из них.

Однострочные ссылки

Представленные в апреле 2009 представляют года, они собой более компактную версию расширенных линков. Отображаются в виде одной строки под основным результатом поиска, обеспечивая удобную навигацию без перегрузки выдачи:

Этот тип удобен тем, что может появляться не только для верхнего результата поиска, но и для позиций, расположенных ниже:

Показывая несколько ссылок в одном результате поиска, Google улучшает доступность к релевантному контенту и поддерживает различные запросы пользователей.

Переходные сайтлинки

В сентябре 2009 года Google объявил о переходе к новому виду сайтлинков, призванным помочь пользователям быстро переходить к определенным разделам страницы.

Это прямые ссылки на различные разделы страницы, которые позволяют пользователям перемещаться к самой релевантной части контента:

Переходные ссылки полезны для длинных страниц. Содержание может сигнализировать Google о необходимости включения таких ссылок, поскольку они перенаправляют пользователя на заголовок с хэштегом (например: https://site.com//article/#heading-name). Вы можете перейти к полному руководству по размещению гостевых публикаций в SEO и убедиться, что он получит такие ссылки от Google, потому что имеет содержание.

Обновление расширенных ссылок Google

В 2011 году Google значительно обновил формат расширенных сайтлинков Обновление улучшило их видимость и функциональность путем отображения до двенадцати ссылок в более структурированном и удобном виде.

Новый формат сделал навигацию более динамичной и комплексной:

Усовершенствование также повысило заметность сайтлинков: они отображаются в двух колонках в поисковой выдаче.

Поисковая строка для сайтлинков

В 2014 году Google представил окно поиска ссылок ― мощную функцию для поиска непосредственно на сайте со страницы результатов поиска.

Поисковая строка удобна для крупных сайтов, таких как интернет-магазины или информационные порталы:

Она позволяет искать в пределах сайта и направляет более целевой трафик на конкретные страницы сайта.

Примечание: 21 ноября 2024 года этот формат был удален из поисковой выдачи из-за снижения уровня использования.

Прокрутка сайтлинков

В 2022 году Google анонсировал прокрутку сайтлинков ― новый формат, который имеет вид горизонтального списка, что дает возможность пользователям автоматически переходить между несколькими разделами:

Он называется «прокрутка», потому что при нажатии на ссылку пользователь переходит к определенному тексту на странице, а не к ее началу.

Внедрение такого формата связано с развитием языковых моделей искусственного интеллекта. Благодаря лучшему пониманию человеческой речи Google смог выделять и показывать короткие ответы на запросы пользователей из большого объема контента на страницах сайта.

Преимущества дополнительных ссылок в Google

Добавление сайтлинков в список поисковой выдачи имеет несколько преимуществ.

Повышение видимости. При отображении нескольких линков результаты поиска занимают больше места на странице, что привлекает внимание к сайту, и пользователи с большей вероятностью переходят на него. Улучшенный пользовательский опыт. Вместо просмотра множества страниц, пользователи сразу посещают наиболее релевантный раздел сайта прямо из результатов поиска. Улучшенный брендинг. Когда в результатах поиска есть несколько ссылок, это свидетельствует о том, что сайт хорошо организован и авторитетен. Такое положительное впечатление остается в памяти потенциальных клиентов. Удобная навигация по сайту и экономия времени. Предоставляя прямые ссылки на важные страницы, сайтлинки позволяют пользователям обходить промежуточные страницы и быстро добираться до нужного контента. Уменьшение показателя отказов. Когда посетители сразу находят то, что ищут, они с большей вероятностью остаются на вашем сайте. Повышенный CTR. Одним из важнейших преимуществ сайтлинков является их способность повышать коэффициент кликов (CTR).

Показатель CTR измеряет количество людей, которые переходят по вашей ссылке, по сравнению с количеством людей, которые ее видят (показы). Это важный показатель для понимания, насколько эффективно сайт привлекает внимание в результатах поиска.

Сайтлинки повышают CTR, предоставляя под основным результатом поиска несколько вариантов. Каждый ведет к отдельному разделу сайта и увеличивает шансы, что пользователь найдет что-то непосредственно релевантное и кликнет на линк.

Например, представим ситуацию: 16,57% кликов по брендированному запросу ведут не на главную страницу, а на другие внутренние страницы. Такое распределение указывает на наличие перелинковки, поскольку пользователи сразу переходят на подстраницы, которые их больше всего интересуют. Проверить эту тенденцию можно в Google Search Console (GSC) ― сервис покажет, куда именно пользователи кликают и как взаимодействуют со страницами:

Более высокий CTR означает, что сайт соответствует ожиданиям пользователей, увеличивает вовлеченность и потенциальные конверсии.

Позже я покажу еще один способ проверить наличие быстрых ссылок, а сейчас рассмотрю практические стратегии оптимизации сайта для получения сайтлинков.

Как добавить сайтлинк в выдачу Google

Алгоритмы Google автоматически определяют и генерируют линки на сайты. Не существует прямого способа повлиять на их наличие, однако есть несколько рекомендаций и полезных советов, которые могут повысить шансы на появление дополнительных ссылок в результатах поиска Google.

Уникальное название сайта

В большинстве случаев сайтлинки появляются для брендированных поисковых запросов, поскольку помогают пользователям найти определенные разделы известного сайта. Однако существуют исключения, когда ссылки могут появляться и для небрендовых запросов:

Уникальное имя сайта, которое содержит небрендированный запрос, гарантирует быструю узнаваемость бренда и повышает шансы на получение сайтлинков.

Логическая структура сайта

Google предпочитает ресурсы, на которых легко ориентироваться и которые имеют четкую иерархию. Это предполагает наличие хорошо разработанного навигационного меню и упорядоченного контента.

Следуя практическим рекомендациям по структуре сайта, вы можете повысить шансы на получение ссылок. Узнайте больше о том, как создать SEO-ориентированную архитектуру сайта и убедитесь, что ваш сайт хорошо оптимизирован.

Карта сайта sitemap.xml

Помогает поисковым системам понять, как организован сайт. Она предоставляет план содержимого, что облегчает Google создание дополнительных ссылок.

Ознакомьтесь с руководством для начинающих о файле Sitemap.xml для дополнительной информации.

Структурированные данные

Структурированные данные ― это способ организации и маркировки содержимого сайта, чтобы поисковые системы лучше понимали, о чем идет речь на его страницах. В частности, четко определенная разметка хлебных крошек имеет важное значение для сайтлинков, поскольку она помогает Google понять иерархию и пути навигации на сайте.

Структурированные данные также поддерживают такие функции, как расширенные сниппеты и улучшенные результаты поиска.

Внутренние ссылки

Качественные ссылки между страницами сайта помогают поисковым системам видеть, как все связано и организовано. Грамотно выстроенная стратегия внутренних ссылок способствует эффективному распределению ссылочной массы (так называемого «link juice») на сайте. Это помогает Google определять самые влиятельные страницы, что повышает их видимость и потенциально способствует их ранжированию в результатах поиска.

Для аудита и улучшения стратегии внутренних ссылок используйте Netpeak Spider и Netpeak Checker. Эти инструменты проанализируют структуру внутренних ссылок и помогут наиболее важным страницам получить необходимое внимание.

Внутренний PageRank

Внутренний PageRank ― это показатель, который помогает понять важность различных страниц вашего сайта на основе структуры ссылок.

Для расчета используйте Netpeak Spider:

Скачайте инструмент с сайта Netpeak Software , установите его на свой компьютер. Откройте Netpeak Spider и создайте новый проект, введя URL-адрес вашего сайта:

Настройте параметры в соответствии с потребностями, например, исключите определенные страницы, если это необходимо:



Запустите процесс сканирования, чтобы проанализировать внутренние ссылки сайта:

После завершения сканирования перейдите к расчету внутреннего рейтинга страницы. Здесь вы сможете увидеть внутренний рейтинг страниц для всех проверенных URL-адресов:

Как только вы получите результат, используйте эти данные, чтобы определить страницы, которые следует оптимизировать для лучшей внутренней перелинковки:

Использование проверки PageRank имеет решающее значение для оптимизации внутренних ссылок вашего сайта. Это, в свою очередь, увеличивает шансы на сайтлинк.

Чтобы узнать больше об этой метрике, читайте что такое PageRank и как получить его значение.

Распределение ссылочного капитала

Netpeak Checker предоставляет подробную информацию о количестве внутренних ссылок. Используйте его для оптимизации внутренней перелинковки:

Скачайте инструмент с сайта Netpeak Software , установите его на компьютер. Откройте Netpeak Checker и создайте новый проект с URL-адресами, которые хотите проверить:

Выберите параметры, которые хотите проанализировать ― внутренние ссылки :

Запустите анализ, чтобы собрать данные о количестве внутренних ссылок :

Используйте результаты, чтобы определить участки, где распределение ссылочного капитала можно улучшить. Обратите внимание на то, чтобы обеспечить достаточное количество внутренних ссылок на важные страницы.



Если замечаете, что некоторые страницы имеют меньше ссылок, чем другие, пересмотрите их. Рассмотрите возможность добавления ссылок с них на страницы, которые нуждаются в большем PageRank.

Релевантный анкорный текст

Слова, которые вы используете для ссылки на страницу (анкорный текст), должны отражать содержание страницы. Таким образом, и пользователям, и поисковым системам будет понятно, как страницы связаны между собой.

Описательный заголовок и теги заголовков

Метаданные помогают поисковым системам понять основные темы и структуру контента, что способствует более точному формированию ссылок Google и лучшей организации сайта.

Теги заголовков должны быть четкими, лаконичными и отражать содержание каждой страницы. Теги H1, H2 и т. д., следует использовать логично, чтобы организовать контент и подчеркнуть важные разделы.

Другие рекомендации

SEO ― это комплексная сфера, и получение быстрых ссылок предполагает комплексный подход к оптимизации сайта. Вот еще несколько факторов, которые стоит учитывать.

Актуальный и качественный контент ― это ключевой фактор . Регулярно обновляйте сайт качественным, релевантным содержанием, чтобы он оставался интересным и информативным. Это будет сигнализировать поисковым системам, что ваш сайт активен и заслуживает доверия. Избегайте дублирования контента . Наличие дублированного контента может запутать поисковые системы и сделать поисковое продвижение менее эффективным:

Сосредоточьтесь на общей узнаваемости бренда . Хорошо известный и авторитетный бренд с большей вероятностью получит быстрые ссылки. Создание сильного присутствия бизнеса с помощью стратегии SERM (управление репутацией в поисковых системах) и высококачественного контента повышает доверие к вашему сайту и его видимость.

Применяя эти комплексные SEO-стратегии, вы увеличиваете шансы получить ценные внешние ссылки, которые будут способствовать улучшению позиций вашего сайта в результатах поиска.

Как обнаружить сайтлинки

А теперь о том, как проверить наличие ссылок на любом сайте. Для этого воспользуюсь Serpstat:

Зарегистрируйтесь, если у вас еще нет учетной записи Serpstat , и войдите в систему. Введите доменное имя сайта в поисковую строку инструмента, чтобы проверить наличие ссылок :

Выберите поисковую систему (например, Google), в которой нужно проверить наличие сайтлинков :

Нажмите « Найти» и перейдите в раздел « Анализ сайта ― Ключевые слова » :

Нажмите « Фильтр» и выберите « Спецэлементы выдачи ― Содержит все ― Быстрые ссылки »:

Теперь вы видите список ключевых слов, которые содержат сайтлинки. Используйте и анализируйте эти данные. Например, на скриншоте видно, что 100% самых популярных ключевых слов Википедии имеют сайтлинки :

Выводы

Сайтлинки ― это дополнительные (или быстрые) ссылки, которые появляются под основной поисковой выдачей. Их цель ― обеспечить быстрый и прямой доступ к различным разделам вашего сайта. Вы можете существенно улучшить SEO-показатели вашего сайта, используя сайтлинк для повышения коэффициента кликов (CTR). Быстрые ссылки были представлены компанией Google в 2006 году и с годами менялись. Существуют разные типы: расширенные, однострочные и ссылки с переходами. Каждый из них обеспечивает уникальные преимущества, способствуя улучшению пользовательского опыта и повышению видимости сайта. Чтобы увеличить шансы на получение сайтлинков для сайта, сосредоточьтесь на уникальном названии ресурса, логической структуре, комплексной карте сайта и структурированных данных. Также очень важно использовать релевантный анкорный текст для внутренних ссылок, добавлять содержательные заголовки и теги заголовков и придерживаться общих рекомендаций по SEO. Такие инструменты, как Netpeak Spider & Netpeak Checker, могут помочь вам оптимизировать стратегию внутренних ссылок и эффективно распределить ссылочный капитал на вашем сайте.

FAQ

Как изменить сайтлинк в поиске Google?

Вы не можете напрямую менять сайтлинк в поиске ― алгоритмы Google автоматически определяют, какие ссылки отображать. Однако вы можете повлиять на отображение, используя практические рекомендации по быстрым ссылкам.



Сколько быстрых ссылок на сайт можно получить?

Обычно Google отображает до шести сайтлинков, хотя количество может меняться. Расширенные ссылки могут показывать больше, тогда как однострочные ссылки показывают меньше ссылок под основным результатом.

Что делать, если быстрые ссылки не отображаются?

Если ссылки не отображаются, убедитесь, что ваш сайт имеет четкую и логичную структуру, а внутренние ссылки используются эффективно. Оптимизируйте заголовки и теги, создайте подробную карту сайта и внедрите структурированные данные для улучшения видимости сайта.

Можно ли управлять сайтлинками в поисковой консоли?

Нет, нельзя. Сайтлинками управляют алгоритмы Google, и вы не можете манипулировать ими в интерфейсе поисковой консоли.

Как добавить сайтлинк в WordPress?

Добавлять сайтлинк вручную в WordPress невозможно. Впрочем, вы можете воспользоваться советами Google для улучшения поисковой оптимизации вашего сайта, чтобы повысит вероятность их появления в поиске. Эти рекомендации универсальны и не зависят от платформы или конструктора, который вы используете.