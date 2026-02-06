Маркетплейси як канал зростання в міжнародній торгівлі: огляд найпоширеніших платформ та їхніх можливостей

За останні роки маркетплейси перетворилися з додаткового каналу продажів у ключову точку зростання для брендів і виробників у міжнародній торгівлі. Для багатьох компаній саме торгові майданчики стали швидшим шляхом до нових ринків, ніж відкриття власного інтернет-магазину або дистрибуція через локальних партнерів.

Але маркетплейс — це не «виклав товар і чекаєш продажів». Це окрема екосистема зі своїми правилами, алгоритмами та конкуренцією. У цій статті розгляну найпоширеніші платформи та способи просування на них.

Що таке маркетплейс

Маркетплейс — це онлайн-ресурс, який об’єднує продавців і покупців в одному місці та бере на себе частину інфраструктури: трафік, оплату, логістику, іноді підтримку клієнтів. Ключова відмінність від інтернет-магазину для продавців:

не потрібно приводити трафік із нуля;

платформа вже має попит;

ви конкуруєте не за кліки, а за видимість.

Приклади класичних маркетплейсів — Amazon , eBay , Allegro.

Типи маркетплейсів

1. Product-based (товарні). Найпоширеніший і найбільш зрозумілий тип. Покупці приходять на них із чітким наміром придбати фізичний товар, а платформа виступає посередником між брендом і кінцевим споживачем.

Основні особливості:

фокус на ціні, доставці та рейтингу;

сильна конкуренція між продавцями;

продажі залежать від SEO, контенту та логістики;

рішення про покупку приймається швидко.

Приклади:Amazon, AliExpress.

2. Service-based (сервісні). На таких платформах продають не товар, а послугу або експертизу. Покупець обирає не продукт, а людину або команду, яка виконає завдання.

Основні особливості:

продається результат або компетенція;

ключову роль відіграють профіль і відгуки;

довший цикл прийняття рішення;

менше автоматизації, більше людського фактора.

Приклади: Upwork, TaskRabbit.

3. Peer-to-peer маркетплейси (P2P). На них люди продають напряму людям. Платформа не контролює продукт повністю, а лише створює середовище для угоди.

Основні особливості:

низький поріг входу;

нерівномірна якість товарів;

довіра формується через рейтинг продавця;

більше свободи, менше стандартів.

Приклади: Etsy, Facebook Marketplace.

4. B2B маркетплейси створені для угод між компаніями. Тут продають не одиничні товари, а партії, контракти, виробничі можливості.

Основні особливості:

гурт, контракти, White Label;

довгий цикл угоди;

важлива репутація та верифікація;

фокус на партнерстві, а не на швидких продажах.

Приклади: Alibaba, Global Sources.

Глобальні маркетплейси

Окрім типу товару, який представлений на маркетплейсі, платформи також відрізняються охопленням у світі.

Глобальними називають ті, що працюють одночасно в багатьох країнах, мають міжнародну аудиторію та дають змогу продавати за кордон без відкриття локального бізнесу в кожній країні. Фактично, це найшвидший спосіб вийти на експортні ринки через готову інфраструктуру.

Далі огляну найпоширеніші з них, використовуючи дані SimilarWeb.

Amazon

Amazon — найбільша у світі marketplace-екосистема. Серед особливостей: сильна логістика (FBA), розвинена реклама, жорсткі правила, дуже висока конкуренція. Підходить для системного масштабування.

Читайте також про стратегію ціноутворення Amazon.

Walmart

Walmart має сильний офлайн і онлайн бренд, а також високу довіру в США. На нього складніший вхід, має сувору модерацію, фокус на конкурентність ціни.

Окремі marketplace-проєкти Walmart є в Мексиці та Чилі, але Walmart Marketplace для продавців переважно з США.

eBay

eBay добре підходить для продажів між різними країнами, має гібридну форму C2C і B2C роботи. Менше бренд-обмежень, більше свободи, добре працює для нішевих і resale-категорій.

Детальніше про платформу читайте в статті «Що таке маркетплейс eBay, і Як просувати на ньому товари».

Temu

Temu — це агресивні ціни, масштабні рекламні бюджети й контроль з боку платформи. Temu не дає виставляти ціну на продукт вище, аніж на інших маркетплейсах. Підходить для об’ємів, але має обмежені можливості для просування бренду.

Etsy

Etsy — це нішевий маркетплейс із сильною органікою. Не підходить для масових товарів, бо велику роль відіграють контент, сторітелінг і бренд-ідентичність.

Читайте також про безперспективні ніші для старту продажів на Etsy.

Alibaba

Alibaba має B2B-фокус — довгий цикл угоди, гурт, контракти, експорт. Ключова платформа для виробників і White-label.

Локальні маркетплейси

Це платформи, які домінують в одній країні або чіткому регіоні та є основним місцем онлайн-покупок для місцевих споживачів. У багатьох країнах саме локальний маркетплейс, а не глобальний гігант, формує поведінку покупців, стандарти сервісу та рівень довіри.

Далі огляну кілька великих платформ в Європі й світі.

ROZETKA

ROZETKA — найбільший і найвпізнаваніший маркетплейс України. Високий рівень довіри, сильна власна логістика. Підходить для швидкого охоплення внутрішнього ринку.

Allegro

Allegro — абсолютний лідер польського e-commerce. Дуже чутливий до ціни та умов доставки. Висока довіра покупців, сильна логістика Allegro Smart, жорстка конкуренція в топових категоріях.

eMag

eMag основний маркетплейс у Румунії та один із лідерів у країнах Східної Європи. Підходить для розширення продажів у регіоні, але має високі вимоги до якості обслуговування та швидкості виконання замовлень.

bol.

Bol. — найбільший маркетплейс у Нідерландах і Бельгії з високими вимогами до описів товарів, доставки та обслуговування клієнтів. Мало демпінгу, але високі вимоги до брендів.

Rakuten

Rakuten — один із найбільших маркетплейсів Японії. Закритий, дуже локальний ринок: потрібна японська юридична особа або локальний партнер, японська мова для контенту й підтримки клієнтів, а також відповідність місцевим правилам і стандартам. Висока платоспроможність покупців.

Mercado Libre

Mercado Libre — головний marketplace Латинської Америки. Має власну логістику (Mercado Envíos) і систему платежів (Mercado Pago). Високий попит, але складна логістика й вимоги до роботи від держави (регуляторика).

Поради щодо виходу на маркетплейси

Початок часто виглядає простим — зареєстрували акаунт, завантажили товари, запустили рекламу. Втім, більшість проблем виникає саме на старті, коли бізнес заходить без чіткої стратегії. Нижче — базові, але критично важливі кроки, які формують результат у перші місяці.

Проаналізуйте нішу.

Починати потрібно не з реєстрації акаунту, а з аналізу попиту та конкуренції. Один і той самий продукт добре продається на одному маркетплейсі й зовсім не працює на іншому.

Що варто перевірити:

обсяг попиту в категорії;

кількість активних конкурентів;

цінові діапазони;

формат лістингів у топі;

наявність реклами та акцій у конкурентів.

Важливо зрозуміти не лише чи є попит, а чи є місце для нового продавця з вашою ціною, брендом і умовами доставки.

Оберіть продукти, з якими краще виходити на маркетплейс.

Не весь асортимент однаково підходить для старту. Типова помилка — виходити одразу з усією лінійкою. Для першого запуску краще обирати:

продукти з простою логістикою;

товари без складної сертифікації;

позиції з чіткою цінністю для покупця;

продукти, де ви конкурентні за ціною або комплектацією.

Маркетплейс — це не місце для тестування всього підряд. Це місце для фокусованого запуску.

Купіть у конкурентів.

Один із найцінніших і недооцінених кроків — стати покупцем. Це дає реальне розуміння того, що бачить клієнт, а не те, що ви бачите з аналітики. Зверніть увагу на:

якість упаковки;

швидкість доставки;

комунікацію з клієнтом;

відповідність опису реальному товару;

післяпродажний сервіс.

Знайдіть слабкі місця конкурентів і зробіть краще, а не копіюйте їхні помилки.

Оберіть модель продажів.

Перед стартом потрібно чітко визначити, як саме ви будете продавати. Модель напряму впливає на маржу, масштабування та операційне навантаження. Найпоширеніші моделі:

продаж зі свого складу;

через фулфілмент маркетплейсу;

cross-border — модель із доставкою товарів між різними країнами;

B2B або гуртовий формат.

Універсальної моделі не існує. Важливо обрати ту, яка відповідає вашим ресурсам, команді та фінансовим цілям.

Підготуйте контент до запуску, а не після.

На маркетплейсах контент продає. Якщо лістинг слабкий, реклама лише прискорює злив бюджету. Перед стартом варто:

оптимізувати тайтли та описи під внутрішній пошук;

підготувати якісні фото, відео та інфографіку;

заповнити всі атрибути товару;

чітко пояснити унікальні особливості та цінність продукту.

Добре підготовлений лістинг здатний приносити продажі навіть без реклами на старті.

Плануйте рекламу як інструмент росту, а не швидкого збагачення.

Реклама на маркетплейсах — це інструмент масштабування, інвестиція, а не спосіб «врятувати» слабкий продукт або лістинг. На старті вона потрібна для:

тестування попиту;

збору перших продажів і відгуків;

аналізу ключових запитів.

Реклама має запускатися після базової підготовки, а не замість неї.

Закладайте час на тестування.

Маркетплейс — це не історія про миттєвий результат. Перші 1–3 місяці триває період тестів, коригувань і навчання. Важливо:

не робити висновки після перших тижнів;

аналізувати дані, а не емоції;

поступово оптимізувати, а не різко змінювати все.

Системний підхід на старті майже завжди дає кращий результат, ніж агресивні дії без стратегії.

Безплатні способи просування на маркетплейсах

Перед тим як інвестувати бюджет у рекламу, важливо використати безплатні можливості просування. Кілька доступних опцій закладено у більшості платформ:

SEO (оптимізація під пошук маркетплейсу).

Внутрішнє SEO — це основа безплатного трафіку. Алгоритми платформ аналізують, наскільки товар відповідає пошуковому запиту покупця та як він конвертується. Тому важливо працювати з ключовими словами, логікою карточки опису та її повнотою ще до запуску реклами.

Заголовок і опис мають бути зрозумілими як для алгоритму, так і для покупця. У заголовку важливо використати основний ключовий запит, а в описі — чітко пояснити цінність товару, його призначення та відмінності від конкурентів. Перевантажені або формальні тексти знижують конверсію.

Приклад SEO-оптимізованого лістингу, який отримує продажі без реклами. За останні 30 днів має 151 замовлення на суму від 2000 євро.

Вітрина магазину.

Вітрина — це брендова сторінка продавця або магазину на маркетплейсі. Вона формує довіру, підсилює впізнаваність і збирає весь асортимент в одному логічному просторі. Для брендів вітрина часто стає точкою повторних покупок.

Приваблива вітрина має зрозумілу структуру, якісні банери, логічну навігацію та чітке позиціювання. Візуальні елементи мають підкреслювати ключові переваги товарів і спрощувати вибір для покупця.

Приклад Amazon Brand Store бренду Panty Pants,

що продає вітаміни та БАДи для всієї родини.

Відгуки як фактор росту.

Відгуки безпосередньо впливають на довіру покупців і видимість товару в каталозі. Навіть кілька релевантних відгуків можуть суттєво підвищити конверсію нового лістингу та прискорити органічний ріст продажів.

Отримувати відгуки можна без порушення правил маркетплейсів — через якісний сервіс, зрозумілу упаковку, подяку після покупки або ненав’язливу комунікацію після доставки. Головне — не стимулювати оцінки напряму і не маніпулювати відгуками.

Негативні відгуки — це можливість показати клієнтоорієнтованість бренду. Спокійна, аргументована відповідь і готовність вирішити проблему часто підвищують довіру більше, ніж ідеальний рейтинг без зворотного зв’язку.

Приклад, як негативний відгук на Etsy перетворюється на презентацію клієнтоорієнтованості бренду.

Акції та знижки.

Акції є одним із найпростіших безплатних способів отримати додаткову видимість усередині маркетплейсу. Тимчасові знижки, комплекти або участь у внутрішніх промоподіях платформи допомагають швидше залучити перші продажі та протестувати попит.

Ефективна акція має бути обмеженою в часі, зрозумілою для покупця та економічно виправданою для бізнесу. Акції краще використовувати для запуску товару, прискорення обігу або очищення складу, а не як постійний інструмент.

Продавець на Allegro використовує знижку для додаткової видимості свого продукту.

Платні інструменти просування на маркетплейсах

Платні інструменти прискорюють зростання продажів і масштабують результат, коли базова оптимізація вже зроблена. Вони дають контроль над видимістю товарів, дають змогу швидше тестувати попит і працювати з конкурентними запитами, де органічного трафіку недостатньо.

Реклама.

Рекламні інструменти маркетплейсів дають змогу показувати товари безпосередньо в пошуковій видачі, категоріях або на сторінках конкурентів. Найчастіше використовуються кампанії за ключовими словами, автоматичні кампанії для збору даних і товарні оголошення з таргетингом на конкретні продукти чи категорії. Реклама працює ефективно тоді, коли лістинг уже готовий до конверсії.

Приклад ефективного використання реклами Amazon Ads в ніші Art & Crafts.

На старті важливо не намагатися охопити все одразу. Ефективніше запускати рекламу з обмеженим бюджетом, тестувати ключові запити та поступово масштабувати лише ті кампанії, які дають продажі. Контроль ставок і регулярна оптимізація бюджету напряму впливають на рентабельність.

Маркетингова підтримка з боку маркетплейсу.

Багато платформ пропонують додаткові можливості просування: участь у сезонних розпродажах, спеціальних добірках, бренд-зонах або промокампаніях. Це платні або умовно платні інструменти, які дають короткостроковий, але сильний сплеск видимості.

Приклад рекомендованих маркетингових заходів для продавців на Allegro.pl.

Використання спеціальних програм і пропозицій.

Програми лояльності, бренд-підтримка, ексклюзивні пропозиції або партнерські формати з маркетплейсом допомагають виділитися серед конкурентів. Такі інструменти особливо ефективні для запуску нових товарів і масштабування вже робочих позицій.

Kaufland пропонує продавцям масштабуватися через розширення на Італію.

Ключові висновки