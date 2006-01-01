Катерина Полторак

Інформація про себе

Маркетинг-стратег, PhD економічні науки. Займаюсь маркетингом все професійне життя. Починала в сфері маркетингових досліджень у 2010 році, в 2016 написала і захистила дисертацію на тему маркетингових інтернет-комунікацій. В цьому ж році почала роботу в сфері диджитал маркетингу. Працювала з відомими FMCG брендами та автомобільним ринком (Land Rover, Jaguar, Mazda, Toyota, Lexus).