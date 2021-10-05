Времена меняются: что будет с Википедией в 2030 году?

Я райтерка компании Wikibusiness, а также вики-редакторка и журналистка. В этой статье мы поговорим о настоящем и будущем свободной энциклопедии.
Что воплощает Википедия?
Принципы работы
В январе свободной энциклопедии исполнилось 20 лет. К своему юбилею сайт располагал 55 миллионами статей на 309 языках. По данным Алексы, мониторинговой платформы Амазон, энциклопедия находится на 13-м месте по популярности.
Как гласит известная шутка: хорошо, что Википедия работает на практике, ведь в теории она работать не должна.
Несмотря на незащищенность от свободной редактуры, данные Википедии сохраняют точность.
Я выделяю три основных требования платформы, оберегающих сайт от беспорядка:
- информация должна быть представлена беспристрастно;
- требуется подтверждение данных внешними источниками;
- информация не основывается на личных исследованиях
Джимми Уэльс, соучредитель Вики, выделяет для The Guardian два фактора, которые принесли Википедии успех:
«Во-первых, все знают, что такое энциклопедия. Если я говорю «энциклопедическая статья об «Эйфелевой башне», мы все знаем, о чем речь. Потому, если мы решим написать такой текст, у нас будет четкое понимание его финальной версии. Во-вторых, мы никогда не относились к Википедии как к широко открытому бесплатному разговорному форуму — нашим проектом была энциклопедия. Поэтому мы стараемся избегать (насколько можем, учитывая человеческий фактор) войн, бушующих в социальных медиа».
Ресурсы
Фундамент Википедии — некоммерческий фонд Wikimedia, миссией которого является создание мира с доступным бесплатным образовательным контентом. Он заботится о технической инфраструктуре, юридических задачах и болях проекта.
Процесс развития сейчас
Инициатива пользователей
Помимо организационных тонкостей, основой Википедии является ее комьюнити: мировое сообщество из более чем 200000+ волонтеров, миллиардов читателей и доноров. История энциклопедии насчитывает тысячи кейсов, в которых активные участники сайта проявляли оперативность и беспристрастие.
6 января этого года в 18:34 по часовому поясу Великобритании редактор Википедии Another Believer, решил, что события в Вашингтоне выглядят достаточно значимыми, чтобы создать статью. Названная «January 2021 Donald Trump rally» статья была короткой: «6 января 2021 года, тысячи сторонников Дональда Трампа собрались в Вашингтоне, чтобы оспорить результаты президентских выборов 2020 года».
В течение следующих получаса Another Believer продолжал обновлять свою статью. Постепенно к работе присоединились другие администраторы, и статья стала ключевой для всех, кто документировал развивающиеся события в Вашингтоне. К вечеру того же дня в статье насчитывались 3000 слов и 3000 сносок.
Челленджи
«На Википедии те же проблемы, что и в любой крупной организации. Что, несомненно, можно считать достижением», — делится с The Guardian Абигейл Брейди, давняя редакторка Википедии: «в каком-то смысле это реликвия — создание сайта датируется пре-эрой социальных медиа, когда идеалистические попытки создания крупных совместных проектов только зарождались».
В интервью для Дирка Риле одна из лидирующих редакторок Википедии Анжела Бесли поделилась, что самая большая проблема заключается в поддержании уже созданного: традиционной модели открытой редактуры. Кизу Наоко подтвердил мнение Анжелы, добавив к нему несколько кейсов. По его мнению, уязвимыми местами проекта можно назвать:
- Юридические угрозы, в частности клеветные изменения и нарушения авторских прав.
- Сохранение одновременного развития проекта на разных языках.
- Недостаток вовлеченности.
Очевидной так же является проблема узкой репрезентативности. Являясь частичным зеркалом того, что освещают СМИ, Википедия часто направляет фокус внимания на богатых белых мужчин, которые и без того играют большую роль в записанной истории.
Будущее энциклопедии
С момента обретения популярности Википедией, (2005 год), в сети начали появляться сценарии ее краха. Предположительными причинами могут быть и альтернативный сайт, и внутренние раздоры.
Спад развития
С 2007 по начало 2014 количество редакторов английской Википедии сократилось на 20 тысяч. И хотя подобный темп обещал потерю еще 20 тысяч редакторов к 2021 году, в январе Википедия получила в подарок от The Economist три статьи, заголовок одной из которых признает, что репутация источника никогда не была столь высокой.
Проблемы с доступностью
По данным с разных Вики, всего на платформе насчитывается от 312 до 314 языковых версий. Для обеспечения к ним бесплатного интернет-доступа, c 2012 года была начата подготовка проекта Wikipedia Zero. Сотрудничество с сотовыми операторами удалось наладить в Уганде, Таиланде, Саудовской Аравии, Индии и других. К несчастью, в феврале 2018 года фонд Wikimedia объявил о прекращении инициативы.
Журналист и редактор Эндрю Браун, а также медиа исследователь Эндрю Ли добавляют, что потенциальных участников вики-комьюнити дополнительно отпугивает сложность редактирования со смартфона.
Прогнозы
В английской мета-вики создано целое обсуждение под названием Будущее Википедии, в котором активные пользователи предлагают способы модификации платформы, поднимают насущные и потенциальные проблемы, ищут их решения. Из обсуждения можно выделить несколько возможных прогнозов:
- Википедия потерпит крах из-за уменьшения количества пользователей.
- Википедия потерпит крах из-за излишне большого количества пользователей, и невозможности контролировать их активность.
- Википедия продолжит расширяться в масштабах вместе с усовершенствованием систем контроля.
Дополнительными причинами падения энциклопедии могут стать кризис финансирования, решаемый через Wikimedia Foundation лишь частично, снижение качества информации, раздоры между администраторами и редакторами, коррупция внутри платформы. К счастью, эксперты Википедии придерживаются оптимистичных прогнозов.
СЕО-Википедии, Кэтрин Майер, отзывается о сайте как о чем-то большем, нежели просто энциклопедии: это не только Wikipedia, но и Wikipedia Commons, которая является богатым репозиторием изображений, видеофайлов и аудиофайлов со всего мира; и Wikidata, которая представляет проект собранной информации в виде структурированных данных о мире…; и онлайн-словарь Wiktionary — ценные как отдельно, так и комплексно.
Анджела Бесли не прогнозирует значительных изменений в работе Википедии. Редакторка ожидает увеличение популярности и качества статей, точности их содержания.
Редактор английской и японской Википедий Кизу Наоко предполагает, что вероятности драматических изменений или простого расширения — равны: «Единственное, в чем я точно уверен: менее расширенные языковые версии Википедий начнут сталкиваться с теми же вызовами, что и более крупные».
Роман Мельник, активный редактор Википедии и сооснователь компании Wikibusiness, считает, что Википедия станет закрытым клубом, в который не будут пускать новичков, что уже происходит с английской платформой. Потребителей Википедии станет, наоборот, больше.
К тому же, редактором ощущается тенденция все большей интеграции Google с данными Википедии. Так, например, после ввода поискового запроса сможет в бóльшем количестве случаев будет получать короткий ответ-справку без надобности заходить на саму страницу Википедии.
«Все больше важных статей, касающихся политики и социально чувствительных тем могут быть закрыты от правок для всех, кроме администраторов. Такая практика уже применялась на странице о выборах Трампа в США», — добавляет Роман.
Планы Википедии
Сама Вики открыто делится своими планами: в 2017 году был запущен проект Wikimedia 2030, благодаря которому читатели, редакторы и эксперты всего мира смогут ознакомиться с будущим проекта.
Вместе с компанией Wikibusiness мы верим, что с годами Википедия будет все меньше зависеть от предвзятых источников, решит проблемы с финансированием и станет еще доступнее для всего мира.
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