Как увеличить продажи с помощью местных экспертов от Google — советы локальному бизнесу

Мы продолжаем серию материалов о Google My Business . Ранее мы рассматривали инструмент с точки зрения контекстной рекламы. Эта статья расскажет, какое влияние оказывают пользователи на локальное продвижение вашего бизнеса и как управлять репутацией без титанических усилий. Информация пригодится SEO- и PPC-специалистам, маркетологам и предпринимателям.

Кто такие «Местные эксперты»

«Местные эксперты» — это сообщество пользователей, которые оставляют отзывы на Google Картах о местах, в которых они были. Помимо отзывов можно:

Оценить заведение/место. Добавить фото заведения/места. Ответить на вопросы, которые помогают сформировать подробную информацию для пользователей Google Карт. Добавить новые места на карты. Изменить информацию о местах на картах. Информация неоднократно проверяется другими местными экспертами благодаря ответам на вопросы и проверке фактов. Проверить информацию, которые добавляют другие пользователи. Опубликовать видео, длительностью до 30 секунд, на Google Карты. Уточнить интересующие вопросы. На них ответят другие пользователи, которые посетили данное место.

Отзывы видны на десктопных и мобильных устройствах в результатах поиска по картам.

Также ссылка на отзывы отображается в обычном поиске в локальном графе знаний (спецэлемент, который выводится в ответ на запросы о местных организациях).

Отзывы местных экспертов на мобильных устройствах выделены отметкой под именем и звездочкой на фото.

При просмотре отзывов на картах с десктопных устройств звездочки не отображаются, но они видны в локальном графе знаний. Звезды указывают на уровень местного эксперта, который исчисляется в заработанных баллах. Количество баллов влияет не только на звезды, но и на привилегии: Google предоставляет доступ к предварительным версиям новых функций или специальные бонусы от партнеров.

К сожалению, на момент публикации поста бонусов нет. Последние «плюшки» участникам сообщества выдали в сентябре 2017 года: бесплатная подписка на Google Play Музыку и скидка 75% на любой фильм в Google Play Фильмах. Больше подробностей о программе — в справочном центре. Чтобы отслеживать актуальные бонусы и скидки от партнеров программы, необходимо стать местным экспертом и подписаться на уведомления программы.

Как отзывы влияют на продвижение аккаунта Google My Business

Для локальных организаций (например, кафе, салон красоты или магазин) продвижение аккаунта Google My Business очень важно. Инструменты аккаунта помогают локальным бизнесам (даже если нет сайта) с легкостью привлекать новых клиентов. Инструменты позволяют:

Управлять информацией о компании. Создавать записи (например, новости или акции). Смотреть статистику по пользователям, которые просматривают аккаунт. Смотреть отзывы. Добавлять фотографии заведения. Создать бесплатный сайт. Создать объявления AdWords Express. Добавить филиалы на карты. Управлять местоположением.

Любому бизнесу, связанному с картами, важно позаботиться не только о создании и наполнении аккаунта, но и об отзывах, которые оставляют пользователи о заведении.

Отзывы от местных экспертов — самые ценные для любого бизнеса:

с большей вероятностью люди поверят пользователям, которые действительно посетили данное место;

отзывы местных экспертов Google считает полезными и поэтому они чаще всего находятся на первых местах.

Как увеличить количество отзывов от местных экспертов

Понятно, что на отзывы местных экспертов ваши потенциальные клиенты будут обращать внимание в первую очередь. Каким образом можно повлиять на отзывы ваших посетителей, если у вас есть только отметка на Google Карты?

1. Клиент пришел в офис

Представим, что у вас нет сайта, а только аккаунт в Google Мой Бизнес. Соответственно, общаться с клиентами вы будете в основном вживую. Единственный способ получить отзыв — попросить. Просьба должна быть максимально простой, минимум действий со стороны вашего клиента. Например, визитка или буклет на котором будет размещен QR-код со ссылкой на отзывы.

Дальше дело за малым. Если у вас кафе или ресторан, предложите скидку в чеке, чтобы посетитель сразу опубликовал отзыв со смартфона. Главное, чтобы QR-код сразу вел на нужную страницу. В большинстве случаев вам повезет получить отзыв от участника сообщества местных экспертов.

Самым лояльным клиентам попробуйте предложить зарегистрироваться в этой программе, чтобы помочь вам и ему (бонусом или скидкой). Для упрощения задачи вам поможет использование все того же QR-кода, который будет вести на страницу регистрации в программе.

2. Клиент пришел на сайт

Если у вас готова база подписчиков и/или клиентов, попросите оставить отзыв онлайн. Сценарий аналогичный. Например, у вас интернет-магазин, у которого есть офис. Часть клиентов заказывает онлайн и забирает товар из точек самовывоза. Попросите покупателей оставить отзыв о магазине на картах и отправьте ссылку на отзывы в письме или сообщении. Взамен предложите бонусы или скидки на следующую покупку.

Как создать QR-код со ссылкой на отзывы

Чтобы сгенерировать QR-код, воспользуйтесь дополнением для Google Sheets QR Code Generator:

1. Вставьте ссылку на программу «Местные эксперты» в любую ячейку таблицы Google.

2. Выделите ячейку.

3. Запустите дополнение.

4. Выберите размер кода (Size).

5. Поставьте галочку на Save as PNG.

6. Нажмите GENERATE.

7. Файл сохранится на Google Drive.

8. Для создания кода со ссылкой на отзывы повторите аналогичные действия с другой ячейкой, в которую добавьте ссылку на отзывы. Где находится ссылка, я расскажу далее.

Чтобы сформировать ссылку для публикации отзывов с мобильных устройств:

1. Откройте поиск Google с мобильного.

2. Найдите вашу компанию.

3. В графе знаний перейдите в отзывы.

4. Скопируйте URL.

5. При необходимости сократите URL.

Будьте бдительны — ссылки для мобильных и компьютеров отличаются.

Чтобы сформировать ссылку для публикации отзывов с десктопных устройств:

1. Откройте поиск Google с компьютера.

2. Найдите вашу компанию.

3. В графе знаний нажмите «Написать отзыв».

4. Скопируйте URL.

5. Очистите URL от лишних символов — удалите все, кроме поискового запроса и lrd.

Оставьте URL в формате: https://www.google.com.ua/search?q=[поисковый+запрос]#lrd=[значение lrd], где:

[Поисковый+запрос] — ваш поисковый запрос, в котором вместо пробелов стоит + (квадратные скобки не нужны).

[Значение lrd] — все что идет после lrd= и до символа & либо окончания url (квадратные скобки не нужны).

6. При необходимости сократите URL.

Как управлять репутацией в отзывах Google My Business

Google предъявляет ряд требований к публикуемому на картах контенту и следит за соблюдением правил. Повлиять на публикации пользователей о вашем бизнесе достаточно сложно, но возможно.

Если вы взялись за стимулирование создания отзывов о своей компании в Google, подталкивайте клиентов добавлять качественный информативный контент. Попросите об этом вживую или в электронном письме.

Честно делитесь личным опытом

Хороший пример:

Отмечали день рождения на 6 человек. За неделю сделали предзаказ в виде мясной и сырной нарезок, сок и т.д., чтобы гости сразу могли начать поздравлять) Но в итоге просидели минут 20 за пустым столом пока не напомнили о себе. Может это случайность так как было людно. Но мне перед гостями было не удобно. В остальном всё отлично. Еда очень вкусная! Всем гостям все понравилось. Обслуживание тоже было хорошим. Но имейте в виду что за оплату безналом накидывают 10%!

Плохой пример:

Мы с давним институтским товарищем решили здесь отдохнуть. У нас обоих первое высшее образование аграрное, а заведение как раз находилось возле нашего университета. Всё очень понравилось, хорошо посидели, нас приняли как настоящих королей и еда была вкусной.

Добавляйте полезную информацию с подробностями

Хороший пример:

Мне нравится здесь бывать. Заведение расположено на цокольном этаже старинного здания в центре города. Потолок уж точно аутентичный. Открытый формат кухни добавляет доверия. По имеющимся у меня сведениям от независимого эксперта здесь, как и положено по санитарным нормам, еженедельно вся кухонная утварь и все помещение буквально драются. Еда вкусная. Порции средние. Цены умеренные. Персонал вежливый и профессиональный. Легко и приятно общаться. Можно взять еду с собой на вынос. Она будет упакована в крафтовый кулёк, который девочки от руки разрисуют и распишут. Всем спасибо!

Плохой пример:

Быстро, вкусно и недорого.

Пишите грамотно и без сленга

Хороший пример:

Каждый раз, посещая ресторан, наслаждаешься невероятной атмосферой, отличным обслуживанием и вкусной едой. Одно из любимых мест в городе.

Плохой пример:

Место ништяк оказалось, хоть говорили, что туда одна быдлота ходит Короч рекомендую друганам, заведение на твердую четверку. Как раз после работки отдохнуть))

Не отвлекайтесь от темы

Хороший пример:

Основные блюда на 4. Суп с грибами очень вкусный как и парная форель. Десерт который заливают тёплым шоколадом оказался холодным. Кофе принесли также с еле тёплым молоком хотя просил горячим. В счёт сразу включено обслуживание.

Плохой пример:

Обслуживание неплохое, было очень хорошее выступление на сцене и получилось пообщаться с музыкантами. Даже договорились встретиться на будущей неделе.

Добавляйте на Google Карты фотографии или видео, связанные с локацией

Хороший пример:

Плохой пример:

Выводы

Google My Business и Google Карты — мощные маркетинговые инструменты, особенно для локального бизнеса. Важность отзывов от местных экспертов сложно переоценить, поэтому уделите инструментам время и усилия.

Чтобы поставить процесс на поток и только периодически проверять результаты и координировать действия, разработайте стратегию:

Определитесь, как будете просить оставить отзыв и как будете поощрять клиентов. Сделайте процесс написания и отправки отзыва удобным для пользователя — сгенерируйте QR-код со ссылкой на страницу отзыва.

Надеюсь, советы по работе с отзывами местных экспертов помогут вам разработать персонализированный подход и увеличить количество положительных отзывов от клиентов.