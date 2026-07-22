Що означає партнерство «Укрпошти» та Etsy для українських продавців

Що означає партнерство «Укрпошти» та Etsy для українських продавців

29 червня 2026 року «Укрпошта» стала верифікованим партнером Etsy. Для продавця це означає, що митні розрахунки для США та ЄС переходять на бік пошти, а дані відправлень синхронізуються автоматично.

Для понад 40 000 українських магазинів це прямий захист від головного ризику 2026 року — скасування безмитного порогу de minimis. Але це не єдина перевага, і про решту теж поговоримо.

Що саме змінює угода «Укрпошти» й Etsy

«Укрпошта» доставляє товари українських продавців Etsy не перший рік: через її мережу щомісяця проходить близько 200 000 відправлень від приблизно 40 000 українських продавців.

Йдеться про колосальний обіг: на маркетплейсі продається близько 2 млн товарів з України на сотні мільйонів доларів.

Про угоду повідомив CEO «Укрпошти» Ігор Смілянський. За його словами, відтепер компанія є офіційним верифікованим партнером Etsy, що дає змогу забезпечувати доставку з України по всьому світу.

Угода дає два бонуси:

автосинхронізація — під час оформлення відправлення дані та ярлики автоматично підтягуються в кабінет «Укрпошти» й передаються на Etsy;

робота за моделлю DDP (Delivered Duty Paid) — повна ІТ-інтеграція допомагає продавати товари в різних країнах, а розрахунки за митом у США та ЄС «Укрпошта» бере на себе.

Якщо раніше про розмір мита покупець дізнавався постфактум, тепер воно враховується ще на етапі оформлення замовлення.

Чому мито стало головним ризиком для продавця на Etsy

Ще в першій половині 2025 році посилка вартістю $30 потрапляла до США без жодного мита. Проте ця епоха завершилася. 29 серпня 2025 року США офіційно скасували безмитний поріг de minimis для всіх країн. Відтепер усі поштові відправлення підлягають оподаткуванню: або за адвалорною (відсотковою) ставкою, або через нарахування фіксованого збору, який у перехідний період може становити від $80 до $200 доларів за одиницю.

Європейський Союз рухається тим самим напрямом. З 1 липня 2026 року країни ЄС запроваджують проміжне мито в розмірі 3 євро на посилки вартістю до 150 євро.

Наслідки цих змін уже видно у звітах Etsy. Загальний обсяг продажів платформи за 2025 рік склав $11,92 млрд. Фінансовий директор компанії прямо пов’язав підвищення цін у лістингах саме зі скасуванням de minimis.

До угоди та після: що змінюється для продавця

Параметр До угоди Після угоди Оформлення посилки Дані вводяться окремо в пошті й на Etsy Автосинхронізація даних і ярликів Мито США Ризик несподіваного рахунку для покупця Розрахунки бере на себе «Укрпошта» Мито ЄС (з 01.07.2026) Продавець розбирається сам Враховано в інтеграції Ризик відмови покупця Високий через платіж-сюрприз Знижений — прозора вартість Хто рахує декларацію й HTS-код Продавець Логістичний партнер

Що угода поки що не вирішує

Митна інтеграція усуває один бар’єр, але не перетворює Etsy на інструмент для автоматичного збагачення. На шляху експортерів залишаються щонайменше три серйозні виклики.

Гроші все одно треба виводити. Виплати з маркетплейсу українські продавці досі отримують виключно через Payoneer, і комісія за виведення коштів становить 3% суми. Поверх цього нараховується трансакційний збір самої платформи й витрати на рекламу Offsite Ads до 15%.

На кожному з цих етапів маржа підприємця тане, тому фінальну вартість товару варто рахувати з кінця, заздалегідь закладаючи всі супутні витрати.

Мито стало передбачуваним, але нікуди не зникло. Угода усуває фактор несподіванки, проте не скасовує сам платіж. З 1 вересня 2025 року всі відправлення до США обкладаються додатковим митом у розмірі близько 10% від задекларованої вартості.

Цей податок нікуди не дінеться — питання лише в тому, чи закладете ви його у фінальну вартість для покупця, чи покриєте коштом власної маржі.

Логістика стала швидшою, але не миттєвою. Наразі «Укрпошта» скоротила доставку до США орієнтовно до 14 днів, а до країн Європи — від 7 до 21 дня. Для західного покупця, який звик отримувати замовлення наступного дня, два тижні очікування — це серйозний мінус. Крім того, українські реалії з відключеннями світла й повітряними тривогами створюють для українських майстрів такі операційні ризики, про які локальні американські або європейські продавці навіть не здогадуються.

На мою думку, нова інтеграція — це не фініш, а лише усунення перешкоди. Нові правила зменшують витрати наших нервів, а не грошей. Тож у плюсі залишаться ті підприємці, які витратять вивільнений ресурс на роботу з продуктом і маркетингом, замість очікування нових подарунків від логістів.

Як «Укрпошта» будує експортну інфраструктуру

Партнерство з Etsy — це частина довгострокової стратегії. «Укрпошта» роками розбудовує експортну інфраструктуру для малого бізнесу, і ця інтеграція є її логічним продовженням.

Наразі ця екосистема вже містить:

E-Export School — освітня платформа «Укрпошти» для виходу на закордонні маркетплейси, що діє вже понад 5 років;

партнерство з eBay — спільні програми підтримки малого бізнесу; починаючи з 2020 року, «Укрпошта» доставила понад 5 млн кілограмів експортних відправлень;

угода з Royal Mail — зниження вартості доставки для продавців на Amazon, Etsy та eBay;

DHL Global Match — прямі контракти з 15 авіакомпаніями й окрема чартерна програма до США.

Сьогодні ця мережа обслуговує понад 60 тисяч українських малих і середніх підприємств і забезпечує близько 37 млн міжнародних відправлень щороку.

Що це означає для вас на практиці

Головний ворог конверсії в транскордонній торгівлі — не ціна, а неприємний сюрприз. Покупець, який замовив вишиванку за $60, навряд чи зрадіє, коли кур’єр на порозі попросить доплатити мито. У такій ситуації клієнт часто просто відмовляється від посилки — і ваш товар повертається назад через пів світу. Модель, за якої мито рахується й сплачується заздалегідь, прибирає цю несподіванку: покупець бачить фінальну суму до оплати, а не після.

Є й у цьому і конкурентний бонус: китайські продавці втратили de minimis нарівні з українськими виробниками.

Але тепер за вашою спиною стоїть національний оператор, який бере на себе всю митну рутину. Українським брендам не звикати перемагати в складних умовах, проте відтепер до вашої майстерності додається ще й потужна державна логістика.

Саме такі виклики допомагає долати команда Netpeak USA. Ми беремо на себе повний супровід вашого бізнесу — від виходу на маркетплейс до налаштування доставки. А наші партнери допоможуть прорахують мито й фінальну вартість для покупця ще до вашого першого продажу.

Успіхів! І нехай митна рутина залишається турботою «Укрпошти», а вашим завданням буде лише створення класного продукту.

Часті запитання

Хто платить мито після угоди — продавець чи «Укрпошта»?

За заявою «Укрпошти», розрахунки з митом у США та ЄС бере на себе оператор, а продавцю лишається нарощувати продажі. Точні умови щодо кінцевої вартості варто уточнювати в кабінеті в міру розгортання інтеграції.

Чи зникає мито повністю після угоди «Укрпошти» й Etsy?

Ні. Угода переносить розрахунки й сплату мита на оператора, але сам платіж лишається: з 1 вересня 2025 року відправлення до США обкладаються додатковим митом близько 10% від задекларованої вартості.

Коли США скасували безмитний поріг de minimis?

Безмитний режим для відправлень вартістю до $800 скасовано для всіх країн 29 серпня 2025 року.

Скільки українських продавців працює на Etsy?

Понад 40 000 українських продавців на Etsy та більш ніж 1 мільйон лістингів, із найвищим у світі середнім показником продажів на магазин.

Що змінюється для ринку ЄС із 1 липня 2026 року?

Країни ЄС запроваджують проміжне мито в розмірі 3 євро на посилки вартістю до 150 євро, з подальшим переходом до повноцінного митного режиму.

Чи потрібно продавцю самому вказувати HTS-коди для США?

Після скасування de minimis усі відправлення потребують коректної товарної класифікації для митниці. Інтеграція з логістичним партнером покликана зняти цю рутину з продавця.