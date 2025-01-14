Сім цікавих технологічних трендів, і Як вони впливають на наше життя
У 2024 році людство вільно використовувало штучний інтелект — від створення картинок і мемів до аналітики фондових ринків, а також друкувало на ЗD-принтерах частини тіла й тестувало роботу 6G-зв’язку.
Від ігор до медицини — сучасні технології вже імплементовані до кожної сфери нашої діяльності. Дізнайтесь зі статті, як AI, 3D-друк чи квантові обчислення допоможуть вам у повсякденному житті.
Експансія штучного інтелекту (AI) і машинного навчання
Генеративний штучний інтелект вийшов на новий рівень — він здатний створювати тексти, музику, зображення й відео.
Алгоритми AI аналізують поведінку користувачів, надаючи індивідуальні рекомендації, котрі допомагають підвищити залученість і конверсію. Розвиток в напрямі обробки людської мови дає змогу віртуальним асистентам краще розуміти й відповідати на запити користувачів.
Але не це минулого року зробило штучний інтелект трендом номер один.
АІ почали активно застосовувати на всіх рівнях — від користування браузерними сервісами кшталт Copilot чи Bard до персональних асистентів.
Наприклад, асистент Google Pixel AI напише за вас електронні листи або статті, спираючись на ваш авторський стиль, спланує зустрічі й відповість на запитання. AI-асистент Copilot від GitHub допоможе вам написати код.
В бізнесі теж широко залучають штучний інтелект — від ведення аналітики й розробки РК до автоматизації контенту.
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Використання цифрових двійників
Це точні віртуальні копії об’єктів або процесів. Цифрові двійники використовуються в будівництві для оцінки стійкості споруд, у медицині для моделювання лікування, а у виробництві — для оптимізації процесів і зниження витрат виготовлення деталей.
Джерело світлини Noria Corporation
Застосовують цифрові двійники в автовиробництві BMW і Mercedes-Benz, в Siemens Energy — в управлінні віртуальними електростанціями, в Ericsson завдяки цій технології розподіляють обладнання для мереж 5G.
AR-окуляри на кшталт Vision Pro від Apple вже звично змінюють наш спосіб взаємодії з цифровим світом.
Але справжнім проривом у 2024 році можна назвати успіхи в генетиці й медицині.
Один з таких прикладів — схвалена Управлінням з продовольства і медикаментів США (FDA) штучна підшлункова залоза, котра автоматично вводить інсулін пацієнтам із діабетом І типу. Рівень глюкози контролюється через пристрій під шкірою, він передає дані на смартфон.
Поширення мережевих технологій 5G і 6G
Як повідомляють експерти GSMA (Groupe Special Mobile Association), у 2024 році не тільки продовжився розвиток мережевих технологій 5G, але й розпочалися дослідження щодо 6G. Це суттєво змінить бізнес-ландшафт через швидшу передачу даних.
За попередніми оцінками GSMA, рівень проникнення 5G у 2025 році буде виглядати наступним чином:
- розвинені країни Азії — 50%;
- північна Америка — 48%;
- Європа — 34%.
Розвиток інтернету речей (IoT)
Розміщення серверів ближче до джерела даних скорочує затримки. Це дає змогу оптимізувати управління трафіком, освітленням і комунікаціями у «розумних містах» на кшталт Сінгапуру чи Осло. IoT, або інтернет речей являє собою мережу пристроїв, що обмінюються даними.
Пристрої IoT застосовуються в охороні здоров’я, розумних містах для моніторингу й оптимізації процесів. Сільське господарство використовує IoT для дослідження стану ґрунту й водопостачання, що підвищує врожайність. У медицині гаджети стежать за здоров’ям пацієнтів у реальному часі, повідомляючи про ризики.
Застосування квантових обчислень
В Google наприкінець року презентували потужний квантовий чип Willow. Ця технологія здатна дуже швидко вирішувати завдання, які досі повною мірою залишалися недоступними традиційним комп’ютерам: моделювання молекул, розробка ліків і прогнозування погоди.
Серед інших ключових розробників квантових чипів — IBM, Microsoft, Amazon та Intel.
Цікаво, чи дійсно людство нарешті отримає вірогідні прогнози погоди. :)
Використання роботів-гуманоїдів
Раніше роботи-гуманоїди залишалися в лабораторіях чи демонстраційних залах.
Проте у 2024 році Agility Robotics запустили серійне виробництво таких роботів для автоматизації складських і логістичних операцій.
Одне з перших комерційних застосувань людиноподібних роботів підтверджено на підприємствах Schaeffler AG.
Нові моделі, як-от робот Atlas від Boston Dynamics, мають здатність виконувати складні фізичні завдання, в тому числі доставляння й сортування товарів. Серед перших замовників — Amazon.
Крім промислового використання, вже розроблені роботи-компаньйони, котрі здатні підтримувати емоційний стан людей і забезпечувати їхню соціальну інтеграцію.
Поширення 3D-друку
За даними Acumen Research and Consulting, цей ринок стрімко зростає і включає такі напрями:
- створення моделей органів і тканин для вивчання;
- підготовка до хірургічних втручань завдяки тренуванню на 3D-моделі;
- виготовлення індивідуальних імплантатів і протезів;
- біопринтинг як технологія для створення живих тканин і органів.
Висновки
У 2024 році найбільший (і найцікавіший!) вплив на людство отримали такі високотехнологічні досягнення:
- Штучний інтелект (AI) і машинне навчання.
- Цифрові двійники.
- Мережеві технології 5G і 6G.
- Інтернет речей (IoT).
- Квантові обчислення.
- Роботи-гуманоїди.
- 3D-друк.
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