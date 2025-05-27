Україна — лідер зростання в диджитал-рекламі: ключові інсайти дослідження AdEx Benchmark від IAB Europe
Україна увійшла в найкращі дві країни Європи за темпами зростання рекламного ринку, а також посіла перше місце за часткою відео в загальному display-сегменті — 63%. Такі результати представлено у звіті AdEx Benchmark 2024 від IAB Europe — основного галузевого орієнтира щодо стану європейського ринку digital-реклами.
Загалом диджитал-реклама у Європі становить уже понад дві третини (67,2%) усіх рекламних витрат. У 2024 році ринок цифрової реклами на континенті перевищив €100 млрд і сягнув €118,9 млрд, зростаючи на 16% попри складний геополітичний та економічний фон.
Загальний стан європейських справ у digital-напрямі
У 2024 році ринок цифрової реклами Європи знову ігнорував економічні обмеження: геополітичні напруження, тиск інфляції та зміни в регуляторному середовищі. Проте сектор зріс на 16% — в загального обсягу це €118,9 млрд.
У 21 із 30 країн зафіксовано двозначні темпи зростання, а ринки, що активно розвиваються — як-от Україна, Польща, Сербія та Австрія — посіли місця серед найдинамічніших за темпами розвитку.
За оцінками експертів IAB Europe, у 2025 році рекламодавці діятимуть вкрай виважено, але зберігається чимало можливостей — зокрема, в сегментах Retail Media і відеореклами. Ці напрями й надалі еволюціонують у відповідь на зміни в поведінці споживачів і зростання попиту на стратегії, орієнтовані на результат.
А тепер про найцікавіше.
Що відбувається за диджитал-напрямом в Україні
У 2024 році український ринок цифрової реклами показав одне з найвищих зростань у Європі.
- Загальне зростання ринку: +27,2%, друге місце серед 30 країн.
- Зростання з урахуванням інфляції (CPI adjusted): +19,4%, друге місце.
- Ріст у сегменті Display (банери, відео, native): +20,2%, друге місце.
- Search-реклама: +17,5%, третє місце.
- Display Video — частка відео в загальному Display-сегменті: 63%, найвищий показник поміж усіх країн.
Україна потрапила до десятки країн-лідерів, котрі зростали найшвидше.
Чи свідчить це про активне відновлення ринку навіть в умовах війни?
Чим це пояснюється:
- висока частка відео у Display у 63% свідчить про адаптацію бізнесу до відеоформатів і розвитку відеоплатформ;
- зростання digital per capita (показник цифрової активності, ресурсів або витрат, розрахований на одну особу; його використовують для порівняння рівня цифрового впровадження, використання або впливу в різних країнах) в умовах низької бази та високої диджиталізації споживання — у графіку Maturity vs Growth Україна перебуває в зоні активного росту, але з порівняно низькими витратами на душу населення. Це означає великий потенціал подальшого розвитку;
- високий рівень інновацій у медійній рекламі та проникнення мобільного інтернету.
Антон Липський, Head of PPC Department в Netpeak Ukraine
Зростання зумовлене комплексом факторів. Один із ключових — вихід на ринок великих гравців на зразок Temu, що призвело до суттєвого зростання ставок у пошуковій рекламі. Це змусило багатьох рекламодавців переорієнтуватися на альтернативні канали, зокрема відеорекламу та соціальні мережі.
Водночас помітно активізувався сегмент мілтек: військова тематика стала помітною частиною контенту, особливо у форматі Reels в Instagram і Facebook, що додатково впливає на структуру цифрового трафіку й розподіл рекламних бюджетів.
Сергій Костін, Media Director в Netpeak Ukraine
Для мене цей репорт є підтвердженням, що ринок цифрової реклами в Україні — ще один приклад стійкості й здатності до адаптації. Навіть за умов обмежених ресурсів ми демонструємо одне з найвищих місць за темпом зростання.
Драйвером, звичайно, є наш високий рівень диджиталізації при низькій вартості реклами в відеоформатах і в perfomance. Це дійсно створює зрозуміле і водночас ефективне рішення для бізнесів, ще і з низьким порогом входу.
Є і менш позитивні новини — за звітом IAB Europe AdEx Benchmark 2024, Україна показала одне з найгірших значень поміж усіх країн Європи за темпами зростання в Programmatic і категорії Classifieds & Directories (оголошення і каталоги).
- У порівнянні з попереднім періодом, у 2024 ми продемонстрували падіння на 11% (у постійних цінах 2023 року) у програматик-рекламі. Це найгірший результат серед 30 країн. Навіть на тлі загальноєвропейського зростання на +18,4% (Programmatic без соцмереж), Україна показала протилежну динаміку.
- Також Україна входить до найнижчих позицій за темпом зростання в оголошеннях і каталогах — падіння на 5,9% у цьому сегменті.
Чим це пояснюється:
- через війну зменшився обсяг нового контенту у видавців, зокрема на глобальних платформах, що обмежило доступний якісний інвентар для програматик-реклами;
- в умовах нестабільності й короткострокового планування рекламодавці частіше обирають прості й перевірені канали — YouTube, соціальні мережі та перфоменс-інструменти.
Через це тимчасово сповільнився сегмент Programmatic, але не медійна реклама.
Замість висновків
Україна демонструє феноменальну динаміку в ключових диджитал-напрямах — особливо відео та display. Водночас сегменти Programmatic і Classifieds & Directories потребують глибшого аналізу й розвитку.
Ринок росте — і це найкращий момент інвестувати в інфраструктуру, дані та стратегії, орієнтовані на результат.
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