Як збільшити клікабельність: переваги сайтлінків для SEO

Уявіть, що ви можете органічно додати кілька посилань на ваш сайт в результати пошукового запиту. Хочете дізнатися більше? Тоді давайте разом розглянемо ще один дієвий спосіб бути на крок попереду конкурентів — швидкі посилання в Google.

Примітка: ця стаття зосереджена виключно на SEO-посиланнях або органічних посиланнях. У ній не йтиметься про розширення лінків Google Ads.

Що таке швидке посилання

Вперше представлені Google у 2006 році, sitelinks (сайтлінки, швидкі посилання) — це лінки з одного домену, згруповані під текстом на сторінці результатів пошуку. Вони створені алгоритмами Google, дозволяють користувачам швидко переглядати найбільш релевантні та інформативні сторінки сайту. Їхня мета — привести відвідувачів безпосередньо до контенту, який ті шукають.

Інноваційні приклади сайтлінків

З часом вигляд посилань в пошуковій видачі змінювався, оскільки Google прагнув запропонувати більш досконалі способи покращення результатів пошуку та користувацького досвіду.

Розширені швидкі посилання

Основний тип, відомий як розширені лінки, представлений Google у 2006 році. Це група посилань, які відображаються під основним результатом пошуку і ведуть на певні сторінки сайту.

Наприклад, коли ви шукаєте «Netpeak Journal», ви можете побачити різні пов’язані підсторінки. Це полегшує користувачам пошук того, що їм потрібно:

Розширені сайтлінки збільшують шанси того, що користувач натисне на одне з них.

Однорядкові посилання

Представлені у квітні 2009 року, вони є більш компактною версію розширених лінків. Відображаються у вигляді одного рядка під основним результатом пошуку, забезпечуючи зручну навігацію без перевантаження видачі:

Цей тип зручний тим, що може з’являтися не тільки для верхнього результату пошуку, але й для позицій, розташованих нижче:

Показуючи кілька посилань в одному результаті пошуку, Google покращує доступність до релевантного контенту і підтримує різні запити користувачів.

Перехідні сайтлінки

У вересні 2009 року Google оголосив про перехід до сайтлінків, покликаних допомогти користувачам швидко переходити до певних розділів сторінки.

Це прямі лінки на різні розділи сторінки, які дають змогу користувачам переходити до найрелевантнішої частини контенту:

Перехідні посилання корисні для довгих сторінок. Зміст може сигналізувати Google про необхідність включення таких посилань, оскільки вони перенаправляють користувача на заголовок із хештегом (наприклад: https://site.com//article/#heading-name). Ви можете перейти до повного посібника з розміщення гостьових публікацій в SEO і переконатися, що він отримає такі лінки від Google, бо має зміст.

Оновлення розширених посилань Google

У 2011 році Google значно оновив формат розширених сайтлінків Оновлення покращило їхню видимість і функціональність шляхом відображення до дванадцяти посилань у більш структурованому і зручному вигляді.

Новий формат зробив навігацію динамічнішою і більш комплексною:

Вдосконалення також підвищило помітність сайтлінків: вони відображаються у двох колонках в пошуковій видачі.

Пошуковий рядок для сайтлінків

У 2014 році Google представив вікно пошуку посилань — потужну функцію для пошуку безпосередньо на сайті зі сторінки результатів пошуку.

Пошуковий рядок зручний для великих сайтів, таких як інтернет-магазини або інформаційні портали:

Він дає змогу шукати у межах сайту і скеровує більш цільовий трафік на конкретні сторінки сайту.

Примітка: 21 листопада 2024 року цей формат було вилучено з пошукової видачі через зниження рівня використання.

Прокрутка сайтлінків

У 2022 році Google анонсував прокрутку сайтлінків — новий формат, який має вигляд горизонтального списку, що дає можливість користувачам автоматично переходити між кількома розділами:

Він називається «прокрутка», бо при натисканні на посилання користувач переходить до певного тексту на сторінці, а не на її початок.

Впровадження такого формату пов’язане з розвитком мовних моделей штучного інтелекту. Завдяки кращому розумінню людської мови Google зміг виділяти та показувати короткі відповіді на запити користувачів із великого обсягу контенту на сторінках сайту.

Переваги швидких посилань в Google

Додавання сайтлінків до списку пошукової видачі має кілька переваг.

Підвищення видимості. При відображенні кількох лінків результати пошуку займають більше місця на сторінці, що привертає увагу до сайту, і користувачі з більшою ймовірністю переходять на нього. Покращений користувацький досвід. Замість перегляду безлічі сторінок, користувачі одразу відвідують найбільш релевантний розділ сайту прямо з результатів пошуку. Покращений брендинг. Коли у результатах пошуку є кілька швидких посилань, це свідчить про те, що сайт добре організований і авторитетний. Таке позитивне враження закарбується в пам’яті потенційних клієнтів. Зручна навігація по сайту і економія часу. Надаючи прямі посилання на важливі сторінки, сайтлінки дозволяють користувачам оминати проміжні сторінки й швидко діставатися до потрібного контенту. Зменшення показника відмов. Коли відвідувачіодразу знаходять те, що шукають, вони з більшою ймовірністю залишаються на вашому сайті. Підвищений CTR. Однією з найважливіших переваг сайтлінків є їхня здатність підвищувати коефіцієнт кліків (CTR).

Показник CTR вимірює кількість людей, які переходять за вашим посиланням, порівняно з кількістю людей, які його бачать (покази). Це важливий показник для розуміння, наскільки ефективно сайт привертає увагу в результатах пошуку.

Сайтлінки підвищують CTR, надаючи під основним результатом пошуку кілька варіантів. Кожен веде до окремого розділу сайту і збільшує шанси, що користувач знайде щось безпосередньо релевантне та клікне на лінк.

Наприклад, уявімо ситуацію: 16,57% кліків за брендованим запитом ведуть не на головну сторінку, а на інші внутрішні сторінки. Такий розподіл вказує на наявність перелінковки, оскільки користувачі одразу переходять на підсторінки, які їх найбільше цікавлять. Перевірити цю тенденцію можна в Google Search Console (GSC) — сервіс покаже, куди саме користувачі клікають і як взаємодіють зі сторінками:

Вищий CTR означає, що сайт відповідає очікуванням користувачів, збільшує залучення та потенційні конверсії.

Пізніше я покажу ще один спосіб перевірити наявність швидких посилань, а зараз розгляну практичні стратегії оптимізації сайту для отримання сайтлінків.

Як додати сайтлінки у видачу Google

Алгоритми Google автоматично визначають і генерують лінки на сайти. Не існує прямого способу вплинути на їх наявність, однак є кілька рекомендацій і корисних порад, які можуть підвищити шанси на появу швидких посилань у результатах пошуку Google.

Унікальна назва сайту

У більшості випадків сайтлінки з’являються для брендованих пошукових запитів, оскільки допомагають користувачам знайти певні розділи відомого сайту. Однак існують винятки, коли посилання можуть з’являтися і для небрендових запитів:

Унікальне ім’я сайту, яке містить небрендований запит, гарантує швидку впізнаваність бренду і підвищує шанси на отримання сайтлінків.

Логічна структура сайту

Google надає перевагу ресурсам, на яких легко орієнтуватися і які мають чітку ієрархію. Це передбачає наявність добре розробленого навігаційного меню та впорядкованого контенту.

Дотримуючись практичних рекомендацій щодо структури сайту, ви можете підвищити шанси на отримання посилань. Дізнайтеся більше про те, як створити SEO-орієнтовану архітектуру сайту і переконайтеся, що ваш сайт добре оптимізовано.

Карта сайту sitemap.xml

Допомагає пошуковим системам зрозуміти, як організований сайт. Вона надає план вмісту, що полегшує Google створення швидких посилань.

Ознайомтеся з посібником для початківців про файл Sitemap.xml для додаткової інформації.

Структуровані дані

Структуровані дані — це спосіб організації та маркування вмісту сайту, щоб пошукові системи краще розуміли, про що йдеться на його сторінках. Зокрема, чітко визначена розмітка хлібних крихт має важливе значення для сайтлінків, оскільки вона допомагає Google зрозуміти ієрархію і шляхи навігації на сайті.

Структуровані дані також підтримують такі функції, як розширені сніпети та покращені результати пошуку.

Внутрішні посилання

Якісні посилання між сторінками сайту допомагають пошуковим системам бачити, як все пов’язано й організовано. Грамотно вибудована стратегія внутрішніх посилань сприяє ефективному розподілу посилальної маси (так званого «link juice») на сайті. Це допомагає Google визначати найвпливовіші сторінки, що підвищує їхню видимість і потенційно сприяє їх ранжуванню в результатах пошуку.

Для аудиту і поліпшення стратегії внутрішніх посилань використовуйте Netpeak Spider і Netpeak Checker. Ці інструменти проаналізують структуру внутрішніх посилань і допоможуть найбільш важливим сторінкам отримати необхідну увагу.

Внутрішній PageRank

Внутрішній PageRank — це показник, який допомагає зрозуміти важливість різних сторінок вашого сайту на основі структури посилань.

Для розрахунку використовуйте Netpeak Spider:

Завантажте інструмент з сайту Netpeak Software, встановіть його на свій комп’ютер. Відкрийте Netpeak Spider і створіть новий проєкт, увівши URL-адресу вашого сайту:

Налаштуйте параметри відповідно до потреб, наприклад, виключіть певні сторінки, якщо це необхідно:

Запустіть процес сканування, щоб проаналізувати внутрішні посилання сайту:

Після завершення сканування перейдіть до розрахунку внутрішнього рейтингу сторінки. Тут ви зможете побачити внутрішній рейтинг сторінок для всіх перевірених URL-адрес:

Щойно ви отримаєте результат, використовуйте ці дані, щоб визначити сторінки, які слід оптимізувати для кращої внутрішньої перелінковки:

Використання перевірки PageRank має вирішальне значення для оптимізації внутрішніх посилань вашого сайту. Це, своєю чергою, збільшує шанси на сайтлінки.

Щоб дізнатися більше про цю метрику, читайте що таке PageRank і як отримати його значення.

Розподіл посилальної маси

Netpeak Checker надає детальну інформацію про кількість внутрішніх посилань. Використовуйте його для оптимізації внутрішнього перелінкування:

Завантажте інструмент з сайту Netpeak Software, встановіть його на комп’ютер. Відкрийте Netpeak Checker і створіть новий проєкт з URL-адресами, які хочете перевірити:

Виберіть параметри, які хочете проаналізувати — внутрішні посилання:

Запустіть аналіз, щоб зібрати дані про кількість внутрішніх посилань:

Використовуйте результати, щоб визначити ділянки, де розподіл посилального капіталу можна покращити. Зверніть увагу на те, щоб забезпечити достатню кількість внутрішніх посилань на важливі сторінки.

Якщо помічаєте, що деякі сторінки мають менше посилань, ніж інші, перегляньте їх. Розгляньте можливість додавання посилань з них на сторінки, які потребують більшого PageRank.

Релевантний анкорний текст

Слова, які ви використовуєте для посилання на сторінку (анкорний текст), повинні відображати зміст сторінки. Таким чином, і користувачам, і пошуковим системам буде зрозуміло, як сторінки пов’язані між собою.

Описовий заголовок і теги заголовків

Метадані допомагають пошуковим системам зрозуміти основні теми та структуру контенту, що сприяє точнішому формуванню посилань Google і кращій організації сайту.

Теги заголовків повинні бути чіткими, лаконічними й відображати зміст кожної сторінки. Теги H1, H2 і т. д., слід використовувати логічно, щоб організувати контент і підкреслити важливі розділи.

Інші рекомендації

SEO — це комплексна сфера, і отримання швидких посилань передбачає комплексний підхід до оптимізації сайту. Ось ще кілька чинників, які варто враховувати.

Актуальний та якісний контент — це ключовий фактор. Регулярно оновлюйте сайт якісним, релевантним вмістом, щоб він залишався цікавим та інформативним. Це сигналізуватиме пошуковим системам, що ваш сайт активний і заслуговує на довіру. Уникайте дублювання контенту . Наявність дубльованого контенту може заплутати пошукові системи й зробити пошукове просування менш ефективним:

Зосередьтеся на загальній впізнаваності бренду. Добре відомий і авторитетний бренд з більшою ймовірністю отримає швидкі посилання. Створення сильної присутності бізнесу за допомогою стратегії SERM (управління репутацією в пошукових системах) і високоякісного контенту підвищує довіру до вашого сайту і його видимість.

Застосовуючи ці комплексні SEO-стратегії, ви збільшуєте шанси отримати цінні зовнішні посилання, які сприятимуть покращенню позицій вашого сайту в результатах пошуку.

Як виявити сайтлінки

А тепер про те, як перевірити наявність посилань на будь-якому сайті. Для цього скористаюся Serpstat:

Зареєструйтеся, якщо у вас ще немає облікового запису Serpstat, та увійдіть у систему. Введіть доменне ім’я сайту в пошуковий рядок інструменту, щоб перевірити наявність посилань:

Виберіть пошукову систему (наприклад, Google), в якій потрібно перевірити наявність сайтлінків:

Натисніть «Знайти» і перейдіть до розділу «Аналіз сайту — Ключові слова»:

Натисніть «Фільтр» і виберіть «Спецелементи видачі — Містить все — Швидкі посилання»:

Тепер ви бачите список ключових слів, які містять сайтлінки. Використовуйте та аналізуйте ці дані. Наприклад, на скриншоті видно, що 100% найпопулярніших ключових слів Вікіпедії мають сайтлінки:

Висновки

Сайтлінки — це додаткові (або швидкі) посилання, які з’являються під основною пошуковою видачею. Їх мета — забезпечити швидкий і прямий доступ до різних розділів вашого сайту. Ви можете суттєво покращити SEO-показники вашого сайту, використовуючи сайтлінки для підвищення коефіцієнта кліків (CTR). Швидкі посилання були представлені компанією Google у 2006 році й з роками змінювалися. Існують різні типи: розширені, однорядкові та посилання з переходами. Кожен із них забезпечує унікальні переваги, сприяючи покращенню користувацького досвіду та підвищенню видимості сайту. Щоб збільшити шанси на отримання сайтлінків для сайту, зосередьтеся на унікальній назві ресурсу, логічній структурі, комплексній карті сайту та структурованих даних. Також дуже важливо використовувати релевантний анкорний текст для внутрішніх посилань, додавати змістовні заголовки та теги заголовків і дотримуватися загальних рекомендацій щодо SEO. Такі інструменти, як Netpeak Spider & Netpeak Checker, можуть допомогти вам оптимізувати стратегію внутрішніх посилань і ефективно розподілити посилальний капітал на вашому сайті. Щоб перевірити, чи є на ваш сайт зовнішні посилання, скористайтеся Serpstat — інструмент дає змогу аналізувати результати пошуку і перевіряти наявність зовнішніх посилань для вашого домену.

FAQ

Як змінити сайтлінки у пошуку Google?

Ви не можете безпосередньо змінювати сайтлінки в пошуку — алгоритми Google автоматично визначають, які посилання відображати. Однак ви можете вплинути на відображення, використовуючи практичні рекомендації щодо швидких посилань.

Скільки швидких посилань на сайт можна отримати?

Зазвичай Google відображає до шести сайтлінків, хоча кількість може змінюватися. Розширені посилання можуть показувати більше, тоді як однорядкові посилання показують менше лінків під основним результатом.

Що робити, якщо швидкі посилання не відображаються?

Якщо посилання не відображаються, переконайтеся, що ваш сайт має чітку та логічну структуру, а внутрішні посилання використовуються ефективно. Оптимізуйте заголовки та теги, створіть детальну карту сайту та впровадьте структуровані дані для покращення видимості сайту.

Чи можна керувати сайтлінками в пошуковій консолі?

Ні, не можна. Сайтлінками керують алгоритми Google, і ви не можете маніпулювати ними в інтерфейсі пошукової консолі.

Як додати сайтлінки у WordPress?

Додавати сайтлінки вручну в WordPress неможливо. Втім, ви можете скористатися порадами Google для покращення пошукової оптимізації вашого сайту, щоб підвищить ймовірність їх появи в пошуку. Ці рекомендації універсальні і не залежать від платформи чи конструктора, який ви використовуєте.