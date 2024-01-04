Основні показники залучення користувачів в Google Analytics 4

Вимірювання залучення користувачів — це критично важливий аспект вебаналітики. Залученість показує, наскільки користувачі зацікавлені у контенті та функціональності сайту чи додатку.

У Google Analytics 4 є безліч метрик, які дозволяють виміряти користувацьку залученість. У цій статті я розгляну основні з них, найкращі практики і поширені помилки при їх використанні.

Користувацька залученість: поняття сесії із взаємодією та активних користувачів

Це показник того, як користувачі взаємодіють із сайтом та як довго залишаються на ньому. Щоб сеанс в GA4 вважався сеансом із взаємодією, користувач повинен:

переглянути дві або більше сторінок/екранів;

знаходитись на одній сторінці/екрані не менше 10 секунд;

виконати конверсію.

Переглянути різні метрики користувацької залученості в GA4 можна в розділі «Залучення трафіку».

Читайте також « Сеанси і користувачі. Гайд відмінностей між Universal Analytics і Google Analytics 4 для PPC ».

Відтак користувач вебсайту вважається активним, якщо у нього є сесія з взаємодією (engaged sessions) або коли Google Analytics реєструє подію first_visit (перше відвідування) чи параметр engagement_time_msec.

Параметр engagement_time_msec — це характеристика події user_engagement (користувацька залученість), яка у мілісекундах вимірює час активної взаємодії користувача із вебсайтом чи мобільним додатком.

Google Analytics може не враховувати user_engagement, якщо в сесії відсутня взаємодія з моменту попередньої події. Зокрема це стосується випадків реєстрації подій first_visit та session_start (початок сесії), оскільки перед ними не відбувається взаємодії. Також неможливо врахувати час взаємодії для першої події на сторінці, наприклад, page_view (перегляд сторінки).

Отже, в умові активності користувача враховується або подія first_visit, або сесія з взаємодією, або параметр engagement_time_msec. Це відбувається через те, що може мати місце подія first_visit, але відсутній сеанс із взаємодією та engagement_time_msec, або може відбутися подія, але відсутній зареєстрований сеанс із взаємодією.

«Активні користувачі» (Active Users) є частиною показників, пов’язаних з розділом «Користувач» (User).

У звичайних звітах за замовчуванням показник називається просто «Користувачі», а показує саме активних користувачів. Щоб вивести і активних, і всіх користувачів, треба додати показник Active Users у ваш кастомний звіт.

Після цього треба додати значення у форму кастомного звіту.

Якщо додати показник «Користувачі» в такий кастомний звіт і порівняти з «Активні користувачі», видно, що дані не збігаються, бо вони рахуються по-різному:

«Активні користувачі» — це користувачі з сеансами з взаємодією;

«Користувачі» — всі, хто зайшов на вебсайт і кого ідентифікувала система за Client ID (унікальним ідентифікатором користувача).

Основні показники залучення користувачів

Я розгляну п’ять показників залучення, які дозволяють оцінити релевантність та якість отриманого трафіку. Аналізуючи трафік з різних каналів за цими показниками, ви можете визначити успішність рекламної кампанії або ж якість контенту сторінки.

Середній час взаємодії

«Середній час взаємодії» показує, скільки часу в середньому користувачі проводять на сайті. Він визначається, як загальний час, проведений користувачами на сайті, поділений на кількість відвідувань. Ця метрика дозволить вам виявити та оцінити активність користувачів.

Наприклад, завдяки їй ви можете:

оцінити швидкість завантаження сторінок;

оцінити зручність та легкість використання інтерфейсу, зокрема навігаційного меню;

виправити можливі помилки.

«Середній час взаємодії» порівнюється на різних проміжках часу, що дозволяє виявити тенденції та зміни в поведінці користувачів протягом різних періодів. Проаналізувавши їх, ви зрозумієте, як зробити ваш сайт більш привабливим і зручним для відвідувачів, що сприятиме збільшенню його популярності.

Знайти показник в GA4 ви можете за шляхом «Звіти — Джерела трафіку — Залучення трафіку».

Час взаємодії на сторінку

«Час взаємодії на сторінку» показує, скільки в середньому часу користувачі проводять на кожній сторінці сайту. Розраховується, як загальний час, проведений користувачами на сторінці, поділений на кількість відвідувань цієї сторінки.

Його використовують, наприклад, щоб виявити проблемні сторінки, де час взаємодії нижчий у порівнянні з іншими. Можливо на них є проблеми з відображенням контенту, швидкістю завантаження, зручністю інтерфейсу тощо.

Якщо ж час взаємодії на певну сторінку вищий, ніж на інші, це допоможе визначити:

найбільш популярний та цікавий контент;

ефективність маркетингових кампаній;

пріоритетні для оптимізації сторінки.

Знайти цей показник в GA4 ви можете за шляхом «Звіти — Аналіз поведінки користувачів — Сторінки та екрани».

В GA4 час взаємодії на сторінку — це «Середній час взаємодії», але в розрізі по сторінках.

Коефіцієнт взаємодії

«Коефіцієнт взаємодії» — це частка сеансів із взаємодією від загальної кількості сеансів. Чим вище показник, тим краще.

«Коефіцієнт взаємодії» варто використовувати для рекламних кампаній, які націлені не на конверсії, а на ознайомлення користувачів з новими продуктами чи послугами. Наприклад, ви запускаєте медійну рекламу на три різні сегменти аудиторії. Коефіцієнт взаємодії покаже, яка з аудиторій краще реагує на рекламу та цікавиться продуктом/послугою більше.

Коефіцієнт взаємодії знаходиться за шляхом «Звіти — Джерела трафіку — Залучення трафіку».

Показник відмов

«Показник відмов» вказує, наскільки часто користувачі залишають сайт після перегляду лише однієї сторінки, не взаємодіючи з нею. Показник визначається, як кількість відвідувань, що закінчуються переглядом лише однієї сторінки, поділена на загальну кількість відвідувань. Тобто це відсоток сеансів без взаємодій.

Де в GA4 знайти показник відмов, та як його перевірити, читайте в статті: « Показник відмов та його альтернативи в Google Analytics 4 ».

Приклад. Користувач відкриває ваш сайт, переглядає контент на головній сторінці менш як 10 секунд і закриває її, не активуючи жодних подій і не переходячи на інші сторінки або екрани. В такому випадку для сеансу буде зараховано відмова. Якщо ж користувач провів понад 10 секунд на сайті, навіть із відвідуванням 1 сторінки, це відвідування вважатиметься взаємодією.

В GA4 дефолтно встановлено 10 секунд на відмову, але в налаштуваннях час можна збільшити до 60 секунд. Наприклад, якщо у вас контентний сайт, з великими статтями, час до відмови варто збільшити.

Варто додати, що чим менше «Показник відмов», тим краще.

У Google Analytics 4 «Показник відмов» є оберненим до «Коефіцієнта взаємодій».

Конверсії

«Конверсії» — це цільові дії користувача на сайті, такі як покупки, заповнення форми тощо. Це по суті «Події», які ми визначили як цільові та зробили їх конверсіями.

Зміна кількості конверсій вказує на успішність рекламних кампаній чи контенту на сторінці, або ж навпаки — на проблеми.

Знайти кількість конверсій ви можете за шляхом «Звіти — Джерела трафіку — Конверсії користувачів».

Зверніть увагу, що «Конверсії» будуть відображатися, лише якщо ви позначили відповідні події на сайті як конверсії. Зробити це можете в меню адміністратора, в розділі «Події».

Для чого використовуються показники залученості в GA4?

Показники залученості дають цінну інформацію про користувачів сайту, завдяки якій можна робити висновки про якість контенту, рекламних кампаній тощо. Нерідко ці показники також використовують для:

Визначення цілей сайту та вимірювання метрик, пов’язаних із досягненням цієї цілі. Використання конверсії у GA4 для відстеження взаємодії користувачів із контентом на сайті з метою його покращення. Вивчення поведінки користувачів на сайті та визначення причин, через які вони залишають сайт.

Точність виміру показників залученості дозволить провести аналіз і прослідкувати успіхи чи невдачі в SEO-оптимізації або ж рекламних кампаніях Google Ads. Щоб підвищити точність виміру:

сегментуйте користувачів сайту по каналах трафіку, демографії тощо;

використовуйте інструменти для аналізу даних, наприклад, Looker Studio і BigQuery.

Якщо у вас низький «Коефіцієнт взаємодій», використовуйте звіти залучення трафіку, щоб зрозуміти, чи це пов’язано з окремими каналами, парами джерел/канал, сторінками, екранами тощо.

Наприклад, якщо низький коефіцієнт спостерігається у певних сторінок або екранів, перевірте, чи відповідають вони оголошенням, що ведуть на них. Чи зручно на них виконувати потрібні вам дії?

Якщо низька частка сеансів із взаємодією спостерігається у певного каналу, перевірте свої маркетингові заходи щодо нього. Наприклад, працюючи з каналом «Медійна мережа», необхідно переконатися, що оголошення відповідають контенту сайту.

Якщо проблема більша, «Показник відмов» перевищує 90% або ж взагалі немає конверсій, перевірте, чи додано код відстеження на всі потрібні сторінки. Можливо, у ньому є помилки. Якщо ви збираєте дані з програми, переконайтеся, що пакет SDK Google Аналітики для Firebase налаштований коректно.

Також рекомендую проаналізувати якість сайту: текст, графіку, колірну гаму, заклики до дії та зручність навігації. Скористайтеся інструментом Google Optimize, щоб протестувати різні версії сайту та зрозуміти, який варіант є більш привабливим для користувачів.

Поширені помилки

Поширені помилки, пов’язані з виміром користувацької залученості, включають:

Хибна інтерпретація метрик. Наприклад, високий показник відмов не завжди є поганим, якщо користувач виконує цільову конверсію на цій сторінці. Неправильний вимір метрик. Приміром, відстеження лише загального часу на сайті, не враховуючи час, проведений на кожній сторінці. Загальний час не покаже проблему, яка виникла на окремій сторінці. Недостатнє використання сегментації користувачів. Наприклад, не врахування в аналізі того, що різні групи користувачів можуть мати різну поведінку на сайті.

Подібні помилки при вимірі метрик залученості дають хибну статистику, яка своєю чергою не покращує сайт. Без точного аналізу не вийде вчасно виявити помилки в роботі сторінок, які призводять до зменшення трафіку. Тому будьте уважні при вимірі і звертайте увагу на всі показники залученості.

Читайте більше в нашому блозі про вебаналітику та GA4:

Висновок

Вимірювання залучення користувачів є важливим аспектом аналізу ефективності сайту і дозволяє визначити, наскільки успішним є сайт у залученні та утриманні користувачів. GA4 надає безліч метрик для вимірювання користувацької залученості, які можуть бути корисні для оптимізації сайту та покращення користувацького досвіду. Основні з них — це:

«Середній час взаємодії»;

«Час взаємодії на сторінку»;

«Коефіцієнт взаємодії»;

«Показник відмов»;

«Конверсії».