Времена меняются: что будет с Википедией в 2030 году?

Я райтерка компании Wikibusiness, а также вики-редакторка и журналистка. В этой статье мы поговорим о настоящем и будущем свободной энциклопедии.

Что воплощает Википедия?

Принципы работы

В январе свободной энциклопедии исполнилось 20 лет. К своему юбилею сайт располагал 55 миллионами статей на 309 языках. По данным Алексы, мониторинговой платформы Амазон, энциклопедия находится на 13-м месте по популярности.

Как гласит известная шутка: хорошо, что Википедия работает на практике, ведь в теории она работать не должна.

Несмотря на незащищенность от свободной редактуры, данные Википедии сохраняют точность.

Я выделяю три основных требования платформы, оберегающих сайт от беспорядка:

информация должна быть представлена беспристрастно;

требуется подтверждение данных внешними источниками;

информация не основывается на личных исследованиях

Джимми Уэльс, соучредитель Вики, выделяет для The Guardian два фактора, которые принесли Википедии успех:

«Во-первых, все знают, что такое энциклопедия. Если я говорю «энциклопедическая статья об «Эйфелевой башне», мы все знаем, о чем речь. Потому, если мы решим написать такой текст, у нас будет четкое понимание его финальной версии. Во-вторых, мы никогда не относились к Википедии как к широко открытому бесплатному разговорному форуму — нашим проектом была энциклопедия. Поэтому мы стараемся избегать (насколько можем, учитывая человеческий фактор) войн, бушующих в социальных медиа».

Ресурсы

Фундамент Википедии — некоммерческий фонд Wikimedia, миссией которого является создание мира с доступным бесплатным образовательным контентом. Он заботится о технической инфраструктуре, юридических задачах и болях проекта.

Процесс развития сейчас

Инициатива пользователей

Помимо организационных тонкостей, основой Википедии является ее комьюнити: мировое сообщество из более чем 200000+ волонтеров, миллиардов читателей и доноров. История энциклопедии насчитывает тысячи кейсов, в которых активные участники сайта проявляли оперативность и беспристрастие.

6 января этого года в 18:34 по часовому поясу Великобритании редактор Википедии Another Believer, решил, что события в Вашингтоне выглядят достаточно значимыми, чтобы создать статью. Названная «January 2021 Donald Trump rally» статья была короткой: «6 января 2021 года, тысячи сторонников Дональда Трампа собрались в Вашингтоне, чтобы оспорить результаты президентских выборов 2020 года».

В течение следующих получаса Another Believer продолжал обновлять свою статью. Постепенно к работе присоединились другие администраторы, и статья стала ключевой для всех, кто документировал развивающиеся события в Вашингтоне. К вечеру того же дня в статье насчитывались 3000 слов и 3000 сносок.

Челленджи

«На Википедии те же проблемы, что и в любой крупной организации. Что, несомненно, можно считать достижением», — делится с The Guardian Абигейл Брейди, давняя редакторка Википедии: «в каком-то смысле это реликвия — создание сайта датируется пре-эрой социальных медиа, когда идеалистические попытки создания крупных совместных проектов только зарождались».

В интервью для Дирка Риле одна из лидирующих редакторок Википедии Анжела Бесли поделилась, что самая большая проблема заключается в поддержании уже созданного: традиционной модели открытой редактуры. Кизу Наоко подтвердил мнение Анжелы, добавив к нему несколько кейсов. По его мнению, уязвимыми местами проекта можно назвать:

Юридические угрозы, в частности клеветные изменения и нарушения авторских прав.

Сохранение одновременного развития проекта на разных языках.

Недостаток вовлеченности.

Очевидной так же является проблема узкой репрезентативности. Являясь частичным зеркалом того, что освещают СМИ, Википедия часто направляет фокус внимания на богатых белых мужчин, которые и без того играют большую роль в записанной истории.

Будущее энциклопедии

С момента обретения популярности Википедией, (2005 год), в сети начали появляться сценарии ее краха. Предположительными причинами могут быть и альтернативный сайт, и внутренние раздоры.

Спад развития

С 2007 по начало 2014 количество редакторов английской Википедии сократилось на 20 тысяч. И хотя подобный темп обещал потерю еще 20 тысяч редакторов к 2021 году, в январе Википедия получила в подарок от The Economist три статьи, заголовок одной из которых признает, что репутация источника никогда не была столь высокой.

Проблемы с доступностью

По данным с разных Вики, всего на платформе насчитывается от 312 до 314 языковых версий. Для обеспечения к ним бесплатного интернет-доступа, c 2012 года была начата подготовка проекта Wikipedia Zero. Сотрудничество с сотовыми операторами удалось наладить в Уганде, Таиланде, Саудовской Аравии, Индии и других. К несчастью, в феврале 2018 года фонд Wikimedia объявил о прекращении инициативы.

Журналист и редактор Эндрю Браун, а также медиа исследователь Эндрю Ли добавляют, что потенциальных участников вики-комьюнити дополнительно отпугивает сложность редактирования со смартфона.

Прогнозы

В английской мета-вики создано целое обсуждение под названием Будущее Википедии, в котором активные пользователи предлагают способы модификации платформы, поднимают насущные и потенциальные проблемы, ищут их решения. Из обсуждения можно выделить несколько возможных прогнозов:

Википедия потерпит крах из-за уменьшения количества пользователей. Википедия потерпит крах из-за излишне большого количества пользователей, и невозможности контролировать их активность. Википедия продолжит расширяться в масштабах вместе с усовершенствованием систем контроля.

Дополнительными причинами падения энциклопедии могут стать кризис финансирования, решаемый через Wikimedia Foundation лишь частично, снижение качества информации, раздоры между администраторами и редакторами, коррупция внутри платформы. К счастью, эксперты Википедии придерживаются оптимистичных прогнозов.

СЕО-Википедии, Кэтрин Майер, отзывается о сайте как о чем-то большем, нежели просто энциклопедии: это не только Wikipedia, но и Wikipedia Commons, которая является богатым репозиторием изображений, видеофайлов и аудиофайлов со всего мира; и Wikidata, которая представляет проект собранной информации в виде структурированных данных о мире…; и онлайн-словарь Wiktionary — ценные как отдельно, так и комплексно.

Анджела Бесли не прогнозирует значительных изменений в работе Википедии. Редакторка ожидает увеличение популярности и качества статей, точности их содержания.

Редактор английской и японской Википедий Кизу Наоко предполагает, что вероятности драматических изменений или простого расширения — равны: «Единственное, в чем я точно уверен: менее расширенные языковые версии Википедий начнут сталкиваться с теми же вызовами, что и более крупные».

Роман Мельник, активный редактор Википедии и сооснователь компании Wikibusiness, считает, что Википедия станет закрытым клубом, в который не будут пускать новичков, что уже происходит с английской платформой. Потребителей Википедии станет, наоборот, больше.



К тому же, редактором ощущается тенденция все большей интеграции Google с данными Википедии. Так, например, после ввода поискового запроса сможет в бóльшем количестве случаев будет получать короткий ответ-справку без надобности заходить на саму страницу Википедии.

«Все больше важных статей, касающихся политики и социально чувствительных тем могут быть закрыты от правок для всех, кроме администраторов. Такая практика уже применялась на странице о выборах Трампа в США», — добавляет Роман.

Планы Википедии

Сама Вики открыто делится своими планами: в 2017 году был запущен проект Wikimedia 2030, благодаря которому читатели, редакторы и эксперты всего мира смогут ознакомиться с будущим проекта.

Вместе с компанией Wikibusiness мы верим, что с годами Википедия будет все меньше зависеть от предвзятых источников, решит проблемы с финансированием и станет еще доступнее для всего мира.