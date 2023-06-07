Зарекомендувати себе як експерта, побудувати міцну репутацію та справляти незабутнє враження на оточення — досягти цих цілей дозволяє особистий бренд. Мова про те, як люди сприймають вас, ваші цінності, навички та ваш продукт чи послугу. Зібрала цікаві кейси та покрокову інструкцію, як просувати персональний бренд в Instagram, стратегії, що зроблять із вас «зірку Інстаграм».

З матеріалу ви дізнаєтеся про тренди просування, а також про те, як:

Поставити реальні цілі та досягти їх за допомогою персонального бренду. Відрізнити реальних інфлюенсерів від фейкових із сервісом trendHERO. Вибрати стратегію роботи з аудиторією. Виміряти залучення підписників. Скласти контент-план. Вирішити, який дизайн облікового запису підходить саме вам.

Пост буде цікавий як блогерам-початківцям, так і досвідченим маркетологам, котрі знаходяться в пошуку нових способів залучити та утримати підписників.

Навіщо просувати особистий бренд в Instagram?

У 2023 році кількість активних користувачів в Instagram склала 1,35 мільярда людей. До 2025 року прогнозується ріст щомісячної кількості активних користувачів соціальної мережі до 1,44 мільярда людей, це 31,2% від загальної кількості користувачів інтернету у світі.

Крім того, 90% постійних відвідувачів Instagram підписано на хоча б одну комерційну організацію.

Перевага не лише на боці виробників.

Понад 36% співробітників сектору B2B вирішує співпрацювати з компанією після аналізу бренду в Instagram.

Тому, якщо ви хочете заробляти гроші, продаючи те, що любите, вам необхідно знати, як просувати особистий бренд в Instagram.

Ставимо ціль

Перш ніж створити обліковий запис та розвивати персональний бренд, потрібно відповісти на такі питання:

Чи можу я виробляти такі товари/послуги/контент, які допоможуть вирішити проблеми аудиторії?

У яких галузях я експерт?

Які мої особисті якості мотивують аудиторію?

Які власні завдання я зможу вирішити, коли отримаю величезну кількість підписників?

Виходячи з відповідей, можна сформулювати три цілі:

Інформувати аудиторію про події, які відбуваються у вашому житті (або в компанії), залучити підписників та отримати їхню увагу. Сформувати спільноту та залучити аудиторію для нативних рекламних кампаній інших брендів. Генерувати ліди та збільшити дохід, продаючи власні товари чи послуги.

Щоб досягти цих цілей, слід розвивати особистий бренд і виконати 12 дій:

визначити ідентичність бренду;

дослідити цільову аудиторію;

проаналізувати конкурентів;

скласти контент-план;

візуалізувати контент;

написати пости;

використовувати хештеги;

взаємодіяти з інфлюенсерами;

прогнозувати поведінку аудиторії;

створити Instagram Shop;

регулярно постити Stories;

аналізувати результати.

Починайте з визначення ідентичності — першого етапу на шляху до просування особистого бренду в Instagram.

Визначення ідентичності бренду

Що потрібно для розвитку особистого бренду в Instagram? Визначити ідентичність: унікальність, цінність, соціальну відповідальність.

Приклад. Людиною, яка успішно окреслила персональний бренд, є Маша Єфросініна — українська телеведуча, продюсер та громадська активістка, засновниця «Фонду Маша», що підтримує жінок, які постраждали від насильства. Вона збудувала сильний особистий бренд, який допоміг їй стати відомою в Україні та світі.

Персональний бренд Маші Єфросініної зосереджений навколо її основних цінностей: працьовитості, професіоналізму та креативності. Її вебсайт, профілі в соціальних мережах та публічні виступи відображають це. Телеведуча відома бездоганним стилем, привабливістю та прагненням до досконалості.

Іншим аспектом її персонального бренду є зосередженість на соціальних питаннях та відданість суспільству. Маша Єфросініна є послом доброї волі UNICEF і зараз активно допомагає жінкам, які постраждали через війну. Така громадянська позиція та соціальна відповідальність допомогли їй побудувати спільноту прихильників та отримати повагу в професійній сфері.

Про те, як побудувати особистий бренд в Instagram читайте в кейсі письменниці Аліни Піддубної.

Три етапи визначення ідентичності:

Унікальність. Які навички, знання чи досвід вирізняють вас серед інших фахівців у вашій професійній галузі? Цінності. Що для вас важливе? Персональний бренд повинен відображати ваші цінності та переконання. Соціальна відповідальність. Як саме ви допомагаєте людям, які поряд? Можливо, це волонтерство? Стійкий бізнес?

Відповіді на ці та інші питання я даю у Reels у своєму Instagram. Це допоможе визначити ідентичність вашого бренду та зробити подальше просування ефективним.

Дослідження цільової аудиторії

На етапі створення продукту (послуги) слід замислитись, кому він буде корисний і чий «‎біль» зможе закрити. Від того, наскільки детально ви вивчите цільову аудиторію та створите персонажів, залежить ефективність контенту та збільшення авторитету блогера.

Визначити свою цільову аудиторію — це як потрапити в яблучко! Ось кілька порад, щодопоможуть вам знайти своїх ідеальних підписників та ефективно працювати з ними:

Визначте свою нішу. Почніть із чіткого розуміння, що робить ваш товар чи послугу унікальною. Це допоможе звузити коло цільової аудиторії та виділитися з натовпу.



Наприклад, послуги фітнесу можна пропонувати чоловікам та жінкам віком 20–50 років, а можна звузити цільову аудиторію до зайнятих людей, яким важливі ефективність тренувань та правильне харчування в комплексі.

Проведіть дослідження ринку. Дізнайтеся переваги, інтереси та болючі точки вашої аудиторії. Ставте питання, проводьте опитування та аналізуйте дані, щоб отримати цінні відомості.

Знання — це сила! Створити персонажів покупців. Розробіть детальні профілі ваших ідеальних клієнтів. Враховуйте демографічні, психографічні та поведінкові характеристики. Вкажіть імена персонажів, вік і навіть передісторію. Це допоможе вам краще зрозуміти їхні потреби. Використовуйте соціальні мережі. Платформи соціальних мереж — це джерело інформації для вивчення цільової аудиторії. Використовуйте інструменти аналітики для збору даних, відстеження залучення та адаптації контенту. Спілкуйтесь та слухайте. Взаємодіяти з аудиторією через коментарі, прямі повідомлення та онлайн-спільноти. Активно вислуховуйте відгуки та пропозиції, беріть до уваги болючі точки. Аутентична взаємодія зміцнює довіру!

Визначення цільової аудиторії вимагає часу та старань, але як тільки ви розберетеся, ваші маркетингові зусилля окупляться!

Аналіз конкурентів

Подивіться, хто знаходиться у вашій локації та надає аналогічні послуги. Подумайте, чим ви відрізняєтесь від цих брендів. Інформація стане в пригоді при складанні контент-плану.

Непогано також дізнатися про демографічні показники аудиторії. Ці дані можна отримати з Instagram Analytics.

Виберіть опцію Insights. Перейдіть до Audience.

Готово! Тепер ви знаєте вік, стать та місце розташування своїх підписників.

Досліджуємо аудиторію в Instagram Audience

Скористайтеся сервісом trendHERO. Він дозволяє:

Детально дізнатися та проаналізувати свою аудиторію. Знайти та проаналізувати конкурентів, їх підписників та рекламні інтеграції в блогерів. Перевірити обліковий запис на накрутку. Знайти та перевірити активність аудиторії блогерів. Дізнатися про інтереси підписників блогера. Відстежити ефективність контенту та дізнатися найкращий час для публікації.

Особливо сервіс потрібен, якщо вас цікавить просування через інфлюенсерів. Не треба боятися витратити бюджет на фейкових блогерів, які зібрали мільйони підписників методом накрутки: сервіс допоможе перевірити аудиторію, її залучення та місцеперебування. Шукати інфлюенсерів досить просто — використовуйте зручні фільтри чи ключові слова. Наприклад, за допомогою фільтрів можна задати локацію та кількість підписників, щоб точно не помилитися з вибором людини для інформаційного партнерства. Можна використовувати більш як 16 різних фільтрів. Для вибору ключових слів в один клік сервіс використовує ChatGPT.

Шукаємо інфлюенсерів у сервісі trendHERO

Складання контент-плану

Найважливіше при просуванні особистого бренду в Instagtam — пропонувати аудиторії захопливий контент.

Поширена помилка — публікувати однотипні пости. Наприклад, обліковий запис містить лише професійну інформацію, а про інтереси людини залишається лише здогадуватися.

Контент повинен охоплювати кілька категорій. Ось шаблон плану вмісту.

Що відображає контент? Який тип інформації підійде? Вашу особистість позитивні цитати

фотографії творчого простору, поєднання домашньої та робочої атмосфери

жарти Ваші соціальні зв’язки фотографії з конференцій та ділових заходів, які ви відвідали

спільні знімки з інфлюенсерами

інтерв’ю з відомою особистістю вашої індустрії (це може бути як ваш, так і чужий матеріал, про що обов’язково повідомте в хештегах) Ваші захоплення волонтерські ініціативи, які ви підтримали

цікаві місця, де побували

особисті досягнення як маленькі, так і значні — це ваш привід для гордості Ваші інтереси пости про книги та фільми

фотографії ваших хобі

подорожі Ваші професійні навички інструкції, how-to, лайфхаки, поради

новини індустрії та показова статистика

нагороди/визнання

Візуалізація контенту

Вибираючи унікальну кольорову гаму, не забувайте про тренди в дизайні персонального бренду Instagram. Візуальні елементи грають вирішальну роль. Їх варто підбирати, виходячи з особливостей цільової аудиторії. У сфері дизайну особистого бренду 2023 року можна виділити такі тенденції:

Аутентичні портрети. Минули часи, коли, щоб додати фото в Instagram, спочатку потрібно було зробити професійну фотосесію Сьогодні дизайн персонального бренду схиляється до аутентичних фотографій. Зображення, що зафіксували справжні емоції, демонструють індивідуальність людини, мають великий попит. Такі фотографії, які часто зображують людей у ​​природних обставинах, допомагають встановити безпосередній зв’язок з аудиторією, сприяючи виникненню почуття довіри та реальності. Мінімалістичні візуальні образи. В епоху інформаційного навантаження простота та мінімалізм набирають обертів. Чисті та не захаращені візуальні образи з акцентом на основні елементи переважають у дизайні персонального бренду. Вільний простір на мінімалістських зображеннях дозволяє виділити головну тему або повідомлення. Такий підхід створює відчуття витонченості, професіоналізму та ясності, дозволяючи людям лаконічно донести інформацію про свій бренд. Зображення способу життя. Сьогодні аудиторія тяжіє до персональних брендів, які демонструють бажаний спосіб життя та досвід. Спосіб життя показує людей у ​​їхній стихії, які займаються діяльністю, пов’язаною із їхнім особистим брендом або сферою компетенції. Такі зображення викликають емоції, дозволяючи аудиторії уявити себе в схожих сценаріях і встановити зв’язок із людиною на глибшому рівні. Спосіб життя також покращує вашу історію, роблячи особистий бренд відкритішим та таким, що надихає ваших підписників. Різноманітна репрезентація. Оскільки все більше уваги приділяється інклюзивності та репрезентативності, у дизайні персональних брендів варто використовувати образи, що відображають різноманітність. Бренди активно шукають рішення, які охоплюють різні етнічні групи, статі, типи тіла тощо. Такий підхід у дизайні особистого бренду допомагає створити широку привабливість та знайти відгук у більшої аудиторії. Аутентичне закулісся. У період соціальних мереж аудиторія цінує можливість зазирнути за лаштунки життя впливових персон. Аутентичність цінується, а знімки, що дають відвертий погляд на повсякденну рутину, робочі процеси та навіть проблеми, з якими стикаються люди, допомагають встановити тісніший зв’язок. Такі візуальні образи «за лаштунками» олюднюють бренди, роблячи їх легко впізнаваними, привабливими та доброзичливими. Інтерактивні та анімовані візуальні ефекти. З розвитком технологій у дизайні персонального бренду з’явилися інтерактивні та анімовані візуальні образи. GIF-файли, короткі відео та інтерактивні елементи, такі як інфографіка або доповнена реальність, стають популярними. Ці динамічні зображення привертають увагу, створюють враження, що запам’ятовується, і покращують загальний користувальницький досвід.

Дизайн персонального бренду постійно розвивається, і бути в курсі останніх тенденцій дуже важливо для ефективного просування облікового запису в Instagram. Чим більше своїх «фішок» ви придумаєте, тим краще цільова аудиторія сприйматиме контент.

У 2023 році важливо виконувати гайдлайни, щоб не заважати алгоритмам показувати ваш контент аудиторії цієї соціальної мережі. І якщо зараз Instagram пише, що надає перевагу постам-каруселям та reels, зробленим у самому Instagram — потрібно спробувати робити саме їх.

Карта трендів дизайну в Instagram

Написання постів

Підраховано, що оптимальна довжина органічного поста становить 138–150 символів. Ідеальне рекламне повідомлення сприймається, якщо не перевищує 125 символів.

Водночас такі гіганти ЗМІ, як National Geographic, публікують довгі пости. Впевнені, що зможете написати не гірше? Робіть!

National Geographic публікує пост в Instagram на підтримку PR-кампанії захисту ведмедів

Не забувайте про важливість голосу бренду під час спілкування з підписниками.

Використання хештегів

Тепер щодо значення хештегів та геолокації в Instagram у 2023 році й те, як вони можуть підвищити ефективність вашого контенту та залученість.

Використання релевантних та цільових хештегів. У 2023 році вони, як і раніше, є потужним способом підвищення впізнаваності та охоплення вашого контенту. Однак ключовим моментом є використання релевантних та цільових хештегів. Замість того, щоби просто використовувати популярні або загальні хештеги, зосередьтеся на поєднанні широких та нішевих тегів, специфічних для вашого контенту та цільової аудиторії. Такий підхід підвищує ймовірність того, що повідомлення будуть виявлені людьми, які щиро зацікавлені у вашій ніші. Це підвищить залучення нових підписників. Модні та своєчасні хештеги. Відстеження актуальних тем допоможе підвищити пізнаваність вашого контенту. Будьте в курсі популярних обговорень, подій, свят та галузевих тенденцій, що стосуються вашої ніші. Мітки розташування. У 2023 році використання тегів розташування в Instagram продовжує відігравати важливу роль у персоналізації контенту та охопленні місцевих спільнот. Додавання тега розташування до ваших повідомлень допомагає націлюватися на аудиторію в певному регіоні чи місті. Це особливо корисно для компаній із фізичним розташуванням або для тих, хто прагне встановити зв’язок із місцевими спільнотами. Користувачі часто переглядають контент на основі тегів розташування, що робить його ефективним способом взаємодії з людьми, які поділяють зв’язок чи інтерес до певного місця. Геотаргетовані хештеги. Поєднання хештегів із мітками розташування може ще більше розширити охоплення та залучення вашого контенту. Геотаргетовані хештеги включають конкретні місця в самі хештеги. Наприклад, замість #food можна використовувати #foodlondon або #foodieNYC. Такий підхід дозволить вам задіяти гіперлокальні спільноти та залучити людей, які спеціально шукають контент, пов’язаний із конкретним місцем. Геотаргетовані хештеги допоможуть вам встановити зв’язок із більш релевантною та залученою аудиторією. Хештеги для ніш та спільнот. У 2023 році хештеги для ніш та спільнот продовжують процвітати як спосіб налагодження зв’язків, пошуку однодумців та створення спільнот. Ці хештеги прив’язані до певних інтересів, галузі чи спільноти та дозволяють взаємодіяти з вузькоспрямованою аудиторією. Використовуючи нішові хештеги, які відповідають вашому контенту або бренду, ви можете позиціонувати себе як авторитет у цій спільноті та залучити людей, які розділяють схожі захоплення, що призведе до більш змістовної взаємодії та залучення.

Взаємодія з інфлюенсерами

При просуванні особистого бренду в Інстаграм потрібно вирішити, з якою категорією інфлюенсерів вам хочеться взаємодіяти — мега-, мікро- або нано.

Мегаінфлюенсери — це знаменитості та політики в Instagram з аудиторією від 100 тисяч до 1+ млн підписників. Не завжди вигідно укладати договір саме з ними, адже вартість послуг колосальна, а бажаного ефекту можна не отримати. Мікроінфлюенсери можуть похвалитися аудиторією 5000–100000 осіб. Мікроінфлюенсери, як правило, є експертами у вузькій ніші. Тому, якщо ви хочете отримати доступ до ділової аудиторії, ваш вибір може впасти саме на цю категорію. Наноінфлюенсери збирають від 1000 до 5000 підписників, не ретушують фотографії та не прагнуть гламурної репрезентації. Робота з ними буде вигідна для вас, якщо цільова аудиторія цінує доступність, простоту та мінімалізм. Крім того, рекомендація вашого сервісу від наноінфлюенсера виглядає більш реалістично. Отже, у вас більше шансів підняти продажі.

Прогнозування поведінки аудиторії

Можна припустити реакцію на той чи інший пост в аудиторії у вказаному діапазоні віку. Так, і чоловіки, і жінки від 18 до 34 скоріше за все стурбовані питаннями екології, тому бренди із соціальною відповідальністю викликають у них повагу та довіру.

Створення Instagram Shop

Тренд, заданий у 2020 році. Сьогодні представники покоління Z схильні робити покупки прямо в Instagram, не переходячи в інтернет-магазин. Тож із платформи для реклами соціальна мережа перетворюється на торговий майданчик.

Секрет популярності Instagram Shop полягає саме у віці аудиторії. Це так, на замітку.

Регулярні Stories

Понад 1 мільярд користувачів Instagram щодня знімають Stories. Те саме робить половина особистих брендів у Instagram. Водночас третина всіх Stories веде до збільшення доходу.

Зважаючи на те, що Stories пропадають через 24 години, у вас є лише один шанс захопити аудиторію.

Успішна стратегія Stories включає п’ять пунктів:

Сторітелінг. Надсилання повідомлення в перші три секунди. Цінність для аудиторії (важлива інформація чи посилання на корисний продукт). Заклик до дії. Відповідність до загальної стратегії бренду.

Історії привертають увагу більшої кількості потенційних клієнтів, аніж пости. Майте це на увазі.

Почитайте про особливості створення такого контенту, коли йдеться про Stories для бізнесу.

У потрібний час у потрібному місці

Експерти Hootsuite провели дослідження і з’ясували, у який час аудиторія найкраще реагує на публікації на конкретну тематику.

Подорожі та туризм П’ятниця 9.00–13.00 ЗМІ та розваги Вівторок/четвер 12.00–15.00 Ресторани П’ятниця 12.00 Роздрібна торгівля Вівторок/четвер/п’ятниця 12.00 Професійні послуги Вівторок/середа/п’ятниця 9.00 або 10.00 Волонтерські організації Вівторок 10.00 або 16.00 Електронна комерція Четвер 16.00 або 21.00 Медицина та охорона здоров’я Середа/неділя 13.00, 14.00 або 15.00 Технології Понеділок/вівторок 14.00 Освіта Четвер 16.00 або 17.00

Обов’язково враховуйте цю тенденцію при написанні своїх постів та історій.

Аналіз результатів

Пам’ятаєте, із чого я починала? Правильно — з постановки цілей. Тепер можна перевірити, чого досягли.

Щоб виміряти що відомо аудиторії про ваш бренд, дайте відповідь на три запитання:

Скільки підписників у вас є?

Як багато людей читає ваші пости щодня/щотижня/щомісяця?

Хто говорить про ваш бренд і реагує на ваші публікації?

Перевірте трафік. Для цього поміркуйте на такі теми:

Скільки відвідувачів приходить на сайт із вашого Instagram-акаунту?

Який відсоток трафіку на сайті становлять підписники Instagram?

Наскільки якісним є трафік? Який рівень залучення користувачів?

Чи часто ваші пости коментують? Як ви працюєте з негативними відгуками та критикою?

Якщо вас цікавить тривале партнерство з аудиторією, настав час виміряти лідогенерацію:

Скільки email-адрес ви отримали завдяки створенню особистого бренду?

Скільки підписників зацікавилося вашими онлайн-ресурсами?

Наскільки охоче аудиторія бере участь у конкурсах, які ви організовуєте?

Скільки email-адрес ви отримали завдяки створенню особистого бренду?

Далі дослідження залучення аудиторії. Це допоможе зрозуміти, що розпалює інтерес підписників:

Як взаємодіють підписники в коментарях: відповідають особисто вам, переписуються один з одним? Більше дають позитивні чи негативні відгуки?

Скільки людей згадує ваш бренд? Чи всім ви відповідаєте?

Забезпечити унікальний досвід взаємодії з вашим брендом має не лише команда технічної підтримки. Якщо підписники повідомляють про проблеми та просять поради у вас — це гарний знак. Значить вам довіряють. При цьому час від часу перевіряйте якість підтримки аудиторії:

Чи є попит на підтримку у вашому обліковому записі?

Як швидко ви розв’язуєте проблеми споживачів?

Наскільки задоволені клієнти спілкуванням з вами?

Цифровий PR — ще одна важлива тема:

Який відсоток аудиторії, залученої до вашої PR-кампанії, дізнався про вас в Instagram?

Скільки людей вважають вас лідером думок?

Що говорять про ваші публікації журналісти та інфлюенсери?

Як багато підписників ставить вам професійні питання?

Ефективність моніторингу соціальних мереж перевіряється таким чином:

Скільки разів користувачі зверталися до вас із запитаннями щодо продукту/послуги?

Чи ви отримуєте пропозиції від клієнтів, як удосконалити товар?

Як поради користувачів вплинули на розвиток бренду?

Зрештою, фінансове питання — останнє в списку, але не за значущістю. Чи ви отримуєте бажаний дохід завдяки залученню лідів? А як щодо рекламодавців?

Просуваючи особистий бренд в Instagram, будьте креативними та використовуйте сучасні технології. І хай вам щастить!

Думка авторів гостьового поста може не збігатися з позицією редакції та фахівців агентства Netpeak.