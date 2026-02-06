Маркетплейси як канал зростання в міжнародній торгівлі: огляд найпоширеніших платформ та їхніх можливостей
За останні роки маркетплейси перетворилися з додаткового каналу продажів у ключову точку зростання для брендів і виробників у міжнародній торгівлі. Для багатьох компаній саме торгові майданчики стали швидшим шляхом до нових ринків, ніж відкриття власного інтернет-магазину або дистрибуція через локальних партнерів.
Але маркетплейс — це не «виклав товар і чекаєш продажів». Це окрема екосистема зі своїми правилами, алгоритмами та конкуренцією. У цій статті розгляну найпоширеніші платформи та способи просування на них.
Що таке маркетплейс
Маркетплейс — це онлайн-ресурс, який об’єднує продавців і покупців в одному місці та бере на себе частину інфраструктури: трафік, оплату, логістику, іноді підтримку клієнтів. Ключова відмінність від інтернет-магазину для продавців:
-
не потрібно приводити трафік із нуля;
-
платформа вже має попит;
-
ви конкуруєте не за кліки, а за видимість.
Приклади класичних маркетплейсів —
Типи маркетплейсів
1. Product-based (товарні). Найпоширеніший і найбільш зрозумілий тип. Покупці приходять на них із чітким наміром придбати фізичний товар, а платформа виступає посередником між брендом і кінцевим споживачем.
Основні особливості:
-
фокус на ціні, доставці та рейтингу;
-
сильна конкуренція між продавцями;
-
продажі залежать від SEO, контенту та логістики;
-
рішення про покупку приймається швидко.
Приклади:Amazon, AliExpress.
2. Service-based (сервісні). На таких платформах продають не товар, а послугу або експертизу. Покупець обирає не продукт, а людину або команду, яка виконає завдання.
Основні особливості:
-
продається результат або компетенція;
-
ключову роль відіграють профіль і відгуки;
-
довший цикл прийняття рішення;
-
менше автоматизації, більше людського фактора.
Приклади: Upwork, TaskRabbit.
3. Peer-to-peer маркетплейси (P2P). На них люди продають напряму людям. Платформа не контролює продукт повністю, а лише створює середовище для угоди.
Основні особливості:
-
низький поріг входу;
-
нерівномірна якість товарів;
-
довіра формується через рейтинг продавця;
-
більше свободи, менше стандартів.
Приклади: Etsy, Facebook Marketplace.
4. B2B маркетплейси створені для угод між компаніями. Тут продають не одиничні товари, а партії, контракти, виробничі можливості.
Основні особливості:
-
гурт, контракти, White Label;
-
довгий цикл угоди;
-
важлива репутація та верифікація;
-
фокус на партнерстві, а не на швидких продажах.
Приклади: Alibaba, Global Sources.
Глобальні маркетплейси
Окрім типу товару, який представлений на маркетплейсі, платформи також відрізняються охопленням у світі.
Глобальними називають ті, що працюють одночасно в багатьох країнах, мають міжнародну аудиторію та дають змогу продавати за кордон без відкриття локального бізнесу в кожній країні. Фактично, це найшвидший спосіб вийти на експортні ринки через готову інфраструктуру.
Далі огляну найпоширеніші з них, використовуючи дані SimilarWeb.
Amazon
Amazon — найбільша у світі marketplace-екосистема. Серед особливостей: сильна логістика (FBA), розвинена реклама, жорсткі правила, дуже висока конкуренція. Підходить для системного масштабування.
Читайте також про стратегію ціноутворення Amazon.
Walmart
Walmart має сильний офлайн і онлайн бренд, а також високу довіру в США. На нього складніший вхід, має сувору модерацію, фокус на конкурентність ціни.
Окремі marketplace-проєкти Walmart є в Мексиці та Чилі, але Walmart Marketplace для продавців переважно з США.
eBay
eBay добре підходить для продажів між різними країнами, має гібридну форму C2C і B2C роботи. Менше бренд-обмежень, більше свободи, добре працює для нішевих і resale-категорій.
Детальніше про платформу читайте в статті «Що таке маркетплейс eBay, і Як просувати на ньому товари».
Temu
Temu — це агресивні ціни, масштабні рекламні бюджети й контроль з боку платформи. Temu не дає виставляти ціну на продукт вище, аніж на інших маркетплейсах. Підходить для об’ємів, але має обмежені можливості для просування бренду.
Etsy
Etsy — це нішевий маркетплейс із сильною органікою. Не підходить для масових товарів, бо велику роль відіграють контент, сторітелінг і бренд-ідентичність.
Читайте також про безперспективні ніші для старту продажів на Etsy.
Alibaba
Alibaba має B2B-фокус — довгий цикл угоди, гурт, контракти, експорт. Ключова платформа для виробників і White-label.
Локальні маркетплейси
Це платформи, які домінують в одній країні або чіткому регіоні та є основним місцем онлайн-покупок для місцевих споживачів. У багатьох країнах саме локальний маркетплейс, а не глобальний гігант, формує поведінку покупців, стандарти сервісу та рівень довіри.
Далі огляну кілька великих платформ в Європі й світі.
ROZETKA
ROZETKA — найбільший і найвпізнаваніший маркетплейс України. Високий рівень довіри, сильна власна логістика. Підходить для швидкого охоплення внутрішнього ринку.
Allegro
Allegro — абсолютний лідер польського e-commerce. Дуже чутливий до ціни та умов доставки. Висока довіра покупців, сильна логістика Allegro Smart, жорстка конкуренція в топових категоріях.
eMag
eMag основний маркетплейс у Румунії та один із лідерів у країнах Східної Європи. Підходить для розширення продажів у регіоні, але має високі вимоги до якості обслуговування та швидкості виконання замовлень.
bol.
Bol. — найбільший маркетплейс у Нідерландах і Бельгії з високими вимогами до описів товарів, доставки та обслуговування клієнтів. Мало демпінгу, але високі вимоги до брендів.
Rakuten
Rakuten — один із найбільших маркетплейсів Японії. Закритий, дуже локальний ринок: потрібна японська юридична особа або локальний партнер, японська мова для контенту й підтримки клієнтів, а також відповідність місцевим правилам і стандартам. Висока платоспроможність покупців.
Mercado Libre
Mercado Libre — головний marketplace Латинської Америки. Має власну логістику (Mercado Envíos) і систему платежів (Mercado Pago). Високий попит, але складна логістика й вимоги до роботи від держави (регуляторика).
Поради щодо виходу на маркетплейси
Початок часто виглядає простим — зареєстрували акаунт, завантажили товари, запустили рекламу. Втім, більшість проблем виникає саме на старті, коли бізнес заходить без чіткої стратегії. Нижче — базові, але критично важливі кроки, які формують результат у перші місяці.
-
Проаналізуйте нішу.
Починати потрібно не з реєстрації акаунту, а з аналізу попиту та конкуренції. Один і той самий продукт добре продається на одному маркетплейсі й зовсім не працює на іншому.
Що варто перевірити:
-
обсяг попиту в категорії;
-
кількість активних конкурентів;
-
цінові діапазони;
-
формат лістингів у топі;
-
наявність реклами та акцій у конкурентів.
Важливо зрозуміти не лише чи є попит, а чи є місце для нового продавця з вашою ціною, брендом і умовами доставки.
-
Оберіть продукти, з якими краще виходити на маркетплейс.
Не весь асортимент однаково підходить для старту. Типова помилка — виходити одразу з усією лінійкою. Для першого запуску краще обирати:
-
продукти з простою логістикою;
-
товари без складної сертифікації;
-
позиції з чіткою цінністю для покупця;
-
продукти, де ви конкурентні за ціною або комплектацією.
Маркетплейс — це не місце для тестування всього підряд. Це місце для фокусованого запуску.
-
Купіть у конкурентів.
Один із найцінніших і недооцінених кроків — стати покупцем. Це дає реальне розуміння того, що бачить клієнт, а не те, що ви бачите з аналітики. Зверніть увагу на:
-
якість упаковки;
-
швидкість доставки;
-
комунікацію з клієнтом;
-
відповідність опису реальному товару;
-
післяпродажний сервіс.
Знайдіть слабкі місця конкурентів і зробіть краще, а не копіюйте їхні помилки.
-
Оберіть модель продажів.
Перед стартом потрібно чітко визначити, як саме ви будете продавати. Модель напряму впливає на маржу, масштабування та операційне навантаження. Найпоширеніші моделі:
-
продаж зі свого складу;
-
через фулфілмент маркетплейсу;
-
cross-border — модель із доставкою товарів між різними країнами;
-
B2B або гуртовий формат.
Універсальної моделі не існує. Важливо обрати ту, яка відповідає вашим ресурсам, команді та фінансовим цілям.
-
Підготуйте контент до запуску, а не після.
На маркетплейсах контент продає. Якщо лістинг слабкий, реклама лише прискорює злив бюджету. Перед стартом варто:
-
оптимізувати тайтли та описи під внутрішній пошук;
-
підготувати якісні фото, відео та інфографіку;
-
заповнити всі атрибути товару;
-
чітко пояснити унікальні особливості та цінність продукту.
Добре підготовлений лістинг здатний приносити продажі навіть без реклами на старті.
-
Плануйте рекламу як інструмент росту, а не швидкого збагачення.
Реклама на маркетплейсах — це інструмент масштабування, інвестиція, а не спосіб «врятувати» слабкий продукт або лістинг. На старті вона потрібна для:
-
тестування попиту;
-
збору перших продажів і відгуків;
-
аналізу ключових запитів.
Реклама має запускатися після базової підготовки, а не замість неї.
-
Закладайте час на тестування.
Маркетплейс — це не історія про миттєвий результат. Перші 1–3 місяці триває період тестів, коригувань і навчання. Важливо:
-
не робити висновки після перших тижнів;
-
аналізувати дані, а не емоції;
-
поступово оптимізувати, а не різко змінювати все.
Системний підхід на старті майже завжди дає кращий результат, ніж агресивні дії без стратегії.
Читайте про маркетплесах в матеріалах Netpeak Journal:
Безплатні способи просування на маркетплейсах
Перед тим як інвестувати бюджет у рекламу, важливо використати безплатні можливості просування. Кілька доступних опцій закладено у більшості платформ:
-
SEO (оптимізація під пошук маркетплейсу).
Внутрішнє SEO — це основа безплатного трафіку. Алгоритми платформ аналізують, наскільки товар відповідає пошуковому запиту покупця та як він конвертується. Тому важливо працювати з ключовими словами, логікою карточки опису та її повнотою ще до запуску реклами.
Заголовок і опис мають бути зрозумілими як для алгоритму, так і для покупця. У заголовку важливо використати основний ключовий запит, а в описі — чітко пояснити цінність товару, його призначення та відмінності від конкурентів. Перевантажені або формальні тексти знижують конверсію.
Приклад SEO-оптимізованого лістингу, який отримує продажі без реклами. За останні 30 днів має 151 замовлення на суму від 2000 євро.
-
Вітрина магазину.
Вітрина — це брендова сторінка продавця або магазину на маркетплейсі. Вона формує довіру, підсилює впізнаваність і збирає весь асортимент в одному логічному просторі. Для брендів вітрина часто стає точкою повторних покупок.
Приваблива вітрина має зрозумілу структуру, якісні банери, логічну навігацію та чітке позиціювання. Візуальні елементи мають підкреслювати ключові переваги товарів і спрощувати вибір для покупця.
Приклад Amazon Brand Store бренду Panty Pants,
що продає вітаміни та БАДи для всієї родини.
-
Відгуки як фактор росту.
Відгуки безпосередньо впливають на довіру покупців і видимість товару в каталозі. Навіть кілька релевантних відгуків можуть суттєво підвищити конверсію нового лістингу та прискорити органічний ріст продажів.
Отримувати відгуки можна без порушення правил маркетплейсів — через якісний сервіс, зрозумілу упаковку, подяку після покупки або ненав’язливу комунікацію після доставки. Головне — не стимулювати оцінки напряму і не маніпулювати відгуками.
Негативні відгуки — це можливість показати клієнтоорієнтованість бренду. Спокійна, аргументована відповідь і готовність вирішити проблему часто підвищують довіру більше, ніж ідеальний рейтинг без зворотного зв’язку.
Приклад, як негативний відгук на Etsy перетворюється на презентацію клієнтоорієнтованості бренду.
-
Акції та знижки.
Акції є одним із найпростіших безплатних способів отримати додаткову видимість усередині маркетплейсу. Тимчасові знижки, комплекти або участь у внутрішніх промоподіях платформи допомагають швидше залучити перші продажі та протестувати попит.
Ефективна акція має бути обмеженою в часі, зрозумілою для покупця та економічно виправданою для бізнесу. Акції краще використовувати для запуску товару, прискорення обігу або очищення складу, а не як постійний інструмент.
Продавець на Allegro використовує знижку для додаткової видимості свого продукту.
Платні інструменти просування на маркетплейсах
Платні інструменти прискорюють зростання продажів і масштабують результат, коли базова оптимізація вже зроблена. Вони дають контроль над видимістю товарів, дають змогу швидше тестувати попит і працювати з конкурентними запитами, де органічного трафіку недостатньо.
-
Реклама.
Рекламні інструменти маркетплейсів дають змогу показувати товари безпосередньо в пошуковій видачі, категоріях або на сторінках конкурентів. Найчастіше використовуються кампанії за ключовими словами, автоматичні кампанії для збору даних і товарні оголошення з таргетингом на конкретні продукти чи категорії. Реклама працює ефективно тоді, коли лістинг уже готовий до конверсії.
Приклад ефективного використання реклами Amazon Ads в ніші Art & Crafts.
На старті важливо не намагатися охопити все одразу. Ефективніше запускати рекламу з обмеженим бюджетом, тестувати ключові запити та поступово масштабувати лише ті кампанії, які дають продажі. Контроль ставок і регулярна оптимізація бюджету напряму впливають на рентабельність.
-
Маркетингова підтримка з боку маркетплейсу.
Багато платформ пропонують додаткові можливості просування: участь у сезонних розпродажах, спеціальних добірках, бренд-зонах або промокампаніях. Це платні або умовно платні інструменти, які дають короткостроковий, але сильний сплеск видимості.
Приклад рекомендованих маркетингових заходів для продавців на Allegro.pl.
-
Використання спеціальних програм і пропозицій.
Програми лояльності, бренд-підтримка, ексклюзивні пропозиції або партнерські формати з маркетплейсом допомагають виділитися серед конкурентів. Такі інструменти особливо ефективні для запуску нових товарів і масштабування вже робочих позицій.
Kaufland пропонує продавцям масштабуватися через розширення на Італію.
Ключові висновки
-
Маркетплейс — це онлайн-платформа з готовим попитом, де продавці конкурують за видимість і довіру покупців, а не за сам трафік.
-
Типи маркетплейсів відрізняються моделлю продажів і логікою роботи, тому стратегія, що працює на одному типі, не обов’язково підходить для іншого.
-
Глобальні маркетплейси дають швидкий доступ до міжнародних ринків, але вимагають високої конкурентоспроможності, системної роботи та інвестицій.
-
Локальні маркетплейси часто забезпечують вищу конверсію та швидший старт завдяки глибокій адаптації до конкретного ринку.
-
Успішний вихід на маркетплейс починається з аналітики ніші, правильного вибору продуктів, розрахунку юніт-економіки й чіткої моделі продажів.
-
Безплатні способи просування формують фундамент продажів через SEO, відгуки та базову оптимізацію лістингів.
-
Платні інструменти просування прискорюють ріст і масштабування, але працюють ефективно лише за умови підготовленого контенту та аналітики.
-
Маркетплейси приносять результат не через разові дії, а через системний, стратегічний підхід до продажів і просування.
