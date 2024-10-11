Хто такий outsource-маркетолог, і Навіщо він потрібен

Хто такий outsource-маркетолог, і Навіщо він потрібен

Треба збільшити потік нових заявок на послуги. Необхідно запустити новий продукт на локальний ринок або наявний продукт на ринок іноземний. У вашому маркетингу недостатньо системності та розуміння процесів. Хочете зрозуміти, наскільки добре працює реклама і як збільшити її ефективність.

Знайомі питання? Задачу їх (насправді, набагато більшої кількості) вирішення виконує маркетолог. Не будь-який спеціаліст, а крутий і досвідчений. Де його шукати?

Якщо ви ще не знаєте про проєкт від Netpeak Agencies Group — «Маркетолог на аутсорсі», ця стаття для вас. Розкажу, як працює маркетинг на аутсорсі та навіщо це вашому бізнесу.

Що таке маркетинг на аутсорсі

Аутсорс — це передача частини внутрішніх процесів компанії зовнішньому підряднику, тобто фрилансеру чи профільній компанії.

Відповідно, аутсорс маркетингу необхідний тим компаніям, котрі не встигли, не хочуть чи ще не знають, як вибудувати власні маркетингові процеси.

Рішення про початок роботи з аутсорс-маркетологом варто приймати тоді, коли ви порівняли ключові параметри загальних витрат на маркетинг — час та гроші, що в бізнесі насправді одне й те саме.

Пошук людини в команду займає мінімум три місяці співбесід, потім ще два місяці на випробувальний період. Плюс врахуйте витрати ресурсів на створення тестових задач, інфраструктури, KPI, карʼєрних сходин, навчання, системи репортів тощо.

Я створив послугу для тих, кому хочеться краще й швидше — можливість працювати одразу з senior-level маркетологом, якому треба тільки доступи, все інше забезпечує Netpeak Ukraine.

В блозі є практична стаття, як обрати між фахівцем із агенції, інхаусу чи фрилансу, де розкладено по поличках плюси й мінуси кожного варіанту.

Останні три роки я консультую українські бізнеси. Моє улюблене — досліджувати й аналізувати, як влаштований конкретний бізнес і як йому досягти запланованого ревеню. Спираючись на досвід в Netpeak Agencies Group і консалтинг, я розробив фреймворк DSA (Discovery, Strategy, Action).

Більш докладно читайте в статті Чому ваш маркетинг не працює, або Як зробити дослідження за фреймворком DSA.

За цим досвідом можу впевнено стверджувати, що багатьом компаніям для ефективного просування й досягнення показників точно не вистачає сильного маркетингу.

В деяких випадках штатні маркетологи не мають достатніх навичок, не вистачає експертизи — і тоді є потреба навчити команду. Або є необхідність провести аудит, вибудувати маркетингові процеси в компанії.

Маркетинг на аутсорсі може оптимально розв’язати задачі як малого, так середнього і великого бізнесу.

Хто такий маркетолог на аутсорсі

Це маркетолог, що працює на вас віддалено — будує процеси та закриває всі потреби департаменту маркетингу.

За якими ознаками визначити, що час звернутись до послуг outsource-маркетолога:

ваші цілі — залучати більше лідів, знайти нові ринки чи вивести новий продукт, але немає ясності, з чого починати;

потрібно масштабувати та збільшувати потік заявок, та ви не знаєте, як це зробити;

ваша реклама працює, проте невідомо, чи працює вона добре;

у вас не вистачає ресурсів розбиратися в необхідних навичках, створювати системи стимулювання, навчання, кар’єрні сходинки тощо;

ви не бажаєте витрачати час, хочете запустити роботу вже зараз і швидко отримувати результат без випробувальних термінів.

Маркетолог на аутсорсі від Netpeak Ukraine — це ваш інхаус-маркетолог рівня senior.

Він готовий працювати з першого дня — без необхідності проводити співбесіди, робити тестові задачі та проходити випробувальний термін. Його не потрібно навчати, створювати системи стимулювання тощо.

Які задачі вирішує outsource-маркетолог

Створення маркетинг-плану на рік на досягнення бізнес-цілей. Бюджетування. Розробка й тестування гіпотез. Аналітика ринку і конкурентів. Аналітика наявних даних. Рекомендації з налаштування CRM. Пошук, підбір, співпраця та контроль підрядників для виконання маркетингових задач. Формування та відстежування основних KPI:

MQL (Marketing Qualified Lead) — заявка;

SQL (Sales Qualified Lead) — лід, готовий до покупки;

CPL (Cost per Lead) — ціна ліду, одного замовлення;

CAC (Customer Acquisition Cost) — ціна залученого клієнта, що здійснив покупку;

LTV (customer Lifetime Value) — пожиттєва цінність клієнта;

ROAS (Return on Advertising Spend) — вимірює ефективність витрат на рекламу;

клієнти;

гроші.

Як працює outsource-маркетинг від Netpeak Agencies Group

В агентстві працює команда маркетологів під керівництвом Юлії Гордієнко, Senior Outsource Marketing Guru. Першу зустріч ми завжди робимо разом — ви, я та Юлія.

Якщо все сподобалось, є розуміння глобальних і проміжних цілей та формату роботи — можемо починати.

Графік роботи фахівця стандартний для офісного — робочі дні, з 10 до 19.00 за київським часом. На проєкт (роботу із задачами й зустрічі) бронюємо до 40 годин на місяць. Якщо вашому проєкту необхідно більше часу, це обговорюємо індивідуально.

Аутсорс-маркетолог веде не більше чотирьох клієнтських проєктів одночасно, щоби постійно мати фокусування на деталях і цілях бізнесу.

За необхідності маркетолог залучить інших спеціалістів агентства і вузькопрофільних консультантів із вашої бізнес-ніші для розв’язання разових задач. Як-от технічний аудит, аудит рекламних кампаній, створення аналітичного інструменту тощо.

Технічно, підготовка до співробітництва виглядає наступним чином:

Залишаєте заявку, отримуєте пропозицію на розгляд й узгодження. Спілкуємось, відповідаємо на всі запитання. Якщо все ок — обираєте спосіб оплати, підписуєте договір, сплачуєте рахунок, починаємо роботу.

Етапи роботи

Робота аутсорс-маркетолога глобально розподіляється на три етапи. Які можуть змінюватись залежно від типу та розміру бізнесу, а ще залежно від цілей та поточної ситуації на ринку.

Перший етап — аналітика й планування

Він займає від 20 до 40 робочих днів — знов-таки, залежить від ваших цілей і визначеного обсягу роботи.

На цьому етапі відбувається:

знайомство з командою;

брифування (відповіді на питання);

збір доступів до необхідних сервісів та аналітика даних (Google Analytics, CRM);

дослідження поточного стану маркетингу компанії;

аналіз ринку і конкурентів;

підготовка і презентація маркетинг-плану щодо досягнення основної бізнес-цілі компанії із KPI, сформульованими гіпотезами та інструментами.

Другий етап — запуск маркетинг-системи

Протягом 20–30 робочих днів ви отримаєте від вашого маркетолога на аутсорсі:

повноцінну таблицю в Google Spreadsheets з наскрізною когортною аналітикою (обʼєднуємо дані з сайту — Google Analytics + CRM), виведення формул для основних маркетингових KPI;

формулювання конкретних задач на основі маркетинг-плану по обраним напрямам — SEO, контекстна чи таргетована реклама, email-маркетинг, SMM, сайт тощо;

початок пошуку підрядників для виконання задач (якщо це потрібно), і формування бюджетів.

Третій етап — досягнення цілі

Це вже постійна робота, протягом якої ви отримаєте:

чіткий контроль всіх підрядників за потрібними напрямами — щотижневі контакти та репорти;

аналітику даних, збір результатів гіпотез та запуск нових гіпотез (або масштабування успішних);

підтримку актуалізації наскрізної аналітики + щотижневі репорти.

Якщо ви захочете паралельно будувати власний відділ маркетингу — це не проблема. Впродовж третього етапу аутсорс-маркетолог може як допомагати шукати, так і навчати вашого спеціаліста.

Кейси наших клієнтів

Кейс 1. Наш клієнт працює за Saas-моделлю й worldwide — за його послугами можна звернутись по всьому світі. В бізнесу гарне зростання й перспективи розвитку. Але темпи росту вже загальмувалися, тому звернулись до агентства. Ми почали з детального дослідження клієнтів і хто приносить основні гроші. Визначили кілька сегментів ЦА і збираємо за ними статистику тестів. Продовжуємо аналіз сегментів ЦА, створюємо під них кастомні УТП і підтверджуємо А/В-тестуванням.



Кейс 2. Класичний ecommers-проєкт з маркетинговою інхаус-командою. Основний запит — чи все працює як слід, можливо, маркетинг щось упускає. Завдяки аналізу визначили, що бізнес класно залучає нових покупців, але є певні складнощі з їхнім втриманням і поверненням. Для клієнта важливий не лише аналіз, де і чому не працює, але й фундаментальний підхід до змін. Тому за воронкою продажів «See-Think-Do-Care» ми розробили інструменти під кожний її етап. Оскільки товарні групи різняться, наразі впроваджуємо кастомізацію по групах товару, а також прописуємо тактику. На даному етапі наша ціль — охопити всі сегменти ЦА клієнта.

Висновки

Маркетинг на аутсорсі оптимально розв’язує задачі як малих, так і середніх компаній, у яких немає маркетолога, чи маркетингу як робочої системи. Аутсорс-маркетолог будує процеси та задовольняє потреби вашого маркетингового департаменту віддалено.

Маркетолог на аутсорсі потрібен, якщо:

необхідно залучати більше лідів, знайти нові ринки чи вивести новий продукт;

потрібно масштабувати та збільшувати потік заявок;

необхідно оцінити й підвищити ефективність вашої реклами;

не вистачає ресурсів розбиратися в необхідних навичках, створювати системи стимулювання, навчання, кар’єрні сходинки тощо;

необхідно запустити роботу вже зараз та швидко отримувати результат без випробувальних термінів.

Він вирішить маркетингові задачі:

створення маркетинг-плану на рік на досягнення бізнес-цілей;

бюджетування;

розробка й тестування гіпотез;

аналітика ринку і конкурентів;

аналітика наявних даних;

рекомендації з налаштування CRM;

пошук, підбір, співпраця та контроль підрядників для виконання маркетингових задач;

формування та відстежування основних KPI — MQL, SQL, CPL, CAC, LTV, ROAS, клієнти, гроші.

Аутсорс-маркетинг від Netpeak Agencies Group працює в три етапи:

Аналітика й планування. Запуск маркетинг-системи. Досягнення цілі.

Ви можете обрати як продовження співпраці на третьому етапі, так і побудувати власний відділ маркетингу. Тоді наш спеціаліст допоможе підшукати / навчити вашого інхаус-маркетолога.