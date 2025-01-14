Сім цікавих технологічних трендів, і Як вони впливають на наше життя

Сім цікавих технологічних трендів, і Як вони впливають на наше життя

У 2024 році людство вільно використовувало штучний інтелект — від створення картинок і мемів до аналітики фондових ринків, а також друкувало на ЗD-принтерах частини тіла й тестувало роботу 6G-зв’язку.

Від ігор до медицини — сучасні технології вже імплементовані до кожної сфери нашої діяльності. Дізнайтесь зі статті, як AI, 3D-друк чи квантові обчислення допоможуть вам у повсякденному житті.

Експансія штучного інтелекту (AI) і машинного навчання

Генеративний штучний інтелект вийшов на новий рівень — він здатний створювати тексти, музику, зображення й відео.

Алгоритми AI аналізують поведінку користувачів, надаючи індивідуальні рекомендації, котрі допомагають підвищити залученість і конверсію. Розвиток в напрямі обробки людської мови дає змогу віртуальним асистентам краще розуміти й відповідати на запити користувачів.

Але не це минулого року зробило штучний інтелект трендом номер один.

АІ почали активно застосовувати на всіх рівнях — від користування браузерними сервісами кшталт Copilot чи Bard до персональних асистентів.

Наприклад, асистент Google Pixel AI напише за вас електронні листи або статті, спираючись на ваш авторський стиль, спланує зустрічі й відповість на запитання. AI-асистент Copilot від GitHub допоможе вам написати код.

В бізнесі теж широко залучають штучний інтелект — від ведення аналітики й розробки РК до автоматизації контенту.

Читайте практичні поради в нашому блозі, Як створити SEO-текст за допомогою AI.

Використання цифрових двійників

Це точні віртуальні копії об’єктів або процесів. Цифрові двійники використовуються в будівництві для оцінки стійкості споруд, у медицині для моделювання лікування, а у виробництві — для оптимізації процесів і зниження витрат виготовлення деталей.

Джерело світлини Noria Corporation

Застосовують цифрові двійники в автовиробництві BMW і Mercedes-Benz, в Siemens Energy — в управлінні віртуальними електростанціями, в Ericsson завдяки цій технології розподіляють обладнання для мереж 5G.

AR-окуляри на кшталт Vision Pro від Apple вже звично змінюють наш спосіб взаємодії з цифровим світом.

Але справжнім проривом у 2024 році можна назвати успіхи в генетиці й медицині.

Один з таких прикладів — схвалена Управлінням з продовольства і медикаментів США (FDA) штучна підшлункова залоза, котра автоматично вводить інсулін пацієнтам із діабетом І типу. Рівень глюкози контролюється через пристрій під шкірою, він передає дані на смартфон.

Поширення мережевих технологій 5G і 6G

Як повідомляють експерти GSMA (Groupe Special Mobile Association), у 2024 році не тільки продовжився розвиток мережевих технологій 5G, але й розпочалися дослідження щодо 6G. Це суттєво змінить бізнес-ландшафт через швидшу передачу даних.

За попередніми оцінками GSMA, рівень проникнення 5G у 2025 році буде виглядати наступним чином:

розвинені країни Азії — 50%;

північна Америка — 48%;

Європа — 34%.

Розвиток інтернету речей (IoT)

Розміщення серверів ближче до джерела даних скорочує затримки. Це дає змогу оптимізувати управління трафіком, освітленням і комунікаціями у «розумних містах» на кшталт Сінгапуру чи Осло. IoT, або інтернет речей являє собою мережу пристроїв, що обмінюються даними.

Пристрої IoT застосовуються в охороні здоров’я, розумних містах для моніторингу й оптимізації процесів. Сільське господарство використовує IoT для дослідження стану ґрунту й водопостачання, що підвищує врожайність. У медицині гаджети стежать за здоров’ям пацієнтів у реальному часі, повідомляючи про ризики.

Застосування квантових обчислень

В Google наприкінець року презентували потужний квантовий чип Willow. Ця технологія здатна дуже швидко вирішувати завдання, які досі повною мірою залишалися недоступними традиційним комп’ютерам: моделювання молекул, розробка ліків і прогнозування погоди.

Серед інших ключових розробників квантових чипів — IBM, Microsoft, Amazon та Intel.

Цікаво, чи дійсно людство нарешті отримає вірогідні прогнози погоди. :)

Використання роботів-гуманоїдів

Раніше роботи-гуманоїди залишалися в лабораторіях чи демонстраційних залах.

Проте у 2024 році Agility Robotics запустили серійне виробництво таких роботів для автоматизації складських і логістичних операцій.

Одне з перших комерційних застосувань людиноподібних роботів підтверджено на підприємствах Schaeffler AG.

Нові моделі, як-от робот Atlas від Boston Dynamics, мають здатність виконувати складні фізичні завдання, в тому числі доставляння й сортування товарів. Серед перших замовників — Amazon.

Крім промислового використання, вже розроблені роботи-компаньйони, котрі здатні підтримувати емоційний стан людей і забезпечувати їхню соціальну інтеграцію.

Поширення 3D-друку

За даними Acumen Research and Consulting, цей ринок стрімко зростає і включає такі напрями:

створення моделей органів і тканин для вивчання;

підготовка до хірургічних втручань завдяки тренуванню на 3D-моделі;

виготовлення індивідуальних імплантатів і протезів;

біопринтинг як технологія для створення живих тканин і органів.

Висновки

У 2024 році найбільший (і найцікавіший!) вплив на людство отримали такі високотехнологічні досягнення: