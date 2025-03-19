Як набрати підписників в Instagram, Threads чи Facebook з нуля

Як набрати підписників в Instagram, Threads чи Facebook з нуля

Легше, коли ви відома компанія на кшталт Nike чи Apple, і завдяки впізнаваності бренду перші тисячі підписників з’являються самі після створення акаунту. Для всіх інших — це задача з зірочкою, якщо ви хочете зробити все швидко і білими методами.

В статті розгляну базові кроки на прикладі популярних соцмереж компанії Meta — від оформлення профілю до контент-стратегії просування.

Перші кроки до досягнення популярності сторінки

Перед просуванням впевніться, що ваш профіль достатньо інформативний, а контент привабливий для інших користувачів.

Приділіть увагу оформленню профілю

Створення привабливого профілю є першим і найважливішим кроком:

Аватар і біографія. Використовувайте чітке фото, що відповідає тематиці сторінки. Додавайте короткий і зрозумілий опис, що передає головну ідею бренду чи вашої особистості. Посилання. Додайте лінк на ваш сайт, інші соцмережі або платформи для взаємодії. Оформлення стрічки. Використовувайте єдиний стиль у публікаціях, це допомагає створити впізнаваний образ. Зазирніть в акаунти брендів типу Apple, де візуальний стиль є невіднятною частиною бренду.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от apple (@apple)

Створюйте привабливий контент

Щоб утримати увагу користувачів і стимулювати підписки, важливо регулярно створювати якісний вміст:

Контент-план. Розробіть графік публікацій, який включатиме різні типи дописів (освітні, розважальні, залучальні, рекламні). Формати. Використовуйте різноманітні формати – каруселі, рілси, історії, прямі ефіри, опитування. Актуальні теми. Аналізуйте тренди у своїй ніші й адаптувати контент відповідно до запитів аудиторії. Заклики до дії (CTA). Під кожним дописом закликайте до взаємодії (наприклад, «Збережіть цей допис», «Напишіть у коментарях»).

Взаємодійте з аудиторією

Алгоритми соцмереж просувають контент, який викликає активну взаємодію:

Коментування і лайки. Взаємодійте з підписниками, відповідати на їхні коментарі, брати участь у дискусіях. Наприклад, блогери часто закликають писати думку в коментарях і активно відповідають. Взаємні згадки. Створюйте колаборації з іншими акаунтами, обмінюйтесь згадками й беріть участь у спільних проєктах. Розіграші й челенджі. Організовуйте конкурси, що спонукають людей підписуватися й поширювати сторінку. Контент від підписників (UGC). Використовуйте матеріали користувачів, щоби зміцнити зв’язок з аудиторією. Наприклад, Starbucks регулярно публікує відео клієнтів зі своїми напоями.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Starbucks (@starbucks)

Як створити стратегію з просування в соцмережі

Для стабільного зростання підписників потрібно:

Визначити цільову аудиторію. Розуміння, хто ваші потенційні підписники, допоможе створювати релевантний контент. Аналізуйте вік, інтереси, поведінкові особливості й проблеми аудиторії. Підбирати ключові теми. Вивчайте, що цікавить вашу аудиторію, аналізуючи конкуренцію, запити в Google, популярні тренди. Використовуйте рубрики, що поєднують освітній, розважальний і комерційний контент. Поєднувати безплатні й платні методи. Органічне просування (регулярний контент, взаємодія, хештеги) слід доповнювати рекламою, співпрацею з блогерами й ретаргетингом для розширення охоплення. Аналізувати результати й оптимізувати частоту публікацій. Відстежувати ефективність контенту, взаємодії та рекламних кампаній, коригуючи стратегію на основі отриманих даних.

Як отримати перших підписників в Instagram

Це соціальна мережа, що орієнтована на візуальний контент. Основа платформи — світлини, також можна записувати відео тривалістю до 10 хвилин у стрічці й до 60 хвилин в IGTV, короткі відео Reels. Також є stories — короткі фото- й відеопублікації, зникають через 24 години і live-трансляції як взаємодія з аудиторією в реальному часі.

Стрічка алгоритмічна — публікації відображаються відповідно до інтересів користувачів, взаємодій і популярності допису. Instagram дає змогу ділитися контентом, взаємодіяти через коментарі, лайки і особисті повідомлення, а також просувати бренди й товари через рекламу і співпрацю з блогерами.

Є платні методи просування, коли ви сплачуєте платформі або спеціалістам за просування акаунту й умовно безоплатні способи залучення підписників, де ви приділяєте свою увагу і час.

Безоплатні методи залучення аудиторії

Релевантний контент. Публікуйте унікальні фото і відео, які відповідають інтересам вашої аудиторії. Хештеги і геолокація. Використовуйте популярні й нішеві хештеги, додавайте місцеперебування, щоб залучити більше користувачів. Взаємодія з іншими акаунтами. Коментуйте і лайкайте публікації потенційних підписників. Просування через Stories. Використовуйте інтерактивні опитування, кнопки CTA («Перейти», «Дізнатися більше»). Колаборації. Співпрацюйте з іншими акаунтами для взаємного піару. Проведення конкурсів. Запропонуйте підписатися, позначити друзів або зробити репост для участі. Трансляції та вебінари. Прямі ефіри привертають увагу й залучають нових підписників.

Платні методи

Реклама в Instagram Ads. Запускайте таргетовану рекламу, щоб охопити цільову аудиторію. Співпраця з блогерами. Замовляйте рекламу в інфлюенсерів, котрі мають активну аудиторію у вашій ніші.

Як отримати перших підписників в Threads

Threads —платформа для текстових обговорень і аналог X (Twitter). Стрімко набирає популярність, у 2024 перетнула межу в 275 млн за кількістю користувачів щомісяця.

Ця соцмережа орієнтована на текстові пости до 500 символів, посилання, фотографії й відео тривалістю до п’яти хвилин. Стрічка алгоритмічна — пости відображаються на основі рекомендацій і в хронологічному порядку. Доступні стандартні налаштування конфіденційності на кшталт обмеження коментарів чи приховування контенту.

Користувачі можуть лайкати, коментувати, репостити й цитувати пости інших. Реєструються в Threads через Instagram, з якого підписники переносяться в новостворений акаунт автоматично.

Безоплатні методи залучення аудиторії

Активність у Threads. Публікуйте цікаві обговорення, щоб користувачі взаємодіяли з вашим контентом. Перехресне просування. Діліться контентом через Instagram. Реакція на популярні теми. Приєднуйтеся до актуальних дискусій, щоб отримати охоплення.

Платні методи

Реклама через Meta Ads. Вже з січня 2025 року Meta тестує рекламу у Threads. Колаборації з активними користувачами. Просіть відомих авторів у Threads згадати ваш акаунт.

Як отримати перших підписників у Facebook

Наразі платформа залишається найбільшою соціальною мережею у світі з понад трьома млрд активних користувачів щомісяця.

Джерело

Facebook використовується для спілкування, обміну новинами, реклами, ведення бізнесу й створення спільнот. Основа контенту — текстові публікації, як-от короткі статуси, довгі пости, опитування, також фотографії, stories, що зникають за 24 години, Reels і live-трансляції.

Безоплатні методи залучення аудиторії

Запрошення друзів. Надсилайте запрошення підписатися на вашу сторінку знайомим і клієнтам. Участь у групах. Публікуйте корисний контент у тематичних групах. Трансляції та вебінари. Прямі ефіри привертають увагу й залучають нових підписників.

Платні методи

Meta Ads. Створюйте рекламні кампанії з чітким таргетингом, робіть спонсоровані пости. Співпраця з популярними сторінками. Домовляйтеся про взаємні згадки чи рекламу.

Висновки

Для просування в популярних соцмережах компанії Meta вам необхідно виконати такі базові кроки, як:

Оформити профіль. Якісний аватар, інформативна біографія, посилання на зовнішні ресурси й стильна стрічка підвищують впізнаваність і довіру до акаунту. Розробити контент-стратегію. Регулярні публікації різних форматів (освітні, розважальні, комерційні) допомагають залучати аудиторію й утримувати її увагу. Взаємодіяти з підписниками. Це активне коментування, відповіді на запитання, конкурси та UGC (контент від користувачів) покращують залученість. Поєднувати безплатні й платні методи. Органічні способи залучення підписників забезпечують стабільний ріст, а реклама та співпраця з блогерами прискорюють процес. Проводити аналіз і оптимізацію. Регулярний перегляд аналітики допомагає зрозуміти, які типи контенту найкраще працюють, і коригувати стратегію відповідно до вподобань аудиторії.

Враховуйте особливості просування для кожної з соціальних мереж: