Огляд нових послуг від Netpeak Agencies Group. Як ми зростаємо, щоби розвивати бізнеси партнерів

Огляд нових послуг від Netpeak Agencies Group. Як ми зростаємо, щоби розвивати бізнеси партнерів

Група агентств Netpeak завжди ставить на меті розвивати бізнес своїх партнерів. Ми робимо те, що допомагає зростати через маркетинг і потрібно ринку. Ця постійна відповідь на попит і запити бізнесів перетворили нас в агентство повного циклу з диджитал-маркетингу.

Наша компанія продовжує трансформацію в бізнес-партнера з комплексних маркетингових активностей від диджитал до медійного складника й креативу. І минулого року ми зробили черговий крок до цього. Точніше багато кроків. І про них у статті.

Розвиток ринку таргетованої реклами в Telegram

Із січня 2024 агентство — перший реселер Telegram Ads в Україні.

Netpeak Ukraine вирішив стати саме тією українською компанією, яка весь прибуток від реселерства спрямовує на допомогу українцям. Кошти переказуємо на рахунок Superhumans для закупки компонентів протезування. Дуже сподіваємося, що завдяки цьому донату пришвидшиться черга на отримання українцями їхніх нових суперможливостей.

Водночас ми допомагаємо українському бізнесу розвиватись через Telegram — завдяки рекламі на цій медійній платформі отримувати релевантний трафік і більше уваги до їхнього напряму.

Ми також відкрили напрям чат-ботів для бізнесу — для високої ефективності впроваджуємо в них штучний інтелект і автоматизацію рутинних процесів. Активно використовуємо чат-боти для масової комунікації бізнесу з його підписниками, в тому числі через телеграм.

Співпраця двох підрозділів, Telegram Department і Retention Department, уже навесні принесла блискучий результат — просування чат-боту для OLX з рекордною конверсією в підписника у 97%. Команди з нуля створили алгоритм для цього інструменту, а також продемонстрували, як нові формати реклами дають змогу великим брендам знаходити нову аудиторію з мінімальними витратами.

Докладніше про телеграм-рекламу і цей проєкт читайте в нашому кейсі Telegram Ads для OLX.

Ще один приємний результат — цьогоріч ми отримали бронзу Effie Awards Ukraine за спільний проєкт «Як OLX допомагав українцям шукати нову роботу» дістав приз у категорії «Попадання в цільову аудиторію в медіакампанії».

Новий департамент UX/UI design

У лютому почав роботу окремий департамент UX/UI design, котрий допомагає бізнесам покращувати взаємодію з користувачами та підвищувати конверсії. Команда пропонує три ключових інструменти, що вже завоювали довіру понад 25 партнерів, серед них focus.ua, onclinic.ua, ithillel.ua, ukrarmor.com.ua, kiev.itstep.org та інші.

UX-аудит. Комплексне покращення вашого сайту. Спеціалісти Netpeak Agencies Group проводять аудит, виявляють помилки інтерфейсу, оцінюють зручність користування і формують чіткий перелік точок росту для підвищення конверсії. CRO (оптимізація конверсій). Щомісячна оптимізація конверсій дає змогу точково вдосконалювати сайт через тестування нових гіпотез. На відміну від UX-аудиту, CRO дає змогу реалізовувати зміни поступово, фінансуючи наступні етапи з доходу, отриманого завдяки попереднім покращенням конверсійності сайту.

UX/UI дизайн. Передбачає розробку нового дизайну сайту або окремих сторінок із використанням досліджень поведінки користувачів на сайті, щоби зробити сайт зручним саме для вашої цільової аудиторії.

З 2024 року Netpeak Agencies Group розробляє для наших партнерів вебдизайн, котрий дійсно продає.

Докладніше читайте в блозі кейс Zavezu.ua Як редизайн інтерфейсу сайту може вплинути на користувацький досвід.

Мonetization через Google AdX

В пошуку додаткових способів монетизації сайту ми звернули увагу на Google AdX — преміальну платформу монетизації реклами від Google.

AdX Monetization працює у такий спосіб, що рекламодавці самі змагаються за доступний рекламний простір на вашому сайті. Коли користувач відвідує його, щоразу в соті частки секунди відбувається аукціон, і перемагає найвища ставка. Це негайно приносить вам дохід. Команда департаменту AdX Monetization пропонує своїм партнерам:

Покрокову інструкцію і супровід у підключенні Google AdX. Доступ до найдорожчого рекламного інвентарю, що допомагає підвищити дохід сайту. Оптимізацію налаштувань для збільшення eCPM і заповнюваності рекламних місць.

Як результат, ви одержуєте доступ до преміальних рекламодавців із високою вартістю показів і підвищення доходу з реклами на 20-30%.

Outsource-маркетинг

Співзасновник Netpeak Андрій Чумаченко ще у 2023 році почав розвивати послугу CMO on demand. Це можливість залучити маркетолога керівної ланки, аби отримати його досвід і скіли для власного поступу.

Напрям розвивається, і команда аутсорс-маркетологів Netpeak Ukraine розширилась. А також оптимізувала свої підходи до роботи, впроваджуючи фреймворк DSA (Discovery, Strategy, Action).

Переваги для бізнесу зовнішнього маркетингу:

Швидке залучення кваліфікованих спеціалістів на гнучких умовах. Повний аудит та запуск рекламних кампаній під керівництвом досвідчених маркетологів. Постійний моніторинг ефективності та оперативне впровадження нових стратегій.

Для кого підходить:

бізнеси, котрі не готові наймати штатного маркетолога;

стартапи, що потребують швидкого просування;

компанії, яким необхідне підсилення поточної команди.

Читайте більше в нашому блозі Хто такий outsource-маркетолог, і Навіщо він потрібен.

Новий бізнес-юніт медійної реклами

Минулого року ми сформували департамент, який, окрім perfomance-маркетингу (аналітика і просування за найбільш ефективними з каналів партнера з чіткими KPI), виконує задачі brandformance-маркетингу. Це медійне обслуговування, розвиток бренду, а також стратегічні й креативні напрацювання.

Команда Netpeak, що працює з enterprise-бізнесами, раніше вже реалізувала успішні кейси у медійному просуванні для лідера страхового ринку, fintech-компанії та головної пошти країни.

Ми допомагаємо нашим партнерам масштабуватись — завдяки ефективним медійним комунікаціям кожен невеликий чи середній бізнес може швидко вирости. А медійні інвестиції кожного великого бізнесу стають більш вимірювані через глибоке розуміння всієї воронки продажів.

Всі медійні продукти Netpeak побудовані на brandformance-підході й базуються на багаторічному досвіді агентства в performance-маркетингу:

Аналітика даних. Прогнозування та комплексний вплив на результати. Кросплатформенність.

Новий підхід до контекстної реклами

Від типового для ринку тактичного ведення проєкту й простого запуску базових типів рекламних кампаній агентство перейшло до стратегічного погляду на запуск рекламних кампаній.

РРС-фахівці Netpeak Agencies Group оцінюють весь маркетинговий набір каналів партнера за фреймворком See-Think-Do-Care, щоби завдяки можливостям контекстної реклами збалансувати всю воронку. Торік ми повністю змінили наш підхід до інтерпретації фреймворку й комплексності його адаптації в роботі.

Приклад аудиту маркетингових каналів нашого партнера за фреймворком See-Think-Do-Care

Приклад вибудовування воронки для нашого партнера після аудиту

Ми розроблюємо для партнерів довгострокові стратегії на 3–6 місяців із контролем всіх проміжних результатів.

Якісніший аналіз впливу сезонності, зовнішніх факторів і свят дає змогу завчасно підходити до більшості піків активності, що вимагають ретельної підготовки заздалегідь.

Як наслідок, 90% наших партнерів задоволені результатами, і 20% щомісяця збільшують рекламні інвестиції завдяки зростанню ROI.

Управління репутацією в інтернеті

Тогоріч SERM Department додали до свого стека інструментів Online Reputation Management. ORM допомагає брендам ефективно керувати репутацією, мінімізувати негатив і зміцнювати довіру клієнтів.

Основні напрями:

Виявлення і моніторинг згадок бренду в інтернеті. Аналіз тональності відгуків. Покращення позицій у пошуковій видачі через роботу із позитивним контентом.

Ренеймінг і розширення Digital Data Department (D3)

У 2024 році Web Analytics Department став Digital Data Department [D3] і розвивається за новими напрямами. Команда департаменту вже давно працює не тільки з веб-, а з усіма проявами маркетингових даних, що можуть бути оцифровані.

Автоматизація роботи з маркетинговими даними (активація даних, моделювання). Напрями ML&Automation:

Conversion Integration — автоматизація завантаження даних про підтверджені конверсії в рекламні системи;

Propensity Modelling — аналіз поведінки користувачів для сегментації та ретеншн-кампаній;

Customer Lifetime Prediction — прогнозування CLV для оптимізації маркетингових витрат;

рекомендаційні системи — створення рекомендацій товарів для сайту чи застосунку;

Marketing Mix Modelling — визначення впливу медіаканалів на ключові показники.

Окрім нових інструментів, активно розвивалася і наша core послуга — наскрізна аналітика. Оптимізували процеси й підходи. Для середнього та малого бізнесу розробили шаблони й рішення, котрі прискорюють отримання інсайтів з наскрізної аналітики вже з першого місяця після старту налаштувань.

Ефективність маркетингових кампаній

Пожиттєва цінність клієнта (CLV)

Розширення міжнародної співпраці

Netpeak Agencies Group з 2024 року офіційний партнер Amazon SPN — департамент Marketplace Promotion підтвердив нашу експертизу в просуванні на найбільшій світовій платформі.

Розпочали співпрацю з рекламними партнерами Levanta.io і Teikametrics — з останніми записали наш перший англомовний подкаст.

Завдяки виходу й просуванню на Walmart агентство розширило горизонти просування на маркетплейсах для наших партнерів на глобальних ринках.

В нашому блозі ми створили у 2024 році окрему рубрику зі статтями й кейсами про маркетплейси.

Наша команда долучилася до освітніх ініціатив як партнери і лектори E-Export Intensive від ПРООН і Укрпошти. Це курс вебінарів для підтримки малого та середнього бізнесу з практичними порадами, як ефективно експортувати товари з України й генерувати онлайн-продажі на маркетплейсах. За подібною тематикою ми провели лекції для підприємців і спеціалістів на курсах RapidSkills.

Висновки

Ми працюємо над зростанням і розвитком наших партнерів, враховуючи сьогоденні виклики ринку. Netpeak Agencies Group зростає і розширюється також, кожен рік додаючи в стек новітні маркетингові інструменти.

У 2024 році ми:

Отримали бронзу Effie Awards Ukraine за спільний проєкт «Як OLX допомагав українцям шукати нову роботу» дістав приз у категорії «Попадання в цільову аудиторію в медіакампанії». Розвивали ринок таргетованої реклами в Telegram. Створили новий департамент UX/UI design. Додали для наших партнерів можливості Мonetization через Google AdX. Запустили новий бізнес-юніт медійної реклами. Розробили новий підхід до контекстної реклами. Додали до стека інструментів управління репутацією в інтернеті. Провели ренеймінг і розширення Digital Data Department (D3) для роботи з новими напрямами. Розширили міжнародну співпрацю — стали офіційним партнером Amazon і розпочали співпрацю Walmart.

Наше агентство забезпечує бізнесу повний цикл підтримки в диджитал-маркетингу й вибудовує довготривале партнерство.