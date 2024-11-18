Ad Monetization. Як отримати обліковий запис Google AdX — покрокова інструкція

Для монетизації трафіку програматик-реклама або автоматизований продаж цифрових оголошень — один із найефективніших способів. Серед інструментів, які дозволяють монетизувати свій сайт через рекламу, Google Ad Exchange виділяється завдяки своїм корисним функціям і можливостям.

Але як отримати обліковий запис Google AdX?

У статті я розповім про основи Google AdX і два способи доступу до облікового запису, розгляну їхні переваги й недоліки, а також поділюсь кейсами.

Що таке Google Ad Exchange

Google Ad Exchange, або Google AdX, — це ринок програмної реклами в режимі реального часу, де взаємодіють преміальні власники рекламних майданчиків (видавці або паблішери) і рекламодавці.

AdX пропонує видавцям розширені можливості монетизації через торги в режимі реального часу (RTB) — під час них кілька рекламодавців змагаються за показ своїх оголошень перед вашою аудиторією.

Як працює монетизація реклами

Ось механізм роботи монетизації в Google AdX:

Подання інвентарю. Власники рекламних майданчиків на сайті виставляють свої рекламні місця (інвентар) на продаж. Торги в режимі реального часу (RTB). Рекламодавці роблять ставки на цей інвентар у реальному часі. Найвища ставка виграє, й оголошення відображається. Отримання доходу. Кожне показане оголошення приносить прибуток, з якого видавець одержує частку виграшної ставки.

AdX особливо підходить власникам сайтів із високим трафіком і преміальним вмістом, оскільки він зв’язує їх із мережею кращих рекламодавців. А також забезпечує вищий дохід у порівнянні з традиційними рекламними мережами, як Google AdSense.

Преміумпаблішер — авторитетний постачальник контенту, визнаний таким через створення авторитетних, надійних і цікавих медіа. Такі власники рекламних майданчиків мають велику лояльну аудиторію і високі стандарти вмісту.

Скільки можна заробити

З огляду на мій досвід надаю приблизну оцінку, скільки видавці можуть заробляти через Google AdX залежно від рівня їхнього трафіку і за умови ефективної стратегії оптимізації:

Щомісячна кількість відвідувачів Орієнтовний щомісячний дохід, $ 300 000 1500–4000 500 000 2000–6000 5 000 000 20000–60000

Фактичний заробіток залежить від певних факторів, наприклад, географія трафіку, місця розташування оголошень, якість контенту тощо.

Як отримати обліковий запис Google Ad Exchange

Google AdX — платформа, доступ до якої надається лише за інвайтом, що трохи складніше порівняно з Google AdSense. Розкажу два основні способи.

Одержати запрошення безпосередньо від Google

Найпростіший спосіб отримати доступ до Google AdX. Ось покрокова інструкція.

Крок 1. Перевірте вимоги

Перш ніж подавати заявку на одержання облікового запису Google Ad Exchange, переконайтеся, що ваш ресурс відповідає стандартам Google:

Високоякісний вміст. Вашому майданчику потрібен оригінальний контент, що відповідає політиці Google. Достатній трафік. Зазвичай Google шукає сайти зі значним трафіком, щоби забезпечити потенційний прибуток від реклами. Мова йде про майданчики із показниками щонайменше 500 000 переглядів на місяць. Відповідність правилам. Переконайтеся, що ваш ресурс відповідає нормативним актам GDPR і CCPA.

Крок 2. Налаштуйте обліковий запис Google AdSense

Google AdSense — поширена відправною точкою для видавців. Він допомагає заробляти завдяки рекламі на майданчику і часто є обов’язковою умовою для отримання Google AdX. Виконайте такі дії для налаштування Google AdSense:

Зареєструйтеся, відвідавши сайт Google AdSense і створивши обліковий запис.

Додайте рекламні блоки — після схвалення додайте їх на свій сайт і почніть отримувати дохід. Переконайтеся, що ваш ресурс відповідає вимогам. Підтримуйте відповідність контент-політиці Google і нарощуйте трафік, аби відповідати вимогам AdX.

Крок 3. Отримайте запрошення через Google Ad Manager

Щоб одержати інвайт, вам потрібно мати обліковий запис Google Ad Manager (GAM). Далі ви можете одержати запрошення на основі ваших показників і відповідності вимогам. Якщо у вас ще немає акаунта, зробіть необхідні кроки:

Подайте заявку на участь у Google Ad Manager. Створіть обліковий запис GAM і налаштуйте рекламні блоки й кампанії.

Оптимізуйте свою рекламу. Впроваджуйте найкращі практики, щоби збільшити дохід від реклами й привернути увагу Google. Чекайте на інвайт. Якщо відповідаєте вимогам, ви отримаєте запрошення до Google Ad Exchange. Зазвичай це займає від кількох днів до кількох тижнів.

Робота з реселером або сертифікованим партнером Google AdX

Якщо ваш трафік не відповідає критеріям для отримання власного облікового запису AdX — співпрацюйте з перепродувачами Google AdX чи сертифікованими партнерами Google (GCPP). Партнери надають доступ до AdX через функцію Multiple Customer Management (MCM) від Google, яка дає змогу «батьківському» акаунту керувати рекламою для «дочірніх» акаунтів.

Крок 1. Знайдіть торгового посередника чи партнера

Почніть із пошуку реселерів GCPP або AdX. Шукайте авторитетні компанії з великим досвідом в управлінні акаунтами Google AdX і підтримці видавців. Посередники AdX офіційно не зареєстровані, і кожен із них просуває себе самостійно.



Це означає, що єдиний структурований пошук доступний на сторінці Google Certified Publishing Partners, але за її межами то відкритий ринок.

Крок 2. Оцініть їхні послуги

Після визначення потенційних партнерів оцініть їхні пропозиції послуг. Зверніть увагу на таке:

Спектр послуг. Визначте, чи пропонує партнер або реселер повний набір послуг, включно з налаштуваннями реклами, оптимізацією і звітністю. Структура ціноутворення. Зрозумійте механізм стягнення оплати за послуги. Це може бути частка від доходу, фіксована плата чи модель, заснована на результатах. Відгуки клієнтів. Прочитайте відгуки й характеристики, щоб оцінити задоволеність клієнтів і довіру до посередника.

Крок 3. Підписання угоди

Після вибору реселера вам потрібно підписати угоду з умовами вашої співпраці. Далі партнер надішле інвайт, щоби ви приєдналися до його облікового запису AdX як «дочірній» в рамках його MCM-налаштування. Реселер візьме на себе більшість адміністративних завдань, керування рекламними кампаніями й дотримання вимог, що значно спростить монетизацію вашого сайту через Google Ad Exchange.

Вибір між самостійним управлінням обліковим записом AdX або роботою з партнером передбачає зважування переваг і недоліків кожного підходу.

Переваги й недоліки керування власним акаунтом AdX

Плюси Мінуси Повний контроль. Розміщення реклами, ціноутворення і управління залежать тільки від ваших рішень. Адміністративні накладні витрати. Управління обліковим записом потребує часу і досвіду. Прямі відносини з Google. Керуйте своїм акаунтом Google AdX напряму без посередників. Відповідальність за відповідність. Ви несете відповідальність за дотримання політик і правил Google. Кампанії, що налаштовуються. Ви можете налаштувати рекламні кампанії й таргетинг, щоби максимізувати прибуток. Крива навчання. Розуміння й оптимізація Google AdX може бути складним завданням.

Переваги й недоліки роботи з партнером

Плюси Мінуси Зменшення накладних витрат. Реселер візьме на себе адміністративні завдання, зменшивши ваше навантаження. Менше контролю. Ви втрачаєте частину контролю над рекламними кампаніями. Експертиза Партнери мають досвід в управлінні акаунтами AdX і можуть оптимізувати ваші кампанії. Розподіл доходу. За співпраці вам доведеться ділитися частиною свого доходу. Підтримка й ресурси. Отримайте доступ до додаткових ресурсів і підтримки через реселера. Залежність від іншої сторони. Ваш успіх залежить від ефективності й стабільності партнера.

Успішне партнерство з Netpeak Agencies Group. Реальні кейси

Наше агентство допомагає збільшувати рекламні доходи видавцям різних масштабів. Нижче навів два кейси, які демонструють потенційну цінність співпраці.

Кейс 1. Видавець із 300 000 відвідувачів щомісяця

Невеликий кулінарний блог із 300 000 відвідувачів щомісяця співпрацює з Netpeak Agencies Group, щоб отримати доступ до Google AdX. Завдяки передовій стратегії оптимізації від агентства видавець збільшив середню ціну за клік на 20%. В результаті чого щомісячний дохід склав $2500.

Це значне збільшення порівняно з $1500 при використанні лише AdSense.

Ключові кроки: посилили конкурентоздатність за допомогою динамічних мінімальних цін;

покращили розміщення і формати оголошень для кращого перегляду.

Кейс 2. Видавець з 5 млн відвідувачів щомісяця

Великий новинний портал із 5 млн відвідувачів щомісяця хотів перейти з Google AdSense на AdX, щоби збільшити потенційний прибуток. Агентство забезпечило безперешкодну інтеграцію з Google AdX і оптимізувало рекламні операції.

Завдяки підвищеному попиту з боку преміумрекламодавців, щомісячний дохід власника рекламного майданчика зріс із $15 000 до $35 000.

Ключові кроки: налаштували ставки на заголовки;

персоналізували розміщення оголошень і тестування макетів, щоби підвищити залученість користувачів без втрати зручності користування сайтом;

безпосередньо оптимізували рекламну кампанію.

Завдяки рекомендаціям наших спеціалістів клієнт успішно досягнув поставлених цілей по доходах і водночас зберіг позитивний користувацький досвід.

Netpeak Agencies Group пропонує індивідуальну підтримку й експертизу, щоби допомогти видавцям максимізувати свої доходи від реклами через Google AdX, Header Bidding, прямі рекламні кампанії або інші рекламні стратегії.

Висновки

Google Ad Exchange — преміальний маркетплейс, що з’єднує власників рекламних майданчиків із високорейтинговими рекламодавцями через торги в режимі реального часу.

Він ідеально підходить для паблішерів із великими обсягами трафіку і преміальним контентом, оскільки AdX пропонує розширені можливості для прибутку порівняно з Google AdSense. Видавці з високим трафіком можуть навіть подвоїти свій дохід, перейшовши з AdSense на AdXs.

Отримати акаунт Google AdX можна двома способами.

Пряме запрошення від Google:

потрібен високий трафік (зазвичай 500 000+ переглядів щомісяця);

паблішери мають відповідати суворим стандартам Google;

для початку необхідно мати обліковий запис Google AdSense, далі можна одержати інвайт через Google Ad Manager.

Співпраця з реселером чи сертифікованим партнером Google AdX (GCPP):

Ідеальний варіант для невеликих видавців, котрі не відповідають критеріям трафіку для прямого акаунта AdX;

перепродувачі можуть запропонувати кращу частку доходу, тоді як GCPP забезпечують повне налаштування, постійне управління і підтримку відповідності вимогам.

Який би метод ви не обрали, майте на увазі, що кожен із них має свої плюси й мінуси.

Керування власним акаунтом AdX:

повний контроль над розміщенням реклами, ціноутворенням і власними кампаніями;

прямий зв’язок з Google, що дає персоналізувати налаштування;

вимагає передового досвіду і відповідальності за дотримання правил.

Співпраця з реселером Google AdX або GCPP: