Як набрати підписників в Instagram, Threads чи Facebook з нуля
Легше, коли ви відома компанія на кшталт Nike чи Apple, і завдяки впізнаваності бренду перші тисячі підписників з’являються самі після створення акаунту. Для всіх інших — це задача з зірочкою, якщо ви хочете зробити все швидко і білими методами.
В статті розгляну базові кроки на прикладі популярних соцмереж компанії Meta — від оформлення профілю до контент-стратегії просування.
Перші кроки до досягнення популярності сторінки
Перед просуванням впевніться, що ваш профіль достатньо інформативний, а контент привабливий для інших користувачів.
Приділіть увагу оформленню профілю
Створення привабливого профілю є першим і найважливішим кроком:
- Аватар і біографія. Використовувайте чітке фото, що відповідає тематиці сторінки. Додавайте короткий і зрозумілий опис, що передає головну ідею бренду чи вашої особистості.
- Посилання. Додайте лінк на ваш сайт, інші соцмережі або платформи для взаємодії.
- Оформлення стрічки. Використовувайте єдиний стиль у публікаціях, це допомагає створити впізнаваний образ. Зазирніть в акаунти брендів типу Apple, де візуальний стиль є невіднятною частиною бренду.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Створюйте привабливий контент
Щоб утримати увагу користувачів і стимулювати підписки, важливо регулярно створювати якісний вміст:
- Контент-план. Розробіть графік публікацій, який включатиме різні типи дописів (освітні, розважальні, залучальні, рекламні).
- Формати. Використовуйте різноманітні формати – каруселі, рілси, історії, прямі ефіри, опитування.
- Актуальні теми. Аналізуйте тренди у своїй ніші й адаптувати контент відповідно до запитів аудиторії.
- Заклики до дії (CTA). Під кожним дописом закликайте до взаємодії (наприклад, «Збережіть цей допис», «Напишіть у коментарях»).
Взаємодійте з аудиторією
Алгоритми соцмереж просувають контент, який викликає активну взаємодію:
- Коментування і лайки. Взаємодійте з підписниками, відповідати на їхні коментарі, брати участь у дискусіях. Наприклад, блогери часто закликають писати думку в коментарях і активно відповідають.
- Взаємні згадки. Створюйте колаборації з іншими акаунтами, обмінюйтесь згадками й беріть участь у спільних проєктах.
- Розіграші й челенджі. Організовуйте конкурси, що спонукають людей підписуватися й поширювати сторінку.
- Контент від підписників (UGC). Використовуйте матеріали користувачів, щоби зміцнити зв’язок з аудиторією. Наприклад, Starbucks регулярно публікує відео клієнтів зі своїми напоями.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Як створити стратегію з просування в соцмережі
Для стабільного зростання підписників потрібно:
- Визначити цільову аудиторію. Розуміння, хто ваші потенційні підписники, допоможе створювати релевантний контент. Аналізуйте вік, інтереси, поведінкові особливості й проблеми аудиторії.
- Підбирати ключові теми. Вивчайте, що цікавить вашу аудиторію, аналізуючи конкуренцію, запити в Google, популярні тренди. Використовуйте рубрики, що поєднують освітній, розважальний і комерційний контент.
- Поєднувати безплатні й платні методи. Органічне просування (регулярний контент, взаємодія, хештеги) слід доповнювати рекламою, співпрацею з блогерами й ретаргетингом для розширення охоплення.
- Аналізувати результати й оптимізувати частоту публікацій. Відстежувати ефективність контенту, взаємодії та рекламних кампаній, коригуючи стратегію на основі отриманих даних.
Читайте статтю Що має бути в ідеальному контент-плані для соціальних мереж.
Як отримати перших підписників в Instagram
Це соціальна мережа, що орієнтована на візуальний контент. Основа платформи — світлини, також можна записувати відео тривалістю до 10 хвилин у стрічці й до 60 хвилин в IGTV, короткі відео Reels. Також є stories — короткі фото- й відеопублікації, зникають через 24 години і live-трансляції як взаємодія з аудиторією в реальному часі.
Стрічка алгоритмічна — публікації відображаються відповідно до інтересів користувачів, взаємодій і популярності допису. Instagram дає змогу ділитися контентом, взаємодіяти через коментарі, лайки і особисті повідомлення, а також просувати бренди й товари через рекламу і співпрацю з блогерами.
Є платні методи просування, коли ви сплачуєте платформі або спеціалістам за просування акаунту й умовно безоплатні способи залучення підписників, де ви приділяєте свою увагу і час.
Безоплатні методи залучення аудиторії
- Релевантний контент. Публікуйте унікальні фото і відео, які відповідають інтересам вашої аудиторії.
- Хештеги і геолокація. Використовуйте популярні й нішеві хештеги, додавайте місцеперебування, щоб залучити більше користувачів.
- Взаємодія з іншими акаунтами. Коментуйте і лайкайте публікації потенційних підписників.
- Просування через Stories. Використовуйте інтерактивні опитування, кнопки CTA («Перейти», «Дізнатися більше»).
- Колаборації. Співпрацюйте з іншими акаунтами для взаємного піару.
- Проведення конкурсів. Запропонуйте підписатися, позначити друзів або зробити репост для участі.
- Трансляції та вебінари. Прямі ефіри привертають увагу й залучають нових підписників.
Платні методи
- Реклама в Instagram Ads. Запускайте таргетовану рекламу, щоб охопити цільову аудиторію.
- Співпраця з блогерами. Замовляйте рекламу в інфлюенсерів, котрі мають активну аудиторію у вашій ніші.
Читайте добірку статей за темою:
Як отримати перших підписників в Threads
Threads —платформа для текстових обговорень і аналог X (Twitter). Стрімко набирає популярність, у 2024 перетнула межу в 275 млн за кількістю користувачів щомісяця.
Ця соцмережа орієнтована на текстові пости до 500 символів, посилання, фотографії й відео тривалістю до п’яти хвилин. Стрічка алгоритмічна — пости відображаються на основі рекомендацій і в хронологічному порядку. Доступні стандартні налаштування конфіденційності на кшталт обмеження коментарів чи приховування контенту.
Користувачі можуть лайкати, коментувати, репостити й цитувати пости інших. Реєструються в Threads через Instagram, з якого підписники переносяться в новостворений акаунт автоматично.
Безоплатні методи залучення аудиторії
- Активність у Threads. Публікуйте цікаві обговорення, щоб користувачі взаємодіяли з вашим контентом.
- Перехресне просування. Діліться контентом через Instagram.
- Реакція на популярні теми. Приєднуйтеся до актуальних дискусій, щоб отримати охоплення.
Платні методи
- Реклама через Meta Ads. Вже з січня 2025 року Meta тестує рекламу у Threads.
- Колаборації з активними користувачами. Просіть відомих авторів у Threads згадати ваш акаунт.
Як отримати перших підписників у Facebook
Наразі платформа залишається найбільшою соціальною мережею у світі з понад трьома млрд активних користувачів щомісяця.
Facebook використовується для спілкування, обміну новинами, реклами, ведення бізнесу й створення спільнот. Основа контенту — текстові публікації, як-от короткі статуси, довгі пости, опитування, також фотографії, stories, що зникають за 24 години, Reels і live-трансляції.
Безоплатні методи залучення аудиторії
- Запрошення друзів. Надсилайте запрошення підписатися на вашу сторінку знайомим і клієнтам.
- Участь у групах. Публікуйте корисний контент у тематичних групах.
- Трансляції та вебінари. Прямі ефіри привертають увагу й залучають нових підписників.
Платні методи
- Meta Ads. Створюйте рекламні кампанії з чітким таргетингом, робіть спонсоровані пости.
- Співпраця з популярними сторінками. Домовляйтеся про взаємні згадки чи рекламу.
Висновки
Для просування в популярних соцмережах компанії Meta вам необхідно виконати такі базові кроки, як:
- Оформити профіль. Якісний аватар, інформативна біографія, посилання на зовнішні ресурси й стильна стрічка підвищують впізнаваність і довіру до акаунту.
- Розробити контент-стратегію. Регулярні публікації різних форматів (освітні, розважальні, комерційні) допомагають залучати аудиторію й утримувати її увагу.
- Взаємодіяти з підписниками. Це активне коментування, відповіді на запитання, конкурси та UGC (контент від користувачів) покращують залученість.
- Поєднувати безплатні й платні методи. Органічні способи залучення підписників забезпечують стабільний ріст, а реклама та співпраця з блогерами прискорюють процес.
- Проводити аналіз і оптимізацію. Регулярний перегляд аналітики допомагає зрозуміти, які типи контенту найкраще працюють, і коригувати стратегію відповідно до вподобань аудиторії.
Враховуйте особливості просування для кожної з соціальних мереж:
- Просування через Instagram. Використовуйте хештеги, геолокації, взаємодію з іншими акаунтами і конкурси для безоплатного збільшення охоплення. Реклама й колаборації з блогерами прискорять ріст підписників.
- Просування в Threads. Проявляйте активність у дискусіях, реагуйте на популярні теми й робіть перехресне просування з Instagram. З 2025 року буде доступна реклама.
- Просування у Facebook. Вам стануть в пригоді такі безплатні методи, як використання груп, запрошень друзів і прямих ефірів. Реклама в Meta Ads і співпраця з популярними сторінками допоможуть масштабувати результати.
Більше за темою
Свіжі
Повний путівник по Google Analytics 4 для початківців
Що таке GA4, огляд інтерфейсу та рекомендації курсів для вивчення аналітики
Збільшення органічного трафіку на 69% для швидкозростаючого B2B SaaS на Webflow: кейс RapidCanvas
Висока конкуренція в сфері штучного інтелекту. Як за чотири місяці підвищити рейтинг домену на 25%
Як створити ефективний чат-бот для бізнесу: сім порад
ТОП-7 корисних порад про те, як створювати ефективні чат-боти для бізнесу