Маркетплейсы как канал роста в международной торговле: обзор самых распространенных платформ и их возможностей
За последние годы маркетплейсы превратились из дополнительного канала продаж в ключевую точку роста для брендов и производителей в международной торговле. Для многих компаний именно торговые площадки стали более быстрым путем к новым рынкам, чем открытие собственного интернет-магазина или дистрибуция через локальных партнеров.

Но маркетплейс — это не «выложил товар и ждешь продаж». Это отдельная экосистема со своими правилами, алгоритмами и конкуренцией. В этой статье рассмотрю самые распространенные платформы и способы продвижения на них.

Что такое маркетплейс

Маркетплейс — это онлайн-ресурс, который объединяет продавцов и покупателей в одном месте и берет на себя часть инфраструктуры: трафик, оплату, логистику, иногда поддержку клиентов. Ключевое отличие от интернет-магазина для продавцов:

  • не нужно приводить трафик с нуля;

  • платформа уже пользуется спросом;

  • вы конкурируете не за клики, а за видимость.

Примеры классических маркетплейсов — Amazon, eBay, Allegro.

Типы маркетплейсов

1. Product-based (товарные). Самый распространенный и понятный тип. Покупатели приходят на них с четким намерением приобрести физический товар, а платформа выступает посредником между брендом и конечным потребителем.

Основные особенности:

  • фокус на цене, доставке и рейтинге;

  • сильная конкуренция между продавцами;

  • продажи зависят от SEO, контента и логистики;

  • решение о покупке принимается быстро.

Примеры: Amazon, AliExpress.

2. Service-based (сервисные). На таких платформах продают не товар, а услугу или экспертизу. Покупатель выбирает не продукт, а человека или команду, которая выполнит задачу.

Основные особенности:

  • продается результат или компетенция;

  • ключевую роль играют профиль и отзывы;

  • более длительный цикл принятия решения;

  • меньше автоматизации, больше человеческого фактора.

Примеры: Upwork, TaskRabbit.

3. Peer-to-peer маркетплейсы (P2P). На них люди продают напрямую людям. Платформа не контролирует продукт полностью, а лишь создает среду для сделки.

Основные особенности:

  • низкий порог входа;

  • неравномерное качество товаров;

  • доверие формируется через рейтинг продавца;

  • больше свободы, меньше стандартов.

Примеры: Etsy, Facebook Marketplace.

4. B2B маркетплейсы созданы для сделок между компаниями. Здесь продают не единичные товары, а партии, контракты, производственные возможности.

Основные особенности:

  • оптовая торговля, контракты, White Label;

  • длинный цикл сделки;

  • важная репутация и верификация;

  • фокус на партнерстве, а не на быстрых продажах.

Примеры: Alibaba, Global Sources.

Глобальные маркетплейсы

Помимо типа товара, представленного на маркетплейсе, платформы также отличаются охватом в мире. 

Глобальными называют те, которые работают одновременно во многих странах, имеют международную аудиторию и позволяют продавать за границу без открытия локального бизнеса в каждой стране. Фактически, это самый быстрый способ выйти на экспортные рынки через готовую инфраструктуру.

Далее я рассмотрю самые распространенные из них, используя данные SimilarWeb.

Amazon

Amazon — крупнейшая в мире marketplace-экосистема. Среди особенностей: сильная логистика (FBA), развитая реклама, жесткие правила, очень высокая конкуренция. Подходит для системного масштабирования.

amazon_огляд_Netpeak

Walmart

Walmart имеет сильный офлайн и онлайн бренд, а также высокий уровень доверия в США. На него сложнее попасть, он имеет строгую модерацию, фокус на конкурентоспособность цены.

walmart_огляд_Netpeak

Отдельные marketplace-проекты Walmart есть в Мексике и Чили, но Walmart Marketplace для продавцов преимущественно из США.

eBay

eBay хорошо подходит для продаж между разными странами, имеет гибридную форму C2C и B2C работы. Меньше бренд-ограничений, больше свободы, хорошо работает для нишевых и resale-категорий.

ebay_огляд_Netpeak

Temu

Temu — это агрессивные цены, масштабные рекламные бюджеты и контроль со стороны платформы. Temu не позволяет выставлять цену на продукт выше, чем на других маркетплейсах. Подходит для объемов, но имеет ограниченные возможности для продвижения бренда. 

temu_огляд_Netpeak

Etsy

Etsy — это нишевый маркетплейс с сильной органикой. Не подходит для массовых товаров, так как большую роль играют контент, сторителлинг и бренд-идентичность. 

Etsy_огляд_Netpeak

Alibaba

Alibaba имеет B2B-фокус — длинный цикл сделки, опт, контракты, экспорт. Ключевая платформа для производителей и White-label.

Alibaba_огляд_Netpeak

Локальные маркетплейсы

Это платформы, которые доминируют в одной стране или определенном регионе и являются основным местом онлайн-покупок для местных потребителей. Во многих странах именно локальный маркетплейс, а не глобальный гигант, формирует поведение покупателей, стандарты сервиса и уровень доверия.

Далее я рассмотрю несколько крупных платформ в Европе и мире. 

ROZETKA

ROZETKA — крупнейший и самый узнаваемый маркетплейс Украины. Высокий уровень доверия, сильная собственная логистика. Подходит для быстрого охвата внутреннего рынка.

Rozetka_огляд_Netpeak

Allegro

Allegro — абсолютный лидер польского e-commerce. Очень чувствителен к цене и условиям доставки. Высокое доверие покупателей, сильная логистика Allegro Smart, жесткая конкуренция в топовых категориях.

Allegro_огляд_Netpeak

eMag

eMag — основной маркетплейс в Румынии и один из лидеров в странах Восточной Европы. Подходит для расширения продаж в регионе, но предъявляет высокие требования к качеству обслуживания и скорости выполнения заказов.

emag_огляд_Netpeak

bol.

Bol. — крупнейший маркетплейс в Нидерландах и Бельгии с высокими требованиями к описаниям товаров, доставке и обслуживанию клиентов. Мало демпинга, но высокие требования к брендам.

bol._огляд_Netpeak

Rakuten

Rakuten — один из крупнейших маркетплейсов Японии. Закрытый, очень локальный рынок: требуется японское юридическое лицо или локальный партнер, японский язык для контента и поддержки клиентов, а также соответствие местным правилам и стандартам. Высокая платежеспособность покупателей.

Rakuten_огляд_Netpeak

Mercado Libre

Mercado Libre — главный маркетплейс Латинской Америки. Имеет собственную логистику (Mercado Envíos) и систему платежей (Mercado Pago). Высокий спрос, но сложная логистика и требования к работе со стороны государства (регуляторная политика). 

mercado_огляд_Netpeak

Советы по выходу на маркетплейсы

Начало часто выглядит простым — зарегистрировали аккаунт, загрузили товары, запустили рекламу. Впрочем, большинство проблем возникает именно на старте, когда бизнес заходит без четкой стратегии. Ниже — базовые, но критически важные шаги, которые формируют результат в первые месяцы.

  1. Проанализируйте нишу.

Начинать нужно не с регистрации аккаунта, а с анализа спроса и конкуренции. Один и тот же продукт хорошо продается на одном маркетплейсе и совсем не работает на другом.

Что стоит проверить:

  • объем спроса в категории;

  • количество активных конкурентов;

  • ценовые диапазоны;

  • формат листингов в топе;

  • наличие рекламы и акций у конкурентов.

Важно понять не только есть ли спрос, но и есть ли место для нового продавца с вашей ценой, брендом и условиями доставки.

  1. Выберите продукты, с которыми лучше выходить на маркетплейс.

Не весь ассортимент одинаково подходит для старта. Типичная ошибка — выходить сразу со всей линейкой. Для первого запуска лучше выбирать:

  • продукты с простой логистикой;

  • товары без сложной сертификации;

  • позиции с четкой ценностью для покупателя;

  • продукты, где вы конкурентоспособны по цене или комплектации.

Маркетплейс — это не место для тестирования всего подряд. Это место для фокусированного запуска.

  1. Купите у конкурентов.

Один из самых ценных и недооцененных шагов — стать покупателем. Это дает реальное понимание того, что видит клиент, а не то, что вы видите из аналитики. Обратите внимание на:

  • качество упаковки;

  • скорость доставки;

  • коммуникацию с клиентом;

  • соответствие описания реальному товару;

  • послепродажный сервис.

Найдите слабые места конкурентов и сделайте лучше, а не копируйте их ошибки.

  1. Выберите модель продаж.

Перед стартом нужно четко определить, как именно вы будете продавать. Модель напрямую влияет на маржу, масштабирование и операционную нагрузку. Самые распространенные модели:

  • продажа со своего склада;

  • через фулфилмент маркетплейса;

  • cross-border — модель с доставкой товаров между разными странами;

  • B2B или оптовый формат.

Универсальной модели не существует. Важно выбрать ту, которая соответствует вашим ресурсам, команде и финансовым целям.

  1. Подготовьте контент до запуска, а не после.

На маркетплейсах контент продает. Если листинг слабый, реклама только ускоряет слив бюджета. Перед стартом стоит:

  • оптимизировать тайтлы и описания под внутренний поиск;

  • подготовить качественные фото, видео и инфографику;

  • заполнить все атрибуты товара;

  • четко объяснить уникальные особенности и ценность продукта.

Хорошо подготовленный листинг способен приносить продажи даже без рекламы на старте.

  1. Планируйте рекламу как инструмент роста, а не быстрого обогащения.

Реклама на маркетплейсах — это инструмент масштабирования, инвестиция, а не способ «спасти» слабый продукт или листинг. На старте она нужна для:

  • тестирования спроса;

  • сбора первых продаж и отзывов;

  • анализа ключевых запросов.

Реклама должна запускаться после базовой подготовки, а не вместо нее.

  1. Закладывайте время на тестирование.

Маркетплейс — это не история о мгновенном результате. Первые 1–3 месяца длится период тестов, корректировок и обучения. Важно:

  • не делать выводы после первых недель;

  • анализировать данные, а не эмоции;

  • постепенно оптимизировать, а не резко менять все.

Системный подход на старте почти всегда дает лучший результат, чем агрессивные действия без стратегии.

Бесплатные способы продвижения на маркетплейсах

Прежде чем инвестировать бюджет в рекламу, важно использовать бесплатные возможности продвижения. Несколько доступных опций заложено в большинстве платформ:

  1. SEO (оптимизация под поиск маркетплейса). 

Внутреннее SEO — это основа бесплатного трафика. Алгоритмы платформ анализируют, насколько товар соответствует поисковому запросу покупателя и как он конвертируется. Поэтому важно работать с ключевыми словами, логикой карточки описания и ее полнотой еще до запуска рекламы.

Заголовок и описание должны быть понятными как для алгоритма, так и для покупателя. В заголовке важно использовать основной ключевой запрос, а в описании — четко объяснить ценность товара, его назначение и отличия от конкурентов. Перегруженные или формальные тексты снижают конверсию.

Приклад SEO-оптимізованого лістингу, який отримує продажі без реклами.

Пример SEO-оптимизированного листинга, который получает продажи без рекламы. За последние 30 дней имеет 151 заказ на сумму от 2000 евро.

  1. Витрина магазина.

Витрина — это брендовая страница продавца или магазина на маркетплейсе. Она формирует доверие, усиливает узнаваемость и собирает весь ассортимент в одном логическом пространстве. Для брендов витрина часто становится точкой повторных покупок.

Привлекательная витрина имеет понятную структуру, качественные баннеры, логичную навигацию и четкое позиционирование. Визуальные элементы должны подчеркивать ключевые преимущества товаров и упрощать выбор для покупателя.

Приклад Amazon Brand Store бренду Panty Pants

Пример Amazon Brand Store бренда Panty Pants,
который продает витамины и БАДы для всей семьи.

  1. Отзывы как фактор роста.

Отзывы напрямую влияют на доверие покупателей и видимость товара в каталоге. Даже несколько релевантных отзывов могут существенно повысить конверсию нового листинга и ускорить органический рост продаж. 

Получать отзывы можно без нарушения правил маркетплейсов — через качественный сервис, понятную упаковку, благодарность после покупки или ненавязчивую коммуникацию после доставки. Главное — не стимулировать оценки напрямую и не манипулировать отзывами.

Негативные отзывы — это возможность показать клиентоориентированность бренда. Спокойный, аргументированный ответ и готовность решить проблему часто повышают доверие больше, чем идеальный рейтинг без обратной связи.

Приклад, як негативний відгук на Etsy перетворюється на презентацію клієнтоорієнтованості бренду. 

Пример, как отрицательный отзыв на Etsy превращается в презентацию клиентоориентированности бренда.  

  1. Акции и скидки.

Акции — один из самых простых бесплатных способов получить дополнительную видимость внутри маркетплейса. Временные скидки, комплекты или участие во внутренних промоакциях платформы помогают быстрее привлечь первые продажи и протестировать спрос.

Эффективная акция должна быть ограничена во времени, понятна покупателю и экономически оправдана для бизнеса. Акции лучше использовать для запуска товара, ускорения оборота или очистки склада, а не как постоянный инструмент.

Продавець на Allegro використовує знижку для додаткової видимості свого продукту.

Продавец на Allegro использует скидку для дополнительной видимости своего продукта.

Платные инструменты продвижения на маркетплейсах

Платные инструменты ускоряют рост продаж и масштабируют результат, когда базовая оптимизация уже сделана. Они дают контроль над видимостью товаров, позволяют быстрее тестировать спрос и работать с конкурентными запросами, где органического трафика недостаточно.

  1. Реклама.

Рекламные инструменты маркетплейсов позволяют показывать товары непосредственно в поисковой выдаче, категориях или на страницах конкурентов. Чаще всего используются кампании по ключевым словам, автоматические кампании для сбора данных и товарные объявления с таргетингом на конкретные продукты или категории. Реклама работает эффективно тогда, когда листинг уже готов к конверсии.

Приклад ефективного використання реклами Amazon Ads в ніші Art & Crafts.

Пример эффективного использования рекламы Amazon Ads в нише Art & Crafts.

На старте важно не пытаться охватить все сразу. Эффективнее запускать рекламу с ограниченным бюджетом, тестировать ключевые запросы и постепенно масштабировать только те кампании, которые приносят продажи. Контроль ставок и регулярная оптимизация бюджета напрямую влияют на рентабельность.

  1. Маркетинговая поддержка со стороны маркетплейса.

Многие платформы предлагают дополнительные возможности продвижения: участие в сезонных распродажах, специальных подборках, бренд-зонах или промокампаниях. Это платные или условно платные инструменты, которые дают краткосрочный, но сильный всплеск видимости.

Приклад рекомендованих маркетингових заходів для продавців на Allegro.pl.

Пример рекомендуемых маркетинговых мероприятий для продавцов на Allegro.pl.

  1. Использование специальных программ и предложений.

Программы лояльности, бренд-поддержка, эксклюзивные предложения или партнерские форматы с маркетплейсом помогают выделиться среди конкурентов. Такие инструменты особенно эффективны для запуска новых товаров и масштабирования уже работающих позиций.

Kaufland пропонує продавцям масштабуватися через розширення на Італію.

Kaufland предлагает продавцам масштабироваться через расширение на Италию.

Ключевые выводы

  1. Маркетплейс — это онлайн-платформа с готовым спросом, где продавцы конкурируют за видимость и доверие покупателей, а не за сам трафик.

  2. Типы маркетплейсов отличаются моделью продаж и логикой работы, поэтому стратегия, работающая на одном типе, не обязательно подходит для другого.

  3. Глобальные маркетплейсы дают быстрый доступ к международным рынкам, но требуют высокой конкурентоспособности, системной работы и инвестиций.

  4. Локальные маркетплейсы часто обеспечивают более высокую конверсию и более быстрый старт благодаря глубокой адаптации к конкретному рынку.

  5. Успешный выход на маркетплейс начинается с аналитики ниши, правильного выбора продуктов, расчета юнит-экономики и четкой модели продаж.

  6. Бесплатные способы продвижения формируют фундамент продаж через SEO, отзывы и базовую оптимизацию листингов.

  7. Платные инструменты продвижения ускоряют рост и масштабирование, но работают эффективно только при условии подготовленного контента и аналитики.

  8. Маркетплейсы приносят результат не через разовые действия, а через системный, стратегический подход к продажам и продвижению.

