Маркетплейсы как канал роста в международной торговле: обзор самых распространенных платформ и их возможностей
За последние годы маркетплейсы превратились из дополнительного канала продаж в ключевую точку роста для брендов и производителей в международной торговле. Для многих компаний именно торговые площадки стали более быстрым путем к новым рынкам, чем открытие собственного интернет-магазина или дистрибуция через локальных партнеров.
Но маркетплейс — это не «выложил товар и ждешь продаж». Это отдельная экосистема со своими правилами, алгоритмами и конкуренцией. В этой статье рассмотрю самые распространенные платформы и способы продвижения на них.
Что такое маркетплейс
Маркетплейс — это онлайн-ресурс, который объединяет продавцов и покупателей в одном месте и берет на себя часть инфраструктуры: трафик, оплату, логистику, иногда поддержку клиентов. Ключевое отличие от интернет-магазина для продавцов:
-
не нужно приводить трафик с нуля;
-
платформа уже пользуется спросом;
-
вы конкурируете не за клики, а за видимость.
Примеры классических маркетплейсов — Amazon, eBay, Allegro.
Типы маркетплейсов
1. Product-based (товарные). Самый распространенный и понятный тип. Покупатели приходят на них с четким намерением приобрести физический товар, а платформа выступает посредником между брендом и конечным потребителем.
Основные особенности:
-
фокус на цене, доставке и рейтинге;
-
сильная конкуренция между продавцами;
-
продажи зависят от SEO, контента и логистики;
-
решение о покупке принимается быстро.
Примеры: Amazon, AliExpress.
2. Service-based (сервисные). На таких платформах продают не товар, а услугу или экспертизу. Покупатель выбирает не продукт, а человека или команду, которая выполнит задачу.
Основные особенности:
-
продается результат или компетенция;
-
ключевую роль играют профиль и отзывы;
-
более длительный цикл принятия решения;
-
меньше автоматизации, больше человеческого фактора.
Примеры: Upwork, TaskRabbit.
3. Peer-to-peer маркетплейсы (P2P). На них люди продают напрямую людям. Платформа не контролирует продукт полностью, а лишь создает среду для сделки.
Основные особенности:
-
низкий порог входа;
-
неравномерное качество товаров;
-
доверие формируется через рейтинг продавца;
-
больше свободы, меньше стандартов.
Примеры: Etsy, Facebook Marketplace.
4. B2B маркетплейсы созданы для сделок между компаниями. Здесь продают не единичные товары, а партии, контракты, производственные возможности.
Основные особенности:
-
оптовая торговля, контракты, White Label;
-
длинный цикл сделки;
-
важная репутация и верификация;
-
фокус на партнерстве, а не на быстрых продажах.
Примеры: Alibaba, Global Sources.
Глобальные маркетплейсы
Помимо типа товара, представленного на маркетплейсе, платформы также отличаются охватом в мире.
Глобальными называют те, которые работают одновременно во многих странах, имеют международную аудиторию и позволяют продавать за границу без открытия локального бизнеса в каждой стране. Фактически, это самый быстрый способ выйти на экспортные рынки через готовую инфраструктуру.
Далее я рассмотрю самые распространенные из них, используя данные SimilarWeb.
Amazon
Amazon — крупнейшая в мире marketplace-экосистема. Среди особенностей: сильная логистика (FBA), развитая реклама, жесткие правила, очень высокая конкуренция. Подходит для системного масштабирования.
Читайте также о стратегии ценообразования Amazon.
Walmart
Walmart имеет сильный офлайн и онлайн бренд, а также высокий уровень доверия в США. На него сложнее попасть, он имеет строгую модерацию, фокус на конкурентоспособность цены.
Отдельные marketplace-проекты Walmart есть в Мексике и Чили, но Walmart Marketplace для продавцов преимущественно из США.
eBay
eBay хорошо подходит для продаж между разными странами, имеет гибридную форму C2C и B2C работы. Меньше бренд-ограничений, больше свободы, хорошо работает для нишевых и resale-категорий.
Подробнее о платформе читайте в статье «Что такое маркетплейс eBay и как продвигать на нем товары».
Temu
Temu — это агрессивные цены, масштабные рекламные бюджеты и контроль со стороны платформы. Temu не позволяет выставлять цену на продукт выше, чем на других маркетплейсах. Подходит для объемов, но имеет ограниченные возможности для продвижения бренда.
Etsy
Etsy — это нишевый маркетплейс с сильной органикой. Не подходит для массовых товаров, так как большую роль играют контент, сторителлинг и бренд-идентичность.
Читайте также о беспеспективных нишах для старта продаж на Etsy.
Alibaba
Alibaba имеет B2B-фокус — длинный цикл сделки, опт, контракты, экспорт. Ключевая платформа для производителей и White-label.
Локальные маркетплейсы
Это платформы, которые доминируют в одной стране или определенном регионе и являются основным местом онлайн-покупок для местных потребителей. Во многих странах именно локальный маркетплейс, а не глобальный гигант, формирует поведение покупателей, стандарты сервиса и уровень доверия.
Далее я рассмотрю несколько крупных платформ в Европе и мире.
ROZETKA
ROZETKA — крупнейший и самый узнаваемый маркетплейс Украины. Высокий уровень доверия, сильная собственная логистика. Подходит для быстрого охвата внутреннего рынка.
Allegro
Allegro — абсолютный лидер польского e-commerce. Очень чувствителен к цене и условиям доставки. Высокое доверие покупателей, сильная логистика Allegro Smart, жесткая конкуренция в топовых категориях.
eMag
eMag — основной маркетплейс в Румынии и один из лидеров в странах Восточной Европы. Подходит для расширения продаж в регионе, но предъявляет высокие требования к качеству обслуживания и скорости выполнения заказов.
bol.
Bol. — крупнейший маркетплейс в Нидерландах и Бельгии с высокими требованиями к описаниям товаров, доставке и обслуживанию клиентов. Мало демпинга, но высокие требования к брендам.
Rakuten
Rakuten — один из крупнейших маркетплейсов Японии. Закрытый, очень локальный рынок: требуется японское юридическое лицо или локальный партнер, японский язык для контента и поддержки клиентов, а также соответствие местным правилам и стандартам. Высокая платежеспособность покупателей.
Mercado Libre
Mercado Libre — главный маркетплейс Латинской Америки. Имеет собственную логистику (Mercado Envíos) и систему платежей (Mercado Pago). Высокий спрос, но сложная логистика и требования к работе со стороны государства (регуляторная политика).
Советы по выходу на маркетплейсы
Начало часто выглядит простым — зарегистрировали аккаунт, загрузили товары, запустили рекламу. Впрочем, большинство проблем возникает именно на старте, когда бизнес заходит без четкой стратегии. Ниже — базовые, но критически важные шаги, которые формируют результат в первые месяцы.
-
Проанализируйте нишу.
Начинать нужно не с регистрации аккаунта, а с анализа спроса и конкуренции. Один и тот же продукт хорошо продается на одном маркетплейсе и совсем не работает на другом.
Что стоит проверить:
-
объем спроса в категории;
-
количество активных конкурентов;
-
ценовые диапазоны;
-
формат листингов в топе;
-
наличие рекламы и акций у конкурентов.
Важно понять не только есть ли спрос, но и есть ли место для нового продавца с вашей ценой, брендом и условиями доставки.
-
Выберите продукты, с которыми лучше выходить на маркетплейс.
Не весь ассортимент одинаково подходит для старта. Типичная ошибка — выходить сразу со всей линейкой. Для первого запуска лучше выбирать:
-
продукты с простой логистикой;
-
товары без сложной сертификации;
-
позиции с четкой ценностью для покупателя;
-
продукты, где вы конкурентоспособны по цене или комплектации.
Маркетплейс — это не место для тестирования всего подряд. Это место для фокусированного запуска.
-
Купите у конкурентов.
Один из самых ценных и недооцененных шагов — стать покупателем. Это дает реальное понимание того, что видит клиент, а не то, что вы видите из аналитики. Обратите внимание на:
-
качество упаковки;
-
скорость доставки;
-
коммуникацию с клиентом;
-
соответствие описания реальному товару;
-
послепродажный сервис.
Найдите слабые места конкурентов и сделайте лучше, а не копируйте их ошибки.
-
Выберите модель продаж.
Перед стартом нужно четко определить, как именно вы будете продавать. Модель напрямую влияет на маржу, масштабирование и операционную нагрузку. Самые распространенные модели:
-
продажа со своего склада;
-
через фулфилмент маркетплейса;
-
cross-border — модель с доставкой товаров между разными странами;
-
B2B или оптовый формат.
Универсальной модели не существует. Важно выбрать ту, которая соответствует вашим ресурсам, команде и финансовым целям.
-
Подготовьте контент до запуска, а не после.
На маркетплейсах контент продает. Если листинг слабый, реклама только ускоряет слив бюджета. Перед стартом стоит:
-
оптимизировать тайтлы и описания под внутренний поиск;
-
подготовить качественные фото, видео и инфографику;
-
заполнить все атрибуты товара;
-
четко объяснить уникальные особенности и ценность продукта.
Хорошо подготовленный листинг способен приносить продажи даже без рекламы на старте.
-
Планируйте рекламу как инструмент роста, а не быстрого обогащения.
Реклама на маркетплейсах — это инструмент масштабирования, инвестиция, а не способ «спасти» слабый продукт или листинг. На старте она нужна для:
-
тестирования спроса;
-
сбора первых продаж и отзывов;
-
анализа ключевых запросов.
Реклама должна запускаться после базовой подготовки, а не вместо нее.
-
Закладывайте время на тестирование.
Маркетплейс — это не история о мгновенном результате. Первые 1–3 месяца длится период тестов, корректировок и обучения. Важно:
-
не делать выводы после первых недель;
-
анализировать данные, а не эмоции;
-
постепенно оптимизировать, а не резко менять все.
Системный подход на старте почти всегда дает лучший результат, чем агрессивные действия без стратегии.
Читайте о маркетплейсах в материалах Netpeak Journal:
Бесплатные способы продвижения на маркетплейсах
Прежде чем инвестировать бюджет в рекламу, важно использовать бесплатные возможности продвижения. Несколько доступных опций заложено в большинстве платформ:
-
SEO (оптимизация под поиск маркетплейса).
Внутреннее SEO — это основа бесплатного трафика. Алгоритмы платформ анализируют, насколько товар соответствует поисковому запросу покупателя и как он конвертируется. Поэтому важно работать с ключевыми словами, логикой карточки описания и ее полнотой еще до запуска рекламы.
Заголовок и описание должны быть понятными как для алгоритма, так и для покупателя. В заголовке важно использовать основной ключевой запрос, а в описании — четко объяснить ценность товара, его назначение и отличия от конкурентов. Перегруженные или формальные тексты снижают конверсию.
Пример SEO-оптимизированного листинга, который получает продажи без рекламы. За последние 30 дней имеет 151 заказ на сумму от 2000 евро.
-
Витрина магазина.
Витрина — это брендовая страница продавца или магазина на маркетплейсе. Она формирует доверие, усиливает узнаваемость и собирает весь ассортимент в одном логическом пространстве. Для брендов витрина часто становится точкой повторных покупок.
Привлекательная витрина имеет понятную структуру, качественные баннеры, логичную навигацию и четкое позиционирование. Визуальные элементы должны подчеркивать ключевые преимущества товаров и упрощать выбор для покупателя.
Пример Amazon Brand Store бренда Panty Pants,
который продает витамины и БАДы для всей семьи.
-
Отзывы как фактор роста.
Отзывы напрямую влияют на доверие покупателей и видимость товара в каталоге. Даже несколько релевантных отзывов могут существенно повысить конверсию нового листинга и ускорить органический рост продаж.
Получать отзывы можно без нарушения правил маркетплейсов — через качественный сервис, понятную упаковку, благодарность после покупки или ненавязчивую коммуникацию после доставки. Главное — не стимулировать оценки напрямую и не манипулировать отзывами.
Негативные отзывы — это возможность показать клиентоориентированность бренда. Спокойный, аргументированный ответ и готовность решить проблему часто повышают доверие больше, чем идеальный рейтинг без обратной связи.
Пример, как отрицательный отзыв на Etsy превращается в презентацию клиентоориентированности бренда.
-
Акции и скидки.
Акции — один из самых простых бесплатных способов получить дополнительную видимость внутри маркетплейса. Временные скидки, комплекты или участие во внутренних промоакциях платформы помогают быстрее привлечь первые продажи и протестировать спрос.
Эффективная акция должна быть ограничена во времени, понятна покупателю и экономически оправдана для бизнеса. Акции лучше использовать для запуска товара, ускорения оборота или очистки склада, а не как постоянный инструмент.
Продавец на Allegro использует скидку для дополнительной видимости своего продукта.
Платные инструменты продвижения на маркетплейсах
Платные инструменты ускоряют рост продаж и масштабируют результат, когда базовая оптимизация уже сделана. Они дают контроль над видимостью товаров, позволяют быстрее тестировать спрос и работать с конкурентными запросами, где органического трафика недостаточно.
-
Реклама.
Рекламные инструменты маркетплейсов позволяют показывать товары непосредственно в поисковой выдаче, категориях или на страницах конкурентов. Чаще всего используются кампании по ключевым словам, автоматические кампании для сбора данных и товарные объявления с таргетингом на конкретные продукты или категории. Реклама работает эффективно тогда, когда листинг уже готов к конверсии.
Пример эффективного использования рекламы Amazon Ads в нише Art & Crafts.
На старте важно не пытаться охватить все сразу. Эффективнее запускать рекламу с ограниченным бюджетом, тестировать ключевые запросы и постепенно масштабировать только те кампании, которые приносят продажи. Контроль ставок и регулярная оптимизация бюджета напрямую влияют на рентабельность.
-
Маркетинговая поддержка со стороны маркетплейса.
Многие платформы предлагают дополнительные возможности продвижения: участие в сезонных распродажах, специальных подборках, бренд-зонах или промокампаниях. Это платные или условно платные инструменты, которые дают краткосрочный, но сильный всплеск видимости.
Пример рекомендуемых маркетинговых мероприятий для продавцов на Allegro.pl.
-
Использование специальных программ и предложений.
Программы лояльности, бренд-поддержка, эксклюзивные предложения или партнерские форматы с маркетплейсом помогают выделиться среди конкурентов. Такие инструменты особенно эффективны для запуска новых товаров и масштабирования уже работающих позиций.
Kaufland предлагает продавцам масштабироваться через расширение на Италию.
Ключевые выводы
-
Маркетплейс — это онлайн-платформа с готовым спросом, где продавцы конкурируют за видимость и доверие покупателей, а не за сам трафик.
-
Типы маркетплейсов отличаются моделью продаж и логикой работы, поэтому стратегия, работающая на одном типе, не обязательно подходит для другого.
-
Глобальные маркетплейсы дают быстрый доступ к международным рынкам, но требуют высокой конкурентоспособности, системной работы и инвестиций.
-
Локальные маркетплейсы часто обеспечивают более высокую конверсию и более быстрый старт благодаря глубокой адаптации к конкретному рынку.
-
Успешный выход на маркетплейс начинается с аналитики ниши, правильного выбора продуктов, расчета юнит-экономики и четкой модели продаж.
-
Бесплатные способы продвижения формируют фундамент продаж через SEO, отзывы и базовую оптимизацию листингов.
-
Платные инструменты продвижения ускоряют рост и масштабирование, но работают эффективно только при условии подготовленного контента и аналитики.
-
Маркетплейсы приносят результат не через разовые действия, а через системный, стратегический подход к продажам и продвижению.
