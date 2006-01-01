Оксана Павлюк

Оксана Павлюк

Автор NJ з 2021
Моє місто:
Ukraine, Vinnytsya
Інформація про себе
Засновниця ТОВ «‎Текстум Вінниця» та куратора курса «‎Креативний SEO-копірайтинг». Досвід у копірайтингу 10 років. Маю публікації на MC.today, DOU, SendPulse

Свіжі матеріали

SMM
63049 8
Як просувати особистий бренд в Instagram в 2025 році?
