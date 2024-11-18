Ad Monetization. Как получить учетную запись Google AdX — пошаговая инструкция

Для монетизации трафика программатик-реклама или автоматизированная продажа цифровых объявлений — один из самых эффективных способов. Среди инструментов, которые позволяют монетизировать свой сайт через рекламу, Google Ad Exchange выделяется благодаря своим полезным функциям и возможностям. Но как получить учетную запись Google AdX?

В статье я расскажу об основах Google AdX и двух способах доступа к учетной записи, рассмотрю их преимущества и недостатки, а также поделюсь кейсами.

Что такое Google Ad Exchange

Google Ad Exchange, или Google AdX, — это рынок программной рекламы в режиме реального времени, где взаимодействуют премиальные владельцы рекламных площадок (издатели или паблишеры) и рекламодатели.

AdX предлагает издателям расширенные возможности монетизации через торги в режиме реального времени (RTB) — во время них несколько рекламодателей соревнуются за показ своих объявлений перед вашей аудиторией.

Как работает монетизация рекламы

Вот механизм монетизации в Google AdX:

Предоставление инвентаря. Владельцы рекламных площадок на сайте выставляют свои рекламные места (инвентарь) на продажу. Торги в режиме реального времени (RTB). Рекламодатели делают ставки на этот инвентарь в реальном времени. Самая высокая ставка выигрывает, и объявление отображается. Получение дохода. Каждое показанное объявление приносит прибыль, из которой издатель получает долю выигрышной ставки.

AdX особенно подходит владельцам сайтов с высоким трафиком и премиальным содержанием, поскольку он связывает их с сетью лучших рекламодателей. А также обеспечивает более высокий доход по сравнению с традиционными рекламными сетями, как Google AdSense.

Премиумпаблишер — авторитетный поставщик контента, признанный таковым из-за создания авторитетных, надежных и интересных медиа. Такие владельцы рекламных площадок имеют большую лояльную аудиторию и высокие стандарты контента.

Сколько можно заработать

Учитывая личний опыт, даю примерную оценку, сколько издатели могут зарабатывать через Google AdX в зависимости от уровня их трафика и при условии эффективной стратегии оптимизации:

Ежемесячное количество посетителей Ориентировочный ежемесячный доход, $ 300 000 1500–4000 500 000 2000–6000 5 000 000 20000–60000

Фактический заработок зависит от определенных факторов, например, география трафика, местоположение объявлений, качество контента и тому подобное.

Как получить учетную запись Google Ad Exchange

Google AdX — платформа, доступ к которой предоставляется только по инвайту, что немного сложнее по сравнению с Google AdSense. Расскажу два основных способа.

Получить приглашение непосредственно от Google

Самый простой способ получить доступ к Google AdX. Вот пошаговая инструкция.

Шаг 1. Проверьте требования

Прежде чем подавать заявку на получение учетной записи Google Ad Exchange, убедитесь, что ваш ресурс соответствует стандартам Google:

Высококачественное содержимое. Вашей площадке нужен оригинальный контент, соответствующий политике Google. Достаточный трафик. Обычно Google ищет сайты со значительным трафиком, чтобы обеспечить потенциальную прибыль от рекламы. Речь идет о площадках с показателями не менее 500 000 просмотров в месяц. Соответствие правилам. Убедитесь, что ваш ресурс соответствует нормативным актам GDPR и CCPA.

Шаг 2. Настройте учетную запись Google AdSense

Google AdSense — распространенная отправной точкой для издателей. Он помогает зарабатывать благодаря рекламе на площадке и часто является обязательным условием для получения Google AdX. Выполните следующие действия для настройки Google AdSense:

Зарегистрируйтесь, посетив сайт Google AdSense и создав учетную запись.

Добавьте рекламные блоки — после одобрения добавьте их на свой сайт и начните получать доход. Убедитесь, что ваш ресурс соответствует требованиям. Поддерживайте соответствие контент-политике Google и наращивайте трафик, чтобы соответствовать требованиям AdX.

Шаг 3. Получите приглашение через Google Ad Manager

Чтобы получить инвайт, вам нужно иметь учетную запись Google Ad Manager (GAM). Далее вы можете получить приглашение на основе ваших показателей и соответствия требованиям.

Если у вас еще нет аккаунта, сделайте необходимые шаги:

Подайте заявку на участие в Google Ad Manager. Создайте учетную запись GAM и настройте рекламные блоки и кампании.

Оптимизируйте свою рекламу. Внедряйте лучшие практики, чтобы увеличить доход от рекламы и привлечь внимание Google. Ждите инвайта. Если соответствуете требованиям, вы получите приглашение в Google Ad Exchange. Обычно это занимает от нескольких дней до нескольких недель.

Работа с реселлером или сертифицированным партнером Google AdX

Если ваш трафик не соответствует критериям для получения собственного аккаунта AdX — сотрудничайте с перепродавцами Google AdX или сертифицированными партнерами Google (GCPP). Партнеры предоставляют доступ к AdX через функцию Multiple Customer Management (MCM) от Google, которая позволяет «родительскому» аккаунту управлять рекламой для «дочерних» аккаунтов.

Шаг 1. Найдите торгового посредника или партнера

Начните с поиска реселлеров GCPP или AdX. Ищите авторитетные компании с большим опытом в управлении аккаунтами Google AdX и поддержке издателей. Посредники AdX официально не зарегистрированы, и каждый из них продвигает себя самостоятельно.

Это означает, что единый структурированный поиск доступен на странице Google Certified Publishing Partners, но за ее пределами то открытый рынок.

Шаг 2. Оцените их услуги

После определения потенциальных партнеров оцените их предложения услуг. Обратите внимание на следующее:

Спектр услуг. Определите, предлагает ли партнер или реселлер полный набор услуг, включая настройки рекламы, оптимизацию и отчетность. Структура ценообразования. Поймите механизм взимания оплаты за услуги. Это может быть доля от дохода, фиксированная плата или модель, основанная на результатах. Отзывы клиентов. Прочитайте отзывы и характеристики, чтобы оценить удовлетворенность клиентов и доверие к посреднику.

Шаг 3. Подписание соглашения

После выбора реселлера вам нужно подписать соглашение с условиями вашего сотрудничества. Далее партнер пришлет инвайт, чтобы вы присоединились к его аккаунту AdX в качестве «дочернего» в рамках его MCM-настройки.

Реселлер возьмет на себя большинство административных задач, управление рекламными кампаниями и соблюдение требований, что значительно упростит монетизацию вашего сайта через Google Ad Exchange.

Выбор между самостоятельным управлением учетной записью AdX или работой с партнером предполагает взвешивание преимуществ и недостатков каждого подхода.

Преимущества и недостатки управления собственным аккаунтом AdX

Плюсы Минусы Полный контроль. Размещение рекламы, ценообразование и управление зависимы только от ваших решений. Административные накладные расходы. Управление учетной записью требует времени и опыта. Прямые отношения с Google. Управляйте своим аккаунтом Google AdX напрямую без посредников. Ответственность за соответствие. Вы несете ответственность за соблюдение политик и правил Google. Настраиваемые кампании. Вы можете настроить рекламные кампании и таргетинг, чтобы максимизировать прибыль. Кривая обучения. Понимание и оптимизация Google AdX может быть сложной задачей.

Преимущества и недостатки работы с партнером

Плюсы Минусы Уменьшение накладных расходов. Реселлер возьмет на себя административные задачи, уменьшив вашу нагрузку. Меньше контроля. Вы теряете часть контроля над рекламными кампаниями. Экспертиза. Партнеры имеют опыт в управлении аккаунтами AdX и могут оптимизировать ваши кампании. Распределение дохода. По сотрудничеству вам придется делиться частью своего дохода. Поддержка и ресурсы. Получите доступ к дополнительным ресурсам и поддержке через реселлера. Зависимость от другой стороны. Ваш успех зависит от эффективности и стабильности партнера.

Успешное партнерство с Netpeak Agencies Group. Реальные кейсы

Наше агентство помогает увеличивать рекламные доходы издателям разных масштабов. Ниже привел два кейса, которые демонстрируют потенциальную ценность сотрудничества.

Кейс 1. Издатель с 300 000 посетителей ежемесячно

Небольшой кулинарный блог с 300 000 посетителей ежемесячно сотрудничает с Netpeak Agencies Group, чтобы получить доступ к Google AdX. Благодаря передовой стратегии оптимизации от агентства издатель увеличил среднюю цену за клик на 20%. В результате чего ежемесячный доход составил $2500.

Это значительное увеличение по сравнению с $1500 при использовании только AdSense.

Ключевые шаги: усилили конкурентоспособность с помощью динамических минимальных цен;

улучшили размещение и форматы объявлений для лучшего просмотра.

Кейс 2. Издатель с 5 млн посетителей ежемесячно

Крупный новостной портал с 5 млн посетителей ежемесячно хотел перейти с Google AdSense на AdX, чтобы увеличить потенциальную прибыль. Агентство обеспечило беспрепятственную интеграцию с Google AdX и оптимизировало рекламные операции.

Благодаря повышенному спросу со стороны премиум-рекламодателей, ежемесячный доход владельца рекламной площадки вырос с $15 000 до $35 000.

Ключевые шаги: настроили ставки на заголовки;

персонализировали размещение объявлений и тестирование макетов, чтобы повысить вовлеченность пользователей без потери удобства пользования сайтом;

непосредственно оптимизировали рекламную кампанию.

Благодаря рекомендациям наших специалистов клиент успешно достиг поставленных целей по доходам и одновременно сохранил положительный пользовательский опыт.

Netpeak Agencies Group предлагает индивидуальную поддержку и экспертизу, чтобы помочь издателям максимизировать свои доходы от рекламы через Google AdX, Header Bidding, прямые рекламные кампании или другие рекламные стратегии.

Выводы

Google Ad Exchange — премиальный маркетплейс, соединяющий владельцев рекламных площадок с высокорейтинговыми рекламодателями через торги в режиме реального времени.

Он идеально подходит для паблишеров с большими объемами трафика и премиальным контентом, поскольку AdX предлагает расширенные возможности для прибыли по сравнению с Google AdSense. Издатели с высоким трафиком могут даже удвоить свой доход, перейдя с AdSense на AdXs.

Прямое приглашение от Google:

нужен высокий трафик (обычно 500 000+ просмотров ежемесячно);

паблишеры должны соответствовать строгим стандартам Google;

для начала необходимо иметь учетную запись Google AdSense, далее можно получить инвайт через Google Ad Manager.

Сотрудничество с реселлером или сертифицированным партнером Google AdX (GCPP):

идеальный вариант для небольших издателей, которые не соответствуют критериям трафика для прямого аккаунта AdX;

перепродавцы могут предложить лучшую долю дохода, тогда как GCPP обеспечивают полную настройку, постоянное управление и поддержку соответствия требованиям.

Какой бы метод вы ни выбрали, имейте в виду, что каждый из них имеет свои плюсы и минусы.

Управление собственным аккаунтом AdX:

полный контроль над размещением рекламы, ценообразованием и собственными кампаниями;

прямая связь с Google, что дает персонализировать настройки;

требует передового опыта и ответственности за соблюдение правил.

Сотрудничество с реселлером Google AdX или GCPP: