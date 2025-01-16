Семь интересных технологических трендов, и Как они влияют на нашу жизнь

Семь интересных технологических трендов, и Как они влияют на нашу жизнь

В 2024 году человечество свободно использовало искусственный интеллект — от создания картинок и мемов до аналитики фондовых рынков, а также печатало на ЗD-принтерах части тела и тестировало работу 6G-связи.

От игр до медицины — современные технологии уже имплементированы в каждую сферу нашей деятельности. Узнайте из статьи, как AI, 3D-печать или квантовые вычисления помогут вам в повседневной жизни.

Экспансия искусственного интеллекта (AI) и машинного обучения

Генеративный искусственный интеллект вышел на новый уровень — он способен создавать тексты, музыку, изображения и видео.

Алгоритмы AI анализируют поведение пользователей, предоставляя индивидуальные рекомендации, которые помогают повысить вовлеченность и конверсию. Развитие в направлении обработки человеческой речи позволяет виртуальным ассистентам лучше понимать и отвечать на запросы пользователей.

Но не это в прошлом году сделало искусственный интеллект трендом номер один.

ИИ начали активно применять на всех уровнях — от пользования браузерными сервисами вроде Copilot или Bard до персональных ассистентов.

Например, ассистент Google Pixel AI напишет за вас электронные письма или статьи, опираясь на ваш авторский стиль, спланирует встречи и ответит на вопросы. AI-ассистент Copilot от GitHub поможет вам написать код.

В бизнесе тоже широко задействуют искусственный интеллект — от ведения аналитики и разработки РК до автоматизации контента.

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Использование цифровых двойников

Это точные виртуальные копии объектов или процессов. Цифровые двойники используются в строительстве для оценки устойчивости сооружений, в медицине для моделирования лечения, а в производстве — для оптимизации процессов и снижения затрат изготовления деталей.

Источник фотографии Noria Corporation

Применяют цифровые двойники в автопромышленности BMW и Mercedes-Benz, в Siemens Energy — в управлении виртуальными электростанциями, в Ericsson благодаря этой технологии распределяют оборудование для сетей 5G.

AR-очки вроде Vision Pro от Apple уже привычно меняют наш способ взаимодействия с цифровым миром.

Но настоящим прорывом в 2024 году можно назвать успехи в генетике и медицине.

Один из таких примеров — одобренная Управлением по продовольствию и медикаментам США (FDA) искусственная поджелудочная железа, которая автоматически вводит инсулин пациентам с диабетом І типа. Уровень глюкозы контролируется через устройство под кожей, оно передает данные на смартфон.

Распространение сетевых технологий 5G и 6G

Как сообщают эксперты GSMA (Groupe Special Mobile Association), в 2024 году не только продолжилось развитие сетевых технологий 5G, но и начались исследования по 6G. Это существенно изменит бизнес-ландшафт из-за более быстрой передачи данных.

По предварительным оценкам GSMA, уровень проникновения 5G в 2025 году будет выглядеть следующим образом:

развитые страны Азии — 50%;

северная Америка — 48%;

Европа — 34%.

Развитие интернета вещей (IoT)

Размещение серверов ближе к источнику данных сокращает задержки. Это позволяет оптимизировать управление трафиком, освещением и коммуникациями в «умных городах» вроде Сингапура или Осло. IoT, или интернет вещей представляет собой сеть устройств, обменивающихся данными.

Устройства IoT применяются в здравоохранении, умных городах для мониторинга и оптимизации процессов. Сельское хозяйство использует IoT для исследования состояния почвы и водоснабжения, что повышает урожайность. В медицине гаджеты следят за здоровьем пациентов в реальном времени, сообщая о рисках.

Применение квантовых вычислений

В Google в конце года презентовали мощный квантовый чип Willow. Эта технология способна очень быстро решать задачи, которые до сих пор в полной мере оставались недоступными традиционным компьютерам: моделирование молекул, разработка лекарств и прогнозирование погоды.

Среди других ключевых разработчиков квантовых чипов — IBM, Microsoft, Amazon и Intel.

Интересно, действительно ли человечество наконец получит достоверные прогнозы погоды. :)

Использование роботов-гуманоидов

Ранее роботы-гуманоиды оставались в лабораториях или демонстрационных залах.

В 2024 году Agility Robotics запустили серийное производство таких роботов для автоматизации складских и логистических операций.

Одно из первых коммерческих применений человекоподобных роботов подтверждено на предприятиях Schaeffler AG.

Новые модели, такие как робот Atlas от Boston Dynamics, обладают способностью выполнять сложные физические задачи, в том числе доставку и сортировку товаров. Среди первых заказчиков — Amazon.

Помимо промышленного использования, уже разработаны роботы-компаньоны, которые способны поддерживать эмоциональное состояние людей и обеспечивать их социальную интеграцию.

Распространение 3D-печати

По данным Acumen Research and Consulting, этот рынок стремительно растет и включает следующие направления:

создание моделей органов и тканей для изучения;

подготовка к хирургическим вмешательствам благодаря тренировке на 3D-модели;

изготовление индивидуальных имплантатов и протезов;

биопринтинг как технология для создания живых тканей и органов.

Выводы

В 2024 году наибольшее (и самое интересное!) влияние на человечество имели такие высокотехнологические достижения: