Как набрать подписчиков в Instagram, Threads или Facebook с нуля

Как набрать подписчиков в Instagram, Threads или Facebook с нуля

Когда вы известная компания вроде Nike или Apple, благодаря узнаваемости бренда первые тысячи подписчиков появляются сразу после создания аккаунта. Для всех остальных — это задача со звездочкой, если вы хотите сделать все быстро и белыми методами.

В статье рассмотрю базовые шаги на примере популярных соцсетей компании Meta — от оформления профиля до контент-стратегии продвижения.

Первые шаги к достижению популярности страницы

Перед продвижением убедитесь, что ваш профиль достаточно информативен, а контент привлекателен для других пользователей.

Уделите внимание оформлению профиля

Создание привлекательного профиля является первым и самым важным шагом:

Аватар и биография. Используйте четкое фото, соответствующее тематике страницы. Добавьте короткое и понятное описание, передающее главную идею бренда или вашей личности. Ссылки. Разместите ссылку на ваш сайт, другие соцсети или платформы для взаимодействия. Оформление ленты. Используйте единый стиль в публикациях, чтобы создать узнаваемый образ. Загляните в аккаунты брендов типа Apple, где визуальный стиль является неотъемлемой частью бренда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от apple (@apple)

Создавайте привлекательный контент

Чтобы удержать внимание пользователей и стимулировать подписки, важно регулярно создавать качественное наполнение:

Контент-план. Разработайте график публикаций, который будет включать различные типы постов (образовательные, развлекательные, вовлекающие, рекламные). Форматы. Используйте различные форматы — карусели, рилсы, истории, прямые эфиры, опросы. Актуальные темы. Анализируйте тренды в своей нише и адаптируйте контент в соответствии с запросами аудитории. Призывы к действию (CTA). Под каждым постом призывайте к взаимодействию (например, «Сохраните это сообщение», «Напишите в комментариях»).

Взаимодействуйте с аудиторией

Алгоритмы соцсетей продвигают контент, который вызывает активное взаимодействие:

Комментирование и лайки. Взаимодействуйте с подписчиками, отвечайте на их комментарии, участвуйте в дискуссиях. Например, блогеры часто призывают писать мнение в комментариях и активно отвечают. Взаимные упоминания. Создавайте коллаборации с другими аккаунтами, обменивайтесь упоминаниями и участвуйте в совместных проектах. Розыгрыши и челленджи. Организовывайте конкурсы, побуждающие людей подписываться и распространять страницу. Контент от подписчиков (UGC). Используйте материалы пользователей, чтобы укрепить связь с аудиторией. Например, Starbucks регулярно публикует видео клиентов со своими напитками.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Starbucks (@starbucks)

Как создать стратегию по продвижению в соцсети

Для стабильного роста подписчиков требуется:

Определить целевую аудиторию. Понимание, кто ваши потенциальные подписчики, поможет создавать релевантный контент. Анализируйте возраст, интересы, поведенческие особенности и проблемы аудитории. Подобрать ключевые темы. Изучайте, что интересует вашу аудиторию, анализируя конкуренцию, запросы в Google, популярные тренды. Используйте рубрики, сочетающие образовательный, развлекательный и коммерческий контент. Сочетать бесплатные и платные методы. Органическое продвижение (регулярный контент, взаимодействие, хештеги) следует дополнять рекламой, сотрудничеством с блогерами и ретаргетингом для расширения охвата. Анализировать результаты и оптимизировать частоту публикаций. Отслеживайте эффективность контента, взаимодействия и рекламные кампании, корректируя стратегию на основе полученных данных.

Как получить первых подписчиков в Instagram

Это социальная сеть, ориентированная на визуальный контент. Основа платформы — фотографии, также можно записывать видео продолжительностью до 10 минут в ленте и до 60 минут в IGTV, короткие видео Reels. Также есть stories — короткие фото- и видеопубликации, исчезающие через 24 часа и live-трансляции как взаимодействие с аудиторией в реальном времени.

Лента алгоритмическая — публикации отображаются в соответствии с интересами пользователей, взаимодействиями и популярностью поста. Instagram позволяет делиться контентом, взаимодействовать через комментарии, лайки и личные сообщения, а также продвигать бренды и товары через рекламу и сотрудничество с блогерами.

Есть платные методы продвижения, когда вы платите платформе или специалистам за продвижение аккаунта и условно бесплатные способы привлечения подписчиков, где вы уделяете свое внимание и время.

Бесплатные методы привлечения аудитории

Релевантный контент. Публикуйте уникальные фото и видео, которые соответствуют интересам вашей аудитории. Хэштеги и геолокация. Используйте популярные и нишевые хэштеги, добавляйте местонахождение, чтобы привлечь больше пользователей. Взаимодействие с другими аккаунтами. Комментируйте и лайкайте публикации потенциальных подписчиков. Продвижение через Stories. Используйте интерактивные опросы, кнопки CTA («Перейти», «Узнать больше»). Коллаборации. Сотрудничайте с другими аккаунтами для взаимного пиара. Проведение конкурсов. Предложите подписаться, отметить друзей или сделать репост для участия. Трансляции и вебинары. Прямые эфиры привлекают внимание и привлекают новых подписчиков.

Платные методы

Реклама в Instagram Ads. Запускайте таргетированную рекламу, чтобы охватить целевую аудиторию. Сотрудничество с блогерами. Заказывайте рекламу у инфлюенсеров, которые имеют активную аудиторию в вашей нише.

Как получить первых подписчиков в Threads

Threads — платформа для текстовых обсуждений и альтернатива X (Twitter). Стремительно набирает популярность, в 2024 преодолела отметку в 275 млн активных пользователей в месяц.

Эта соцсеть ориентирована на текстовые посты до 500 символов, ссылки, фотографии и видео продолжительностью до пяти минут. Лента алгоритмическая — посты отображаются на основе рекомендаций и в хронологическом порядке. Доступны стандартные настройки конфиденциальности вроде ограничения комментариев или сокрытия контента.

Пользователи могут лайкать, комментировать, репостить и цитировать посты других. Регистрируются в Threads через Instagram, из которого подписчики переносятся в новосозданный аккаунт автоматически.

Бесплатные методы привлечения аудитории

Активность в Threads. Публикуйте интересные обсуждения, чтобы пользователи взаимодействовали с вашим контентом. Перекрестное продвижение. Делитесь контентом через Instagram. Реакция на популярные темы. Присоединяйтесь к актуальным дискуссиям, чтобы получить охват.

Платные методы

Реклама через Meta Ads. С января 2025 года Meta тестирует рекламу в Threads. Коллаборации с активными пользователями. Просите известных авторов в Threads упомянуть ваш аккаунт.

Как получить первых подписчиков в Facebook

Сейчас платформа остается крупнейшей социальной сетью в мире с более чем тремя млрд активных пользователей ежемесячно.

Источник

Facebook используется для общения, обмена новостями, рекламы, ведения бизнеса и создания сообществ. Основа контента — текстовые публикации, такие как короткие статусы, длинные посты, опросы, также фотографии, stories, исчезающие через 24 часа, Reels и live-трансляции.

Бесплатные методы привлечения аудитории

Приглашение друзей. Отправляйте приглашения подписаться на вашу страницу знакомым и клиентам. Участие в группах. Публикуйте полезный контент в тематических группах. Трансляции и вебинары. Прямые эфиры привлекают внимание и привлекают новых подписчиков.

Платные методы

Meta Ads. Создавайте рекламные кампании с четким таргетингом, делайте спонсированные посты. Сотрудничество с популярными страницами. Договаривайтесь о взаимных упоминаниях или рекламе.

Выводы

Для продвижения в популярных соцсетях компании Meta вам необходимо выполнить такие базовые шаги, как:

Оформить профиль. Качественный аватар, информативная биография, ссылки на внешние ресурсы и стильная лента повышают узнаваемость и доверие к аккаунту. Разработать контент-стратегию. Регулярные публикации разных форматов (образовательные, развлекательные, коммерческие) помогают привлекать аудиторию и удерживать ее внимание. Взаимодействовать с подписчиками. Это активное комментирование, ответы на вопросы, конкурсы и UGC (контент от пользователей) улучшают вовлеченность. Сочетать бесплатные и платные методы. Органические способы привлечения подписчиков обеспечивают стабильный рост, а реклама и сотрудничество с блогерами ускоряют процесс. Проводить анализ и оптимизацию. Регулярный просмотр аналитики помогает понять, какие типы контента работают лучше всего, и корректировать стратегию в соответствии с предпочтениями аудитории.

Учитывайте особенности продвижения для каждой из социальных сетей: