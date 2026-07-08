Отримання командою Netpeak Meta Certified Company в 2026 році — чергове підтвердження нашої системної роботи. Ми продовжуємо поглиблювати експертизу в співпраці з Meta, розвиваємо партнерську взаємодію з платформою та застосовуємо її можливості для зростання бізнесів клієнтів.

У 2025 році Netpeak отримав сертифікацію Meta Media Certified Agency. Вона стосувалась експертизи команди у роботі з рекламними кампаніями, медіаплануванням, вимірюванням і оптимізацією результатів у екосистемі Meta.

Раніше Netpeak отримав статус Directly Managed Agency, що передбачає прямий формат взаємодії з командою Meta та персональну менеджерську підтримку. Це допомагає швидше опрацьовувати технічні питання, отримувати інформацію про оновлення платформи й долучатися до навчальних форматів Meta.

Що означає сертифікація на рівні компанії та чим корисна бізнесу

Meta Certified Company — статус для організацій. Він доповнює індивідуальні сертифікати фахівців і засвідчує, що в компанії працює команда з підтвердженими знаннями у відповідних напрямах роботи з продуктами Meta. Умови отримання статусу залежать від профілю спеціалістів і передбачають чинні сертифікати працівників, котрі працюють у компанії.

Кожній агенції варто розглянути сертифікацію Meta, адже вона надзвичайно цінна. Вона не лише підтверджує, що команда має необхідні компетенції, а й допомагає зрозуміти, яке місце Meta посідає в загальній маркетинговій стратегії. Джеремі Халл, Chief Solutions Officer, Brainlabs

Сертифікат не гарантує однаковий результат для кожної рекламної кампанії. На ефективність впливають продукт, попит, бюджет, конкуренція, креативи, сайт, якість налаштування аналітики. А також чи перетворює бізнес аналітичні висновки на конкретні зміни, як-от коригування пропозицій, доопрацьовання посадкових сторінок, тестування креативів і покращення обробки заявок тощо.

Водночас Meta Certified Company підтверджує бізнесу, що: